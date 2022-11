The Pulse Ein Jahr im Bärenmarkt: Warum Tech-Aktien nicht aufgegeben werden sollten Vor ziemlich genau einem Jahr markierte der Nasdaq 100 sein Rekordhoch. «The Pulse» beleuchtet den bisherigen Verlauf der hartnäckigsten Baisse in Tech-Aktien seit 2008/09 – und wagt einen Ausblick, wie es weitergehen könnte. Christoph Gisiger ✉ 16.11.2022, 10.49 Uhr

Das ging schnell! Seit dem Tief von Anfang November hat der Nasdaq 100 im Zug einer kräftigen Rally mehr als 10% gewonnen. Auch am Dienstagabend ging der Index mit den grössten Technologiewerten 1,5% fester aus dem Handel.

Für Zuversicht hat gestern vor allem die Entwicklung der Produzentenpreise in den USA gesorgt. Gemäss dem Statistikamt BLS ist der Producer Price Index im Oktober sequenziell um 0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von 0,4% gerechnet. Die Kernrate, die die Kosten für Energie und Lebensmittel ausklammert, blieb unverändert und kam damit ebenfalls unter den Erwartungen zu liegen.

Normalerweise bewegen die Daten zu den Produzentenpreisen die Kurse kaum. Im aktuell schwierigen Makro-Umfeld sind die Märkte jedoch auf jeden neuen Hinweis zur Inflation fixiert. Die Zahlen vom Dienstag scheinen den sich abschwächenden Trend bei den Konsumentenpreisen zu bestätigen, was die Hoffnung auf einen freundlicheren Ausblick für Aktien nährt.

«Peak inflation», «peak yields», «peak dollar» und «peak Fed» lautet dazu das Narrativ an Wall Street: Die Inflation, die Zinsen, der Dollar sowie die Verschärfung der Geldpolitik könnten den Zenit überschritten haben. Zusammen mit der nach wie vor enorm pessimistischen Grundstimmung an den Börsen braucht es somit nicht viel, um den Kursen Auftrieb zu geben.

Hinzu kommen ermutigende Nachrichten von Walmart. Der weltgrösste Detailhändler hebt den Ausblick nach einer Reihe von Gewinnwarnungen erstmals an. Zum Abschluss des vergangenen Quartals meldet er einen deutlichen Zuwachs im Lebensmittelgeschäft sowie Fortschritte beim Abbau des überschüssigen Lagerbestands. Aus einer Tech-Perspektive ist ausserdem bemerkenswert, dass das E-Commerce-Geschäft in den USA weiter auf Erholungskurs ist.

Neue Anhaltspunkte zur fundamentalen Verfassung des Sektors wird es heute Mittwoch nach Börsenschluss geben, wenn Cisco Systems und Nvidia über den Geschäftsgang im vergangenen Quartal rapportieren. Am Donnerstag legen dann der Halbleiterausrüster Applied Materials und der Cybersecurity-Spezialist Palo Alto Networks den Leistungsausweis vor.

Speziell Aktien aus der Chipindustrie haben einen eindrücklichen Sprint hingelegt. Der PHLX Semiconductor Index hat seit dem Tief von Anfang Monat annähernd 23% gewonnen und bewegt sich somit fast exakt auf dem gleichen Niveau wie vor einem halben Jahr. Ein 4,1 Mrd. $ teures Investment von Berkshire Hathaway in den taiwanischen Auftragsproduzenten TSMC dürfte Halbleiterwerten gestern zusätzlich geholfen haben.

Die Kernfrage für Investorinnen und Investoren lautet damit, ob das Schlimmste im Tech-Sektor nun überstanden ist und ob sich die Erholung in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Diese Woche ist es ein Jahr her, dass der Nasdaq 100 am 19. November 2021 mit 16’523,86 das letzte Rekordhoch markiert hat.

The Pulse nimmt das «Jubiläum» zum Anlass für einen Rückblick auf den bisherigen Verlauf der hartnäckigsten Baisse in Tech-Aktien seit der Finanzkrise von 2008/09 – und wagt einen Ausblick, wie es weitergehen könnte.

Druck zu Sparmassnahmen

Heute erscheint es schon fast surreal, doch im Spätherbst 2021 galten Mega-Cap-Aktien aus der IT-Industrie als so gut wie unbesiegbar. Der Konsens an den Märkten war zu dieser Zeit davon überzeugt, dass der Inflationsschub vorübergehend sei und an Namen wie Apple, Microsoft oder Nvidia an der Börse kein Weg vorbeiführe.

Erste Warnsignale blinkten allerdings schon vorher auf. Hochgradig spekulative Segmente wie IPO-Gesellschaften oder unprofitable Wachstumsunternehmen aus dem ARK Innovation ETF von Cathie Wood hatten bereits beträchtlichen Schaden genommen. Auch konzentrierten sich die Kursavancen mehr und mehr auf einige wenige Superstars.

Symbolisch lässt sich der Schlüsselmoment wohl Anfang Juli 2021 festmachen, als Amazon-Gründer Jeff Bezos den CEO-Posten nach 27 Jahren an Andy Jassy, den Chef der Cloud-Sparte AWS, übergab. Im Nachhinein erinnert die Ablösung stark an den Führungswechsel bei Microsoft im Januar 2000. Bill Gates trat damals die operative Leitung des Softwarekonzerns an Steve Balmer ab, worauf der Internetboom im März den Zenit erreichte.

Was die Hausse dieses Mal beendete, ist hinlänglich bekannt. Die Inflation stieg auf den höchsten Stand seit den frühen Achtzigerjahren, die Notenbanken begannen ein Bremsmanöver einzuleiten, worauf viele stolz bewertete Tech-Aktien auf Tauchkurs gingen.

Der Nasdaq 100 hatte im März mehr als 20% verloren und sank gemäss der gängigen Definition in einen Bärenmarkt. Auf dem Tief vom 3. November hatte er zum Stand von 10’960,60 über 35% eingebüsst. Nach der Gegenbewegung der letzten zwei Wochen beträgt der Rückschlag noch gut 28%.

Nicht alle Aktien sind gleichermassen betroffen. Unter den prominentesten amerikanischen Namen konnte sich seit Beginn der Baisse aber nur IBM im Plus halten.

Spätestens seit den enttäuschenden Zahlen zum dritten Quartal haben auch die letzten Tech-Titanen Ende Oktober den Nimbus der Unzerstörbarkeit verloren. Generell bleibt das Gewinnwachstum der Konzerne aus dem Nasdaq 100 schon seit einem Jahr hinter der Entwicklung am Gesamtmarkt zurück; ein Trend, der sich zuletzt weiter akzentuiert hat.

Im Kontext von hohen Zinsen und ungewissen Konjunkturaussichten richtet sich der Fokus an der Börse nicht mehr auf kühne Wachstumsambitionen, sondern auf die Profitabilität. Fast täglich treffen neue Ankündigungen zu Kostensenkungen ein. Das aktuellste Beispiel ist Amazon. Wie es heisst, will der Online-Riese diese Woche rund 10’000 Jobs streichen.

Der Druck zu Sparmassnahmen wächst ebenso auf den Google-Mutterkonzern Alphabet. Am Dienstag hat der aktivistische Investor TCI Fund Management, der eine Beteiligung von rund 6 Mrd. $ hält, in einem offenen Brief an CEO Sundar Pichai rigorose Kostensenkungen gefordert. Andere Schwergewichte wie Meta Platforms und Microsoft haben schon erste Massnahmen ergriffen.

Generell nehmen Entlassungen in der Tech-Industrie markant zu. Gemäss dem Research-Team von Goldman Sachs sind seit Anfang November global rund 34’000 Stellen in der Branche gestrichen worden. Betrachtet man nur die Kürzungen in den USA, waren es gemäss dem monatlichen Bericht des Beratungsunternehmens Challenger, Gray & Christmas im Oktober knapp 9600. Für die ersten zehn Monate des Jahres sind es insgesamt 28’200.

Historische Parallelen?

Was lässt sich daraus für die Aussichten zu Tech-Aktien schliessen? Klar ist, dass dieser Bärenmarkt viel Wert vernichtet hat. Auf dem Top vor einem Jahr erreichte die Marktkapitalisierung der sieben grössten Titel im Nasdaq 100 annähernd 12 Bio. $. Heute sind es noch rund 7,7 Bio. $. Vor dem Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 waren es 5,9 Bio. $.

Alles anzeigen

Orientierung zum Stand der Dinge gibt zudem ein tieferer Blick in die Vergangenheit. Gemessen an der Performance des breit gestreuten Nasdaq Composite Index fällt die aktuelle Baisse bislang ungefähr im Rahmen anderer grosser Kursrückschläge aus.

Das «Worst Case»-Szenario wäre eine Situation wie beim Dotcom-Crash zur Jahrtausendwende. Der Nasdaq Composite verlor damals bis zum Tief im Oktober 2002 annähernd 77%. Selbst Darlings wie Cisco, Intel und Oracle büssten mehr als 80% ein. Bis sich der Index vollständig erholte, dauerte es bis Ende April 2015.

Im historischen Vergleich gibt es allerdings wesentliche Unterschiede. Bis zum Top am 10. März 2000 hatte sich der Nasdaq seinerzeit in bloss achtzehn Monaten verdreifacht. In der letzten Hausse legte er vom Tief im Frühjahr 2020 etwas mehr als 130% zu.

Heute ist der Tech-Sektor ausserdem reifer und erscheint stabiler. Das Pendant zur Internetblase sind deshalb wohl eher die Exzesse in den Bewertungen, die sich beim ARK Innovation ETF, bei SPAC-Gesellschaften, bei manchen Cloud-Unternehmen oder – im extremsten Fall – bei Krypto-Währungen abgespielt haben.

Alles anzeigen

Bei den gestandenen Namen der Branche haben sich die Bewertungen in der grossen Tech-Hausse von 2020/21 zwar ebenfalls aufgebläht. Verglichen mit den Übertreibungen vor gut zwanzig Jahren fällt es jedoch schwer, von einer masslosen Überbewertung zu sprechen. Gut veranschaulichen lässt sich das beispielsweise am Kurs-Gewinn-Verhältnis von Microsoft.

Alles anzeigen

Wie lange der Bärenmarkt in Tech-Aktien noch anhalten wird, dürfte primär von der Entwicklung der Inflation und damit den Zinsen abhängen. Klingt die Teuerung in den kommenden Monaten kaum ab und sehen sich die Zentralbanken zu noch deutlich restriktiveren Interventionen gezwungen, wird der Sektor voraussichtlich weiterhin einen schweren Stand haben.

Anders sieht es aus, wenn der Trend bei der Inflation tatsächlich in die andere Richtung gehen sollte. Unter solchen Voraussetzungen erscheint es plausibel, dass Tech-Aktien wieder vermehrt an Dynamik gewinnen. Das vor allem auch deshalb, weil der Druck auf die Bewertungen nachlassen sollte.

Wichtig wird ebenso, wie sich die Wirtschaft generell entwickelt. Die Branche ist gegen einen Konjunkturabschwung zwar nicht immun. Führende IT-Konzerne wie Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta Platforms verfügen aber über eine wetterfeste Bilanz und ausreichend Flexibilität für Kostensenkungen. Sie werden damit besser durch eine Rezession kommen als viele Unternehmen aus anderen Sektoren.

Auch wenn dieser Bärenmarkt möglicherweise noch einige Zeit weiter geht, sollten Tech-Aktien in einem langfristig ausgerichteten Portfolio deshalb nicht fehlen. Eines ist jedenfalls sicher: Der Zeitpunkt für Engagements war vor einem Jahr wesentlich weniger attraktiv als heute.

Und zum Schluss noch dies: Saudi California

Lithium erlebt einen gewaltigen Boom. Der Preis für das Leichtmetall, das zumeist nicht in Dollar, sondern in chinesischen Yuan gehandelt wird, bewegt sich auf einem Allzeithoch von 597’500 Yuan pro Tonne. Vor zwei Jahren notierte er auf weniger als 30’000 Yuan.

Getrieben wird die Hausse von der wachsenden Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, speziell aus der Elektroauto-Industrie mit China als grösstem Markt. Aktien von führenden Lithium-Produzenten wie Albemarle und Sociedad Química y Minera haben seit Anfang 2020 rund 280 bzw. 300% gewonnen. Lithium Americas, der wohl spekulativste Name im Segment, ist 700% vorgeprescht.

Angesichts der zunehmenden Spannungen mit China und staatlichen Förderprogrammen wie dem Inflation Reduction Act steigt der Anreiz zur heimischen Produktion von Lithium-Batterien in Nordamerika. Eine Schlüsselrolle könnte dabei der Salton Sea spielen, mit einer Fläche von annähernd 1000 Quadratkilometern der grösste See in Kalifornien.

Früher eine populäre Feriendestination mit einer Artenreichen Fauna und Flora rund 150 km östlich von San Diego, ist der Salton Sea heute schwer vom notorischen Wassermangel im Golden State gezeichnet. Der Pegelstand ist drastisch gesunken, das Wasser hat einen giftig hohen Salzgrad, und in der Luft schwebt oft ein übler Geruch. Zuweilen wird sogar von der «grössten Umweltkatastrophe in der Geschichte Kaliforniens» gesprochen.

Zumindest aus wirtschaftlicher Sicht könnte sich jedoch bald neues Leben in der Gegend regen. Der Grund dafür ist, dass der Salton Sea ein bedeutendes Vorkommen an Lithium aufweist. Geht es nach den Plänen von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, soll die Region zum Saudi Arabien der globalen Lithium-Industrie avancieren. Dazu passt, dass es am nördlichen Ufer des Sees eine kleine Ortschaft gibt, die sich Mecca nennt.

Wie das Startup-Magazin «dot.LA» berichtet, positionieren sich verschiedene Unternehmen bereits, um diese Ressourcen zu fördern. Dazu zählen Energy Source Minerals, Controlled Thermal Resources sowie BHE Renewables, eine Sparte der Energie-Division von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway.

Alle drei Firmen setzen auf geothermische Kraftwerke, die heisses, salzhaltiges Wasser tief aus dem Boden entnehmen und mit dem Dampf dann Turbinen zur Stromproduktion antreiben. Solche Anlagen gibt es praktisch überall auf der Welt. Das Besondere am Salton See ist jedoch, dass die heissen Salzlösungen aus dem Untergrund zusätzlich eine Menge Lithium enthalten.

Der Salton Sea in Südkalifornien. Bild: Greg Bulla/Unsplash

Herzliche Grüsse von der US-Westküste und hoffentlich bis nächste Woche,

Christoph Gisiger