The Big Picture Fünf Gründe, die für Aktien aus Japan sprechen Der japanische Aktienmarkt ist günstig, die Banken wittern Morgenluft, der Yen ist deutlich unterbewertet, und Warren Buffett kauft zu. In einem globalen Aktienportfolio hat Japan einen festen Platz verdient. Mark Dittli ✉️ 25.11.2022, 18.28 Uhr

Es bleiben die beiden wichtigsten Themen an den globalen Finanzmärkten:

Die Aussicht, wonach die US-Notenbank (Fed) die Leitzinsen an ihrer nächsten Sitzung vom 14. Dezember «nur» um 50 Basispunkte erhöhen und den geldpolitischen Straffungszyklus schon bald beenden könnte, hat den Börsen in den vergangenen Wochen Schub verliehen. Der Zustand der Peak Fed Hawkishness könnte vorbei sein, was die Märkte kurzfristig erfreut.

Derweil schwindet die Hoffnung, dass Chinas Regierung einen baldigen Ausweg aus ihrer desaströsen Zero-Covid-Politik findet. Die Fallzahlen (rote Kurve) schiessen gegenwärtig ebenso in die Höhe wie die Anzahl Städte im Land, die neue Infektionsfälle melden (blau). Den Behörden droht die Kontrolle über das Virus zu entgleiten:

Quelle: Gavekal Dragonomics

Was den Nachrichtenfluss aus den USA betrifft, so ist in der kommenden Woche der 30. November ein wichtiges Datum: Fed-Chef Jerome Powell hält eine öffentliche Rede, die er nutzen dürfte, falls er die Erwartungen hinsichtlich des Zinsentscheids vom 14. Dezember in eine andere Richtung leiten möchte. Zudem wird am gleichen Tag die monatliche Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) publiziert, die Anhaltspunkte zur Lage am US-Arbeitsmarkt liefern wird.

Wir widmen uns im dieswöchigen «Big Picture» einem Spezialthema: Japan. Und wir zeigen die fünf Gründe, weshalb es sich lohnen dürfte, in japanische Aktien zu investieren (und nein, die Tatsache, dass Japan Deutschland an der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar geschlagen hat, ist keiner davon 😁).

Zugegeben: Wir haben vor einem und vor zwei Jahren bereits die Vorzüge Japans beschrieben. Bislang ist der Erfolg ausgeblieben. Zwar hat Japans Aktienmarkt – gemessen am breit gefassten Topix Index (mehr zu den Eigenheiten der japanischen Indizes finden Sie hier) – in Lokalwährung betrachtet 2022 deutlich besser abgeschnitten als die Pendants in den USA, Europa und der Schweiz:

Aber weil der Yen deutlich an Wert verloren hat, relativiert sich die Performance des Topix in Dollar gerechnet:

Wir bleiben jedoch dabei: Japan gehört ins Portfolio, und zwar aus folgenden fünf Gründen.

1. Die Bewertung

Japan ist günstig bewertet. Basierend auf den Gewinnschätzungen für das Kalenderjahr 2023 beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Topix (grüne Kurve) knapp 12, was deutlich unter dem S&P 500 (blau) und dem Swiss Market Index (rot) liegt.

Dieser Bewertungsabschlag ist nicht etwa mit fehlendem Gewinnwachstum zu erklären. Gemäss Daten der kanadischen Research-Boutique Alpine Macro haben japanische Unternehmen seit 2010 ihren Gewinn je Aktie sogar schneller gesteigert als ihre Pendants in den USA:

Quelle: Alpine Macro

Das Bild bestätigt sich beim Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Dieses beträgt für den Topix aktuell 1,2, was deutlich unter den Werten Europas, der Schweiz und der USA liegt:

Augenfällig ist zudem, dass Japans Aktienmarkt im Zeitraum der vergangenen zehn Jahre keine Bewertungsexpansion durchlaufen hat, während das KBV vor allem in den USA deutlich gestiegen ist.

Auch das Verhältnis des Unternehmenswerts (Enterprise Value) zum Ebitda (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisation) zeigt die günstige Bewertung des japanischen Aktienmarktes.

Die Bilanzen der japanischen Unternehmen sind äusserst robust, da diese die vergangenen drei Jahrzehnte damit verbracht haben, Schulden abzubauen und Cashreserven zu äufnen. Das Verhältnis von Nettoschulden zu Ebitda für den Topix liegt gegenwärtig auf minus 0,9. Das heisst, die japanischen Unternehmen verfügen auf aggregierter Basis betrachtet über mehr Cash als Schulden.

2. Die Inflation

Ein dominierendes Thema an den Börsen in Europa und den USA im laufenden Jahr war der rasante Anstieg der Inflation sowie der geldpolitische Kurswechsel als Antwort darauf, vor allem von Seiten der US-Notenbank: Das Fed hat die Leitzinsen seit März 2022 so schnell angehoben wie nie zuvor in den letzten 40 Jahren. Der damit verbundene Liquiditätsentzug hat den Aktienmärkten schwer zugesetzt.

In Japan ist die Inflation auch gestiegen, aber in deutlich geringerem Ausmass als in Europa und den USA. Die jährliche Teuerung der Konsumentenpreise (blau) erreichte im Oktober 3,7%, die Kernrate (rot; ohne Energie und Nahrungsmittel) stieg auf 1,5%:

Seit dem Beginn der Wirtschaftsreformen unter Premier Shinzo Abe ab Ende 2012 («Abenomics») war es das erklärte Ziel von Regierung und Notenbank, der hartnäckigen Deflation der späten Neunziger- und der Nullerjahre zu entkommen.

Nun steigen endlich auch die Löhne und damit die Haushaltseinkommen, was den inländischen Konsum stützt; das Lohnwachstum hat mit 1,6% im Jahresvergleich den höchsten Wert seit 1997 erreicht:

Quelle: Jefferies

Während also in den USA und in Europa alle Zeichen auf Inflationsbekämpfung stehen, bewegt sich die Teuerung in Japan noch im gewünschten Korridor. Der grösste Teil des Inflationsanstiegs lässt sich mit der Abschwächung des Yen erklären. Von einer Überhitzung der heimischen Wirtschaft ist wenig zu sehen.

Gleichwohl ist die Inflationsrate mittlerweile genügend hoch, dass die Bank of Japan (BoJ) allmählich eine Abkehr von ihrer ultraexpansiven Geldpolitik ins Auge fassen kann. BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda wird im April 2023 abtreten, was die Tür zu einer leichten Neukalibrierung der Geldpolitik öffnet.

Seit 2016 betreibt die BoJ eine explizite Politik der Zinskurvenkontrolle (Yield Curve Control), in deren Rahmen sie die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen (blaue Kurve in der folgenden Grafik) auf maximal 0,25% beschränkt und damit die Zinskurve flach hält. Ins lange Ende der Zinskurve kommt nun allerdings Bewegung: Die Rendite dreissigjähriger Staatsanleihen (rot) hat sich seit Anfang 2022 mehr als verdoppelt und liegt aktuell auf 1,5%:

Es ist nicht davon auszugehen, dass die BoJ die Politik der Zinskurvenkontrolle nach dem Abgang Kurodas auf einen Schlag aufgeben wird. Möglich wäre aber eine Ausweitung der tolerierten Schwankungsbreite oder ein Entscheid, die Zinskurvenkontrolle von den zehnjährigen auf die fünfjährigen Staatsanleihen zu verlagern. Beide Varianten würden es erlauben, dass die Zinskurve steiler wird.

Die Aussicht auf dieses Szenario beflügelt besonders die japanischen Banken. Der Topix Banks Index ist seit Anfang 2022 um gut 21% gestiegen und hat das höchste Niveau seit vier Jahren erreicht:

3. Der Yen

Die japanische Währung hat sich im laufenden Jahr zum Dollar zeitweise um mehr als 20% abgewertet und ist auf das tiefste Niveau seit der Asienkrise von 1998 gefallen. In den vergangenen Wochen hat sie sich auf knapp 140 Yen/$ stabilisiert.

Wichtigster Treiber dieser Entwicklung war das divergierende Zinsniveau zwischen den USA und Japan. Während die Rendite zehnjähriger Treasury Notes zeitweise über 4% kletterte, hielt die BoJ die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen auf 0,25%.

Doch damit hat der Yen mittlerweile ein extremes Mass an Unterbewertung erreicht. Nach Kaufkraftparität gerechnet ist die japanische Valuta gemäss Daten der OECD gegenwärtig um knapp 40% unterbewertet. Nimmt man – stark vereinfacht – nur die Differenz zwischen den aktuellen Inflationsraten zwischen den USA und Japan als Basis zur Bemessung der Kaufkraftparität, dann ist der Yen zum Dollar so unterbewertet wie nie zuvor in den vergangenen vier Jahrzehnten:

Für ausländische Investoren am japanischen Aktienmarkt ist der Wechselkurs ein zweischneidiges Schwert: Ein schwacher Yen erhöht die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Unternehmen auf den Weltmärkten und ist deshalb tendenziell positiv für die japanische Börse. Dementsprechend hat sich der Topix im laufenden Jahr in Lokalwährung gerechnet auch deutlich besser geschlagen als der S&P 500 oder der SMI.

Aktuell ist die Unterbewertung des Yen jedoch derart extrem, dass es nur eine marginale Verschiebung in der Geldpolitik braucht – ein «Pivot» des Fed oder eine Aufweichung der Zinskurvenkontrolle seitens der BoJ –, um den Yen ein Stück aufwerten zu lassen.

Nach Ansicht der Analysten von Alpine Macro wäre eine derartige Aufwertung keine umgehende Belastung für die Börse, weshalb ausländische Investoren aus heutiger Perspektive sowohl in einen unterbewerteten Aktienmarkt als auch in eine unterbewertete Währung investieren können. Damit profitieren sie potenziell von einem doppelten Aufwertungseffekt.

4. Ein neuer Zyklus für Kapitalinvestitionen

«Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn wir uns von unserer Abhängigkeit lösen, so ziemlich alles, was wir konsumieren, in China produzieren zu lassen. Das wird riesige Kapitalinvestitionen in die Reindustrialisierung unserer eigenen Volkswirtschaften bedeuten. Produktion könnte nach Europa, nach Mexiko oder in die USA zurückverlagert werden. Wir haben seit 1994, als China den Yuan abgewertet hat, keinen Investitionsboom mehr erlebt», sagte der Historiker und Marktbeobachter Russell Napier Anfang Oktober in diesem Interview.

Die Verlagerung von Lieferketten und von Produktionskapazitäten näher zu den Endmärkten (nearshoring) oder in politisch und institutionell freundlich gesinnte Staaten (friendshoring) könnte in den kommenden Jahren einen Boom in den Kapitalinvestitionen auslösen. Der durch die demografische Entwicklung beschleunigte Arbeitskräftemangel wird zudem weltweit Investitionen in die Automatisierung und generell in die Steigerung der Produktivität auslösen.

Japanische Unternehmen sind prädestiniert, um von diesem mehrjährigen Trend zu profitieren. Industrie ist mit einem Gewicht von 22% der grösste Sektor im MSCI Japan Index, Unternehmen wie Keyence, Fanuc, Yaskawa, Nabtesco oder Komatsu sind führend in ihren Märkten.

5. China

China ist der wichtigste Handelspartner Japans; 22% der Exporte Japans gehen in die Volksrepublik. Das ist gegenwärtig ein Malus, da Chinas Wirtschaft wegen der Zero-Covid-Politik und des Abschwungs im Immobilienmarkt in einem rezessiven Zustand steckt.

An dieser Dynamik dürfte sich in der kurzen Frist nichts ändern, denn wie eingangs erwähnt kämpft China derzeit mit einem explosiven Anstieg der Covid-Fallzahlen. Da es die Regierung in den vergangenen Monaten versäumt hat, die vulnerablen Bevölkerungsschichten umfassend zu impfen, dürften Lockdown-Massnahmen weiterhin zum Standardrepertoire der Covid-Politik zählen. Und solange die Zero-Covid-Politik in Kraft bleibt, kann Chinas Wirtschaft keine Dynamik entfalten.

Doch im Verlauf des Jahres 2023 wird Peking Wege für einen nachhaltigeren Umgang mit dem Virus finden müssen – um dann mit einem Stimulusprogramm die heimische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.

Japans Aktienmarkt wäre – ebenso wie Korea – ein Nutzniesser eines derartigen Öffnungs- und Wachstumsschubs in der zweitwichtigsten Volkswirtschaft der Welt. Wer als Investor also an eine Belebung der chinesischen Wirtschaft glaubt, aus Risikoüberlegungen aber keine chinesischen Aktien halten möchte, kann mit japanischen und koreanischen Aktien indirekt auf dieses Szenario setzen.

6. Warren ist auch da

Kein hinreichender Grund für eine Investition per se, aber es schadet auch nicht: Warren Buffett sieht ebenfalls «Value» in Japan. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat kürzlich die Investitionen in die Handelshäuser Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo weiter erhöht.

Alles in allem sind wir deshalb der Meinung, dass Japan einen festen Platz in einem global diversifizierten Aktienportfolio verdient hat. Hier drei Beispiele für an der SIX Swiss Exchange gehandelte ETF:

UBS MSCI Japan UCITS ETF, ISIN: LU0950671825

Amundi Japan Topix UCITS ETF, ISIN: LU1681037781

iShares Nikkei 225 UCITS ETF, ISIN: IE00B52MJD48

Angesichts der historischen Unterbewertung des Yen ist unsere Empfehlung, das Währungsrisiko nicht abzusichern.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Das nächste «The Big Picture Live»-Webinar findet am Montag, 28. November, um 16 Uhr statt. Abonnentinnen und Abonnenten von The Market können sich unter diesem Link registrieren.

Danke für die Zeit, die Sie uns widmen. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende.

Herzlich,

Mark Dittli und das Team von The Market