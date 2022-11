Auf dem Radar Chip War: Kampf um das Erdöl des 21. Jahrhunderts Der Wirtschaftshistoriker Chris Miller gibt eine packende Übersicht über den Aufstieg der Halbleitertechnologie und zeigt, weshalb Chips – sowie Taiwan – zum Brennpunkt des Konflikts zwischen China und den USA werden. Mark Dittli ✉️ 07.11.2022, 00.43 Uhr

Halbleiter halten die Welt in Schwung. Eines der überragenden Wirtschaftsthemen des Pandemiejahres 2021 war der Chipmangel: Fehlen Halbleiter, stehen weltweit die Produktionslinien der Automobilindustrie still, können Maschinenhersteller ihre Bestellungen nicht termingerecht erfüllen und müssen Haushalte Monate auf einen neuen Geschirrspüler warten.

Chips sind auch ein Instrument der Geopolitik: Es ist kein Zufall, dass die Biden-Regierung eine Reihe von erdrückenden Restriktionen gegen die Lieferung von Hochleistungs-Halbleitern nach China verhängt hat. Keine Massnahme ist wirkungsvoller, um den technologischen Fortschritt der ideologischen Erzrivalin der USA abzuwürgen, als der Volksrepublik den Zugang zu High-End-Chips zu verwehren.

Halbleiter sind, wie es Louis-Vincent Gave von der Hongkonger Research-Boutique Gavekal ausdrückt, das Erdöl des 21. Jahrhunderts – und Taiwan ist das neue Saudi-Arabien.

«Chip War – The Fight for the World's Most Critical Technology»: Chris Miller. Simon & Schuster, 2022. 356 Seiten, plus Index und Quellenverzeichnis.

ISBN: 978-1-3985-0410-3

Wie aber kam es dazu? Was machte den Siegeszug des Mikrochips überhaupt möglich, wer waren – und sind – die wichtigsten Spieler, und wieso ist Taiwan für die globale Halbleiterproduktion so wichtig?

Chris Miller liefert in seinem neuen Buch «Chip War – The Fight for the World's Most Critical Technology» die Antworten. Der an der Tufts University bei Boston lehrende Wirtschaftshistoriker zeichnet in seinem überaus kurzweiligen Werk die gut 70-jährige Geschichte seit der Erfindung des Transistors und des integrierten Schaltkreises nach.

Vom Pentagon ins Silicon Valley

Das Buch beginnt mit den Tüftlern und Ingenieuren in den legendären Bell Labs von AT&T und den Werkstätten von Texas Instruments. Sie experimentieren mit Materialien wie Silizium und Germanium und entdecken dabei, dass diese je nach Handhabung sowohl elektrischen Strom leiten als auch blockieren können – «Halbleiter» eben. Mit dem Transistor legen sie den Grundstein für die digitale Revolution; Strom fliesst, Strom fliesst nicht. Eins und Null.

Erste praktische Anwendungen findet die Technologie in der Rüstungsindustrie. Die Ingenieure von Texas Instruments gewinnen einen mit 25'000 $ dotierten Kontrakt vom Pentagon für die Ausrüstung von Interkontinental-Atomraketen mit modernen integrierten Schaltkreisen.

Rund ein Viertel des Buches ist der Entstehung des «Silicon Valley» gewidmet, wo die Ingenieure von Fairchild Semiconductor – Figuren wie Bob Noyce und Gordon Moore – erkennen, dass Halbleiter nicht bloss militärische Anwendungen haben, sondern völlig neue Möglichkeiten in der Entwicklung von Geschäfts- und Konsumelektronik eröffnen. Gordon Moore, Vater des bis heute gültigen «Moore's Law», schreibt 1965 im «Electronics Magazine», dass integrierte Schaltkreise eines Tages zu «solchen Wundern wie Computern, automatischen Steuerungen für Automobile und persönlichen tragbaren Kommunikationsgeräten» führen werden.

Wenig später springen Noyce, Moore und sechs Mitstreiter – zu ihnen zählen auch der Schweizer Ingenieur Jean Hoerni und ein ungarischer Immigrant namens Andras Grof – bei Fairchild ab und gründen Intel (eine Abkürzung für Integrated Electronics).

Mit fortschreitender Entwicklung werden Halbleiter rasch auch zum Spielfeld der Grossmachtpolitik. Die Sowjetunion versucht – erfolglos –, die Technologie zu kopieren, bleibt dabei aber immer mehrere Jahre im Rückstand. Die Volksrepublik China verpasst den Anschluss komplett, weil Mao nichts von Elektrotechnik hält und Fortschritt lieber an der Anzahl Schornsteine und dem Ausstoss an Stahl misst.

Hauptrivale und beinahe Totengräber der amerikanischen Chip-Industrie wird in den Siebziger- und Achtzigerjahren Japan. Doch auch darin liegt eine glückliche Wendung für das Silicon Valley: Weil der Preisdruck der Japaner im Markt für DRAM-Speicherchips zu gross wird, konzentriert sich Intel fortan auf die Herstellung von Prozessoren und kann während Jahren von einem Beinahe-Monopol im PC- und Servermarkt profitieren.

Taiwan und Südkorea übernehmen die Führung

Wie der Autor eindrücklich zeigt, ist Innovation immer nur die eine Hälfte des Erfolges im Halbleitergeschäft. Die andere Hälfte ist bedingungslose Effizienz in der Produktion. Nur wer das schafft, hat eine Chance, den brutalen Preiskampf in der Branche zu überleben. Diese Lektion müssen auch japanische Produzenten wie Toshiba oder Hitachi lernen, die in den frühen Neunzigern von Konkurrenten in Südkorea aus dem Markt gedrängt werden.

Als Meister dieses Fachs beweist sich Morris Chang. Der gebürtige Chinese flieht mit seiner Familie nach dem Bürgerkrieg nach Hongkong und danach in die USA, wo er Ingenieurswissenschaften am MIT studiert. Bei Texas Instruments in Dallas arbeitet sich Chang in die Geschäftsleitung hoch und trimmt die Produktion des Konzerns zu Höchstleistungen.

Weil Chang für das Amt des CEO von Texas Instruments übergangen wird, folgt er der Einladung der Regierung in Taipeh und baut in Taiwan eine Chipschmiede auf, deren Geschäftsmodell fortan auf der kostengünstigsten und qualitativ besten Auftragsfertigung von Halbleitern beruht: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC.

Das letzte Drittel des Buches ist der Gegenwart gewidmet und dem Versuch Chinas, in die höchste Liga der Chiptechnologie vorzustossen. Doch dort herrscht wenig Platz für den Emporkömmling: Die High-End-Chipproduktion liegt in den Händen von drei Konzernen aus Taiwan, Südkorea und den USA (TSMC, Samsung und Intel). Der Markt für Software zum Design von Chips wird von drei US-Unternehmen (Synopsis, Cadence und der Siemens-Tochter Mentor Graphics) dominiert, und in der Herstellung kommt niemand an den Maschinen von ASML (Niederlande), Applied Materials (USA), Lam Research (USA), KLA (USA) und Tokyo Electron (Japan) vorbei.

Kein Wunder also, versucht China mit allen Mitteln und mit riesigem finanziellen Aufwand, an Know-how zu kommen. Und kein Wunder, hat Chinas Staatschef Xi Jinping die Wiedervereinigung mit Taiwan zu einer Priorität ernannt.

Keine Industrie ist für den wirtschaftlichen Erfolg im 21. Jahrhundert wichtiger. Besonders aus der Perspektive des europäischen Lesers fällt dabei immer wieder besorgniserregend auf, wie der Alte Kontinent zu einem weissen Fleck auf der globalen Landkarte der Chipindustrie geworden ist: Abgesehen von ASML hat Europa in diesem Spiel kaum etwas zu bieten.

Zahlreiche historische Anekdoten, zu eindimensionale Figuren

«Chip War» ist überaus flüssig geschrieben und leicht zu lesen. Miller ist Historiker und nicht Ingenieur, weshalb er mit technischen Details zurückhaltend umgeht. Die Erzählung des Buches ist weitgehend chronologisch, was ebenfalls der Verständlichkeit dient.

Die Erzählung ist reich an historischen Anekdoten; so liest man über die Entstehungsgeschichte von Intel ebenso wie über die Wurzeln von heutigen Industriegrössen wie Qualcomm, Nvidia, Micron Technology oder ASML. Der Autor konnte im Rahmen seiner Recherchen zahlreiche Interviews führen, darunter auch mit dem öffentlichkeitsscheuen TSMC-Gründer Morris Chang.

Etwas enttäuschend ist dabei einzig, dass Miller seine Protagonisten bisweilen allzu eindimensional beschreibt. Intel-CEO Andy Grove (der ungarische Immigrant Andras Grof) ist gerne paranoid, Morris Chang ist gekränkt, weil er nicht CEO von Texas Instruments wurde, und Jerry Sanders, der Gründer von Advanced Micro Devices (AMD), ist ein streitlustiger Yankee. Die Menschen hinter der Industrie hätten etwas mehr Tiefe verdient.

Doch das ist Klagen auf hohem Niveau. Insgesamt liefert «Chip War» einen überaus kurzweiligen sowie lehr- und faktenreichen Überblick über die Industrie, die in den letzten siebzig Jahren die Welt verändert hat – und um die künftig möglicherweise Kriege geführt werden.