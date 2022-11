The Market Risk Barometer Die Anleger üben sich weiterhin in Zurückhaltung Der Weltaktienindex legt eine Verschnaufpause ein. Das Risk Barometer sinkt im Wochenvergleich geringfügig. Sandro Rosa ✉ 21.11.2022, 11.37 Uhr

«Hoffen und Harren macht manchen zum Narren», besagt ein Sprichwort. Nicht wenige Anleger hoffen derzeit auf eine baldige Abkehr der US-Notenbank von ihrem Zinserhöhungspfad. Um satte 3,75 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4% hat sie die Federal Funds Rate seit März angehoben und damit für kräftigen Gegenwind an den Bösen gesorgt. Wegen der etwas geringeren US-Inflation im Oktober keimte zuletzt allerdings wieder die Erwartung eines baldigen «Pivots». Das war wohl der Hauptgrund dafür, dass der Weltaktienindex seit seinem Jahrestiefst am 12. Oktober rund 12% zugelegt hat. Der zyklischere Dax notiert mittlerweile gar wieder 20% über seinem Jahrestiefst.

Ob das Gros der Anleger zu Narren wird, wird spätestens am 14. Dezember klar, wenn das Fed zum letzten Mal in diesem Jahr tagt. Aktuell preisen die Märkte zu 75% eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte (Bp) ein – vor kurzem lag die Wahrscheinlichkeit bei deutlich über 80%. Zu 25% wird mit einem erneuten Schritt von 75 Bp gerechnet.

Zum bröckelnden Konsens dürfte James Bullard, Präsident der Distriktnotenbank von St. Louis am Donnerstag beigetragen haben, als er meinte, dass die bisherigen Zinserhöhungen «nur einen begrenzten Effekt auf die beobachtete Inflation» hatten. Der Leitzins der US-Notenbank könne auf 5 bis 5,25% und somit über das von den Märkten momentan eingepreiste Niveau steigen, meinte Bullard. In der Tat dürfte den Währungshütern die Börsenerholung, die erneut fallenden Zinsen und der schwächere Dollar wenig gefallen, da dies zu lockeren Finanzierungsbedingungen führt – also just zum Gegenteil dessen, was Jerome Powell und seine Kollegen erreichen möchten.

Europäische Valoren entwickeln sich positiv

Nach der freudigen Reaktion auf die Entspannung bei der US-Inflation schlugen die Aktienmärkte in der vergangenen Woche ein etwas ruhigeres Tempo an. Der Weltaktienindex gab 0,4% nach, womit er 18,4% unter dem Stand zum Jahresbeginn notiert.

Der Nikkei 225 in Japan verlor im Wochenverlauf 1,3%, der technologielastige Nasdaq 100 erlitt einen Rücksetzer von 1,2%, während sich der MSCI China um 1% verbilligte. Nicht zuletzt wegen des schwachen Abschneidens des Indexschwergewichtes Roche – die Titel haben im Wochenverlauf 5,4% an Wert eingebüsst – findet sich der Swiss Market Index auf den hinteren Plätzen. Die Schwellenländer (+0,8%) vermochten den Rückstand gegenüber den Industrieländern (–0,6%) zu verringern.

Positiv entwickelten sich auch die europäischen Indizes: Der Euro Stoxx 50 und der Dax vermochten beide 1,5% zuzulegen und der Londoner FTSE 100 gehörte mit einer Avance von 0,9% ebenfalls zu den Spitzenreitern.

Bei den Sektoren hiess es einmal mehr: Defensiv ist Trumpf. Basiskonsum (+1,7%), Versorger (+1,1%) und Gesundheit (+0,8%) waren die einzigen Branchen, die einen Zuwachs verzeichneten. Zyklischer Konsum (–2,5%), Energie (–1,8%) und Immobilien (–1,6%) blieben klar hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Der Energiesektor litt unter dem Rückgang der Ölnotierungen: Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist im Wochenverlauf fast 9% gefallen, derjenige für WTI hat 10% nachgegeben.

Sorgen um eine globale Konjunkturabschwächung belasteten. So bemerkte die International Energy Agency in ihrem vergangene Woche publizierten Bericht zum Ölmarkt im November, dass sich die Wachstumsaussichten verdüstert haben und der weltweite Ölverbrauch im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr zurückgehen werde. «Die anhaltend schwache Konjunktur in China, die Energiekrise in Europa, die zunehmende Produktknappheit und der starke Dollar belasten den Verbrauch stark», schreiben die Experten.

Marginaler Rückgang des Risk Barometers

Das The Market Risk Barometer veränderte sich im Wochenvergleich nur unwesentlich und fiel von 34 auf 32 Punkte zurück. Die Erholung an den Börsen macht sich noch nicht in einem höheren Risikoappetit bemerkbar.

Fünf der neun im Risk Barometer verwendeten Sentiment-Indikatoren haben sich zuletzt eingetrübt. Den grössten Beitrag steuerten das Verhältnis von Put- zu Call-Optionen, dieses hat sich spürbar in Richtung Put-Optionen verschoben, sowie die wieder zunehmenden Wetten von Hedge Funds auf einen fallenden Nasdaq 100, bei. Der Anstieg des Volatilitätsindex Vix auf den US-Leitindex S&P 500 war ebenfalls massgeblich für den Rückgang des Risk Barometers verantwortlich.

Vier Inputindikatoren signalisierten eine zunehmende Risikoneigung, wobei die besseren Umfragewerte unter US-Privatanlegern den grössten Einfluss hatten.

Kommt es zur Jahresendrally?

Der Risikoappetit der Marktteilnehmer bleibt damit insgesamt gedämpft, weshalb bessere Konjunkturdaten oder Unternehmensergebnisse weitere Avancen begünstigen könnten. Ob das für einen nachhaltigen Aufwärtstrend reicht, muss sich weisen.

Die Frage, ob der Inflationsdruck nachlassen wird und ob der US-Wirtschaft eine sanfte Landung gelingt, wird die Märkte in den kommenden Monaten beschäftigen. Die Signale – Frühindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes, die Zinskurve oder die rasante Abkühlung am US-Immobilienmarkt – signalisieren jedenfalls ein erhöhtes Rezessionsrisiko. Die Gefahr einer neuerlichen Korrektur an den Aktienmärkten ist deshalb nicht zu unterschätzen.