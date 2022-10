The Big Picture Wo finden die Börsen ihren Boden? Hartnäckig hohe Inflation, eine unerbittliche Geldpolitik und die nahende Rezession lasten auf den Aktienmärkten. Wann sind genügend «Bad News» eingepreist? Mark Dittli ✉️ 14.10.2022, 17.30 Uhr

Erinnern Sie sich an den Ausdruck Lower for Longer?

Während Jahren galt es an den Finanzmärkten als allgemein akzeptierte «Wahrheit», dass die Zinsen für lange Zeit tief bleiben werden. Etabliert hat sich diese Ansicht im vergangenen Jahrzehnt, als die Zentralbanken im Nachgang der Finanzkrise von 2008 eine dauerhaft expansive Geldpolitik betrieben.

Es gehört zur menschlichen Natur, die gefühlte Gegenwart in die Zukunft zu extrapolieren: Die Zinsen sind tief, also werden sie auch tief bleiben. Es wurde in den Research-Abteilungen der Banken zur Normalität, hohe Bewertungen von Aktien oder Immobilien mit dem Verweis auf die niedrigen Zinsen zu relativieren.

Das ist vorbei.

Das grosse Thema an den Finanzmärkten des laufenden Jahres war der überraschend heftige Zinsanstieg an den Bondmärkten. Die Rendite zehnjähriger Treasury Notes, der wichtigste Preis der Welt, ist diese Woche auf über 4% geklettert und hat das höchste Niveau seit 2008 erreicht. Die Rendite zweijähriger Treasuries hat sich sogar auf über 4,5% erhöht:

Auch im längerfristigen Vergleich wird deutlich, was für eine wichtige Wegscheide das Jahr 2022 darstellt: Nach vierzig Jahren stetig sinkender Zinsen ist die Rendite zehnjähriger Treasuries aus ihrem Trendkanal ausgebrochen:

Das hat auf vielen Ebenen Konsequenzen. Lower for Longer gilt nicht mehr.

Die Themen im dieswöchigen «Big Picture»: Hartnäckige Inflation Historische Zeiten Das «faire» Niveau in der Aktienbewertung Wenn die Bad News im Kurs sind Gedanken zum Ölmarkt

1. Hartnäckige Inflation

Es war das wichtigste Ereignis auf dem Terminkalender der Woche: die Publikation der US-Inflationsdaten (Consumer Price Index, CPI) am Donnerstag.

Wer gehofft hatte, die Preisdymanik würde endlich abflachen, wurde einmal mehr enttäuscht. Der Anstieg der Konsumentenpreise verringerte sich im September im Jahresvergleich zwar marginal auf 8,2% (blaue Kurve), aber die Kernrate der Inflation – ohne Energie und Nahrungsmittel – beschleunigte sich auf 6,6% (rot). Beide Werte lagen über den Erwartungen.

Dass die fundamentalen Preistreiber nach wie vor keine Anzeichen einer Trendwende zeigen, lässt sich an den Barometern der Federal Reserve Bank of Cleveland ablesen, die die grössten Ausreisser in den Statistiken ausblenden («Trimmed Mean» und Median CPI). Auch der Atlanta Fed Sticky-Price CPI, der die Güter und Dienstleistungen mit besonders trägen Preisveränderungen umfasst, ist im September weiter gestiegen.

Dass der Inflationsdruck in den USA längst nicht mehr bloss mit Lieferkettenproblemen zu erklären ist, zeigt zudem der Blick auf die unterschiedliche Preisentwicklung von Gütern (blau) und Dienstleistungen (grün).

Quelle: Jefferies

Während sich die Güterpreise abkühlen, beschleunigt sich der Preisanstieg der Dienstleistungen. In diesem Sektor spielen besonders die Wohnungsmieten sowie der Eigenmietwert von Immobilienbesitzern eine wichtige Rolle.

Der Anstieg der Dienstleistungspreise ist auch ein Indiz dafür, wie sich der Inflationsdruck in den Löhnen festgesetzt hat. Aufhorchen lässt zudem diese Nachricht: Rentnerinnen und Rentner in den USA erhalten für 2023 einen Inflationsausgleich von 8,7% in den Auszahlungen der staatlichen Social Security.

Überraschend war am Donnerstag die Reaktion der Börsen auf die CPI-Daten: Zuerst brach der S&P 500 um mehr als 2% ein, ging dann aber mit einem Plus von mehr als 2,6% aus dem Handel.

Wir würden nicht allzu viel in diese erratischen Ausschläge lesen. Die Positionierung vieler Investoren war vor der CPI-Publikation offensichtlich extrem bearish, da reichte eine bloss geringfügige Enttäuschung der Erwartungen, um eine Rally auszulösen.

Wenn sich die Wogen geglättet haben, dürften die Märkte wieder in das Muster der vergangenen Monate zurückkehren, in dem sie sich von Datenpunkt zu Datenpunkt vorwärts tasten. In diesem Zusammenhang sind die wichtigsten Kalenderdaten bis Ende Jahr:

2. November: Fed-Meeting

Fed-Meeting 4. November: Arbeitsmarktbericht Oktober

Arbeitsmarktbericht Oktober 8. November: Kongresswahlen

Kongresswahlen 10. November: CPI Oktober

CPI Oktober 2. Dezember: Arbeitsmarktbericht November

Arbeitsmarktbericht November 13. Dezember: CPI November

CPI November 14. Dezember: Fed-Meeting

Für die Terminmärkte ist nach der Inflationspublikation vom Donnerstag bereits klar: Am nächsten Meeting vom 2. November wird der Fed-Offenmarktausschuss eine weitere Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte (Bp) beschliessen. Für das Meeting vom 14. Dezember wird nun ebenfalls eine Zinserhöhung von 75 Bp eingepreist. Das bedeutet, der Leitzins läge Ende Jahr in einem Zielband von 4,5 bis 4,75%.

2. Historische Zeiten

Wenn wir eingangs gezeigt haben, wie rasant die Bondrenditen gestiegen sind, dann ist das nicht bloss eine abstrakte Feststellung. Dahinter stehen erhebliche Verluste in den Büchern unzähliger Investoren. Gemäss Michael Hartnett, Chefstratege von Bank of America, erleben die Märkte für Staatsanleihen derzeit das viertschlimmste Jahr ihrer Geschichte nach 1721, 1865 und 1920.

Das führt zu Stress. In den unendlich komplexen Rohrleitungen des globalen Finanzsystems scheppert es gewaltig. Das Fiasko der britischen Pensionsfonds und der Crash am Markt für britische Staatsanleihen ist nur ein Ausdruck davon.

Ein weiteres Beispiel: Diese Woche kam am Markt für japanische Staatsanleihen mehrere Tage hintereinander überhaupt kein Handel zustande. Kein Einziger. Das gab es in der Geschichte des weltweit zweitgrössten Bondmarktes noch nie.

Selbst am Markt für Treasuries, mit einem Gesamtvolumen von fast 24 Bio. $ der grösste und liquideste Markt der Welt, steigt die Sorge vor einem Austrocknen der Liquidität. Der MOVE-Index, der die von den Optionsmärkten implizierte Volatilität in den Treasury-Preisen misst, ist diese Woche auf über 160 gestiegen. Dieses Niveau erreichte der Index letztmals im März 2020, während der ersten Pandemiepanik.

US-Finanzministerin Janet Yellen sagte diese Woche, sie sei besorgt über einen möglichen Verlust der «adäquaten Handelsliquidität» an den Bondmärkten.

Wie wir hier beschrieben haben, ist das ein Umfeld, in dem Unfälle geschehen können.

Michael Howell von der Research-Boutique Crossborder Capital weist darauf hin, dass die Liquidität im globalen Finanzsystem auf einen Wert gesunken ist, der historisch betrachtet jeweils mit Finanzkrisen in Verbindung stand.

Quelle: Crossborder Capital

Howell geht in seinem aktuellen Ausblick deshalb davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis die US-Notenbank von den Märkten gezwungen wird, in ihrer Geldpolitik eine etwas weniger harte Gangart einzuschlagen.

Apropos historische Zeiten: Hier noch eine Grafik von Bank of America, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Der Index der Produzentenpreise in Deutschland ist im Jahresvergleich um fast 46% gestiegen. Das ist gemäss Michael Hartnett die höchste Inflationsrate in den Produzentenpreisen seit 1923.

3. Das «faire» Niveau in der Aktienbewertung

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan und mächtigster Banker der Welt, sagte diese Woche in einem Interview mit CNBC, eine Rezession der US-Wirtschaft in den nächsten sechs bis neun Monaten sei wahrscheinlich. Im Rahmen dieser Rezession könnten die Aktienkurse gut nochmals 20% einbrechen, meinte Dimon.

Wir nehmen die Aussage von Dimon gerne zum Anlass für einige Berechnungen, um zu zeigen, was den Börsen bevorstehen könnte. Im Grunde geht es dabei um die Frage, auf welchem Niveau das Szenario einer Rezession eingepreist ist und wo die Märkte einen Boden finden könnten.

Wir beziehen uns im Folgenden auf den S&P 500, weil er als Leitindex den Takt für die Weltbörsen vorgibt.

Zu Beginn des Jahres erreichte der S&P 500 mit 4796 seinen Höchststand, seither hat er 25% auf aktuell rund 3600 verloren. Im laufenden Kalenderjahr werden die 500 US-Konzerne im Index gemäss den Konsensschätzungen der Analysten auf aggregierter Basis einen Gewinn von 224 $ je Aktie erzielen. Das bedeutet, das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 für das laufende Jahr ist bereits von über 21 auf gut 16 gesunken.

Entscheidend wird nun, was mit den Unternehmensgewinnen im kommenden Jahr geschieht, wobei wir davon ausgehen, dass eine Rezession unumgänglich ist. Gegenwärtig gehen die Schätzungen auf aggregierter Basis für das Kalenderjahr 2023 noch von einem Gewinn von 242 $ je Aktie aus – die Analysten erwarten also, dass die US-Konzerne ihre Gewinne im Vergleich zu 2022 nochmals um gut 6% steigern können.

Auf dieser Basis liegt das vorwärtsgerichtete KGV des S&P 500 aktuell auf 15, was im langfristigen Vergleich nicht mehr teuer ist.

Diese Gewinnentwicklung – und damit auch die Bewertung – lässt sich allerdings kaum mit dem Szenario einer Rezession vereinbaren, zumal die Unternehmensgewinne in einer wirtschaftlichen Kontraktion normalerweise rund 8% sinken.

Auf Basis dieser Annahme müsste für 2023 eher mit einem Gewinn um 206 $ je Aktie gerechnet werden, wodurch sich das KGV des S&P 500 wieder auf 18 erhöhte.

Nimmt man jedoch ein für ein rezessives Umfeld «faires» KGV von 14 bis 15 als Basis, ergibt sich bei einem Gewinn von 206 $ je Aktie ein Indexstand von 2880 bis 3090 im S&P 500 – und das liegt rund 20% unter dem aktuellen Niveau. Jamie Dimon hat also durchaus eine analytische Basis für seine Aussage, wonach die Börsen ab dem heutigen Stand nochmals 20% verlieren könnten.

Selbstverständlich ist das keine exakte Wissenschaft. Die Unternehmensgewinne sind eine nominale Grösse, das heisst, sie profitieren von der Inflation. Wenn wir annehmen, dass sich die Inflationsrate 2023 um 5% einpendeln wird, dann würde das einen Teil des rezessionsbedingten Gewinnrückgangs abfedern; statt 206 $ je Aktie wären dann vielleicht eher 215 $ je Aktie realistisch. Mit einem KGV von 15 ergäbe das für den S&P 500 ein «faires» Indexniveau von 3225.

Eine zentrale Rolle spielt dabei zudem das Zinsniveau, da die Risikoprämie für Aktien dem risikolosen Zinssatz – wir nehmen dazu die Rendite zehnjähriger Treasuries – zugeschlagen wird. Diese Aktienrisikoprämie schwankt erheblich, doch wir benutzen für unsere Zwecke im Folgenden einen Aufschlag von 2,5 Prozentpunkten.

Das bedeutet: Wenn die Rendite zehnjähriger Treasury Notes auf 4% liegt und wir eine Aktienrisikoprämie von 2,5 Prozentpunkten hinzufügen, dann liegt die erforderliche Gewinnrendite des S&P 500 auf 6,5%. Und daraus wiederum lässt sich ein für dieses Zinsniveau «faires» KGV von etwas über 15,3 (100 / 6.5) ermitteln.

Sollte jedoch die Rendite zehnjähriger Treasuries wieder auf 3% sinken, dann sinkt die erforderliche Gewinnrendite des S&P 500 auf 5,5% und das «faire» KGV steigt auf 18 (100 / 5.5).

Wir haben es also mit zwei Variablen zu tun, erstens den Unternehmensgewinnen und zweitens dem Zinsniveau, da Letzteres das «faire» Bewertungsmass bestimmt, mit dem der Gewinn je Aktie multipliziert wird.

Zur Veranschaulichung der zugrunde liegenden Mechanik dient diese Matrix.

Sollte beispielsweise die Rendite zehnjähriger Treasuries auf 4% verharren und die Unternehmen im S&P 500 im kommenden Jahr einen Gewinn von 220 $ je Aktie abwerfen, dann lässt sich ein «faires» Indexniveau von rund 3380 ableiten. Sollte jedoch das Zinsniveau auf 3% sinken dann ergibt sich mit einem Gewinn von 220 $ je Aktie ein «fairer» Indexstand von 4000.

Nochmals: Diese Berechnungen dienen illustrativen Zwecken und sind weder als exakte Wissenschaft noch als explizite Kursziele zu verstehen. Aber sie sollen Ihnen ungefähr einen Ankerpunkt bieten, ab welchem Niveau der Aktienmarkt – je nach Entwicklung der Zinsen und der Gewinne – wieder attraktiv ist.

4. Wenn die Bad News im Kurs sind

Die Saison der Quartalsabschlüsse hat begonnen. Wie es angesichts der angespannten Konjunkturlage zu erwarten ist, kommt es derzeit häufig zu Enttäuschungen und Gewinnwarnungen. FedEx, Kion, Nike, Micron Technologies, Givaudan oder Temenos sind Beispiele. Am Freitag publizierte Kone eine Gewinnwarnung; der finnische Lift- und Rolltreppenhersteller leidet unter der Krise am chinesischen Immobilienmarkt.

In einzelnen Fällen, etwa Temenos am Freitag, fällt die Bestrafung der Märkte brutal aus. Besonders interessant sind aber die Fälle, wo negative Überraschungen nicht mehr zu Kursverlusten führen: Die Gewinnwarnung von Kone beispielsweise wurde am Freitag an der Börse in Helsinki mit einem Schulterzucken quittiert. Die Aktien des Schweizer Konkurrenten Schindler legten sogar überdurchschnittlich stark zu.

Der Chemiekonzern BASF enttäuschte diese Woche ebenfalls mit seiner Gewinnentwicklung und warnte vor einer Abschwächung des Geschäftsverlaufs – und die Aktien avancierten.

Das sind zwar bloss anekdotische Beispiele, aber sie zeigen, dass es Fälle gibt, in denen die schlechten Nachrichten bereits genügend im Kurs eingepreist ist. Gerade in Bezug auf Deutschland oder generell auf europäische Industrieaktien könnte der Pessimismus mittlerweile genügend ausgeprägt sein, dass es aus Contrarian-Sicht sinnvoll ist, allmählich Positionen aufzubauen.

5. Gedanken zum Ölmarkt

Vielleicht haben Sie es schon gelesen – und wenn nicht, dann empfehlen wir Ihnen die Lektüre unseres Interviews mit Russell Napier, in dem er seine Argumente darlegt, weshalb sich die Inflationsraten in den kommenden Jahren auf einem Niveau zwischen 4 und 6% einpendeln werden.

Napier argumentiert dabei primär, dass die Regierungen über die Vergabe von Kreditgarantien die Geldmenge steuern und damit das nominale Wirtschaftswachstum beeinflussen werden.

Ein weiteres Argument, weshalb wir es in den kommenden Jahren mit strukturell erhöhter – bzw. wiederkehrender – Inflation zu tun haben könnten, liefert der Ölpreis.

Die Weltwirtschaft steuert auf eine Rezession zu, China würgt mit der Zero-Covid-Politik die eigene Konjunktur ab, der Dollar ist so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr, die US-Regierung hat innerhalb von sechs Monaten rund ein Drittel ihrer strategischen Ölreserven liquidiert – und trotzdem liegt der Ölpreis der Nordseesorte Brent über 90 $ je Fass.

Stellen Sie sich vor, was mit dem Ölpreis geschieht, wenn China seine Zero-Covid-Politik aufgibt und ein Stimulusprogramm zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft beschliesst. Oder wo läge der Ölpreis, wenn Joe Biden nicht beschlossen hätte, die Ölreserven der USA auf das tiefste Niveau seit 1984 sinken zu lassen?

Das ist eine Indikation dafür, dass im Energiesektor strukturelle Knappheiten bestehen. Politische Vorstösse wie die Abschöpfung von «übermässigen Gewinnen» und die Verteufelung fossiler Energieträger von Seiten nachhaltigskeitsorientierter Investoren hält die westlichen Ölkonzerne davon ab, grosse Investitionen in neue Förderprojekte zu beschliessen.

Das könnte bedeuten, dass sich der Ölpreis trotz Rezession auf einem höheren Basisniveau einpendelt – um dann im nächsten Wirtschaftsaufschwung auf neue Höchstwerte zu steigen.

Wer weiss, vielleicht heisst es in Bezug auf den Ölpreis, zumindest für einige Zeit, Higher for Longer?

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache: Wegen Abwesenheit des Autors fällt das «Big Picture» für eine Woche aus. Die nächste Ausgabe erscheint am 28. Oktober.

Danke für die Zeit, die Sie uns widmen. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende.

Herzlich,

Mark Dittli und das Team von The Market