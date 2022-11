The Market Risk Barometer Anleger blasen weiterhin Trübsal Die US-Notenbank erhöht die Zinsen erneut um 75 Basispunkte und bekräftigt ihre «hawkishe» Position. Das Risk Barometer fällt im Wochenverlauf bereits wieder. Sandro Rosa ✉ 07.11.2022, 11.30 Uhr

Und täglich grüsst das Murmeltier: Nachdem die Bank of Canada und die australische Notenbank ihre Geldpolitik weniger stark gestrafft hatten als erwartet, keimte unter den Marktteilnehmern erneut die Hoffnung, das Fed könnte ebenfalls schon bald den Fuss vom Bremspedal nehmen.

Der Dämpfer folgte umgehend: Am vergangenen Mittwoch hob die US-Notenbank die Leitzinsen zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte auf ein Zielband von 3,75 bis 4% an, und Fed-Chef Jerome Powell stellte in Aussicht, dass das Fed die Zinsen möglicherweise weiter erhöhen müsse als bislang angenommen. Damit verpuffte die Hoffnung auf die ersehnte Kehrtwende.

Arbeitsmarkt bleibt robust

Gleichzeitig präsentiert sich der US-Arbeitsmarkt nach wie vor robust. Zwar handelt es sich dabei um einen nachlaufenden Konjunkturindikator, aber Powell hat mehrmals betont, er möchte eine Abschwächung bei den Jobs sehen. Gemäss den am Freitag veröffentlichten Zahlen wurden im Oktober in den USA 261’000 neue Stellen geschaffen, deutlich mehr als erwartet. Immerhin nahm die Dynamik beim Lohnwachstum weiter ab.

Derweil schreitet die globale Wachstumsabschwächung fort. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe (Purchasing Managers Indices, PMI) sind im Oktober sowohl für die Industrie- als auch für die Schwellenländer unter die Wachstumsschwelle von 50 Zählern gefallen. Die Gefahr einer Rezession nimmt also weiter zu.

Weltaktienindex gibt Terrain preis

Angesichts dieser Ausgangslage verzeichnete der Weltaktienindex von MSCI (–1,4%) in der vergangenen Woche nach zwei Wochen mit Kursavancen wiederum einen Rückschlag. Ausschlaggebend waren die schwachen US-Börsen, die den Index nach unten zogen: Der technologielastige Nasdaq 100 büsste im Wochenverlauf 6% an Wert ein, der S&P 500 gab ebenfalls deutliche 3,4% nach. Auch der japanische Leitindex Nikkei 225 (–0,5%) musste einen leichten Verlust einstecken.

Wesentlich besser erging es den europäischen Aktienindizes sowie den Schwellenländern. Letztere setzten sich mit einem Zuwachs von 4,7% souverän an die Spitze, gefolgt vom britischen FTSE 100 (+4,1%). Aber auch der Euro Stoxx 50 (+2,1%) und der Dax (+1,6%) bereiteten den Anlegern Freude. Der Swiss Market Index veränderte sich im Wochenverlauf kaum (+0,1%).

Bei den Sektoren mussten in der vergangenen Woche besonders die Technologie- (–6,8%) und Kommunikationswerte (–6%) Federn lassen. Zyklischer Konsum (–3,4%) gehörte ebenfalls zu den schwächsten Segmenten.

Merklich besser erging es den Sektoren Energie (+2,8%) und Grundstoffe (+1,2%), die obenaus schwangen. Spekulationen, die chinesische Regierung werde die drastischen Covid-19-Massnahmen lockern, sorgten für Rückenwind. Finanztitel (+0,7%) und Industriewerte (+0,5%) legten im Wochenverlauf ebenfalls zu.

Risk Barometer fällt bereits wieder

Das The Market Risk Barometer hat sich derweil hartnäckig an der Schwelle zur Panik festgesetzt. Im Vergleich zur Vorwoche ist es bereits wieder gefallen, und zwar von 30 auf 25 Punkte. Das Auf und Ab an den Börsen, die härtere Geldpolitik der Notenbanken und die Aussicht auf eine Rezession ersticken offenbar jeglichen Optimismus im Keim.

Allerdings zeigt sich unter der Oberfläche, dass sich sechs der neun im Risk Barometer verwendeten Sentiment-Indikatoren im Wochenverlauf aufgehellt und sich nur deren drei abgeschwächt haben. Insgesamt überwog jedoch der Einfluss der negativen Indikatoren klar: So schlug besonders der Ausbau der Netto-Short-Positionen der Hedge Funds auf den Nasdaq 100 sowie die augenfällige Verschiebung der Nachfrage von Call- zu Put-Optionen deutlich negativ zu Buche.

Positiv bemerkbar machte sich die bessere Stimmung unter US-Privatanlegern, wo sich der Anteil der Bären – definiert als Kleinanleger, die über sechs Monate einen fallenden S&P 500 erwarten – von 46 auf bloss noch 33% reduziert hat. Damit halten sich die Bullen (ihr Anteil ist im Gegenzug von 27 auf 31% geklettert) und die Bären ungefähr die Waage (die übrigen Befragten sind unentschieden). Auch der Rückgang der Volatilitätsindizes in den USA und in Europa sorgte für einen positiven Beitrag, in der Summe resultierte dennoch ein Rückgang des The Market Risk Barometers.

Inflation im Fokus

Diese Woche stehen die US-Inflationszahlen im Fokus. Sie werden am Donnerstag (10. November) veröffentlicht. Der Konsens geht davon aus, dass sich die Teuerung im Oktober auf 8,1% abgeschwächt hat, während für die Kernrate – sie schliesst die Energie- und Nahrungsmittelpreise aus – ein weiterer Anstieg auf 6,7% erwartet wird. Zeichnet sich beim Preisdruck eine Entspannung ab, dürften die Aktienmärkte positiv reagieren.

In der vergangenen Woche kamen zudem wiederholt Spekulationen auf, dass Chinas Regierung Änderungen an ihrer strikten Corona-Politik vornehmen und es zu Lockerungen kommen könnte. Obschon die Behörden dementierten, hielten sich die Gerüchte auch am Wochenende hartnäckig. Heute Montag legten die chinesischen Börsen nochmals zu. Sollte Chinas Führung tatsächlich Schritte einleiten, um von der Zero-Covid-Strategie abzukehren, dürfte sich das positiv auf den Risikoappetit der Anleger auswirken.