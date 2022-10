The Market Risk Barometer Die Anlegerstimmung trübt sich weiter ein Trotz kurzzeitiger Börsenerholung sinkt das Risk Barometer von The Market in Richtung Panikzone. Dafür verantwortlich ist vor allem ein Indikator. Gregor Mast ✉ 10.10.2022, 11.31 Uhr

An den Börsen herrscht weiterhin eine verkehrte Welt. Schlechte Wirtschaftsnachrichten quittieren sie erleichtert, weil eine deutliche Konjunkturabkühlung den Zinserhöhungen der Notenbanken Einhalt gebieten könnte. Starke Wirtschaftsdaten hingegen haben Abgaben zur Folge.

So war es auch in der vergangenen Woche. Zu Beginn sorgte ein schwacher ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA für einen Freudensprung. Der Weltaktienindex von MSCI schoss zwischenzeitlich 6% in die Höhe, um dann ab Mitte Woche und dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag den grössten Teil des Gewinns preiszugeben. Unter dem Strich verblieb im Wochenverlauf ein Plus von 1,7%.

Am besten schnitt der Nikkei 225 ab, der fast 5% zulegen konnte (vgl. Grafik). Damit festigt das japanische Leitbarometer – von der internationalen Anlegergemeinde weitgehend unbeachtet – seinen Platz unter den stärksten Indizes der Welt. Auch Schwellenländer hatten einen guten Lauf. Einer der Haupttreiber war Brasilien, wo nach den Präsidentschaftswahlen sowohl der Bovespa als auch die Landeswährung Real deutlich avancierten. Anleger stellen sich auf ihr Wunschszenario eines Präsidenten Lula da Silva an den Zügeln eines konservativen Kongresses ein.

Auf Branchenebene machte sich vergangene Woche vor allem die Nachricht der Opec+ bemerkbar, die Ölförderung ab November trotz der Energiekrise in Europa um 2 Mio. Fass pro Tag zu kürzen. Der Ölpreis zog kräftig an und beflügelte den Energiesektor (vgl. Grafik). Am anderen Ende der Rangliste finden sich zinssensitive Sektoren wie Immobilien, Versorger, zyklischer Konsum und Kommunikation. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries nähert sich wieder der 4%-Marke.

Trotz Börsenerholung verbesserte sich die Anlegerstimmung nicht, im Gegenteil. Das Risk Barometer von The Market sinkt auf 25,1 und damit an den Rand der Panikzone:

Ganz so düster wie auf den ersten Blick ist die Lage dann aber doch nicht. Acht der neun im Barometer verwendeten Sentiment-Indikatoren zeigen eine Aufhellung der Stimmung an, allen voran das Put-Call-Ratio, das eine geringere Nachfrage nach Absicherung signalisiert.

Verursacht wurde der Rückgang des Barometers durch einen deutlichen Rückgang der Netto-Long-Positionen von professionellen Investoren auf den Nasdaq 100. Im Gegenzug haben Hedge Funds ihr Exposure zum S&P 500 leicht erhöht. Das deutet eher auf eine Umschichtung aus dem lahmenden Nasdaq in besser laufende Segmente als auf Panik.

Trotz allem bleibt die Anlegerstimmung aber äusserst pessimistisch. Eine grössere Erholung würde deshalb nicht erstaunen. Ob daraus mehr wird als eine Gegenbewegung, liegt an der weiteren Inflations- und Wachstumsentwicklung sowie der Reaktion der Notenbanken. Solange Letztere die monetären Zügel weiter deutlich straffen, ist eine nachhaltige Hausse unwahrscheinlich.