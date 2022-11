The Big Picture Soll man in China noch investieren? Die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt entfernt sich unter Xi Jinping immer deutlicher von der Politik der vergangenen vier Jahrzehnte. Mark Dittli ✉️ 04.11.2022, 17.35 Uhr

«Der Zerfall eines Regimes beginnt im ideologischen Bereich.»

Xi Jinping, Generalsekretär d. Kommunistischen Partei Chinas, im Jahr 2013

Am 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei, der am 22. Oktober in Peking zu Ende ging, hat Generalsekretär Xi Jinping seine Macht zementiert. Im obersten Führungszirkel der Partei hat er sich mit Loyalisten umgeben. Die Reformer sind kaltgestellt.

In der ersten Reaktion auf diese Nachrichten erlitten die Aktienmärkte in China und Hongkong deutliche Einbussen, der Renminbi wertete sich zum Dollar auf das tiefste Niveau seit 2007 ab.

Ist China, die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt, überhaupt noch investierbar?

Diese Frage beschäftigt die Teilnehmer an den Finanzmärkten nicht erst seit dem Parteikongress. Die Zero-Covid-Politik der Regierung, der Abschwung am Immobilienmarkt sowie der seit zwei Jahren währende Regulierungssturm gegen Internetkonzerne wie Alibaba hat die Nerven der Anleger strapaziert und Chinas Aktienmarkt im globalen Vergleich zu einem Schlusslicht degradiert. In der Summe haben Investoren mit chinesischen Aktien seit 2006 nichts verdient:

Mit Xi Jinpings Machtdemonstration kommt nun ein weiterer Sorgenfaktor hinzu. Ignorieren kann man das Thema nicht, denn China kommt im MSCI Emerging Markets Index auf ein Gewicht von mehr als 31%.

Wir gehen im dieswöchigen «Big Picture» der Frage nach, ob und wie man in China noch investieren kann. Zuerst blicken wir aber kurz auf das wichtigste Ereignis der Woche, den Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed).

Die Themen: Und wieder eine kalte Dusche China unter Xi Der Covid-Wahnsinn Die Erwachsenen verlassen den Raum Langfristige Herausforderungen für Xi Die Mutter aller Tail Risks Fazit

1. Und wieder eine kalte Dusche

Es ist ein mittlerweile bekanntes Muster: Die Börsen steigern sich in die Hoffnung, das Fed werde bald eine langsamere Gangart einschlagen und die Zinsen weniger stark erhöhen. Und Mal für Mal schüttet Fed-Chef Jay Powell kaltes Wasser über die Animal Spirits an den Märkten, indem er klarstellt, der Kampf gegen die Inflation sei längst nicht vorbei.

So geschah es auch diese Woche, als Powell am Mittwoch in Aussicht stellte, dass das Fed die Leitzinsen möglicherweise weiter erhöhen müsse als bislang angenommen. Die Hoffnung der Investoren auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen verpuffte jäh.

Zwar verdichten sich die Signale einer bevorstehenden Rezession, aber das Fed-Führungsgremium dürfte mit Sorge beobachten, dass die Inflationserwartungen wieder gestiegen sind. Zudem hat Powell mehrmals explizit gesagt, dass er eine Abkühlung am Arbeitsmarkt sehen möchte – doch dieser zeigt sich nach wie vor überaus stark. Im Oktober wurden in der US-Wirtschaft 261'000 neue Stellen geschaffen, deutlich mehr als erwartet. Die Arbeitslosenrate stieg auf 3,7%, nach 3,5% im Vormonat.

Am Freitag fassten die Börsen bereits wieder Mut, als Susan Collins, die Präsidentin der Distriktnotenbank Boston, sagte, sie sei dafür, das Tempo der Zinserhöhungen allmählich zu drosseln. Die Marktteilnehmer werden sich auch in den kommenden Wochen weiterhin von Datenpunkt zu Datenpunkt vorantasten müssen. In diesem Zusammenhang sind die wichtigsten Kalenderdaten bis Ende Jahr:

10. November: Inflationsdaten (CPI) Oktober

Inflationsdaten (CPI) Oktober 30. November: JOLTS-Report (Job Openings and Labor Turnover Survey)

JOLTS-Report (Job Openings and Labor Turnover Survey) 2. Dezember: Arbeitsmarktbericht November

Arbeitsmarktbericht November 13. Dezember: Inflationsdaten (CPI) November

Inflationsdaten (CPI) November 14. Dezember: Fed-Meeting

Die Hoffnung auf ein freundlicheres Fed wird dabei genährt werden, wenn die Inflationsrate deutlich sinkt und/oder der Arbeitsmarkt eine signifikante Abschwächung zeigt. Bis dahin droht jeder Erholungsrally eine weitere kalte Dusche.

Powell sagte am Mittwoch zudem klar, dass das Fed im Zweifel lieber zu weit als zu wenig weit gehen wird. Er will nicht das Risiko eingehen, dass sich die Inflation hartnäckig festsetzt.

Damit bleibt unser an dieser Stelle mehrmals beschriebenes Basisszenario unverändert:

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass das Fed übersteuern, eine überaus harte Landung provozieren und die Wirtschaft in eine Rezession drücken wird.

Das forsche Tempo der Zinserhöhungen erhöht das Risiko eines Unfalls im globalen Finanzsystem, zumal die Verschuldung von Staaten, Unternehmen und privaten Haushalten weltweit auf rekordhohem Niveau liegt.

Das Szenario einer Rezession wird in den Gewinnschätzungen der Analysten zudem noch zu wenig abgebildet. Für das Kalenderjahr 2023 trauen die Analysten den im S&P 500 enthaltenen US-Konzernen auf aggregierter Basis einen Gewinn von gut 237 $ je Aktie zu (blau), was im Vergleich zu den Gewinnschätzungen für 2022 (rot) einem Wachstum von 6,8% entspricht:

Eine harte Geldpolitik gekoppelt mit steigender Rezessionsgefahr und der Aussicht auf sinkende Unternehmensgewinne ist ein gefährlicher Cocktail für die Märkte. Don't fight the Fed, heisst die Maxime weiterhin.

Soviel zum Fed. Sprechen wir nun über China.

2. China unter Xi Jinping

«Unter Xi bewegt sich die Innenpolitik Chinas weiter in Richtung Leninismus, die Wirtschaftspolitik in Richtung Marxismus und die Aussen- und Sicherheitspolitik in Richtung Rechtsnationalismus», urteilt Kevin Rudd, der frühere Premierminister Australiens und heutige Präsident der Asia Society.

Das gilt freilich nicht erst seit dem 20. Parteikongress, sondern steht für die Entwicklung der Volksrepublik in den vergangenen zehn Jahren. Schon 2013, wenige Monate nach seiner Amtsübernahme, betonte Xi, die Partei müsse wieder zu ihren ideologischen Wurzeln zurückfinden. Nach Xis Überzeugung war die Erosion der Ideologie eine der Hauptursachen für den Kollaps der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.

«Unter Xi orientiert sich die Partei durch das Prisma der dialektischen Analyse – und das nicht unbedingt in einer Weise, die für Aussenstehende immer sinnvoll erscheint», schreibt Rudd in einem Essay in «Foreign Affairs». Xi sei geleitet vom marxistisch inspirierten Glauben, wonach die Geschichte unwiderruflich auf der Seite Chinas steht, mahnt Rudd. Deshalb sei es ihm egal, wenn die Wirtschaft in der kurzen Frist Schaden erleide.

Das dürfte die wichtigste Erkenntnis für ausländische Investoren sein: Während Jahren war eine weit verbreitete Meinung an den Finanzmärkten, dass China von einer Partei geführt wird, die sich zwar «kommunistisch» nennt, seine Wirtschaft aber grundsätzlich nach kapitalistischen Regeln funktioniert. Damit einher ging oft der Gedanke, dass – salopp ausgedrückt – die Parteiführung «wohl nicht so blöd» sein wird, das Erfolgsmodell der Reform- und Öffnungspolitik der letzten vierzig Jahre zu demontieren.

Das gilt unter Xi nicht mehr. Die Kommunistische Partei steht über dem Staat, und alles ist dem Machterhalt der Partei untergeordnet. «Ideologie steht jetzt klar über den Interessen der Wirtschaft», sagt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China.

Xi steht persönlich für diesen Kurs. Und er wird – force majeure ausgeschlossen – noch lange am Ruder stehen. Am Parteikongress hat er keinen potenziellen Nachfolger präsentiert, womit er den Weg ebnet, dass er in der einen oder anderen Rolle bis weit in die 2030er-Jahre hinein als überragende Führungsfigur die Geschicke der Volksrepublik leiten wird. Xi ist «erst» 69 Jahre alt – mehr als zehn Jahre jünger als Joe Biden. Xis Mutter ist 96, sein Vater wurde 89 Jahre alt.

Nach der Katastrophe der Kulturrevolution unter Mao verschrieb sich die Partei unter Deng Xiaoping ab 1978 dem Grundsatz der kollektiven Führung. Doch auch das gilt unter Xi nicht mehr. Spätestens seit dem 20. Parteikongress ist klar: Peking steht wieder unter der Herrschaft eines Mannes.

Wie üblich in derlei Situationen – das gilt für Staaten wie für Unternehmen – besteht dabei das Risiko, dass sich der Herrscher in einer Echokammer bewegt. Die loyalen Figuren in seinem Umfeld sagen ihm nur, was er hören will. Das erhöht die Gefahr von politischen Fehlern.

Xi ist mit einer Reihe von kurz- und langfristigen Herausforderungen konfrontiert; China steht in mehrerlei Hinsicht an der wichtigsten Weggabelung seit Jahrzehnten.

Schauen wir sie uns genauer an.

3. Der Covid-Wahnsinn

In der vergangenen Woche ging zwei Mal eine Welle der Hoffnung durch die Börsen Hongkongs und Chinas, als das Gerücht kursierte, die Regierung habe ein Komitee gebildet, um den Ausstieg aus der Zero-Covid-Politik zu prüfen. Aktien von Luxusgüterherstellern wie Richemont und Swatch Group reagierten mit deutlichen Avancen.

Die Episode zeigt, welch grosse Belastung die Zero-Covid-Politik für Chinas Wirtschaft und Finanzmärkte darstellt.

Bis dato wird jeder lokale Covid-Ausbruch mit harten Lockdown-Massnahmen bekämpft. Eines von vielen aktuellen Beispielen ist Zhengzhou, wo rund 200'000 Personen in einer Fabrik von Foxconn arbeiten, die die Hälfte aller iPhones von Apple herstellt.

Gemäss Berechnungen der Research-Boutique Gavekal Dragonomics nimmt die Intensität der Lockdowns seit September wieder zu (rote und schwarze Flächen in der Grafik), nachdem in den Sommermonaten – im Anschluss an den harten Lockdown von Schanghai im März und April – eine Lockerung zu beobachten war:

Quelle: Gavekal

Die Zero-Covid-Politik ist von ganz oben vorgegeben. Li Qiang, der als Parteisekretär von Schanghai den extrem unpopulären Lockdown zu verantworten hatte, wurde von Xi für seine Loyalität belohnt: Li wird voraussichtlich im März das Amt des Premierministers übernehmen.

Besonders der inländische Dienstleistungssektor wird durch die Zero-Covid-Politik gelähmt. Eine Indikation dafür liefert das Passagieraufkommen im inländischen Bahn- (blau) und Luftverkehr (rot), das weit unter dem Vor-Pandemie-Niveau liegt:

Das Konsumentenvertrauen ist auf den tiefsten je gemessenen Wert gefallen:

Solange die Regierung an der Zero-Covid-Politik festhält, wird sich die Wirtschaft nicht nachhaltig erholen können. Doch um von der Politik der harten Lockdowns loszukommen, müsste die Regierung eine Impfoffensive für die ungenügend geimpften älteren Menschen im Land starten und den Weg für einen mRNA-Impfstoff ebnen.

Der vom chinesischen Pharmakonzern Fosun unter Lizenz von BioNTech entwickelte Impfstoff ist in der Volksrepublik immer noch nicht zugelassen. Allerdings soll Xi am Freitag anlässlich des Staatsbesuchs von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz einen «Zulassungspfad» für den Impfstoff in Aussicht gestellt haben.

4. Die Erwachsenen verlassen den Raum

Die zweite kurzfristige Herausforderung liegt im Immobilienmarkt, der sich – zunächst gewollt, mittlerweile aber beschleunigt durch die Zero-Covid-Politik – seit Monaten in einer Abwärtsspirale befindet (lesen Sie hier die Details dazu). Die Landverkäufe (schwarz) und die Baubeginne neuer Projekte (blau) liegen mehr als 40% unter den Vorjahreswerten:

Quelle: Gavekal

Die Preise sowohl neuer (blau) als auch bestehender Wohnimmobilien (rot) sinken deutlich:

Diese Entwicklung ist besonders bedenklich, weil der Immobilienmarkt trotz wiederholter geldpolitischer Lockerungen nicht anspringt. Die Hypothekarzinsen sind seit Anfang Jahr von über 5,5% auf unter 4,5% gesunken, ohne Resultate in der Immobiliennachfrage. Das sind Zeichen einer Liquiditätsfalle.

Die Regierung scheint noch keine Krise zu befürchten, die sich vom Immobiliensektor über das Bankensystem und die miserable Konsumentenstimmung ausbreiten könnte. Von gross angelegten Stützungsprogrammen, wie sie von ausländischen Beobachtern seit Monaten erwartet werden, ist nach wie vor nichts zu sehen.

Neue Anhaltspunkte könnte die jährliche Central Economic Work Conference geben, die im Dezember stattfindet und die wirtschaftspolitische Weichenstellungen für das kommende Jahr vornimmt.

Eine Sorgenquelle ist dabei, dass die mit der Wirtschaftspolitik betrauten Technokraten, die an den globalen Finanzmärkten hohes Ansehen geniessen und die Anpassungsprozesse in der chinesischen Wirtschaft in den vergangenen Jahren begleitet haben, voraussichtlich bald weg sind: Liu He, viele Jahre Xi Jinpings rechte Hand für Wirtschaftsfragen, Yi Gang, Gouverneur der People's Bank of China, und Guo Shuqing, Vorsitzender der mächtigen Banken- und Versicherungsaufsichts-Kommission, zählen nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr zum Zirkel um Xi.

«Wir haben es mit der Situation zu tun, dass in den nächsten fünf Monaten praktisch die ganze wirtschaftspolitische Elite auf einen Schlag abtreten wird. Das ist in einer Zeit, in der die chinesische Wirtschaft ohnehin schon lahmt, gefährlich», sagt EU-Kammerpräsident Wuttke.

Beide Themen, Zero Covid und der Immobilienmarkt, stellen für Chinas Wirtschaft gegenwärtig eine grosse Belastung dar. Das bedeutet gleichzeitig auch: Beide haben das Potenzial, eine signifikante Erholungswelle an den Börsen auszulösen, wenn sie gelockert werden bzw. wenn die Regierung ein grosses Stützungsprogramm für den Immobiliensektor beschliesst.

5. Langfristige Herausforderungen für Xi

Losgelöst von diesen kurzfristigen Herausforderungen ist Xi mit einer Reihe langfristiger Herausforderungen konfrontiert: China überaltert, die Gesellschaft unterliegt erheblichen Ungleichheiten, das bisherige Wachstumsmodell hat zu einer gefährlich hohen Verschuldung geführt, und der Machtkampf mit den USA wird mit immer härteren Bandagen geführt.

Die Gesamtverschuldung Chinas – Staat, Unternehmen und private Haushalte – ist im Verlauf der vergangenen 25 Jahre viel schneller und höher gestiegen als in vergleichbaren Entwicklungsphasen, die die USA, Deutschland, Grossbritannien und Japan in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg durchlaufen haben. Trotz dieser Explosion in der Verschuldung hat es China noch nicht geschafft, aus der Zone der Middle Income Trap um 10'000 $ Wirtschaftsleistung pro Kopf der Bevölkerung herauszuwachsen:

Quelle: Clocktower Group

Punkto Einkommensungleichheit und sozialer Aufstiegschancen ist China schlechter gestellt als die meisten westlichen Volkswirtschaften mit Ausnahme der USA, wie die Grafik von Clocktower Group zeigt:

Quelle: Clocktower Group

Chinas wirtschaftliche Entwicklung wird zudem in immer deutlicherem Ausmass durch den Technologiekrieg gehemmt, den die USA gegen die Volksrepublik führen. Die Biden-Regierung hat die Sanktionen im Halbleitersektor Anfang Oktober nochmals deutlich verschärft. «Der Tech-Konflikt zwischen den USA und China eskaliert zum Wirtschaftskrieg», sagt der Tech-Branchenkenner Jonathan Goldberg.

Doch die Antwort Xi Jinpings auf alle diese Herausforderungen ist nicht «mehr Markt», sondern «mehr Staat». Private Unternehmen wie Tencent und Alibaba hat er angewiesen, mehr Kapital in die Entwicklung «harter» Technologien wie Halbleiter zu investieren. Unter dem Banner der «Common Prosperity»-Politik wurden private Unternehmen und reiche Individuen zudem aufgefordert, Geld für die Verringerung der sozialen Ungleichheit zu «spenden».

Die Drangsalierung der Internet- und E-Commerce-Konzerne begann vor genau zwei Jahren, als die Regierung den Börsengang des Fintech-Unternehmens Ant Group untersagte. Seither kam es zu regulatorischen Massnahmen gegen Alibaba, den Fahrdienst Didi, Tencent, Meituan und weitere Tech-Konzerne.

Noch im März hatte Liu He öffentlich versprochen, die Regulierung für chinesische Internet-Konzerne soll künftig «standardisiert, transparent und vorhersehbar» ausgestaltet werden – womit er damals ein Kursfeuerwerk in Alibaba & Co. auslöste.

Geblieben ist von diesem Versprechen nicht viel. Nach aktuellem Wissensstand müssen wir davon ausgehen, dass die privaten Tech-Riesen von Peking dauerhaft an die kurze Leine genommen werden.

6. Die Mutter aller Tail Risks

Die kniffligste Frage in der Risikoabwägung Chinas dreht sich um Taiwan. Der Status der Insel in Relation zu Peking ist zwar seit siebzig Jahren ungelöst, doch im Unterschied zu seinen Vorgängern an der Spitze der Partei hat es Xi zu seinem persönlichen Projekt gemacht, Taiwan wieder mit der Volksrepublik zu vereinen – notfalls mit Gewalt.

Wir verzichten an dieser Stelle auf eine Abwägung der Argumente für oder gegen eine militärische Invasion Taiwans und ob die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs nach dem Fiasko Moskaus in der Ukraine eher gestiegen oder gesunken ist.

Das Risiko eines Krieges um Taiwan ist weder quantifizier- noch prognostizierbar. Zentral ist jedoch die Feststellung: Die Wiedervereinigung ist für Xi ein Muss, und er hat den dafür zur Verfügung stehenden Zeitraum mit seinem eigenen, persönlichen Zeithorizont an der Spitze der Volksrepublik verbunden.

Wie oben erwähnt, erstreckt sich dieser voraussichtlich weit in die 2030er-Jahre hinein, es besteht also kein unmittelbarer Druck. Trotzdem wird Taiwan die geopolitisch wohl «heisseste» Frage im Machtkampf zwischen den USA und China in den kommenden Jahren. Diese Frage wird von verschiedenen Akteuren beeinflusst, nicht zuletzt von der Politik auf der Insel selbst: Sollte Taipeh aus irgendeinem Grund versucht sein, die Unabhängigkeit auszurufen, sähe sich Xi zum Handeln gezwungen.

Auch hier gilt: Unfälle und Fehleinschätzungen können jederzeit geschehen, besonders wenn sich Xi in einer Echokammer bewegt.

Ein Krieg um Taiwan und eine westliche Sanktionierung Chinas wäre für die Finanzmärkte die Mutter aller Tail Risks, um Dimensionen grösser als der Ausschluss Russlands aus dem westlichen Finanzsystem.

Nochmals: Dieses Risiko ist weder quantifizier- noch prognostizierbar. Aber es ist grösser als Null.

7. Fazit

Also: Kann man in China noch investieren?

Kurzfristig betrachtet gestaltet sich die Ausgangslage binär: Die Stimmung ist derart negativ, dass eine Lockerung der Zero-Covid-Politik und/oder ein grosses Stimulusprogramm zur Stützung des Immobilienmarktes eine heftige Erholungsrally auslösen würde.

Das ist ein valides Szenario für die kommenden Monate.

Längerfristig betrachtet verdüstern sich jedoch die Perspektiven. Der Grossmachtkonflikt mit den USA wird sich verschärfen, der Tech-Krieg ist bereits in vollem Gang, und das Risiko einer Eskalation rund um die Taiwan-Frage ist real.

Die wichtigste Erkenntnis ist jedoch die ideologische Verhärtung unter Xi. Selbstredend ist das Bild nicht schwarz-weiss; Peking wird ab und zu Pragmatismus beweisen und positiv überraschen. Doch die neue Richtung hat Xi im Verlauf der vergangenen zehn Jahre Schritt für Schritt vorgegeben, und es besteht wenig Grund zur Annahme, dass er sie wieder ändern wird.

Die Zeit, als man annehmen konnte, die Partei nenne sich zwar «kommunistisch», die Wirtschaft Chinas könne sich aber nach kapitalistischen Regeln entfalten, ist vorbei. Solange Xi an der Spitze des Landes steht – und das wird noch viele Jahre der Fall sein –, wird sich das nicht ändern.

Das bedeutet auch, dass Investitionskapital an anderen Orten bessere Rahmenbedingungen vorfinden wird. Aus unserer Sicht ist es daher sinnvoll, das Thema Emerging Markets mit einer langfristigen Perspektive ohne China anzugehen, etwa mit einem ETF auf den MSCI Emerging Markets ex China Index, die beispielsweise von Lyxor oder iShares angeboten werden.

«Tatsache ist, dass es weltweit inzwischen viele günstige Märkte gibt, in denen die Politik berechenbarer ist und die weniger Risiken aufweisen als China», sagt Caroline Miller von der kanadischen Research-Boutique Alpine Macro.

Wir stimmen ihr zu.

