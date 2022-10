The Market Risk Barometer Die Anlegerstimmung hellt sich etwas auf Ein Ende des Abwärtstrends an den Aktienmärkten ist nicht in Sicht. Dennoch signalisiert das Risk Barometer eine leichte Stimmungsaufhellung. Sandro Rosa ✉ 17.10.2022, 11.48 Uhr

Sie bleibt das Thema an den Börsen: die hartnäckig hohe Inflation. Am vergangenen Donnerstag wurden in den USA die September-Inflationsdaten (Consumer Price Index, CPI) publiziert – und prompt enttäuschten sie die Hoffnung auf eine baldige Abnahme des Preisdrucks und eine damit verbundene gemächlichere Gangart der Notenbanken.

Zwar verlangsamte sich der Anstieg der Konsumentenpreise im Jahresvergleich geringfügig auf 8,2%, die Kernrate der Inflation, die die typischerweise stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, nahm indes auf 6,6% zu. Beide Werte lagen über den Erwartungen. Mit der Publikation kam es zu wilden Bewegungen an den Börsen, wobei die US-Indizes nach anfänglichen Verlusten ins Positive drehten.

Am Freitag setzte sich allerdings wieder der allgemeine Abwärtstrend durch. Im Wochenverlauf gab der Weltaktienindex von MSCI 1,9% nach und gab damit den Gewinn der Woche davor mehr als preis. Seit Jahresbeginn resultiert ein Minus von rund 27%.

Europäische Aktien schlagen sich wacker

Während das Gros der Indizes – angeführt von den Schwellenländern (–3,8%) und dem technologielastigen Nasdaq 100 (–3,2%) – im Wochenvergleich deutliche Einbussen einstecken musste, zeigten sich die Börsen Kontinentaleuropas von ihrer widerstandsfähigen Seite. Sowohl der Euro Stoxx 50 (+0,2%) als auch der Swiss Market Index (+0,2%) vermochten gegen den Trend leicht zuzulegen. Noch besser schlug sich der bislang arg gebeutelte Dax, der mit einem Zuwachs von 1,3% obenaus schwang.

Auf Branchenebene zeigte sich einmal mehr die Präferenz der Marktteilnehmer für defensive Valoren. Nur gerade zwei der elf Sektorindizes des MSCI World verzeichneten Avancen: Die Segmente Basiskonsum (+0,7%) und Gesundheit (+0,3%), die tendenziell weniger dem Auf und Ab der Konjunktur ausgesetzt sind, rückten vor.

Hart erwischte es einmal mehr den Technologiesektor (–3,7%) sowie den zyklischen Konsum (–3,3%). Sechs Sektoren verloren mindestens 2% an Wert.

Risk Barometer signalisiert leichte Erholung

Obschon das Umfeld unverändert garstig ist, liess sich in den vergangenen Tagen eine Erholung der Anlegerstimmung beobachten. So ist das Risk Barometer von The Market von 25 auf immerhin 33 Zähler nach oben geschnellt. Damit spiegelt es allerdings eine nach wie vor grosse Vorsicht unter den Börsianern.

Fünf der neun im Barometer verwendeten Sentiment-Indikatoren zeigen eine Aufhellung der Stimmung an, vier haben sich weiter eingetrübt.

Den grössten Einfluss hatte die Reduktion der Wetten von professionellen Investoren auf einen fallenden S&P 500 (die Netto-Short-Positionen wurden reduziert). Zwar sind die grossen Akteure nach wie vor so positioniert, dass sie von einer weiteren Schwäche des US-Leitbarometers profitieren würden. Allerdings haben sie ihre «bearishen» Positionen getrimmt.

Die Verschiebung von Put- zu Call-Optionen – Letztere legen überdurchschnittlich an Wert zu, wenn die Börsen avancieren – war der zweite wichtige Treiber hinter der Erholung des Risk Barometers. Als Gegengewicht fungierten primär der steigende Volatilitätsindex Vix sowie die gedrückten Umfragewerte unter US-Privatanlegern.

Wann kommt es zur Trendwende?

Insgesamt aber bleibt die Anlegerstimmung überaus pessimistisch, was kurzfristige Gegenbewegungen – die durchaus auch heftig ausfallen können – an den Börsen begünstigt. Grundsätzlich bleibt das Umfeld jedoch schwierig, eine baldige Trendumkehr scheint wenig wahrscheinlich.

Zur erhöhten Gefahr einer Rezession, der hohen Inflation und der damit verbundenen harten Notenbankpolitik kommen eine potenzielle Eskalation im Ukrainekrieg und ein verschärfter Handelskonflikt zwischen den USA und China hinzu. So haben die USA kürzlich ein Exportverbot von hochmodernen Chips und anderer kritischer Technologien nach China beschlossen. Eine scharfe Gegenreaktion Chinas könnte den Disput weiter anheizen und die Börsen belasten.

Schliesslich mehren sich die Stresssignale an den Märkten. Sogar in den typischerweise am fleissigsten gehandelten Instrumenten – bei den Staatsanleihen – hat die Liquidität zuletzt bedrohlich abgenommen. Das ist kein Nährboden für eine nachhaltige Erholung an den Aktienmärkten.