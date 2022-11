The Big Picture Lehren aus den Siebzigerjahren Die Notenbanker üben sich in harter Rhetorik, während die Aktienmärkte bereits auf einen baldigen Kurswechsel in der Geldpolitik hoffen. Der Blick auf die inflationären Siebzigerjahre bietet wichtigen Anschauungsunterricht. Mark Dittli ✉️ 18.11.2022, 16.52 Uhr

«Abstrakt betrachtet hätte die US-Notenbank die Macht gehabt, die Inflation zu beenden. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt hätte sie die Geldmenge einschränken und ausreichende Spannungen auf den Finanz- und Industriemärkten erzeugen können, um die Inflation in kürzester Zeit zu beenden. Sie hat es nicht getan, weil sie selbst in die philosophischen und politischen Strömungen verwickelt war, die das Leben und die Kultur in Amerika veränderten.»

Arthur F. Burns, ehem. Vorsitzender der US-Notenbank (1904–1987)

Das dominierende Wirtschaftsthema des laufenden Jahres ist der Kampf der Zentralbanken gegen die Inflation. Fed-Chef Jerome Powell hat seine Rhetorik sukzessive verschärft und damit an den Finanzmärkten mehrmals für eine kalte Dusche gesorgt. Er will keinen Zweifel daran lassen, dass er es ernst meint – und bereit ist, eine Rezession in Kauf zu nehmen. Selbst EZB-Chefin Christine Lagarde übt sich mittlerweile in Kampfrhetorik und stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht.

Sie wollen offensichtlich den Fehler der Siebzigerjahre vermeiden, als die Währungshüter den Inflationsdruck zu lange unterschätzt hatten.

Aber wird das wirklich so einfach sein?

Wir werden uns heute etwas mit Arthur F. Burns befassen, dem Vorsitzenden des Fed von 1970 bis 1978, quasi dem «Schuldigen» der inflationären Siebzigerjahre. Burns kann uns einiges über die gegenwärtige Situation lehren.

Zunächst werfen wir aber einen kurzen Blick auf die Börsen und nach China.

1. Ewig lockt der Pivot

Die Börsen wollen hoffen. Die Inflationsdynamik in den USA dürfte ihren Höhepunkt überschritten haben, was den Marktteilnehmern die Perspektive gibt, dass das Fed in der Straffung seiner Zinspolitik bald eine etwas weniger harte Gangart einschlagen wird.

Derzeit erwarten die Terminmärkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%, dass der Fed-Offenmarktausschuss (Federal Open Market Committee, FOMC) an seiner nächsten Sitzung vom 14. Dezember eine Leitzinserhöhung von «nur» 50 Basispunkten (Bp) beschliessen wird.

Diese Aussicht reichte in den vergangenen Tagen bereits, um den Börsen Rückenwind zu verleihen und den Dollar kräftig sinken zu lassen. Die Rendite zehnjähriger Treasury Notes ist innerhalb einer Woche um 40 Bp auf 3,77% gefallen.

Die Finanzmärkte gehen also davon aus, dass die peak hawkishness des Fed vorbei ist.

Doch das ist ein delikater Tanz. Denn sinken die Bondrenditen, fällt der Dollar und steigen die Aktienkurse, dann verbessern sich die Finanzierungsbedingungen (Financial Conditions) in der Wirtschaft – und das liegt überhaupt nicht im Interesse der Fed-Verantwortlichen. Im Gegenteil, sie wollen eine Verschlechterung der Financial Conditions sehen.

Deshalb gilt: Je optimistischer sich die Börsen geben, desto mehr werden die Fed-Leute versucht sein, in ihren öffentlichen Reden abermals einen härteren Ton anzuschlagen und zu signalisieren, dass am 14. Dezember durchaus auch eine Zinserhöhung von 75 Bp auf dem Tisch liegt – zumal der Arbeitsmarkt gemessen an den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung nach wie vor kaum Zeichen einer Schwäche von sich gibt.

Die Zinskurve sendet derweil ein immer deutlicheres Rezessionssignal: Die Renditedifferenz zwischen zwei- und zehnjährigen Treasury Notes ist in die tiefste Inversion seit mehr als vierzig Jahren gefallen:

2. Xi ohne Maske

Als Quelle marginal positiver Nachrichten diente in den vergangenen Tagen China. Die Zentralregierung liess am letzten Wochenende einen Plan in die Staatsmedien sickern, wie der heimische Immobilienmarkt stabilisiert werden soll. Demnach sollen Immobilienentwickler – auch private – Finanzierungshilfen erhalten, um begonnene Bauprojekte fertigstellen zu können. Die Staatshilfen werden voraussichtlich genügend gross sein, um die im kommenden Jahr fällig werdenden Anleihen der Entwickler zu refinanzieren, urteilt Christopher Wood, Chefstratege des US-Brokers Jefferies.

Die grosse Frage sei nun, ob dieses Paket ausreiche, um die privaten Haushalte in China wieder zum Kauf neuer Wohnungen zu animieren, meint Wood. Der Käuferstreik der Haushalte zeige sich unter anderem daran, dass das Wachstum der abgeschlossenen Hypothekarkredite weiterhin schrumpfe (grüne Kurve in der Grafik), während die breite Geldmenge (M2, blau) deutlich expandiere:

Quelle: Jefferies

Die Frage, ob und wann Chinas Immobilienmarkt wieder in die Gänge kommt, wird sich auch an der Zero-Covid-Politik entscheiden. Die wiederholten Lockdown-Massnahmen der Behörden haben das Vertrauen der privaten Haushalte auf das tiefste je verzeichnete Niveau fallen lassen:

Die Zentralregierung legte zur Covid-Politik vergangene Woche einen 20-Punkte-Plan vor, der primär kleine Schritte wie etwa eine Verkürzung der Quarantäneregeln enthält. Substanzielle Lockerungen dürften schwierig werden, zumal die Zahl der landesweit gemeldeten Covid-Fälle derzeit rasch steigt und sich dem Niveau vom Frühjahr nähert, als Schanghai abgeriegelt werden musste:

Quelle: Jefferies

Dennoch macht Christopher Wood eine wichtige Änderung in der Kommunikation der Regierung aus. Mit der Meldung der jeweils neuen Zahl der Ansteckungsfälle würde im Parteisprachrohr «People's Daily» seit einigen Tagen spezifisch auch auf die Zahl der schweren Krankheitsfälle verwiesen. So habe die Hauptstadt Peking zwischen dem 27. Oktober und dem 13. November 1187 neue Covid-Fälle registriert, aber nur zwei schwere Erkrankungen. In Guangzhou seien mehr als 33'000 neue Fälle registriert worden, aber kein einziger schwerer Krankheitsverlauf. In Chongqing wurden 8000 neue Fälle und drei schwere Erkrankungen gezählt.

Das könnte nach Ansicht von Wood ein Indiz dafür sein, dass die Regierung kommunikativ das Terrain für eine Lockerung der Zero-Covid-Politik vorbereitet.

Dazu passten diese Woche die Bilder von Staatschef Xi Jinping, der sich am G-20-Gipfel in Indonesien ohne Maske ablichten liess und offensichtlich auch keine Scheu zeigte, die Hände seiner Amtskollegen zu schütteln.

Die Aussicht auf weitere Öffnungsschritte in China hat das Potenzial, die Risikofreude an den Finanzmärkten – und dort besonders für Aktien im Rohstoff- sowie im Luxusgütersektor – zu befeuern. Allerdings ist es eine binäre Situation: Sollte die Regierung in den kommenden Wochen unter dem Eindruck steigender Fallzahlen den Nulltoleranzkurs bekräftigen und weitere Metropolen abriegeln, dann ist mit entsprechend grossen Enttäuschungen zu rechnen.

3. Das Drehbuch der Siebziger

Kommen wir nun zu Arthur F. Burns.

Die Siebzigerjahre werden gemeinhin mit hoher Inflation und einer stagnierenden Wirtschaft – Stagflation – in Verbindung gebracht. Erst Paul Volcker, der im August 1979 von Präsident Carter an die Spitze des Fed gesetzt wurde, gelang es, die Inflation zu besiegen.

Doch der Weg in die Inflationsmisere war nicht linear, sondern durchlief mehrere Zyklen. In der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre stieg die Inflation der Konsumentenpreise (CPI) in den USA unter erheblichen Schwankungen gegen 6%, ermässigte sich bis Anfang 1973 wieder auf 3%, schoss 1974 im Nachgang der ersten Ölkrise auf 12%, fiel bis 1976 wieder auf 5% und kletterte danach erneut auf über 14%:

«Higher Highs and Higher Lows», würde man im Börsenjargon sagen. Jedes Mal glaubten die Verantwortlichen an der Spitze des Fed, sie hätten die Inflation besiegt und sie könnten die geldpolitischen Zügel wieder lockern. Doch im nächsten Konjunkturaufschwung zogen die Preise jeweils sofort wieder an, weil sich der Inflationsdruck strukturell festgesetzt hatte.

Arthur F. Burns, Vorsitzender der US-Notenbank von 1970 bis 1978. Quelle: Federal Reserve

Arthur Burns war von 1970 bis 1978 als Fed-Chef für die Geldpolitik verantwortlich – und versagte in dieser Aufgabe als Hüter der Preisstabilität.

Am 30. September 1979, ein gutes Jahr nach seinem Rücktritt, hielt Burns an einer Konferenz in Belgrad eine Rede mit dem Titel «The Anguish of Central Banking».

Das eingangs aufgeführte Zitat stammt aus dieser Rede, die aus der Perspektive der gegenwärtigen Situation äusserst lesenswert ist. Burns geht darin offen auf das Versagen des Fed ein – und er stellt die Geldpolitik in den damals herrschenden politischen Kontext. Amerika führte ab Mitte der Sechzigerjahre Krieg in Vietnam, während innenpolitisch gleichzeitig ein breiter Konsens herrschte, alle Bevölkerungsschichten am seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebauten Wohlstand teilhaben zu lassen. Die «Great Society»-Programme von Lyndon B. Johnson zielten darauf ab, gesellschaftliche Ungleichheiten abzubauen, einen «inklusiven» Arbeitsmarkt samt Vollbeschäftigung zu schaffen, die Krankenversorgung zu verbessern und die Armut zu beseitigen.

Das Fed agierte nicht in einem luftleeren Raum, sondern war Teil des Zeitgeistes, der Amerikas Gesellschaft und Kultur in den Sechziger- und Siebzigerjahren erfasste.

Burns weist in der Rede darauf hin, das Fed habe die Geldpolitik sehr wohl gestrafft – etwa 1969 und 1974 –, aber die Zügel seien jeweils rasch wieder gelockert worden, um die Ziele der Regierung in der Bekämpfung der Armut nicht zu gefährden. «Hätten wir die Zinsen zu stark und zu lange erhöht», sagt Burns, «wären wir von der gewählten Regierung und dem Kongress hart bekämpft worden.» Schliesslich hätten die Regierungsprogramme dem Wunsch der Wählerinnen und Wähler entsprochen, und da sei es nicht Aufgabe des Fed gewesen, sich diesem Wunsch zu widersetzen.

Diese Aussage ist aus heutiger Sicht von zentraler Bedeutung. Eine Zentralbank kann institutionell noch so unabhängig sein, sie verrichtet ihre Arbeit immer in einem politischen und gesellschaftlichen Kontext. Das galt für die Siebzigerjahre genauso wie für heute.

Als Burns an der Spitze des Fed sass, war der Kampf gegen die Inflation politisch nicht opportun. Lyndon B. Johnson und sein Nachfolger Richard Nixon hatten anderen Prioritäten. Erst 1979, als die Misere der «Cost of Living Crisis» offensichtlich war und zum Hauptthema in der öffentlichen Diskussion wurde, gab Jimmy Carter Paul Volcker das Mandat, hart gegen die Inflation vorzugehen. Volcker verknappte die Geldmenge dermassen abrupt, dass die Wirtschaft 1981 in die schwerste Rezession der Nachkriegszeit fiel.

Für den Fed-Chef war es eine harte Zeit, wie er kurz vor seinem Tod in seiner 2018 erschienenen Biografie «Keeping At It» beschreibt. Die Arbeitslosenrate stieg auf 11%, Farmer belagerten das Fed-Gebäude in Washington mit Traktoren, Volcker erhielt Morddrohungen, ihm wurde vom Fed ein Leibwächter zugeteilt. Der frisch gewählte Ronald Reagan übte über seinen Finanzminister intensiven Druck auf den Fed-Chef aus, um ihn zu einer Lockerung der Geldpolitik zu zwingen.

Volcker hielt stand.

Doch wenn wir die Geldpolitik der Gegenwart betrachten: Sind Jay Powell und Christine Lagarde eher in der Rolle von Arthur Burns oder von Paul Volcker?

Es ist einfach, eine harte Rhetorik im Kampf gegen die Inflation anzuschlagen, wenn die Wirtschaft noch brummt und nahezu Vollbeschäftigung herrscht. Ganz anders wird es jedoch, wenn Millionen von Menschen ihre Stelle verlieren und wenn Unternehmen in grosser Zahl Konkurs anmelden.

Was zu einer simplen Frage führt: Sind die heutigen westlichen Gesellschaften und mit ihnen das politische Umfeld wirklich bereit, eine harte Rezession im Namen der Inflationsbekämpfung zu ertragen?

Stehen die politischen Signale nicht viel eher auf Bekämpfung der Ungleichheit, auf «Inklusion» und auf dem Bestreben, möglichst allen Menschen – egal, ob in Nordamerika oder in Europa – ein angenehmes Leben zu ermöglichen, damit sie nicht den Schalmeienklängen der Populisten von Rechts und Links erliegen?

Wir würden zum heutigen Zeitpunkt bezweifeln, dass die gesellschaftliche und politische Bereitschaft herrscht, eine echte Rosskur mit den damit verbundenen Schmerzen zu ertragen. Und das wiederum führt zur These, dass wir uns im Muster der Siebzigerjahre eher zu Beginn der Burns- als zu Beginn der Volcker-Phase befinden.

Das bedeutet: Wenn der Gegenwind zu stark und der politische Druck zu gross wird, werden die heutigen Notenbanker wohl rasch einknicken und ein etwas höheres Inflationsniveau tolerieren – womit der Boden für eine Wiederholung der Stop&Go-Zyklen der Siebzigerjahre bereitet würde. Der Marktstratege Jim Bianco sagt es in diesem Interview treffend: «Es gibt weder billige Waren noch billige Arbeitskräfte noch billige Energie mehr, und das wiederum bedeutet, dass die Inflation nicht mehr 2% betragen wird.»

Das Umfeld für die Finanzmärkte wird in den kommenden Jahren voraussichtlich also fundamental anders aussehen als in den letzten rund drei Jahrzehnten. Das muss nicht unbedingt schlechter sein. Aber es wird anders.

4. Die Lehren der Nifty Fifty

Knapp ein Jahr ist vergangen, seit der Nasdaq 100 Ende November 2021 seinen Höhepunkt erreicht hatte: ein Jahr Bärenmarkt für Tech-Aktien. Schwergewichte wie Amazon, Tesla, Nvidia oder Meta (Facebook) haben seither zwischen 50 und 70% ihres Wertes verloren.

Diese Zahlen erinnern unweigerlich an den Kollaps der Nifty-Fifty-Aktien ab 1973. Die Nifty Fifty waren ab ca. Mitte der Sechzigerjahre das, was bis vor einem Jahr die grossen FANMAG-Wachstumsaktien wie Amazon, Alphabet (Google), Meta, Nvidia oder Apple waren: Man musste sie einfach haben.

Die Nifty Fifty waren das Beste vom Besten: Sie boten Wachstum, Technologie-Appeal, sie besassen solide Geschäftsmodelle und waren in der Lage, ihre Preise in einem inflationären Umfeld stetig zu erhöhen. Zu dieser illustren Gruppe zählten Tech-Werte wie IBM, Polaroid, Xerox, Eastman Kodak oder Burroughs ebenso wie Konsumgütergiganten wie Coca-Cola, McDonald's, Disney, Procter & Gamble, Revlon oder Avon Products.

Die Sache hatte bloss einen Haken: Im Höhepunkt des Booms erreichten die Bewertungen der Nifty Fifty für damalige Verhältnisse stratosphärische Höhen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Polaroid kletterte Ende 1972 auf 91, McDonald's erreichte ein KGV von 86, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Wenn sich Anleger heute Fragen, wie lange es wohl dauert, bis Aktien wie Tesla, Nvidia oder Meta ihre vor einem Jahr markierten Höchststände wieder erreichen, dann sind sie gut bedient, sich den Fall der Nifty Fifty zu betrachten.

Wer beispielsweise Anfang 1973 die Aktien von Disney gekauft hatte, musste sich bis 1986 gedulden, bis der Einstandspreis wieder erreicht war.

Im Fall von Coca-Cola dauerte es bis 1985...

...während sich das Tal der Tränen für IBM auf gut elf Jahre erstreckte:

Besonders extrem war der Fall von Xerox: Der Stand von Ende 1972 wurde erst 1996 egalisiert.

Dabei gab es an der Qualität vieler Nifty-Fifty-Aktien nichts auszusetzen. Coca-Cola, IBM, Disney oder Procter & Gamble blieben qualitativ hochwertige Unternehmen – ihre Aktien durchliefen einfach eine mehrjährige Bewertungskontraktion, weshalb sich Anleger immer an die alte Börsenweisheit erinnern sollten: Ein gutes Unternehmen ist nicht zwangsläufig ein gutes Investment. Es kommt immer auf die Bewertung an.

Auch das dürfte mit Blick auf die kommenden Jahre eine Lehre sein, die man sich aus den Siebzigerjahren zu Herzen nehmen sollte.

