The Big Picture Die Aktienmärkte suchen ein neues Narrativ Der Tech-Sektor zieht die breiten Börsenindizes nach unten, doch unter der Oberfläche findet ein Favoritenwechsel statt. Die Periode von 2000 bis 2003 liefert Anschauungsunterricht. Plus: Herausforderungen für Xi.

Nun hat's die Grossen erwischt.

Die Big Five des amerikanischen Tech-Sektors haben diese Woche ihre Quartalszahlen vorgelegt – und mit Ausnahme von Apple mit ihrem Ausblick enttäuscht. Besonders brutal war das Verdikt der Börse auf die Nachrichten von Meta (vormals Facebook): Die Aktien der Social-Media-Plattform krachten 25% in die Tiefe und notieren nun wieder auf dem Niveau von Anfang 2016.

Der Fall der Grossen ist das letzte Kapitel eines überaus spannenden Wechsels des Leitnarrativs, der sich seit Monaten an den Finanzmärkten abspielt. Simpel gesagt: «Disruptive Technologie», das wichtigste Börsenthema des vergangenen Jahrzehnts, wird vom Sockel gestossen. Dieser Prozess hatte bislang drei Phasen:

Phase 1: Der absurd hoch bewertete, spekulative Schrott im Tech-Sektor hatte seinen Höhepunkt bereits im Februar 2021 erreicht und steht mittlerweile seit 20 Monaten in einem Abwärtstrend. Galionsfigur dieser Gruppe ist der ARK Innovation ETF der «Star-Investorin» Cathie Wood.

Phase 2: Ab Herbst 2021 erwischte es den Mittelbau des Tech-Sektors, mit «Pandemie-Gewinnern» wie Netflix oder Nvidia.

In Phase 3 sind nun die Big Five dran, wobei ein Vertreter dieser Gruppe nach dem anderen gefallen ist: zuerst Meta, dann Amazon, dann Microsoft, Alphabet (Google), während sich Apple bislang noch am besten halten kann.

Weil die amerikanischen Tech-Giganten mit ihrer Marktkapitalisierung alle anderen Sektoren und Länder weit überragen – Apple, Microsoft und Amazon allein hatten per Ende September ein Gewicht von knapp 11% im MSCI World Index, mehr als ganz Japan und Grossbritannien zusammen – übt ihre Korrektur nun Druck auf die breiten Börsenindizes aus.

Spannend ist jedoch, was sich unter der Oberfläche der breiten Indizes abspielt – und das beleuchten wir im dieswöchigen «Big Picture».

Zunächst werfen wir jedoch einen Blick auf den 2. November sowie nach China.

Die Themen Stepping down Herausforderungen für Xi Ein Blick unter die Motorhaube des S&P 500 Die Lehren von 2000 bis 2003 Was sind die neuen Narrative?

1. Stepping down

Am 2. November steht der nächste grosse Programmpunkt für die Finanzmärkte auf dem Kalender: Dann wird der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Fed) seinen zweitletzten Zinsentscheid des Jahres bekanntgeben.

Die Terminmärkte gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% davon aus, dass Fed-Chef Jay Powell eine Zinserhöhung von abermals 75 Basispunkten (Bp) ankündigen wird. Der Leitzins, die Fed Funds Rate, dürfte danach also in einem Zielband von 3,75 bis 4% liegen.

In den vergangenen Tagen hat jedoch ein neuer Begriff die Fantasie der Marktteilnehmer beflügelt: Stepping down.

Dahinter steht die Erwartung, dass Powell am 2. November eine allmähliche Drosselung des Tempos künftiger Zinserhöhungen signalisieren wird. Für das Fed-Meeting vom 14. Dezember rechnen die Terminmärkte mittlerweile «nur» noch mit einer Zinserhöhung von 50 Bp, und Anfang 2023 könnten dann noch ein bis zwei weitere Schrittchen von 25 Bp folgen.

Den Begriff des stepping down hat der inoffizielle Fed-Flüsterer Nick Timiraos am 21. Oktober im «Wall Street Journal» lanciert. In einer Rede liess gleichentags Mary Daly, Präsidentin der Distriktnotenbank von San Francisco, ebenfalls durchblicken, dass das Tempo der Zinserhöhungen bald sinken könnte.

Diese Signale reihen sich in ein Muster anderer dovisher Überraschungen aus der Welt der Zentralbanken: Die Reserve Bank of Australia erhöhte die Leitzinsen Anfang Oktober weniger stark als erwartet, und diese Woche überraschte die Bank of Canada ebenfalls mit dem Entscheid, die Zinsen nur um 50 Bp statt wie erwartet um 75 Bp zu erhöhen.

Selbst aus der Ankündigung der Europäischen Zentralbank vom Donnerstag lässt sich eine leichte Abschwächung der Rhetorik interpretieren, weil nicht mehr darauf hingewiesen wird, dass die EZB an «mehreren» Sitzungen die Zinsen weiter erhöhen wird.

Die Aussicht auf eine marginale Änderung in der Signalisierung des Fed reichte bereits, um die Animal Spirits an den Märkten zu wecken. Der Dollar ist – mit Unterstützung in der Form von Devisenmarktinterventionen aus Tokio und Peking – etwas gesunken:

Wir wollen an dieser Stelle nicht spekulieren, was Powell am kommenden Mittwoch verkünden wird. Doch sollte er das Stepping-down-Signal geben, könnte das den Börsen durchaus nochmals Schub verleihen.

Unser Basisszenario bleibt zwar nach wie vor, dass die US-Wirtschaft – bzw. signifikante Teile der Weltwirtschaft, inklusive Europa – 2023 in eine Rezession fallen werden und die Analystenschätzungen der Unternehmensgewinne noch zu hoch sind. Aber für die kommenden Wochen könnte sich eine Art «Drôle de Guerre»-Situation einstellen, in der die Börsen das absehbare Ende der Zinserhöhungen bejubeln und sich noch nicht allzu sehr um die kommende Rezession sorgen.

Selbstredend wäre der ganze Zauber rasch vorbei, wenn der am 10. November publizierte CPI-Report (Consumer Price Index) zeigen sollte, dass die Inflation in den USA auch im Oktober hartnäckig hoch geblieben ist.

Zum Thema Rezession hat sich übrigens ein weiterer wichtiger Indikator zur wachsenden Liste der Signale hinzugesellt: Seit dieser Woche ist auch die Zinskurve gemessen an der Renditedifferenz zwischen dreimonatigen und zehnjährigen US-Staatsanleihen (rote Kurve) in die Inversion gefallen.

2. Herausforderungen für Xi

Am vergangenen Samstag ist in Peking der 20. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas zu Ende gegangen.

«Die wichtigste Erkenntnis aus dem Kongress ist die absolute, uneingeschränkte Macht des Präsidenten», sagt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China, in diesem Interview. Generalsekretär und Staatschef Xi Jinping hat seine Macht zementiert, im Politbüro sind keine Reformer oder als besonders wirtschaftsfreundlich geltende Kader mehr vertreten.

«Unter Xi bewegt sich die Politik Chinas weiter in Richtung Leninismus, in Wirtschaftsfragen in Richtung Marxismus und in der Aussen- und Sicherheitspolitik in Richtung Rechtsnationalismus», urteilt Kevin Rudd, der frühere australische Premierminister und heutige Präsident der Asia Society.

Bezeichnenderweise fuhr Xi diese Woche mit seinem neuen engsten Führungszirkel, dem Ständigen Komitee des Politbüros, nicht etwa in eine Wirtschaftsmetropole wie Schanghai oder Shenzhen, sondern nach Yan'an, dem Rückzugsgebiet der Kommunisten in den Jahren des Bürgerkrieges und der japanischen Besetzung.

Quelle: Xinhua

Wir werden uns in den kommenden Wochen noch intensiver mit China befassen – auch mit der Frage, ob China überhaupt noch «investierbar» ist –, daher an dieser Stelle nur so viel: Nach allem, was wir bisher wissen, hat Xi im Hinblick auf seine dritte Amtszeit eine weitere Abkehr von jeglicher Reform- und Öffnungspolitik für die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt eingeleitet.

In der kurzen Frist die wichtigste Frage bleibt, ob die Parteiführung einen Ausweg aus der für die Wirtschaft desaströsen Nulltoleranzpolitik in der Bekämpfung der Covid-Pandemie finden will. Bislang ist davon nichts zu sehen: Aktuell wurden in Metropolen wie Wuhan, Guangzhou und Xining wieder partielle Lockdown-Massnahmen verhängt.

Mit der Covid-Nulltoleranzpolitik verbunden ist die zweite grosse wirtschaftspolitische Herausforderung, die Xi in den kommenden Monaten meistern muss: Der Immobilienmarkt zeigt trotz einer graduellen Lockerung der Geldpolitik seitens der People's Bank of China (PBoC) keine Zeichen einer Erholung.

«China verzeichnet den grössten und längsten Einbruch der Bautätigkeit seit der Privatisierung des Immobilienmarktes im Jahr 1994», sagt Christopher Wood, Anlagestratege des US-Brokerhauses Jefferies.

Die Verkäufe privater Wohnimmobilien liegen im zweistelligen Prozentbereich unter Vorjahr...

Quelle: Jefferies

...die Neubaubeginne ebenfalls...

Quelle: Jefferies

...und die Landverkäufe an Immobilienentwickler – notabene die wichtigste Finanzierungsquelle für die Kommunalregierungen – sind auf den tiefsten Wert seit 20 Jahren gefallen:

Quelle: Jefferies

Der Crash am Immobilienmarkt, hier im Detail beschrieben, geht also weiter.

Aus Sicht der Finanzmärkte besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass international hoch respektierte Technokraten wie Liu He (bisher Xis rechte Hand für Wirtschaftsfragen), Guo Shuqing (Vorsitzender der Banken- und Versicherungsaufsicht) und Yi Gang (Gouverneur der PBoC) nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls kaltgestellt wurden.

«Wir haben es mit der Situation zu tun, dass in den nächsten fünf Monaten praktisch die ganze wirtschaftspolitische Elite auf einen Schlag abtreten wird. Das ist in einer Zeit, in der die chinesische Wirtschaft ohnehin schon lahmt, gefährlich», urteilt Jörg Wuttke.

3. Ein Blick unter die Motorhaube des S&P 500

Kommen wir nun zum eingangs erwähnten Thema des Börsennarrativs. Seit seinem Höhepunkt am 3. Januar hat der US-Leitindex, der S&P 500, etwas mehr als 20% verloren und liegt damit nach gängiger Ansicht – auch wenn wir von dieser allzu simplen Definition wenig halten – offiziell in einem Bärenmarkt.

Auf der Oberfläche des Index betrachtet sieht das dann so aus:

Spannend wird das Bild jedoch, wenn wir unter die Motorhaube des S&P 500 schauen. Mehr als 100 Aktien im Index, also mehr als 20% der 500 wichtigsten US-Konzerne, fallen seit Beginn des Jahres mit Kursgewinnen auf. Schwergewichte wie die Biotech- und Pharmakonzerne Amgen, Eli Lilly und Merck, Energieriesen wie Exxon Mobil und Chevron, Ölservicegesellschaften wie Schlumberger oder Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin notieren auf einem Mehrjahres- oder Allzeithoch.

Diese Heatmap zeigt die Performance der einzelnen Aktien im S&P 500 seit Beginn des Jahres (die Grösse der einzelnen Boxen symbolisiert ihr Gewicht im S&P 500):

Auffälligerweise sind es vor allem die Sektoren Technologie (oben links), Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter (beide oben Mitte) mit Schwergewichten wie Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Meta oder Nvidia, die den Index belasten.

Die erwähnten Aktien aus den Sektoren Gesundheit (Mitte) und Energie (rechts) bringen dagegen etwas grüne Farbe ins Bild. Auch Blue Chips wie Coca-Cola (KO), Pepsi (PEP), McDonald's (MCD), Wal-Mart (WMT; oben rechts) oder Berkshire Hathaway (BRK-B; unten links) überzeugen mit Stabilität.

Auf diesen Umstand weist der Marktbeobachter Alfons Cortés hin, wenn er schreibt, dass wir es an den Börsen nicht einfach mit einem umfassenden Bärenmarkt zu tun haben. Cortés sieht erhebliche Divergenzen zwischen Sektoren und Industrien, was bedeutet, dass der Markt sehr genau zwischen den Leistungen einzelner Unternehmen differenziert.

Was also auf der Oberfläche des Index betrachtet wie eine Baisse aussieht, entpuppt sich vielmehr als Favoritenwechsel respektive als Verschiebung des Leitnarrativs.

Was ist damit gemeint?

Das Leitnarrativ der gut zehn Jahre nach der Finanzkrise von 2008 war «Disruptive Technologie» und «Wachstum», für das sich an Wallstreet irgendwann Akronyme wie FAANG oder FANMAG etablierten. Die Galionsfiguren dieses Narrativs – Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia, Microsoft, Google, etc. – wurden nach Jahren des Booms so gross, dass sie die nach Marktkapitalisierung gewichteten, breiten Indizes dominieren.

Wenn diese Giganten nun derart heftig korrigieren, schmerzt das alle Investoren, die passiv auf Indexebene anlegen. Wer jedoch bewusst einzelne Sektoren wie Energie, Gesundheit und Basiskonsum höher gewichtet hat, um die Dominanz der Tech-Aktien zu brechen, konnte in den vergangenen Monaten zumindest relativ betrachtet etwas besser abschneiden.

In vielerlei Hinsicht erinnert das aktuelle Muster an den Bärenmarkt, der sich zwischen 2000 und 2002/03 ereignete. Schauen wir uns diese Episode etwas genauer an.

4. Die Lehren von 2000 bis 2003

Der S&P 500 erreichte am 24. März 2000 sein Höchst und fiel dann in eine insgesamt zweieinhalb Jahre dauernde Baisse, bis er am 9. Oktober 2002 nach einem Einbruch von insgesamt 49,2% sein Tief erreichte. Dieses Tief wurde dann im März 2003 nochmals getestet:

Auch damals ging mit dem Platzen der «TMT-Blase» (Technologie, Medien, Telecom) ein Leitnarrativ zu Ende, das die Börsen in den Neunzigerjahren geprägt hatte. Es waren deshalb hauptsächlich Indexschwergewichte wie Intel, Cisco Systems, Dell, Microsoft, Worldcom, Enron, Hewlett-Packard oder Amazon, die für den Bärenmarkt verantwortlich waren.

Rund ein Drittel aller Aktien im S&P 500 fiel in der Phase zwischen März 2000 und Oktober 2002 dagegen mit einer positiven Performance auf, darunter Dutzende Standardwerte wie Procter & Gamble, Coca-Cola, Kellogg, Johnson & Johnson, Union Pacific, Lockheed Martin oder Altria (Philip Morris).

Während der S&P 500 (grün) also fast 50% an Wert einbüsste und selbst solide Tech-Bollwerke wie Microsoft, Intel und Cisco (rot) einen Crash von 70% und mehr erlitten, legten zahlreiche andere Aktien (blau) zu. Berkshire Hathaway etwa setzte im März 2000 fast auf den Tag genau zum Höhenflug an, als die Tech-Blase platzte.

Die Phase von 2000 bis 2002/03 war ein Narrativwechsel. «Tech» und «Wachstum» war out, «Value» und «Qualität» übernahmen für mehrere Jahre die Führung. Im Verlauf der ersten Dekade im neuen Jahrtausend gesellte sich zudem das «BRICS»- und «Rohstoffe»-Narrativ zur Führungsgruppe an den globalen Aktienmärkten.

Recht eindrücklich lässt sich das herrschende Leitnarrativ – freilich stark vereinfacht betrachtet – jeweils an den nach Marktkapitalisierung grössten Unternehmen der Welt zu Beginn einer Dekade betrachten:

Grafik: MD, Quelle: Gavekal

1990 war es Japan, 2000 war es TMT, 2010 waren es BRICS und Rohstoffe, 2020 waren es die FANMAG.

5. Was sind die neuen Narrative?

Bild: Unsplash

Nun fragen Sie sich bestimmt, was denn das neue Leitnarrativ sein wird.

Es ist zu früh, diese Frage zu beantworten. Die neuen Narrative werden sich erst mit der Zeit herausbilden. Einige plausible Anwärter bringen sich aber bereits in Stellung:

Energie: Russlands Angriff auf die Ukraine und die Angst vor einer Energiekrise in Europa haben vor Augen geführt, von welch elementarer Bedeutung Energie für jegliche Form wirtschaftlicher Tätigkeit ist. Fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle werden noch viele Jahre eine dominierende Rolle in der Energieerzeugung einnehmen. Die Renaissance der Aktienkurse westlicher Energiekonzerne wie Exxon, Chevron, TotalEnergies oder Shell sowie von Servicegesellschaften wie Schlumberger und Halliburton zeigt ihre Bedeutung. Es wäre falsch, diesen Sektor aus Nachhaltigkeitsüberlegungen an den Aktienmärkten zu verteufeln. Im Gegenteil: Konzerne wie TotalEnergies weisen den Weg in einem schrittweisen Umbau der Energieerzeugung. Zum Energie-Narrativ zählen freilich auch erneuerbare Energiequellen sowie Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz.

Russlands Angriff auf die Ukraine und die Angst vor einer Energiekrise in Europa haben vor Augen geführt, von welch elementarer Bedeutung Energie für jegliche Form wirtschaftlicher Tätigkeit ist. Fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle werden noch viele Jahre eine dominierende Rolle in der Energieerzeugung einnehmen. Die Renaissance der Aktienkurse westlicher Energiekonzerne wie Exxon, Chevron, TotalEnergies oder Shell sowie von Servicegesellschaften wie Schlumberger und Halliburton zeigt ihre Bedeutung. Es wäre falsch, diesen Sektor aus Nachhaltigkeitsüberlegungen an den Aktienmärkten zu verteufeln. Im Gegenteil: Konzerne wie TotalEnergies weisen den Weg in einem schrittweisen Umbau der Energieerzeugung. Zum Energie-Narrativ zählen freilich auch erneuerbare Energiequellen sowie Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz. Rohstoffe: Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft wird grosse Mengen an Rohstoffen wie Kupfer, Aluminium oder Nickel benötigen. Die Preise vieler Industriemetalle notieren derzeit angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit einer Rezession sowie der Schwächen in China zwar auf einem gedrückten Niveau. Entsprechend haben auch Aktien wie BHP, Rio Tinto, Glencore oder Freeport-McMoRan etwas korrigiert. Aber die langfristigen Wachstumstreiber sind intakt, zumal während Jahren kaum in neue Förderkapazitäten investiert wurde. Zum Rohstoff-Narrativ zählen nicht nur Förderkonzerne, sondern auch Maschinenhersteller wie Caterpillar und Komatsu.

Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft wird grosse Mengen an Rohstoffen wie Kupfer, Aluminium oder Nickel benötigen. Die Preise vieler Industriemetalle notieren derzeit angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit einer Rezession sowie der Schwächen in China zwar auf einem gedrückten Niveau. Entsprechend haben auch Aktien wie BHP, Rio Tinto, Glencore oder Freeport-McMoRan etwas korrigiert. Aber die langfristigen Wachstumstreiber sind intakt, zumal während Jahren kaum in neue Förderkapazitäten investiert wurde. Zum Rohstoff-Narrativ zählen nicht nur Förderkonzerne, sondern auch Maschinenhersteller wie Caterpillar und Komatsu. Biotech/Pharma: Die Covid-Pandemie hat gezeigt, zu welchen Leistungen die westliche Biotech- und Pharmaindustrie fähig ist. Innovation treibt die Branche voran.

Die Covid-Pandemie hat gezeigt, zu welchen Leistungen die westliche Biotech- und Pharmaindustrie fähig ist. Innovation treibt die Branche voran. Kapitalinvestitionen (Capital expenditures, Capex): Als Teil des alten Narrativs waren «Asset Light»-Aktien en vogue, also Unternehmen, die wenig «harte» Assets besitzen und sich stattdessen auf Themen wie Design und Vermarktung konzentrieren. Schliesslich, so das bis vor kurzem gültige Narrativ, lässt sich alle Produktion nach China «offshoren». Weite Teile Europas und Nordamerikas haben sich über die Jahre deindustrialisiert oder, etwas breiter gefasst, entkapitalisiert. Wenn nun Begriffe wie «Homeshoring» oder «Friendshoring» kursieren, dann bedeutet das primär Investitionen in neue Produktionskapazitäten und damit in harte Assets: Maschinen und Fabriken. «Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn wir uns von unserer Abhängigkeit lösen, so ziemlich alles, was wir konsumieren, in China produzieren zu lassen. Das wird riesige Kapitalinvestitionen in die Reindustrialisierung unserer eigenen Volkswirtschaften bedeuten. Wir haben seit 1994, als China den Yuan abgewertet hat, keinen Investitionsboom mehr erlebt», sagt der Marktstratege Russell Napier. Nutzniesser dieses Narrativs wären Hersteller von Kapitalgütern, Robotik und Automatisierungslösungen mit Namen wie Atlas Copco, ABB, Rockwell Automation, Fanuc, Siemens, Nabtesco, Yaskawa oder Komax.

Das alles bedeutet selbstverständlich nicht, dass man sich vom Tech-Sektor, Branchen wie Halbleitern und Unternehmen wie Microsoft oder Google verabschieden soll. Doch die Zeit, als das «Disruptive Tech»-Narrativ alles andere weit überstrahlte, ist wohl bis auf weiteres vorbei.

Danke für die Zeit, die Sie uns widmen. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende.

Herzlich,

Mark Dittli und das Team von The Market