«Der Tech-Konflikt zwischen den USA und China eskaliert zum Wirtschaftskrieg»

Die Berichtssaison im Tech-Sektor beginnt mit ermutigenden Nachrichten. Netflix hat die Erwartungen zu den Nutzerzahlen im dritten Quartal klar übertroffen. Der Streaming-Pionier konnte mehr als 2,4 Mio. Abonnenten gewinnen. Analysten hatten mit bloss 1,1 Mio. gerechnet.

«Nach einem schwierigen ersten Halbjahr sind wir überzeugt, dass wir das Wachstum wieder beschleunigen können», sagt Netflix im Quartalsbericht. Dazu beitragen soll ein neuer Service, der durch Werbung vergünstigt wird und ab November erhältlich ist. Ab nächstem Jahr wird der Konzern ausserdem das Teilen von Passwörtern erschweren.

Die Aktien reagierten am Dienstagabend im nachbörslichen Handel mit einer Avance von rund 14%. Sie setzen damit ihren Erholungskurs fort und haben seit dem Tief von Mitte Mai fast 70% gewonnen. Gemessen am Stand von Anfang Jahr verzeichnen sie allerdings nach wie vor beträchtliche Verluste.

Freundlich aufgenommen werden ebenso die Ansagen von Adobe am Investor Day. Der Softwarekonzern bekräftigte gestern die Prognose für das laufende Quartal und präsentierte einen Ansprechenden Ausblick für 2023.

Generell keimt im Tech-Sektor etwas Hoffnung. Entscheidende Impulse dürften nächste Woche von den Abschlüssen der Superschwergewichte Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta Platforms ausgehen. Wir werden wie immer ausführlich darüber berichten.

Angespannt bleibt die Stimmung im Chipsektor. Am 7. Oktober hat die amerikanische Regierung die Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie drastisch verschärft, was in der Branche für grosse Verunsicherung sorgt. Unter Druck stehen vor allem die Valoren der Ausrüster ASML, Applied Materials, Lam Research und KLA, die seither Verluste zwischen 14 bis 19% verzeichnen.

«Angesichts der jüngsten Restriktionen der US-Regierung gegen Chinas Halbleitersektor kann man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass die beiden Wirtschaftsmächte über einen Handelskrieg hinaus in einen ausgewachsenen Wirtschaftskrieg eingetreten sind», sagt dazu Jonathan Goldberg.

Der Branchenkenner weiss, wovon er spricht. Er ist Partner bei der Wagniskapitalfirma Snowcloud Capital im Silicon Valley sowie Gründer des Beratungsdienstes D2D Advisory, der auf die Elektronik- und Halbleiterindustrie spezialisiert ist. Er kennt sich zudem in China gut aus, wo er rund zehn Jahre gelebt hat. Sein Blog «Digits to Dollars» ist ein Geheimtipp für alle, die sich für die wichtigsten Trends im Chipsektor interessieren.

«Wenn es zur Wahl zwischen TSMC und dem Verlust Taiwans kommt, wird China kein Problem haben, den Konzern platt zu walzen»: Jonathan Goldberg. Quelle: ZVG

In unserem heutigen Interview sagt Goldberg, wie er die Eskalation im Tech-Konflikt zwischen den USA und China einschätzt, was die Sanktionen für die chinesische Halbleiterindustrie bedeuten, welche strategische Rolle Taiwan in der Auseinandersetzung zwischen Ost und West spielt und was das alles für die Perspektiven im Halbleitersektor heisst.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. Abonnentinnen und Abonnenten von The Market, die lieber die englische Originalversion des Interviews lesen möchten, finden den Artikel unter diesem Link.

Herr Goldberg, wie interpretieren Sie die neuen US-Sanktionen gegen Chinas Halbleiterindustrie?

Die Massnahmen sind enorm umfangreich: Mehr chinesische Unternehmen werden auf die Schwarze Liste gesetzt, mehr Produkte werden nicht mehr zum Export nach China erlaubt. Im Prinzip verbieten die USA China den Kauf sowie den Bau von Equipment zur Fertigung von modernsten Chips sowie den Zugang zu Software, die dafür benötigt wird. Im weitesten Sinn bedeuten die Sanktionen damit, dass Chinas Halbleiterindustrie von der Herstellung der leistungsfähigsten Chips völlig abgeschnitten wird.

Was bedeutet das generell für den Tech-Konflikt zwischen den USA und China?

Das Hauptziel der USA besteht darin, Chinas Armee daran zu hindern, sich fortschrittliche Technologien zu beschaffen. Vom Standpunkt der nationalen Sicherheit mag das sinnvoll erscheinen: China ist ein Rivale, und die US-Regierung will sein Potenzial einschränken. Das Problem ist aber, dass der kommerzielle Sektor in China eng mit dem Militär verflochten ist. Die Armee daran zu hindern, sich Chips zu beschaffen, ohne die gesamte chinesische Halbleiterindustrie zu zerstören, ist daher kaum möglich. Die Branche ist ein wichtiger Teil der chinesischen Wirtschaft und zählt über 2000 Firmen, wobei rund 90% der Chips kommerziell genutzt werden. Das Ziel lässt sich daher nur erreichen, wenn man die Sanktionen derart weit fasst, dass die gesamte Branche abgeschnitten wird – und das wäre eine sehr provokante, massive Eskalation dieses Konflikts.

Sie kennen Chinas Tech-Sektor aus langjähriger Erfahrung. Wie stufen Sie die Restriktionen der US-Regierung aus einer historischen Perspektive ein?

Es fühlt sich so an, als ob diese Regeln während des Kalten Kriegs zwischen den USA und der Sowjetunion aufgestellt worden wären. In dieser Phase waren die USA und die Sowjetunion jahrzehntelang wirtschaftlich voneinander abgeschottet, und es gab kaum gegenseitige Abhängigkeiten. Im Gegensatz dazu sind Amerika und China heute voneinander ökonomisch abhängig, und dieser Realität tragen die Sanktionen kaum Rechnung.

Was für direkte Folgen haben die Massnahmen für Unternehmen aus dem Chipsektor?

Ich bin sicher, dass Hunderte von Anwälten in diesem Moment prüfen, was die neuen Regeln genau bedeuten. Bis das klar ist, wird es einige Monate dauern, weil die Veränderungen so weit gehen. Fragen gibt es vor allem zu ausländischen Unternehmen wie SK Hynix und Samsung mit Werken in China. Die US-Regierung hat ihnen in den letzten Tagen zwar eine Sondergenehmigung erteilt, damit sie weiterhin in China tätig sein können. Was künftig aber erlaubt ist, steht offen. Equipmenthersteller für die Chipindustrie ziehen ihre Mitarbeiter bereits aus China ab. Vermutlich sind davon nur Werke chinesischer Firmen betroffen. Dennoch dürften diese Unternehmen stark besorgt darüber sein, welche Geschäfte sie in China künftig tätigen können. Interessant wird ebenso, welche chinesischen Firmen noch mit dem taiwanischen Auftragsproduzenten TSMC zusammenarbeiten dürfen. Auch stellen sich Fragen zu Software und geistigem Eigentum, die heute einen wesentlichen Teil der Halbleiterindustrie ausmachen.

Was heisst das zum Beispiel für SMIC, Chinas grösste und technologisch am weitesten fortgeschrittene Chipschmiede?

Das ist die grosse Frage. SMIC ist heute fähig, Chips mit einer Strukturgrösse von 16 Nanometern in Massenproduktion zu fertigen, was etwa zwei Stufen hinter der Spitzentechnologie des Brachenleaders TSMC liegt. Für den Konzern wird es enorm schwer, weiterzukommen, denn dafür benötigt er die Lithografie-Maschinen des niederländischen Ausrüsters ASML, die extrem ultraviolette Strahlung verwenden, kurz EUV genannt. Es ist klar, dass China solche Maschinen nicht von ASML erhalten wird. Damit fragt sich, ob China solche Apparaturen selber bauen kann. Doch ein Teil der Sanktionen verbietet auch Komponenten, die zum Bau von EUV-Systemen erforderlich sind. Ich bin mir zwar sicher, dass es in China irgendwo ein akademisches Institut gibt, das ein eng limitiertes EUV-System bauen kann. Zur kommerziellen Nutzung taugt das aber nicht. Bestenfalls kann man damit einen Wafer pro Tag herstellen, wogegen TSMC Hunderttausende von Wafern pro Woche fertigt.

Wie wird China auf die Sanktionen reagieren?

Die Folgen dieser Massnahmen sind möglicherweise so gravierend, dass China irgendwie reagieren muss, auch wenn es lange dauert, bis die Reaktion erkennbar wird. Ich bin sicher, dass sie Chinas Ambitionen bestärken und beschleunigen werden, sich selbst mit Halbleitern versorgen zu können. Am Willen dazu hat es dem Land aber schon vor dem 7. Oktober nicht gefehlt, als die neuen Sanktionen erlassen wurden.

Hat Chinas Chipindustrie denn überhaupt eine Chance, technologisch zur Spitze aufzuholen?

Ich glaube es nicht. Bestenfalls wird China dafür ein weiteres Jahrzehnt brauchen. Peking hat in den letzten zehn Jahren bereits 200 Mrd. $ in den Sektor investiert, ohne dass sich der Rückstand zu TSMC verringert hat. Aber wer weiss. Ich kenne China schon lange und habe gelernt, dass man die Fähigkeit des Landes nie unterschätzen sollte, in einer bestehenden Technologie aufzuholen. Andererseits bringt die EUV-Technologie riesige Herausforderungen mit sich. Sie ist extrem kompliziert und teuer. Selbst hochentwickelte Unternehmen tun sich damit schwer, wie sich am Beispiel von Intel zeigt. Der Konzern war einst technologisch führend und ist bei der EUV-Implementierung völlig ins Straucheln geraten.

Auf der Schwarzen Liste der USA gelandet ist nun auch YMTC, Chinas grösster Hersteller von Speicherchips. Weshalb?

YMTC ist eines der Hauptziele der neuen Sanktionen. Das Unternehmen kann heute fortschrittliche NAND-Speicherchips produzieren, wozu die EUV-Technologie nicht zwingend erforderlich ist. In der Vergangenheit hiess es in der Branche stets, dass YMTC «gut genug» sei: Die Chips des Konzerns waren zwar nicht die besten, schnellsten oder zuverlässigsten, aber sie erfüllten ihren Zweck, und sie waren billig.

Und heute?

Vor ein paar Monaten tauchten Berichte auf, dass Apple künftig NAND-Chips von YMTC verwenden würde. Das ist eine grosse Sache, denn diese Chips zählen zu den wichtigsten Komponenten im iPhone. YMTC baute sogar extra ein Werk für Apple. Wenig später stellte sich heraus, dass die neusten Chips von YMTC nicht nur «gut genug» sind, sondern vermutlich sogar das beste Produkt auf dem Markt – und es ist billig, und YMTC hat viel Kapazität. Die jüngsten Entwicklungen sind deshalb wirklich problematisch, denn es ist nicht klar, inwiefern es sich hier um eine Technologie fürs Militär handelt. Obschon YMTC kaum ein grosser Lieferant für Chinas Armee ist, zielen die US-Sanktionen explizit auf das Unternehmen ab. Entsprechend vermutet man in Peking, dass es Washington de facto darum geht, den gesamten chinesischen Chipsektor lahmzulegen; dass es sich hier um ein wirtschaftliches und nicht um ein militärisches Kalkül handelt.

Wie es heisst, legt Apple die Pläne für eine Partnerschaft mit YMTC wegen der Sanktionen nun vorläufig auf Eis. Doch eine andere Frage: Welche Rolle spielen Taiwan und TSMC beim Vorgehen der USA gegen China?

Das ist primär ein geopolitisches Thema. TSMC ist der unbestrittene Marktführer. Es ist ein unglaublich kompetentes Unternehmen, das in der Mitte feststeckt: Es wandert auf einem schmalen Grat zwischen China und den USA. Offensichtlich steht es unter hohem Druck, Produktionsanlagen in anderen Teilen der Welt zu eröffnen. Taiwans Regierung wird es aber kaum zulassen, dass TSMC grössere Fabriken im Ausland baut. Die neue TSMC-Fabrik in Arizona zum Beispiel ist winzig, und wenn sie in Betrieb geht, wird sie technologisch ein paar Jahre hinter dem zurück sein, was der Konzern in Taiwan leisten kann. In Washington herrscht deshalb die Meinung, dass sich die USA wegen TSMC um Taiwan kümmern müssen. Die amerikanische Regierung hat deutlich gemacht, dass der Konzern ein strategisches Asset für die US-Wirtschaft und für das US-Militär ist.

Was bedeutet TSMC demgegenüber für China?

Ich glaube nicht, dass die chinesische Regierung sich gross um TSMC kümmert. Natürlich wollen chinesische Halbleiterunternehmen Zugang zu TSMC. Wenn es aber zur Wahl zwischen TSMC und dem Verlust Taiwans kommt, wird China kein Problem haben, den Konzern platt zu walzen. Zudem: Wenn man vom schlimmsten Fall ausgeht und Peking das Gefühl hat, dass Chinas Zugang zu TSMC total abgeschnitten wird, erscheint die Idee, alle anderen Länder im internationalen Wettbewerb ebenfalls abzuschneiden, erschreckend sinnvoll.

Das klingt ziemlich alarmierend.

Wir können über solche Risikoszenarien natürlich wild spekulieren. Taiwan hat für China aber eine ganz andere Bedeutung als für die USA. Für Amerika ist Taiwan aus wirtschaftlichen und militärstrategischen Überlegungen relevant, für China geht es um die nationale Identität. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu einem Krieg kommt, aber aus der Perspektive der Halbleiterindustrie müssen wir bedenken, dass die Wahrscheinlichkeit nicht bei null liegt, dass der Westen den Zugang zu TSMC verlieren wird.

Aus diesem Grund werden Intel und andere westliche Halbleiterkonzerne staatlich gefördert, um in den USA und Europa Fabriken zu bauen. Wie sinnvoll sind solche Subventionen?

Diese Frage muss man aus zwei Perspektiven betrachten: aus einer kommerziellen und einer zur nationalen Sicherheit. Aus kommerzieller Sicht ist Intel in schlechter Verfassung. Das Unternehmen ist gestolpert und vom Pfad abgekommen, den man als Moore’s Law bezeichnet: den Trend, dass sich die Performance der neusten Chips alle zwei Jahre verdoppelt. Unternehmen, denen das passiert, schaffen es normalerweise nicht mehr zurück. Mit genügend Zeit und Geld kann Intel aber wieder aufholen – wahrscheinlich. Es ist jedoch eine gigantische Herausforderung und wird enorm teuer. Der CEO von Intel ist in der ganzen Welt unterwegs, um jede erdenkliche Subvention zu sichern. Die Zeit ist zudem nicht auf Intels Seite, denn TSMC steht nicht still.

Wie stehen also die Chancen für Intel, technologisch zu TSMC aufzuholen?

Mich persönlich würde es nicht überraschen, wenn dem Unternehmen das Geld ausgeht, bevor es den Rückstand wettmachen kann. In diesem Fall würde es sich dann wohl in zwei Teile aufspalten: Die Halbleiterfertigung wird ausgegliedert und die Design-Sparte weitergeführt. Doch selbst wenn man die Fabrikation ausgliedert, wird es nach wie vor rund 100 Mrd. $ brauchen, um den Rückstand aufzuholen.

Wie wichtig ist Intel aus strategischer Sicht für die USA und für den Westen generell?

Vom Standpunkt der nationalen Sicherheit ist Intel unglaublich wichtig. Es ist klar, dass innerhalb der US-Regierung darüber debattiert wird, wie viel Support man dem Konzern geben will. Washington mag es nicht, Unternehmen direkt zu subventionieren, denn das entspricht nicht der marktwirtschaftlichen Philosophie. Trotzdem denken viele Leute in Washington, dass Amerika Intel als strategisches Asset braucht. Die Situation erinnert an die Neunzigerjahre, als es in den USA viele Werften gab, die Atom-U-Boote und Flugzeugträger bauten. Die meisten mussten schliessen, doch für den Fall der Fälle hielt die Regierung ein oder zwei Anlagen in Betrieb. Mit Intel könnte es somit ähnlich sein wie mit dem Manhattan-Projekt: Es wird ein Haufen Geld hineingeschüttet, und mit der Zeit wird etwas erreicht.

Welche Rolle kommt Samsung bei diesen Überlegungen zu?

Samsung ist kompliziert. Es ist das weltweit einzige Unternehmen ausser TSMC, das Chips der modernsten Generation herstellen kann. Aber es ist nicht so gut wie TSMC, und die Zusammenarbeit mit ihm ist viel schwieriger. TSMC konzentriert sich ausschliesslich auf ein Ziel: Chips im Auftrag anderer Unternehmen zu produzieren. Der Fokus richtet sich vollständig auf den Produktionsprozess, und das reflektiert sich in der Organisation des Konzerns. Intel und Samsung sind anders. Bei Intel spielt eine ganze Reihe von anderen Faktoren mit: Das Designgeschäft ist für die Gruppe ebenfalls wichtig, und sie hat viele Tochtergesellschaften. Samsung ist als Chaebol ein Konglomerat, das alles Mögliche macht.

Wie geht es im Wettlauf um die schnellsten Chips demnach weiter?

Die EUV-Technologie ist immens teuer. Eine Maschine allein kostet rund 300 Mio. $, und dann kommen noch die Betriebskosten hinzu. Für den Strom, den diese Systeme benötigen, braucht es praktisch ein Kraftwerk. In einem Unternehmen zieht das die Aufmerksamkeit anderer Abteilungen auf sich. Das heisst, auch Nicht-Ingenieure sind gezwungen, sich an technischen Entscheiden zu beteiligen. Und als Finanzspezialist kann ich versichern, dass Finanzleute keine technischen Entscheide treffen sollten. Dieses Problem hat eindeutig Intel zum Stolpern gebracht, und es sieht so aus, als ob das auch bei Samsung der Fall war: Das Chaebol hat sich eingemischt und Entscheide gefällt, die das Unternehmen gebremst haben. Samsung wäre also zur Not da, ist aber keine so gute Story wie TSMC.

Die neuen Sanktionen haben vor allem den Aktien von Equipmentherstellern wie ASML, Applied Materials, Lam Research und KLA zugesetzt. Ist diese Reaktion an der Börse gerechtfertigt?

Die ehrliche Antwort lautet: Wir wissen es noch nicht. China ist für diese Unternehmen der zweitwichtigste Markt nach Taiwan, und er wächst viel schneller als alle anderen. Wenn China wirklich abgeschnitten wird, würden sie einen beträchtlichen Teil der Einnahmen verlieren. Bei YMTC beispielsweise hängt der neuste Produktionsprozess zu einem grossen Teil von KLA ab, und KLA musste eben alle Mitarbeiter aus dem YMTC-Werk in China abziehen. Die gute Nachricht ist, dass diese Unternehmen über einen guten Auftragsbestand verfügen. Bei allen bisherigen Sanktionen hat sich zudem vor allem eines gezeigt: Die stärkste Kraft, die den Massnahmen der US-Regierung entgegenwirkt, sind amerikanische Unternehmen, indem sie Lobbyarbeit betreiben und Schlupflöcher finden. Sie halten sich an jeden Buchstaben im Gesetz, doch bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, verkaufen sie nach China.

Und was sind die Folgen für Konzerne wie Apple, Nvidia, AMD und Qualcomm, die auf asiatische Hersteller zur Produktion ihrer Chips angewiesen sind?

Apple wird weiterhin alle Komponenten erhalten, die von TSMC benötigt werden. Derzeit sieht es auch so aus, dass der Konzern seine iPhone-Geräte weiterhin problemlos in China zusammenbauen lassen kann. Im Fall von Qualcomm ist es etwas komplizierter. Die chinesischen Smartphone-Hersteller Oppo, Xiaomi und Vivo sind wichtige Kunden. Vermutlich darf Qualcomm ihnen weiterhin Chips verkaufen, doch wenn man die neuen Auflagen genau liest, dann geht es hier um ziemlich leistungsfähige Produkte. Wahrscheinlich wird China Qualcomms Smartphone-Prozessoren nicht für Supercomputer verwenden, theoretisch wäre es aber möglich. Schwierig ist es ebenso für Intel, AMD und Nvidia, die eine Menge Rechen- und Grafikprozessoren nach China verkaufen.

Was würden Sie Investorinnen und Investoren vor diesem Hintergrund zu Halbleiteraktien raten?

In den letzten zwei bis drei Jahren ist die Nachfrage nach Chips geradezu explodiert. Diejenigen von uns, die schon lange in der Branche arbeiten, haben deshalb immer wieder gewarnt, nicht zu vergessen, dass Halbleiter zyklisch sind. Es war klar, dass die Schwerkraft irgendwann eintreten wird. Doch obschon sich das jetzt bewahrheitet, denke ich nicht, dass dies der schlimmste Abschwung aller Zeiten im Sektor sein wird, ausser die Rezession wird wirklich brutal. Strukturell bleibt die Nachfrage robust, und mit jedem Segment im Chipsektor verhält es sich etwas anders.

Was heisst das konkret?

Im Markt für Laptop- und Smartphone-Geräte gibt es Überkapazitäten, was momentan Probleme verursacht. Wahrscheinlich wird die Nachfrage bei Chips für Grossrechner auch bald sinken. In der Automobilbranche und der Industrie gibt es hingegen noch immer gewisse Engpässe, so dass wir in diesen Kategorien vermutlich erst Mitte nächstes Jahr überschüssige Lagerbestände sehen werden. Insgesamt wird sich dieser zyklische Abschwung deshalb länger als üblich anfühlen, denn wenn sich ein Segment erholt, beginnt das nächste zu leiden.

Auf was für Anzeichen sollte man achten, um zu erkennen, dass sich der Abschwung zu Ende neigt?

In erster Linie auf eine Stabilisierung der Lager. Vor sechs Monaten war bereits ersichtlich, dass die Bestände im Segment Smartphones steigen. Dennoch wurde dieser Trend am Markt lange ignoriert. Es wird sich vor allem lohnen, genau auf die Entwicklung des Lagerbestands bei Chipdesignern wie AMD, Nvidia oder Qualcomm zu achten. Sobald ihre Bestände wieder sinken, ist es Zeit, sich nach Investments an der Börse umzusehen. Das wird aber noch eine Weile dauern. Zuerst müssen noch einige Unternehmen Bestände abschreiben. Bis diese Bereinigung abgeschlossen ist, braucht es wohl noch etwa zwei Quartale.

Welche Aktien aus der Halbleiterindustrie favorisieren Sie?

Ich würde die Titel heute noch nicht kaufen, Nvidia ist aber immer spannend. Das Unternehmen läuft auf Hochtouren und ist gut für die immense Nachfrage im Segment Data Center positioniert. Mir gefällt auch ON Semiconductor. Der Konzern hat bei der Rationalisierung seines Produktportfolios ausgezeichnete Arbeit geleistet, was zu einer markanten Verbesserung der Margen geführt hat. Ich denke, da ist noch mehr zu holen. Ein weiterer Favorit ist Lattice Semiconductor. Die Aktie ist immer teuer, aber das Unternehmen wird hervorragend geführt. Es profitiert vom wachsenden Bedarf nach programmierbaren Chips, und die beiden Hauptkonkurrenten stecken momentan fest: Altera ist eine Sparte von Intel, und dort harmoniert es nicht besonders gut. Xilinx wird jetzt in AMD integriert, was vom operativen Geschäft ablenkt. Das Umfeld für Lattice ist also vorteilhaft.

Werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die fundamentalen Trends. Wie geht es auf mittlere bis lange Sicht mit dem Sektor weiter?

Wir haben eben über ziemlich finstere Themen diskutiert. Grundsätzlich bin ich für den Sektor aber ausgesprochen optimistisch. Gartner, IDC und andere Forschungsunternehmen sagen voraus, dass 60% des Wachstums im Tech-Sektor in den nächsten zehn Jahren auf Hardware, Elektronik und Halbleiter entfallen. Anders gesagt: Hardware wird stärker wachsen als Software, nachdem es in den letzten zehn Jahren umgekehrt war. Weil es immer schwieriger wird, das Tempo von Moore’s Law aufrecht zu halten, wird es eine neue Generation von Unternehmen brauchen, die innovative Lösungen im Bereich Elektronik und Hardware finden – und das eröffnet eine grosse Chance.

