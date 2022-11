The Market Risk Barometer Anleger trauen der Börsenerholung nicht Die Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend fort. Die Aussicht auf ein gemächlicheres Tempo bei den Leitzinserhöhungen sorgt für Rückenwind. Trotzdem bleibt der Risikoappetit gering. Sandro Rosa ✉ 28.11.2022, 11.51 Uhr

Die Erholung an den Börsen geht weiter. Insgesamt war die Woche eher ruhig, war doch die US-Börse am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und am Freitag bloss ein verkürzter Handelstag.

Obschon die Woche relativ arm an Impulsen war, ist der Weltaktienindex von MSCI weiter nach oben geklettert und notiert inzwischen rund 13,5% über seinem Mitte Oktober erreichten Jahrestiefst. Der Verlust in diesem Jahr hat sich damit auf 17% verringert.

Von den Anlegern positiv aufgenommen wurde das Fed-Protokoll, in dem die amerikanischen Währungshüter sich zwar weiterhin für den Kampf gegen die Inflation aussprachen, allerdings wurde auch ersichtlich, dass das Gros der Fed-Vertreter das Tempo der Zinserhöhungen schon bald drosseln möchte. Der Grund ist die Ungewissheit darüber, mit welcher Verzögerung und in welchem Ausmass sich die Zinserhöhungen auf die Wirtschaft auswirken werden.

S&P 500 Top, Schwellenländer Flop

Der Weltaktienindex legte im Wochenverlauf um 1,5% zu. Zugpferd war der amerikanische Leitindex S&P 500, der 2% gutmachte und dank seines grossen Gewichts dem Industrieländerindex zu einer Avance von 1,7% verhalf.

Mit einem Zuwachs von 1,4% entwickelte sich der Londoner FTSE 100 ebenfalls erfreulich. Dahinter folgten der Nikkei 225 (+1,3%), der MSCI China (+1,2%) und der Swiss Market Index (+1,1%).

Zu den Nachzüglern zählten der Nasdaq 100 (+0,7%) mit seinem signifikanten Anteil an Technologieaktien, sowie Schwellenländer (–0,2%), die im Wochenverlauf gar einen geringen Verlust einstecken mussten.

Bei den Sektoren hatten die defensiveren Segmente in der Tendenz die Nase vorn. Die beste Performance zeigten Versorger und Grundstoffe mit einem Plus von 2,7%, gefolgt von Basiskonsumgüteraktien (+2,2%).

Am unteren Ende der Tabelle rangieren die Branchen Technologie (+1%), Energie (+1,1%) und Kommunikation (+1,1%).

Stabiles Risk Barometer

Das The Market Risk Barometer veränderte sich im Wochenvergleich kaum – es hat sich unwesentlich von 32 auf 31 Zähler bewegt. Die Risikoneigung der Marktteilnehmer bleibt demnach stark gedämpft, obschon sich die Börsen in den vergangenen rund sechs Wochen markant erholt haben. Offenkundig dominiert die Einschätzung, es handle sich dabei lediglich um eine klassische Bärenmarktrally, der schon bald wieder die Luft ausgehen dürfte.

Fünf der neun im Risk Barometer verwendeten Sentiment-Indikatoren signalisierten eine Zunahme der Risikoneigung, deren vier lassen auf eine grössere Vorsicht schliessen.

Positiv zu Buche schlug insbesondere der Rückgang des Volatilitätsindex Vix, der nur noch knapp über der Marke von 20 Punkten notiert und damit eine merkliche Entspannung unter den Marktteilnehmern signalisiert. Die Umfragen unter US-Kleinanlegern zeugen ebenfalls von einer etwas besseren Stimmung.

Freundlich bis zum Jahresende?

Vier Indikatoren zeigten jedoch in die andere Richtung, darunter die wieder gestiegene Nachfrage nach Put-Optionen, die bei einer Marktkorrektur an Wert gewinnen, sowie das nach wie vor enttäuschende Abschneiden von kleinkapitalisierten Unternehmen und von zyklischen Valoren. In der Summe hielten sich die positiven und die negativen Werte in etwa die Waage.

Angesichts des hartnäckigen Pessimismus unter den Marktteilnehmern in Kombination mit der Aussicht auf weniger aggressive Notenbanken stehen die Chancen auf weitere Avancen nicht allzu schlecht. Besonders dann, falls Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch, dem 30. November, in seiner geplanten Rede die Hoffnungen auf eine gemächlichere Gangart bei der Zinsstraffung bestätigen sollte.