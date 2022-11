The Pulse Ein Spielplan für den Gridlock in Washington Eine Pattsituation im US-Parlament ist historisch betrachtet eine gute Basis für Kursgewinne an den Aktienmärkten – selbst in einer Rezession. Für gewisse Branchen ist die gegenwärtige Lage besonders förderlich. Christoph Gisiger ✉ 09.11.2022, 11.00 Uhr

An den Börsen beginnt die entscheidende Schlussphase des Jahres. Im Tech-Sektor hat sich der Nasdaq 100 nach den Turbulenzen der letzten Wochen etwas stabilisiert. Am Dienstagabend hat der Index mit einem Plus von 0,8% in der dritten Sitzung in Folge fester geschlossen. Das Tief von Mitte Oktober wurde nicht durchbrochen.

Alles anzeigen

Der Fokus richtet sich jetzt auf die Oktober-Daten zum Index der Konsumentenpreise (CPI) am Donnerstag. Gemessen am S&P 500 bewegt sich der Gesamtmarkt momentan praktisch wieder auf dem Niveau, bevor Fed-Chef Jerome Powell beim letzten Zinsentscheid für ein mittelschweres Beben sorgte.

Während die Börsen auf mildere Inflationszahlen hoffen, überschlagen sich die Ereignisse im Handel mit Kryptowährungen. Bei FTX, der weltweit zweitgrössten Krypto-Börse, hat sich in den letzten Tagen ein klassischer Bank Run abgespielt: Kunden zogen auf breiter Front ihre Vermögen ab. Kurz vor dem Kollaps wurde das Unternehmen am Dienstag vom Marktleader Binance übernommen.

Wie es genau dazu gekommen ist und warum, bleibt schwierig zu sagen. Ein Bericht des Magazins «CoinDesk» hatte letzte Woche massive Risiken in der Bilanz des Hedge Funds Alameda Research aufgedeckt. Er gehört wie FTX dem vermeintlichen «Krypto-König» Sam Bankman-Fried, die beiden Firmen sind miteinander eng verflochten. Als Nächstes hatte Binance-Gründer Changpeng Zhao «CZ» offenbar einen Angriff auf FTX lanciert, worauf es zum fatalen Liquiditätsengpass kam.

Der Crash sendet eine Schockwelle durch den gesamten Sektor. Der Preis von Bitcoin brach am Dienstag 10% auf rund 18’500 $ ein, was dem tiefsten Stand seit zwei Jahren entspricht. Andere populäre Digitalwährungen wie Ethereum erlitten noch grössere Verluste. Die Aktien der Krypto-Unternehmen Coinbase und MicroStrategy sackten 10 bzw. 20% ab. Der Kurs der Trading-App Robin Hood tauchte um 19%.

Der Zusammenbruch von FTX ist deshalb so dramatisch, weil Bankman-Fried – oft nach seinen Initialen «SBF» genannt – bis vor wenigen Tagen als Titan der Krypto-Welt galt (hier unser kritisches Porträt von Anfang Juli). Während den Marktverwerfungen im früheren Jahresverlauf hatte er die Krypto-Bank BlockFi vor dem Konkurs bewahrt und die Trading-Plattform RobinHood mit einer Beteiligung von knapp 8% de facto gerettet. In den Medien wurde er als modernes Abbild des Finanzmagnaten J.P. Morgan oder als der «nächste Warren Buffett» gefeiert.

Titelblatt der Wirtschaftszeitschrift «Fortune», Ausgabe vom August/September. Bis am Dienstagabend wurde das Vermögen von Sam Bankman-Fried auf 15,6 Mrd. $ geschätzt. Aktuell soll es noch 1 Mrd. $ betragen.

FTX hatte seit der Gründung im Mai 2019 insgesamt 2 Mrd. $ an Investorengelder aufgenommen. Bei der letzten Finanzierungsrunde wurde die Handelsplattform zu 32 Mrd. $ bewertet. Die Übernahme durch den Erzrivalen Binance kann die Wogen kurzfristig möglicherweise etwas glätten. Der Eklat von dieser Woche dürfte das ohnehin anrüchige Image der Krypto-Industrie aber noch mehr schädigen.

SBF war das Gesicht der Krypto-Lobby in der US-Politik und der Star der Branche an Konferenzen. Er und FTX sollten im volatilen Umfeld eigentlich für Sicherheit und Stabilität stehen. FTX hatte sich im Frühjahr 2021 die prestigeträchtigen Namensrechte am Stadion des NBA-Basketball-Teams Miami Heat gesichert. Beim Super Bowl um den Titel in der amerikanischen Football-Liga verpulverte die Firma Millionen für Werbespots mit den Hollywood-Stars Matt Damon und Larry David.

Dass selbst ein Branchenriese wie FTX derart schnell in eine so desolate Situation geraten kann, dürfte Forderungen nach einer strengeren Regulierung von Kryptowährungen verstärken. In den USA wird die Diskussion um ein Gesetz zu Kryptowährungen, Stablecoins und Fonds mit direkten Investments in digitalen Assets künftig noch schwieriger verlaufen.

Kein Geheimnis ist zudem, dass Bankman-Fried in den letzten Jahren einer der grössten Geldgeber der Demokraten war. Gemäss dem Non-Profit-Datenportal OpenSecrets hat im Hinblick auf die Zwischenwahlen von gestern Dienstag nur der Investor George Soros mehr für demokratische Kandidaten gespendet.

Alles anzeigen

Damit sind wir beim Hauptthema der heutigen Ausgabe: den möglichen Konsequenzen das Wahlausgangs in Washington für die Börsen, wobei sich ein besonderes Augenmerk auf IT- und Biotech-Aktien richtet.

Pattsituation in Washington?

Die Wahlnacht ist vorüber. Bis die letzten Stimmen ausgezählt sind, dürfte es aber noch Tage dauern. Für Präsident Joe Biden und die Demokraten stehen die Aussichten nicht gut. Obschon sie sich besser geschlagen haben, als erwartet, dürften die Republikaner zum aktuellen Stand erstmals seit 2018 die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen. Noch enger wird der Wahlausgang um den Senat.

Erfahrungsgemäss verlaufen die sogenannten Midterms für die Regierungspartei allerdings selten erfreulich. Seit John F. Kennedy in den frühen Sechzigerjahren ins Weisse Haus einzog, hat die Oppositionspartei bei den Zwischenwahlen im Schnitt jeweils 23 Sitze im Repräsentantenhaus (total 435) sowie 3 Sitze im Senat (total 100) zugelegt.

Bereits ein Machtwechsel im Repräsentantenhaus würde genügen, um den politischen Prozess in Washington für die nächsten zwei Jahre lahm zu legen – eine Konstellation, die als Gridlock bezeichnet wird. Die Chancen auf grössere Reformen wären damit praktisch gleich null.

Für die Finanzmärkte ergeben sich daraus zwei Konsequenzen. Falls die amerikanische Wirtschaft nächstes Jahr in eine Rezession fallen sollte – worauf vieles hindeutet –, wird es für das Weisse Haus enorm schwierig, ein grösseres Stimuluspaket zu verabschieden. Angesichts der extremen Polarisierung im Land werden die Republikaner kaum zustimmen.

Zweitens könnte es bei der Debatte um die Schuldengrenze rasch hässlich werden. Im Lauf des nächsten Jahres wird das US-Schatzamt die aktuelle Limite von 31,4 Bio. $ erreichen. Wenn die Republikaner nur schon die Kontrolle über eine der beiden Kammern im Parlament erlangen, werden sie mit grosser Wahrscheinlichkeit versuchen, die Biden-Regierung zu Einsparungen bei Initiativen zum Klimaschutz und bei Sozialausgaben zu drängen.

US-Schuldengrenze und Staatsverschuldung. Quelle: Committee for a Responsible Federal Budget

Im schlimmsten Fall könnte bei einem Poker um die Staatsfinanzen sogar eine Eskalation wie Anfang August 2011 drohen. Die Republikaner hatten damals bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Unter Führung der Tea Party provozierten sie bald darauf einen Streit um die Schuldengrenze, der Amerika an den Rand eines Zahlungsausfalls brachte und das Triple-A-Kreditrating von Standard & Poor’s kostete.

Das beste Jahr im Wahlzyklus

Für Investorinnen und Investoren wäre eine solche Pattsituation dennoch nicht zwangsläufig schlecht. In der Regel begrüssen die Finanzmärkte politischen Stillstand. Er macht das Geschehen in Washington besser berechenbar und weniger volatil. Steuererhöhungen oder radikale Staatseingriffe in bestimmten Sektoren sind so gut wie ausgeschlossen.

Wie diese Grafik von LPL Financial illustriert, ist ein Gridlock für die Börsen speziell dann vorteilhaft, wenn die Demokraten den Präsidenten stellen und Republikaner den Kongress kontrollieren. Auch bei einer Kombination aus einem demokratischen Präsidenten und geteilter Macht im Parlament resultierte in der Vergangenheit oft eine attraktive Performance für den S&P 500.

Alles anzeigen

Ein wichtiger Aspekt ist diesbezüglich, dass der Bondmarkt die disziplinierende Wirkung der Machtteilung mit Blick auf die Staatsausgaben mag. «In den letzten Jahrzehnten hat dies zu niedrigeren Anleiherenditen geführt – primär verursacht durch eine Gridlock-Konstellation», meint Larry McDonald, Herausgeber des «Bear Traps Report».

Die untenstehende Grafik zum Verlauf der Zinsen auf dreissigjährige US-Staatsanleihen verdeutlicht diesen Sachverhalt. Die gelben Flächen markieren Perioden, in denen die Oppositionspartei mindestens eine Kammer im Parlament kontrollierte.

Isoliert betrachtet sollte der Nasdaq 100, der die grössten Werte aus der IT-Industrie und aus dem Biotech-Sektor umfasst, von sinkenden Renditen an den Bondmärkten profitieren. Dieses Jahr korreliert die Performance jedenfalls eng mit den sinkenden Preisen auf langfristige Staatsanleihen, die sich gegenläufig zu den Renditen verhalten.

Alles anzeigen

Hinzu kommt, dass im vierjährigen Zyklus der Präsidentschaftswahlen nun die beste Zeit beginnt. Wie eine Studie von Citigroup aufzeigt, verzeichnen die amerikanischen Börsen im dritten Jahr der Amtsperiode eines Präsidenten üblicherweise die mit Abstand beste Performance. Seit Anfang der Sechzigerjahre ist der S&P 500 im Schnitt jeweils gut 20% avanciert.

In Jahren mit einer Rezession sind es sogar deutlich mehr als 24%, was vermutlich an der vorausschauenden Natur der Märkte auf die kommende Erholung und an einer in der Regel stimulierenden Geldpolitik liegt.

Alles anzeigen

«Die Auswirkungen der Zwischenwahlen sind im Vergleich zur Geldpolitik des Fed, der Inflation und dem Risiko einer Rezession zwar zweitrangig», meint Citi-Aktienstratege Scott Chronert. «Dennoch fällt es schwer, die historischen Daten zu ignorieren», räumt er ein. Der Wahlzyklus zählt seiner Ansicht nach deshalb zu den positiven Tail Risks in den nächsten zwölf Monaten.

Saisonal wird die Zeit von November bis April an Wallstreet ausserdem als «The Best Six Months» bezeichnet. Seit 1950 hat der S&P 500 in diesem Abschnitt laut dem «Stock Trader’s Almanac» in Jahren mit Zwischenwahlen durchschnittlich über 15% gewonnen, wobei Januar und April die stärksten Monate sind. In keinem der 18 Fälle hat der S&P 500 Anfang Mai tiefer notiert.

Alles anzeigen

Sektorspezifische Überlegungen

Abschliessend werfen wir einen Blick auf die potenziellen Auswirkungen für einzelne Sektoren – hier gibt es speziell für Tech-Aktien gute Nachrichten. Gemäss den historischen Daten entwickeln diese sich im unmittelbaren Nachgang der Zwischenwahlen bis Ende März besser als alle anderen zyklischen Branchen.

Alles anzeigen

Einiges spricht dafür, dass ein Gridlock in Washington auch dieses Mal zinsempfindliche Wachstumsaktien aus der IT-Industrie begünstigen wird. Gerade wenn sich die Konjunkturaussichten weiter eintrüben sollten, wird der Druck auf das Fed zunehmen, die geldpolitische Straffung zu mildern. Das, zumal aus dem Kongress kaum nennenswerte Unterstützung für die Wirtschaft zu erwarten wäre.

Was politische Vorstösse betrifft, sind die Schwergewichte der Branche während den letzten Jahren im Zug der öffentlichen Diskussion um Privatsphäre sowie Marktdominanz verstärkt in den Fokus von Washington geraten. Gegen Meta Platforms (vormals Facebook), den Google-Mutterkonzern Alphabet und Apple laufen Untersuchungen der US-Wettbewerbsbehörden.

Laut Robert Kaminski vom Investmenthaus Capital Alpha könnten die Republikaner – speziell im Repräsentantenhaus – die Debatte um eine Revision der Sektion 230 des Telecommunication Act von 1996 neu anheizen. Vereinfacht gesagt schützt diese Internetkonzerne wie Meta und Google vor Klagen, wenn es um problematische Inhalte von Nutzern auf ihren Plattformen geht.

«Die Kritik an Big Tech wird auch nächstes Jahr allgegenwärtig bleiben», hält Kaminski dazu fest. «Wir gehen aber nicht davon aus, dass es zu koordinierten, parteiübergreifenden Initiativen kommen wird, die in ein Gesetz münden könnten», fügt er hinzu.

Ähnliche Schlussfolgerungen ergeben sich für Aktien von Biotech-Firmen. Wie die Historie zeigt, hält sich die Gesundheitsbranche nach den Zwischenwahlen üblicherweise am besten unter den defensiven Sektoren.

Alles anzeigen

Mit dem «Inflation Reduction Act» hat die Biden-Regierung im August ein umfassendes Reformpaket durch den Kongress gebracht. Das Gesetz macht es der staatlichen Medicare-Krankenversicherung für Senioren künftig erstmals möglich, direkt mit Pharma- und Biotech-Konzernen um Preisnachlässe bei Medikament zu verhandeln. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten zwei Jahren zu weiteren Reformen bei den Medikamentenpreisen kommt, wäre in einer Gridlock-Situation äusserst gering.

Die Aktien von führenden Biotech-Unternehmen wie Amgen, Vertex, Gilead und Regeneron haben in den letzten Wochen zum Teil deutliche Avancen verzeichnet. Es ist gut möglich, dass dafür nicht nur erfreuliche Unternehmensnachrichten verantwortlich waren, sondern auch die Aussicht auf eine mögliche Pattsituation in Washington.

Alles anzeigen

Aus taktischen Überlegungen erscheinen momentan besonders kleinere Biotech-Werte attraktiv, die nach dem monumentalen Crash von Anfang 2021 bis Mitte 2022 zumeist wenig anspruchsvoll bewertet sind. Sie könnten ausserdem davon profitieren, wenn im Sektor wieder etwas Übernahmefantasie aufkommt. Als generalistischer Investmentansatz eignet sich beispielsweise der SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

Alles anzeigen

Deep Diving

An dieser Stelle präsentieren wir wie immer einige Links, die einen vertieften Einblick in ein aktuelles Thema geben:

Wir bleiben gleich beim Thema: In US-Bundesstaaten wie Arkansas, Maryland und Missouri wurde gestern über die Legalisierung von Cannabis abgestimmt. «The Pulse» hatte im März über die Investmentperspektiven im Sektor berichtet. Je nach Wahlergebnis könnte Cannabis künftig in der Hälfte der USA entkriminalisiert sein. Todd Harrison, der mit der Investmentfirma CB1 Capital einen auf das Anlagethema Cannabis spezialisierten Fonds managed, gibt in diesem Blog einen guten Überblick zu den aktuellen Trends im Sektor.

abgestimmt. «The Pulse» hatte im März über die Investmentperspektiven im Sektor berichtet. Je nach Wahlergebnis könnte Cannabis künftig in der Hälfte der USA entkriminalisiert sein. Todd Harrison, der mit der Investmentfirma CB1 Capital einen auf das Anlagethema Cannabis spezialisierten Fonds managed, gibt in diesem Blog einen guten Überblick zu den aktuellen Trends im Sektor. Inzwischen ist es gut einen Monat her, dass die US-Regierung die globale Halbleiterindustrie mit drastischen Sanktionen gegen China geschockt hat. Der Newsletter «China Tech Tales» zieht eine erste Zwischenbilanz zu den bisherigen Auswirkungen. Dabei wird auch auf diese empfehlenswerte Podcast-Diskussion verwiesen, unter anderem mit Reva Goujon, Branchenspezialistin bei Rhodium Group, und Jonathan Goldberg, den wir vor kurzem interviewt haben.

mit drastischen Sanktionen gegen China geschockt hat. Der Newsletter «China Tech Tales» zieht eine erste Zwischenbilanz zu den bisherigen Auswirkungen. Dabei wird auch auf diese empfehlenswerte Podcast-Diskussion verwiesen, unter anderem mit Reva Goujon, Branchenspezialistin bei Rhodium Group, und Jonathan Goldberg, den wir vor kurzem interviewt haben. Unternehmen können sich zwar gegen Hackerangriffe versichern. Doch wer zahlt, wenn es sich um einen staatlichen Kriegsakt handelt? Als Präzedenzfall könnte sich die Attacke auf den Nahrungsmittelkonzern Mondelez durch das Virus NotPetya erweisen, das vom russischen Militär ursprünglich gegen ukrainische Unternehmen eingesetzt wurde. Die Onlinepublikation «CyberScoop» berichtet in diesem Zusammenhang über eine Vergleichszahlung von Zurich Insurance, die für die gesamte Assekuranzbranche richtungsweisend sein könnte.

Und zum Schluss noch dies: The Big Game

Big Tech ist in Hollywood zur Grossmacht avanciert. Mit der Tragikomödie «CODA» hat Apple dieses Jahr als erster IT-Konzern den Oscar für den besten Film erhalten, Amazon besitzt mit MGM eines der bekanntesten Filmstudios und mit Netflix hat ein Konzern aus dem Silicon Valley die Streaming-Revolution überhaupt erst ins Rollen gebracht.

Wer in der neuen Welt der Film- und Unterhaltungsindustrie vorne dabei sein will, braucht vor allem Eines: erstklassige Inhalte. Das beste Asset in dieser Hinsicht sind Sportrechte. In den USA haben letztes Jahr 112 Mio. Zuschauer den Kampf um den Super-Bowl-Pokal zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals live mitverfolgt. 2021 waren 75 der 100 Sendungen mit dem grössten TV-Publikum Wettkämpfe der National Football League (NFL).

Kein Wunder also, drängen die Superschwergewichte aus der Tech-Industrie mehr und mehr in den Markt für Sportrechte vor. Amazon überträgt diese Saison exklusiv NFL-Spiele am Donnerstagabend auf der Streaming-Plattform Prime Video. Die Kosten für den bis 2033 laufenden Vertrag mit der Liga betragen 1 Mrd. $ pro Jahr.

Apple tastet sich ebenfalls ins Sportgeschäft vor. Seit vergangener Saison strahlt der iPhone-Konzern jeweils am Freitagabend eine Reihe von Austragungen der Major League Baseball (MLB) auf dem Streaming-Dienst Apple TV+ aus. Der Deal umfasst insgesamt 2,5 Mrd. $ für zehn Jahre. Ab der kommenden Saison hat Apple ebenso Fussballspiele der Major League Soccer (MLS) im Arsenal.

In einer der nächsten grossen Schlachten der Streaming-Kriege geht es um Rechte an Austragungen der National Basketball Association (NBA). Wie das Fachmagazin «Front Office Sports» berichtet, steht bald ein Bieterkampf um ein Paket für Online-Übertragungen an. Die Kosten sollen sich auf mindestens 1 Mrd. $ pro Jahr belaufen, wobei Amazon und Apple als potenzielle Bieter genannt werden.

Bereits seit Monaten läuft ein Wettstreit um das Sunday Ticket für NFL-Spiele ab nächster Saison. Die Rechte am populären Service gehörten bislang der AT&T-Tochter DirecTV. Ein Abonnement kostet 300 $ pro Saison und offeriert sämtliche Austragungen am Spieltag, die nicht im regionalen Sendegebiet von den TV-Netzwerken CBS und Fox ausgestrahlt werden.

Wie es heisst sollen sich Disney, Apple, Amazon und Alphabet für das Sunday Ticket interessieren. DirecTV hatte dafür 1,5 Mrd. $ pro Jahr gezahlt. Für den neuen Deal soll die NFL einen Betrag von mehr als 2 Mrd. $ anvisieren, wozu eine erweiterte Medienpartnerschaft mit der Liga gehört.

Seit wenigen Tagen steht eine weitere «Trophäe» in Amerikas beliebtestem Sport zum Verkauf: die Washington Commanders, mit einer vom Wirtschaftsblatt «Forbes» geschätzten Bewertung von 5,6 Mrd. $ eines der prestigeträchtigsten Teams in der NFL. Die Transaktion, mit der Bank of America beauftragt ist, dürfte den Rekordpreis von knapp 4,7 Mrd. $ übertreffen, den der Walmart-Erbe Rob Walton letztes Jahr für die Denver Broncos hingeblättert hat.

Auch hier mischt Big Tech mit. Dem Vernehmen nach bringt sich Amazon-Gründer Jeff Bezos zusammen mit dem Rapper Jay-Z als Bieter für die Commanders ins Spiel. Neusten Gerüchten zufolge könnte sich dem Konsortium der Oscar-Preisträger Matthew McConaughey anschliessen, der bereits Mitbesitzer des MLS-Teams Austin FC ist.

Bild: Washington Commanders

Noch ein Spezialhinweis: Mark Dittli, Chefredaktor von The Market, hat im Live-Webinar gestern mit Markus Herrmann Chen, Co-Gründer und Geschäftsführer der China Macro Group, über die Perspektiven für Unternehmen und Investoren in China nach dem 20. Parteikongress gesprochen. Hier ist die vollständige Aufzeichnung des Gesprächs. Rein hören lohnt sich!

Herzliche Grüsse von der US-Westküste und hoffentlich bis nächste Woche,

Christoph Gisiger