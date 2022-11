The Pulse Aktienrückkäufe – was bringen sie Investoren wirklich? In einem schwierigen Börsenumfeld gewinnt die Ausschüttungspolitik an Bedeutung. Besonders spendabel sind auf den ersten Blick die grossen US-Tech-Konzerne. Doch nicht überall ist die Gewinnverdichtung gleich stark. Christoph Gisiger ✉ 02.11.2022, 12.02 Uhr

Es ist wieder so weit: Heute Mittwoch steht der nächste Zinsentscheid des Federal Reserve an. Einmal mehr ist die Stimmung im Vorfeld angespannt. Der Nasdaq 100 ging am Dienstagabend 1% schwächer aus dem Handel. Der Tech-Index hinkt dem breiten Gesamtmarkt damit weiterhin klar hinterher.

An den Börsen gilt es als so gut wie sicher, dass die US-Notenbank das Zielband für den Leitzins abermals um 0,75 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4% erhöht. Wenn Fed-Chef Jay Powell um 19:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit ans Rednerpult tritt, wollen die Marktteilnehmer deshalb von ihm wissen, wie es danach weitergeht.

Im Terminhandel werden die Chancen auf etwa 50:50 eingeschätzt, dass Powell an der übernächsten Sitzung von Mitte Dezember das Tempo etwas drosselt und den Leitzins «nur» um einen halben Prozentpunkt erhöht. Noch wichtiger ist, wann und auf welchem Niveau der laufenden Zinszyklus den Zenit markieren wird.

Entscheidend dafür ist die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt, der nach wie vor in überraschend robuster Verfassung ist. Gemäss dem monatlichen «JOLTS Report», der vom Fed besonders genau beachtet wird, waren im September gut 10,7 Mio. Stellen unbesetzt. Das sind deutlich mehr als die 9,9 Mio., die Ökonomen prognostiziert hatten. Aktuell fallen somit knapp 1,9 offene Stellen auf jede arbeitssuchende Person.

Um diese Zahlen ins Verhältnis zu stellen: Inzwischen sind seit fünfzehn Monaten mindestens 10 Mio. Stellen in den USA frei. Der Peak vor der Pandemie belief sich auf weniger als 7,5 Mio. im Jahr 2018. Auf dem letzten Top vor der Finanzkrise im Jahr 2006 waren es weniger als 5 Mio. unbesetzte Stellen.

Solange sich der Arbeitsmarkt nicht nennenswert abkühlt, wird das Fed bei der Bekämpfung der Inflation weiterhin reichlich Spielraum haben, was die Börsen auf Trab hält. Nach der Sitzung der US-Notenbank dürfte sich der Fokus daher umgehend auf den Jobbericht für Oktober am Freitag richten.

Immerhin: Saisonal betrachtet ist der November oft freundlich zu Aktien aus dem Technologiesektor. Laut dem «Stock Trader’s Almanac» ist er sogar der beste Monat im Jahr, wenn in den USA die Zwischenwahlen für den Kongress stattfinden. Seit der Lancierung im Februar 1971 verzeichnet der breit gestreute Nasdaq Composite unter dieser Konstellation ein durchschnittliches Plus von 3,5%.

Wie immer gibt es Ausnahmen. Im November 2000 zum Beispiel verlor der Nasdaq Composite 22,9%, was mit dem Chaos bei den US-Präsidentschaftswahlen und der fortschreitenden Baisse nach dem Platzen der Internetblase zusammenhing. Noch schlechter war die Monatsperformance des Index nur im Oktober 1987, als es zum historischen Kurseinbruch am Black Monday kam.

In einem schwierigen Umfeld wie heute gewinnt die Ausschüttungspolitik an Bedeutung. Die gute Nachricht mit Blick auf die sonst durchwachsene Berichtssaison ist, dass viele Tech-Konzerne weiterhin in grossem Stil eigene Aktien zurückkaufen. Allerdings profitieren Aktionärinnen und Aktionäre nur dann wirklich davon, wenn die Titel im Anschluss vernichtet werden und sich der Gewinn pro Aktie verdichtet.

Aus diesem Grund befasst sich «The Pulse» in der heutigen Ausgabe mit dem Thema Aktienrückkäufe.

Apples profitable Mechanik

Apple ist und bleibt ein Unternehmen der Superlative. Allein im vergangenen Geschäftsjahr per Ende September belief sich der freie Cashflow auf 111 Mrd. $. «Das sind 20% mehr als im Vorjahr. Und wir werden dieses Kapital für unsere Investoren einsetzen», sagte Finanzchef Luca Maestri letzte Woche bei der Präsentation der Quartalszahlen.

Das bedeutet, dass der iPhone-Konzern weiterhin in rauen Mengen eigene Titel zurückkaufen wird. Wie Maestri ausführte, hat Apple im Zug eines gigantischen Ausschüttungsprogramms in den letzten zehn Jahren insgesamt mehr als 550 Mrd. $ für den Erwerb eigener Titel ausgegeben, wobei sich der Durchschnittskurs auf 47 $ Dollar belief. Derzeit notieren die Papiere bei 150.65 $. Über 130 Mrd. $ kamen in Form von Dividendenzahlungen hinzu.

Zum Vergleich: Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, die zu den grössten Aktionären von Apple zählt, rangiert mit einer Kapitalisierung von gut 650 Mrd. $ auf Platz 7 unter den wertvollsten Konzernen Amerikas. Mit dem Geld, dass in Rückkäufe geflossen ist, könnte Apple heute mehr als 10% der Unternehmen im US-Leitindex S&P 500 oder drei Viertel der Mitglieder im deutschen Dax kaufen, inklusive Weltkonzerne wie BMW, BASF und Henkel.

Im Lauf des massiven Buyback-Programms hat Apple die Anzahl Aktien laufend reduziert. Im Frühling 2013 erreichte das Volumen der ausstehenden Titel mit 26,46 Mrd. Stück den Zenit. Seither wurde es um 40% auf 15,91 Mrd. reduziert.

Investoren profitieren dadurch von einer starken Gewinnverdichtung. Während sich das Konzernergebnis von Apple in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt jeweils 11,2% verbessert hat, ist der Gewinn pro Aktie 16,7% gestiegen.

Die Frage, ob Apple einen Teil dieses Geldes besser in Innovationen oder andere Wachstumsinitiativen gesteckt hätte, lassen wir hier offen. Tatsache ist, dass der Branchenleader seinen Bestand an Nettobarmitteln seit dem Spitzenjahr 2017 von 153 Mrd. $ inzwischen auf leicht weniger als 37 Mrd. abgebaut hat.

Wie eingangs erwähnt, hat das Management um CEO Tim Cook vergangene Woche bekräftigt, dass Apple weiterhin grosszügig Geld an die Aktionäre ausschütten wird. Vorläufiges Ziel ist es, den Nettocashbestand auf ein «neutrales» Niveau zu reduzieren.

Toni Sacconaghi, langjähriger IT-Analyst in Diensten von Bernstein Research, hat in einer vielbeachteten Studie vom letzten November vorgerechnet, dass Apple bis 2026 rund 3 bis 4% der ausstehenden Aktien jährlich zurückkaufen und die Dividende gleichzeitig um jeweils 10% erhöhen kann, ohne Nettoschulden machen zu müssen. Sollte sich die Konzernleitung dann entscheiden, die Bruttoschulden auf bis das Zweifache des Ebitda zu erhöhen, könnte Apple die Gewinnentwicklung gemäss Sacconaghis Berechnungen sogar bis 2035 weiter im bisherigen Tempo durch Rückkäufe begünstigen und das Volumen an ausstehenden Aktien um zusätzliche 35% reduzieren.

Was genau für die Performance einer Aktie ausschlaggebend ist, lässt sich selten mit Sicherheit sagen. Gut möglich ist aber, dass die Rückkäufe mit ein Grund dafür sind, dass sich Apple dieses Jahr wesentlich besser schlägt als die meisten Tech-Konzerne. Der Kurs notiert aktuell etwa auf dem gleichen Niveau wie zum Zeitpunkt, zu dem Bernstein-Analyst Sacconaghi seine Studie verfasst hat.

Doch wie repräsentativ ist das Beispiel Apple für den Tech-Sektor insgesamt? Um eine Antwort darauf zu finden, analysieren wir im Folgenden die Aktienrückkäufe der Branche mit Hilfe des Datendiensts S&P Global Market Intelligence.

The Good, the Bad and the Ugly

Wenn es um die grössten Buyback-Programme geht, dominiert Big Tech an den amerikanischen Börsen das Bild. Zusammen mit Apple rangieren der Google-Mutterkonzern Alphabet, Meta Platforms (vormals Facebook) und Microsoft an der Spitze der Konzerne im S&P 500.

Die vier Branchenriesen haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt eigene Titel im Wert von annähernd 230 Mrd. $ erworben. Amazon hat lange auf Rückkäufe verzichtet. Im vergangenen März hat der Konzern ebenfalls ein Programm im Umfang von 10 Mrd. $ lanciert und seither 6 Mrd. $ dafür ausgegeben.

Nach Sektoren betrachtet, kommen die Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie für 30% aller Rückkäufe im S&P 500 auf. Alphabet und Meta (Kommunikationsdienste) sowie Amazon (zyklischer Konsum) sind darin nicht inbegriffen. Im Gegensatz zu anderen Sektoren wie beispielsweise Finanzen hat die IT-Branche das Volumen über die letzten drei Quartale zudem auf konstant hohem Niveau gehalten.

Auch was Ankündigungen von neuen Rückkäufen betrifft, kamen IT-Konzerne in den vergangenen drei Monaten für das grösste Volumen auf. Wie diese Grafik der Deutschen Bank jedoch illustriert, sind die Programme im Vergleich zur Marktkapitalisierung der Unternehmen geringer als in anderen Sektoren wie Telecom und Industrie.

Blaue Balken beziehen sich auf das Volumen angekündigter Rückkäufe, hellgrüne Markierungen illustrieren das Verhältnis zur Marktkapitalisierung. Quelle: Deutsche Bank

Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Aspekt. Viele Tech-Unternehmen kaufen nicht nur Aktien zurück, sondern emittieren gleichzeitig neue Titel. Das, weil ein bedeutender Teil der Entlohnung von Mitarbeitenden aus Aktienoptionen besteht. Ebenso werden manche Akquisitionen teils oder ganz mit neu emittierten Aktien bezahlt, was dem Effekt der Gewinnverdichtung durch Rückkäufe ebenfalls entgegenwirkt.

In dieser Hinsicht sind die Daten zu den grössten Tech-Konzernen ernüchternd. Alphabet beispielsweise hat in den letzten fünf Jahren für 155 Mrd. $ eigene Aktien zurückgekauft, doch die Anzahl ausstehender Titel hat sich um weniger als 7% reduziert. Im Fall von Microsoft stehen Rückkäufen von 116 Mrd. $ einer Gewinnverdichtung von kaum mehr als 3% gegenüber. Bei Meta sind es 108 Mrd. $ bzw. knapp 9%.

Amazon hat die Anzahl der ausstehenden Aktien in den letzten fünf Jahren um knapp 6% erhöht. Ein Extrembeispiel ist Tesla, bei dem der Zuwachs nach mehreren Kapitalerhöhungen fast 26% beträgt. Umso bizarrer erscheint die Ankündigung von Konzernchef Elon Musk, dass der Elektroautobauer bald ein erstes Rückkaufprogramm von 5 Mrd. bis 10 Mrd. $ starten könnte.

Aufgrund dieser mageren Bilanz haben wir uns generell etwas im S&P 500 umgesehen und ausgewertet, welche Unternehmen die Anzahl Aktien in den letzten zwölf Monaten am stärksten reduziert haben. Auffällig ist, dass kein Vertreter aus dem IT-Sektor dabei ist. Ebay ist der einzige Name, der sich im weiteren Rahmen der Tech-Industrie zuordnen lässt.

Besser sieht es aus, wenn man den zeitlichen Horizont etwas ausdehnt und die letzten fünf Jahre betrachtet. Bei Oracle hat sich der Gewinn durch Rückkäufe in diesem Zeitraum um mehr als 35% verdichtet. Auch beim Laptop- und Druckerhersteller HP sind es über 30%. Beim Speicherspezialisten Seagate Technology beziffert sich der Effekt auf knapp 29%.

Generell fällt auf, dass es sich hier primär um IT-Unternehmen der «alten Garde» aus Segmenten wie Hardware und Halbleiter handelt. In den vergangenen Monaten haben aus diesen Bereichen unter anderem Texas Instruments (15 Mrd. $), KLA (6 Mrd. $), Broadcom (10 Mrd. $) und Cisco Systems (15 Mrd. $) grössere Rückkäufe angekündigt. Die Chancen stehen demnach gut, dass diese Mittel auch tatsächlich zur Gewinnverdichtung eingesetzt werden.

Generell sind Ausschüttungen in Form von Rückkäufen nur ein Aspekt bei der Beurteilung eines Investments. Als Fazit lässt sich dazu festhalten, dass es sich speziell im Tech-Sektor oftmals lohnt, genauer hinzuschauen, wenn ein Unternehmen ein neues Buyback-Programm ankündigt.

Und zum Schluss noch dies: Movin’ On

Der hohe Ölpreis lässt die Gewinne der grössten Energiekonzerne sprudeln. ExxonMobil, Shell, BP und Chevron haben allein im dritten Quartal einen Profit von insgesamt 58 Mrd. $ erzielt.

Die Hausse im Energiesektor ist in Kalifornien ein «heisses» Thema. Der Preis für Öl, das im Golden State gefördert wird, bewegt sich auf dem höchsten Niveau seit zehn Jahren. Gemäss der Energiebehörde EIA ist er diesen Sommer auf bis zu knapp 115 $ pro Fass gestiegen. Der Rekord von annähernd 124 $ wurde im Juni 2008 erzielt.

Entsprechend unschön ist die Erfahrung, wenn es an der Tankstelle ums Zahlen geht. Wie diverse andere Politiker weltweit macht sich Gouverneur Gavin Newsom am Regierungssitz in Sacramento für eine Sondersteuer auf den Gewinnen von Energiekonzernen stark.

Kalifornien und die Energiebranche haben eine lange Geschichte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts avancierte der Bundesstaat zum grössten Ölproduzenten der USA, wobei das Geschäft vor allem im Grossraum Los Angeles boomte. In den frühen Dreissigerjahren kam Kalifornien für rund ein Viertel der weltweiten Förderung auf.

Diese wilden Zeiten sind längst passé. Seit Jahrzehnten nimmt die Produktion im Golden State stetig ab. 2021 wurden noch knapp 370’000 Fass Öl pro Tag gefördert. Auf dem letzten Zenit im Jahr 1985 waren es über eine Million.

An diesem Trend ändert der neue Energieboom wenig. 2016 war Kalifornien der drittgrösste US-Ölproduzent nach Texas und North Dakota. Inzwischen wurde der Gliedstaat von New Mexiko, Alaska, Colorado und Oklahoma überholt, wo Energiekonzerne weniger streng reguliert werden und die Steuern in der Regel niedriger sind.

Wie die «Los Angeles Times» und das investigative Onlineportal «Pro Publica» in einer gemeinsamen Reportage berichten, nutzen die Kolosse der Energiewirtschaft den Aufschwung, um sich von der Westküste zu verabschieden. Nicht wenige von ihnen waren seit über einem Jahrhundert in Kalifornien präsent.

Das aktuelle Beispiel ist die Veräusserung von Aera Energy. Das Gemeinschaftsunternehmen von Shell und ExxonMobil bewirtschaftet hauptsächlich in den Gebietskörperschaften Kern County und Ventura County nördlich von L.A. rund 23’000 Bohrlöcher und ist für etwa ein Viertel der Öl- und Gasproduktion in Kalifornien verantwortlich. Nun wird es für 4 Mrd. $ an das deutsche Private-Equity-Haus IKAV verkauft.

Chevron, ursprünglich bekannt als Standard Oil Company of California, hat sich bereits weitgehend von den historischen Wurzeln gelöst. Ende September hat der Konzern seinen Hauptsitz in San Ramon gut 50 Kilometer östlich von San Francisco für den Bezug von kleineren Räumlichkeiten verkauft und transferiert Personal nach Texas.

California Resources, ein Spin-off von Occidental Petroleum und lange einer der bedeutendsten Förderer der Region, hat die meisten Anlagen nach einer Reihe von Unternehmenspleiten im November 2021 veräussert. Mit Berry Corp. plant ein weiterer grosser regionaler Produzent den Ausstieg.

Der Exodus geht mit einer problematischen Entwicklung einher. Die Öl- und Gasressourcen werden von Firmen übernommen, die weniger transparent sind und über weniger Know-how sowie Finanzkraft verfügen. Zudem halten sie die meist älteren Anlagen oft nur ungenügend in Stand.

Das hat letztes Jahr die leckgeschlagene Pipeline am Strand der Surfer-City Huntington Beach gezeigt, die vom dubiosen Kleinunternehmen Amplify Energy aus Houston betrieben wird. Auch steigt das Risiko, dass stillgelegte Anlagen nicht ausreichend gesichert werden und am Schluss der Staat die Aufräumarbeiten übernehmen muss.

Das Belridge-Ölfeld von Aera Energy in Kern County, Südkalifornien, wird seit 1916 bewirtschaftet und umfasst tausende Bohrlöcher mit traditionellen Pumphebern. Bild: Aera Energy

Herzliche Grüsse von der US-Westküste und hoffentlich bis nächste Woche,

Christoph Gisiger