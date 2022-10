The Market Risk Barometer Die Anleger bleiben skeptisch Das Gros der Aktienindizes hat sich von seinen Tiefstständen erholt. Die Anleger trauen der Erholung jedoch nicht: Das Risk Barometer fällt im Wochenvergleich erneut. Sandro Rosa ✉ 24.10.2022, 12.00 Uhr

Auch im Herbst bleibt die Lage an den Börsen stürmisch. Die üblichen Verdächtigen – Inflation, straffere Geldpolitik, Wachstumsabschwächung und geopolitische Spannungen – sorgen weiterhin für hohe Ausschläge an den Märkten. Dennoch vermochten die meisten Börsenindizes die Woche mit Avancen zu beenden. Der Weltaktienindex von MSCI legte 3,2% an Wert zu.

Einerseits vermochte die angelaufene Berichtssaison positive Impulse zu verleihen, anderseits keimte am Freitag in den USA die Hoffnung auf, die US-Notenbank könnte das Tempo bei der geldpolitischen Straffung etwas drosseln.

So berichtete das «Wall Street Journal», dass «einige Fed-Beamte den Wunsch geäussert haben, das Tempo der Zinsschritte bald zu verlangsamen und die Zinserhöhungen Anfang nächsten Jahres einzustellen, um zu sehen, wie sich ihre diesjährigen Massnahmen auf die Wirtschaft auswirken». Das reichte schon aus, um die US-Börsen zu beflügeln.

Schlechte Stimmung begünstigt Gegenbewegung

Kein Wunder, denn die Marktteilnehmer sind pessimistisch wie selten, wie etwa die monatliche Fondsmanagerumfrage von Bank of America zeigt. Zudem haben die Aktienmärkte bereits stattliche Verluste eingefahren, wie ein Blick auf die grössten Drawdowns des MSCI World belegt.

Der Drawdown ist der maximale Verlust vom jeweils letzten Höchst bis zum nächsten Tiefst. Nimmt man an, der MSCI World habe am 12. Oktober – dann hat der Index den (bisher?) niedrigsten Stand in diesem Jahr erreicht – den Boden gefunden, beläuft sich sein maximaler Drawdown in diesem Zyklus auf 27%. Das entspricht ziemlich genau dem mittleren Rückschlag von etwas über 30% seit 1970. Vor diesem Hintergrund braucht es wenig, um eine Gegenbewegung an den Börsen auszulösen.

US-Aktien preschen vor

Angeführt wurde die Aufwärtsbewegung von den US-Indizes, die im Wochenverlauf kräftig nach oben zeigten: Der Nasdaq 100 kletterte 5,8% in die Höhe, während der S&P 500 4,7% zulegte. Etwas weniger schwungvoll, aber immer noch respektabel, waren die Avancen in Europa: Der Euro Stoxx 50 verzeichnete ein Plus von 2,8%, der Dax gewann 2,4% und der FTSE 100 schloss trotz des innenpolitischen Chaos 1,6% höher.

Entgegen dem Trend gab der japanische Nikkei 225, der heuer bislang zu den stärksten Indizes gehört, Terrain preis. Nachdem der Yen zum Dollar auf den niedrigsten Stand seit 32 Jahren gefallen war, intervenierte die Bank of Japan, um die Währung zu stützen, was dem Börsenbarometer zusetzte. Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki liess verlauten, die Behörden würden sich den Währungsspekulanten entschieden entgegenstellen.

Nachdem vor einer Woche defensive Segmente wie Basiskonsum (+0,9%), Gesundheit (+1,5%) und Versorger (+1,5%) hoch in der Anlegergunst standen, blieben sie diesmal merklich zurück. Gefragt waren vielmehr Energie- (+6,4%) und Technologieaktien (+6,3%), die die übrigen Sektoren abzuhängen vermochten. Die Branchen zyklischer Konsum (+4,2%) und Kommunikation (+3,9%) schnitten ebenfalls besser ab als der Gesamtindex.

Risk Barometer fällt bereits wieder

Trotz der Gegenbewegung an den Aktienmärkten ist das The Market Risk Barometer wieder gefallen und zwar von 33 auf 27 Zähler. Damit hat es den Grossteil des Anstiegs der vergangenen Woche wieder preisgegeben und nähert sich erneut dem «Panik-Bereich». Offenbar glauben die Marktteilnehmer nicht, dass die Börsen den Boden erreicht haben.

Obwohl sich fünf der neun im Barometer verwendeten Sentiment-Indikatoren aufgehellt haben, resultierte in der Summe eine Abnahme des Barometers. Die Entspannung bei den Volatilitätsindizes auf den S&P 500 und den Euro Stoxx 50 schlug klar positiv zu Buche. Die leichte Verbesserung bei den High-Yield-Spreads, bei der Positionierung der Hedge Funds in Nasdaq-Aktien und den Umfragen unter Privatanlegern fielen indes kaum ins Gewicht.

All dies wurde jedoch mehr als kompensiert durch das schwache Abschneiden der Small Caps relativ zu ihren grosskapitalisierten Pendants und dadurch, dass institutionelle Anleger ihr Exposure gegenüber dem S&P 500 markant reduziert haben.

Mehr als ein Strohfeuer?

Ob die Erholung diesmal länger dauert, lässt sich kaum abschätzen. Kommt es beim Fed tatsächlich zu einem Umdenken, könnte das tatsächlich für nachhaltigen Rückenwind sorgen.

Allerdings verfestigen sich die Signale einer nahenden Rezession. So notiert der vom Conference Board ermittelte Leading Indicator (LEI), der zehn Konjunkturindikatoren aggregiert, inzwischen klar im Minus: «Der LEI ist im September erneut gesunken, und sein anhaltender Abwärtstrend in den letzten Monaten deutet darauf hin, dass eine Rezession vor Jahresende immer wahrscheinlicher wird», warnt etwa Ataman Ozyildirim vom Think Tank The Conference Board.

Die Signale aus China stimmen ebenfalls wenig zuversichtlich. So wurde die Publikation der BIP-Zahlen um knapp eine Woche verschoben und die heute publizierten Daten zeigen, dass das BIP im dritten Quartal zum Vorjahr um 3,9% gewachsen ist. Das übertrifft zwar die vom Datenanbieter Bloomberg ermittelten Erwartungen von 3,3%, verfehlte das Ziel von 5,5% aber deutlich. Schliesslich darf durchaus bezweifelt werden, ob angesichts der immensen Probleme am Immobilienmarkt und der anhaltenden Lockdowns die Wirtschafts tatsächlich gewachsen ist.

Noch wichtiger dürfte indes die künftige Machtballung in den Händen Xi Jinpings sein. Am Wochenende wurde er vom 20. Volkskongress als Generalsekretär der Kommunistischen Partei bestätigt. Viele seiner Kritiker hat er entmachtet und wie es scheint, dürfte die chinesische Wirtschaft künftig weniger stark im Zentrum stehen. Ein baldiges Ende der Covid-Lockdowns ist damit weniger wahrscheinlich geworden.

Derweil birgt der Krieg in der Ukraine weiterhin die Gefahr einer weiteren Eskalation. Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, einen nachhaltigen Aufwärtstrend an den Börsen zu erkennen – was nicht heisst, dass die aktuelle Erholung nicht noch etwas dauern kann.