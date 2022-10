The Market Risk Barometer Die Zuversicht kehrt nur langsam zurück Trotz kräftiger Kursavancen an den Börsen hellt sich die Stimmung unter den Anlegern nur zögerlich auf. Das Risk Barometer steigt zwar leicht, verharrt aber auf tiefem Niveau. Sandro Rosa ✉ 31.10.2022, 11.24 Uhr

Wenn die Marktteilnehmer schwarz sehen, reichen in der Regel leicht bessere Nachrichten, um die Börsen zu beflügeln. Wie wenig es braucht, zeigte die vergangene Woche: Die Bank of Canada erhöhte die Leitzinsen «lediglich» um 50 Bp statt wie erwartet um 75 Bp – und die Märkte fassten das bereits als eine Kehrtwende auf. Zuvor überraschte bereits die australische Notenbank mit einem Zinsschritt (+25 Bp), der weniger aggressiv ausfiel, als erwartet.

Aus den USA lassen sich ebenfalls (wieder) vermehrt Stimmen vernehmen, die glauben, es zeichne sich eine gemächlichere Gangart beim Straffungszyklus ab. Mit ein Grund für den Stimmungswandel sind schwache Wirtschaftsdaten und die damit verbundene erhöhte Rezessionsgefahr, die bei den Notenbanken zu einem Umdenken führen könnten. Diese aufkeimende Hoffnung führte dazu, dass zuletzt eine deutliche Entspannung bei den Renditen auf zehnjährige Staatsanleihen zu beobachten war, wobei der Rückgang im Vereinigten Königreich und in Italien besonders ausgeprägt war.

Die kräftige Zinserhöhung der EZB um 0,75% auf nunmehr 2% am Donnerstag war erwartet worden, und brachte die Märkte – trotz der Bereitschaft der Währungshüter, weitere Schritte vorzunehmen – nicht aus der Ruhe.

Erfreuliche Avancen des MSCI AC World

Die Aussicht auf ein langsameres Tempo bei den Leitzinserhöhungen sorgte für ansprechende Kursavancen. Der Weltaktienindex von MSCI legte im Wochenverlauf stolze 3,3% zu und beendet damit die zweite Woche in Folge im Plus.

Und das, obwohl die grossen Tech-Giganten – mit Ausnahme von Apple – in den USA zuletzt enttäuschende Unternehmensergebnisse präsentierten und mitunter heftige Kursrückschläge einstecken mussten.

Spitzenreiter Dax und S&P 500

Besonders erfreulich entwickelten sich der deutsche Leitindex Dax (+4%) und der S&P 500 (+4%), aber auch der Euro Stoxx 50 (+3,9%) und der eher defensive Swiss Market Index (+3,4%) verzeichneten einen kräftigen Anstieg.

Mit Gegenwind zu kämpfen hatten indes Aktien aus den Schwellenländern (–2,3%), die im Wochenvergleich als einzige im Minus notieren.

Obschon an den Märkten wieder ein Hauch von «Risk-on» zu spüren war, preschten vor allem die defensiven Segmente vor. Versorgeraktien setzten sich mit einem Zuwachs von 6,7% an die Spitze der Performance-Rangliste, wobei auch Immobilien (+5,5%), Gesundheit (+5%) und Basiskonsum (+5%) merklich zulegten. Immerhin: Die zyklischen Industriewerte sorgten mit einem Plus von 5,9% ebenfalls für Freude. Grundstoff- (+2,6%) und Energiewerte (+3,4%) blieben für einmal zurück.

Einzig der Sektor Kommunikation (–1,1%) vermochte vom Aufwärtstrend nicht zu profitieren: Meta (vormals Facebook) und Alphabet (Google), die beiden Schwergewichte im Index, enttäuschten mit ihren Ergebnissen und zogen den gesamten Sektor nach unten.

Risk Barometer steigt leicht

Die Marktteilnehmer zeigen sich angesichts der Erholung an den Börsen wenig beeindruckt: Das The Market Risk Barometer legte zwar leicht zu, allerdings bloss um bescheidene drei Punkte auf aktuell 30 Zähler. Nach diversen, meist kurzlebigen Erholungsversuchen der Börsen zweifeln die Anleger offenbar an der Nachhaltigkeit der jetzigen Gegenbewegung.

Insgesamt haben sich sechs der neun im Risk Barometer verwendeten Sentiment-Indikatoren im Wochenverlauf verbessert. Den Löwenanteil zum Anstieg steuerten der Rückgang des Volatilitätsindex auf den S&P 500 (Vix), die optimistischeren Werte aus den Umfragen unter US-Privatanlegern sowie das starke Abschneiden von Small Caps relativ zu Large Caps in der abgelaufenen Woche bei.

Das anhaltend schwache Abschneiden von zyklischen Aktien im Vergleich zu defensiven Valoren sowie die Hedge Funds, die ihre Netto-Short-Positionen auf den S&P 500 noch einmal ausgebaut haben, sorgten für ein Gegengewicht. In der Summe resultierte indes der marginale Anstieg des Risk Barometers.

Alle Augen auf das Fed

Diese Woche wird sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die Einkaufsmanagerindizes (Purchasing Manager Indices, PMI) richten, die weitere Anhaltspunkte zur Verfassung der Konjunktur liefern sollten. Die vorläufigen PMI lassen eine weitere Abkühlung erwarten. Dazu passen die heute veröffentlichten Daten in China ins Bild. Die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für den Oktober sind schlechter ausgefallen als erwartet. Der Industrie-PMI ist von 50,1 auf 49,2 Punkte gefallen, das Dienstleistungsbarometer hat sich von 50,6 auf nur noch 48,7 Punkte abgeschwächt. Der Gesamtindex nahm von 50,9 auf 49 Punkte ab – damit notiert er unter der Wachstumsschwelle von 50.

Noch wichtiger ist jedoch der Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch, dem 2. November: Die Terminmärkte gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 81% davon aus, dass Fed-Chef Jay Powell eine Zinserhöhung von abermals 75 Basispunkten (Bp) ankündigen wird – es wäre der vierte «Jumbo-Schritt» in Folge. Der Leitzins, die Fed Funds Rate, dürfte danach also in einem Zielband von 3,75 bis 4% liegen.

Sollten die US-Währungshüter sich an ihren Kollegen in Australien und in Kanada orientieren und die Märkte ebenfalls auf eine langsamere Gangart einstellen, sind die Aussichten für weitere Avancen an den Aktienmärkten intakt. Überhaupt zeigen sich die Börsen zuletzt ungewohnt robust: So legte der Nasdaq 100 trotz enttäuschender Resultate der Titanen Amazon, Meta (Facebook) und Microsoft im Wochenverlauf deutlich zu. Die Chancen, dass die Erholung anhält, stehen demnach nicht schlecht – zumal die Zurückhaltung der Börsianer unverändert gross ist.