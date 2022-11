The Market Risk Barometer Anlegerstimmung: Geringere US-Inflation vertreibt Sorgen Die Entspannung an der Inflationsfront hat an den Märkten für Erleichterung gesorgt und die Börsen befeuert. Das Risk Barometer legt zwar deutlich zu, signalisiert aber weiterhin Vorsicht. Sandro Rosa ✉ 14.11.2022, 11.25 Uhr

Manchmal braucht es wenig, um Jubel auszulösen. Die am Donnerstag publizierten US-Inflationsdaten für den Oktober fielen besser aus als erwartet – und sorgten für ein Kursfeuerwerk an den Börsen. Die Teuerung stieg im Jahresvergleich noch um 7,7%, nach 8,3% im Vormonat (blaue Kurve). Die Kernrate (rot), die die stark schwankenden Nahrungsmittel- und Energiepreise ausklammert, ermässigte sich leicht auf 6,3%.

Selbstredend erhielt nun die Hoffnung wieder Nahrung, die US-Notenbank Fed könne bei den künftigen Zinserhöhungen das Tempo drosseln und werde am 14. Dezember die Zinsen statt um 0,75% nur noch um 0,5% anheben. Angesichts der überaus gedrückten Anlegerstimmung und der entsprechend vorsichtigen Positionierung entlud sich die leichte Entspannung bei der Teuerung in kräftigen Avancen bei den Aktienkursen.

Sorgt der schwächere Dollar für Luft?

Während die Börsen in die Höhe schossen, sackte der Dollar mit einer ungewöhnlichen Geschwindigkeit ab. Der Dollarindex, der den Aussenwert des Greenbacks gegenüber sechs Währungen abbildet, ist innerhalb von bloss einer Woche um 4% gefallen. Zum Franken hat der Dollar in kurzer Zeit sieben Rappen an Wert eingebüsst und kostet aktuell bloss noch rund 94.50 Rappen. Zum Euro hat er gut sechs Cent verloren.

Weltaktienindex zeigt kräftige Erholung

Nachdem die US-Börsen vor einer Woche die Abwärtsbewegung anführten, gehörten sie nun zu den Zugpferden: Der technologielastige Nasdaq 100 legte satte 8,8% zu, während der Leitindex S&P 500 um ebenfalls eindrückliche 5,9% avancierte. Auch der Weltaktienindex vermochte mit einem Anstieg von 6,6% den Rückgang der Vorwoche mehr als zu kompensieren. Die Schwellenländer bereiteten den Anlegern mit einem Zuwachs von 5,7% ebenfalls Freude.

Etwas gemächlicher unterwegs war der defensive Swiss Market Index, der im Wochenvergleich «lediglich» um 3,2% nach oben kletterte. Als einziger der wichtigen Börsenindizes musste der Londoner FTSE 100 (–0,2%) einen leichten Verlust einstecken.

Bei den Sektoren gehörten die Verlierer der Vorwoche nun zu den Gewinnern: Technologie (+11%), Grundstoffe (+9,9%) und Kommunikation (+8,7%) führten die Erholung an, aber auch Immobilien (+7,8%) und zyklischer Konsum (+7,4%) schnitten erfreulich ab.

Defensive Segmente wie Gesundheit (+2,8%), Versorger (+3,4%) und Basiskonsum (+3,6%) blieben angesichts der etwas besseren Stimmung zurück. Abgeschlagen belegte der Energiesektor (+1,7%) den letzten Platz.

Risk Barometer erholt sich etwas

Die Stimmungsaufhellung schlug sich auch im The Market Risk Barometer nieder. Im Vergleich zur Vorwoche hat es sich kräftig erholt und ist von 25 auf 34 Punkte geschnellt. Obschon es damit immer noch eine grosse Zurückhaltung unter den Marktteilnehmern spiegelt, ist es auf den höchsten Stand seit drei Monaten geklettert.

Die Erholung war breit abgestützt: Sieben der neun im Risk Barometer verwendeten Sentiment-Indikatoren haben sich zuletzt verbessert. Den grössten Beitrag steuerten das Verhältnis von Put- zu Call-Optionen, das sich spürbar in Richtung Call-Optionen verschoben hat, sowie die starke Performance zyklischer Aktien relativ zu ihren defensiven Pendants bei. Positiv bemerkbar machte sich auch der Rückgang der Volatilitätsindizes in den USA (Vix) und in Europa (VStoxx).

Nur zwei Inputindikatoren schwächten sich im Wochenvergleich ab: So weiteten die Hedge Funds ihre Wetten auf einen fallenden Nasdaq 100 weiter aus und Small Caps, die typischerweise sensibler auf konjunkturelle Veränderungen reagieren als Large Caps, blieben im Vergleich zu ihren grosskapitalisierten Konkurrenten zurück.

Bloss ein Strohfeuer?

Ob es sich bei der aktuellen Gegenbewegung um eine Trendwende oder um eine weitere Bärenmarktrally handelt, kann zum aktuellen Zeitpunkt niemand sagen. Klar ist, dass die Kombination aus ausgesprochen pessimistischer Stimmung und leicht besseren Inflationszahlen eine solch heftige Bewegung begünstigt hat.

Ob die erfreuliche Abkühlung bei den amerikanischen Konsumentenpreisen der Startschuss für die lange ersehnte Kehrtwende des Fed ist, wird sich weisen. Leider ist die Gefahr einer Rezession in den USA und auch in Europa weiterhin erheblich, was sich in den Unternehmensgewinnen bemerkbar machen dürfte. Trotz der Kursschwäche der vergangenen Monate scheinen die Märkte eine Gewinnrezession noch nicht einzupreisen.

Ebenfalls interessant wird die weitere Entwicklung bei den Kryptowährungen. Nach dem Kollaps der Börse FTX, bei der anscheinend Vermögen von 10 Mrd. $ verschwunden sind, und dem Einbruch bei den Preisen vieler Kryptowährungen besteht durchaus ein gewisses Ansteckungsrisiko für andere Bereiche des Finanzmarktes. Bislang scheint der Schaden begrenzt.