The Pulse Donnergrollen im Tech-Sektor Die Valoren von Microsoft und Google korrigierten nach Bekanntgabe der Zahlen nachbörslich rund 7%. «The Pulse» versucht zu interpretieren, was sich aus den Resultaten allgemein für die Branche ableiten lässt. Christoph Gisiger ✉️ 26.10.2022, 10.48 Uhr

Jetzt gilt es ernst. An den amerikanischen Börsen ist die Saison der Unternehmensabschlüsse voll im Gang. Annähernd die Hälfte aller Konzerne aus dem Leitindex S&P 500 rapportiert diese Woche über den Geschäftsgang im dritten Quartal.

Die Berichtssaison spielt sich im Rahmen eines bemerkenswerten Stimmungswechsels an den Finanzmärkten ab. Am Bondmarkt sind die Renditen in den vergangenen Tagen etwas zurückgekommen. Gleichzeitig hat der Dollar an Auftrieb verloren. Mit Spannung wird erwartet, was das Fed nächsten Mittwoch zum weiteren Kurs der Geldpolitik sagt.

Einmal mehr keimt an den Börsen neue Hoffnung, dass sich der Zyklus der Zinsstraffungen dem Ende zuneigt. Dass die US-Notenbank das Zielband zur Fed Funds Rate an der kommenden Sitzung nochmals 0,75 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4% anheben wird, gilt als so gut wie sicher. Weniger klar ist, wie es danach weitergeht.

In diesem Kontext haben Aktien aus dem Technologiesektor zuletzt einen eindrücklichen Sprint hingelegt. Der Nasdaq 100 hat am Dienstag 2,1% fester geschlossen, womit er zum dritten Handelstag in Folge einen Kursgewinn verbuchen konnte. Seit dem Tief von Mitte Oktober ist der Index mehr als 9% vorgeprescht.

Bislang konnte Fed-Chef Jay Powell die Zinsen scheinbar ohne unmittelbare Konsequenzen für die amerikanische Wirtschaft straffen. Nun leuchten mehr und mehr Signale für eine markante Abschwächung auf. Wie der S&P Case-Shiller Home Price Index am Dienstag gezeigt hat, kühlt sich der Häusermarkt rasch ab. Regionale Indikatoren wie der Richmond Manufacturing Index deuten darauf hin, dass sich das verarbeitende Gewerbe bereits in einer Kontraktion befindet.

Aufhorchen lässt in diesem Zusammenhang der Abschluss, den Texas Instruments gestern nach Börsenschluss veröffentlicht hat. Der grösste Hersteller von Analogchips, die physische Signale wie Licht, Ton oder Druck in digitale Daten umwandeln, beliefert ein breites Spektrum an Endmärkten, das praktisch alle Bereiche der Wirtschaft umfasst. Er gilt deshalb als einer der zuverlässigsten Vorlaufindikatoren zur generellen Konjunkturentwicklung.

Beim letzten Abschluss von Ende Juli sah der Konzern aus Dallas noch kaum Anzeichen für eine Eintrübung. Im Gegenteil: Die Zahlen übertrafen damals die Markterwartungen locker und der Ausblick auf das dritte Quartal kam höher zu liegen, als Analysten prognostiziert hatten. Nur drei Monate später macht sich die Konjunkturabkühlung bei Texas Instruments bereits empfindlich bemerkbar.

Mit gut 5,2 Mrd. $ Umsatz und 2.47 $ Gewinn pro Aktie fielen die Zahlen für die vergangene Berichtsperiode zwar erneut leicht besser aus als erwartet. Für das laufende Quartal stellt «TI» allerdings lediglich 4,4 bis 4,8 Mrd. $ an Einnahmen in Aussicht. Auf Basis des Mittelwerts entspricht das einem Rückgang von 5% zum Vorjahr. Der Konsens hatte bisher mit mehr als 4,9 Mrd. $ gerechnet.

«Im Lauf des Quartals verzeichneten wir die erwartete Abkühlung in der Unterhaltungselektronik und eine sich ausweitende Abschwächung bei Anwendungen im Bereich Industrie», heisst es dazu in der Medienmitteilung. Die Aktien von Texas Instruments, die sich im Gegensatz zu den meisten Halbleiterwerten bislang wacker hielten, tauchten im nachbörslichen Handel fast 6% ab.

Eine schlechte Nachricht kommt selten allein. Mit Microsoft und dem Google-Mutterkonzern Alphabet haben am Dienstagabend auch die ersten Superschwergewichte aus dem Tech-Sektor das Ergebnis präsentiert. In beiden Fällen ist die erste Reaktion harsch. Bei Microsoft wie auch bei Google fiel der Kurs nachbörslich rund 7%.

«The Pulse» konzentriert sich in der heutigen Ausgabe deshalb auf die Abschlüsse der beiden Tech-Titanen und versucht zu interpretieren, was sich daraus allgemein für die Branche ableiten lässt.

Alphabet: Abkühlung im Werbemarkt

Unternehmen, die ihr Geld mit Werbung im Internet verdienen, haben keinen einfachen Stand. Das Geschäft ist relativ zyklisch, weshalb sich die nachlassende Dynamik in der Wirtschaft in den meisten Fällen schon seit einiger Zeit bemerkbar macht. Hinzu kommt, dass die Vergleichsbasis aus dem vergangenen Jahr noch immer anspruchsvoll ist.

Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Meta Platforms (vormals Facebook), Snap und Twitter konnte sich Alphabet operativ lange klar besser halten. Das gilt zwar weiterhin. Wie wir in unserer Vorschau auf die Berichtssaison gewarnt haben, macht sich das schwierige Umfeld aber auch beim Branchenleader aus Mountain View zunehmend bemerkbar.

Der Umsatz hat sich in der Berichtsperiode um nur noch 6% auf knapp 69,1 Mrd. $ verbessert. Analysten gingen im Vorfeld von 70,6 Mrd. $ aus. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2021 ist Alphabet 41% gewachsen. Abgesehen von der Anfangsphase der Pandemie ist das Unternehmen bisher nur im dritten Quartal 2013 langsamer expandiert. Der operative Gewinn reduzierte sich 19% auf 17,1 Mrd. $. Unter dem Strich resultierte ein Ergebnis von 1.06 $ je Aktie, was die Erwartungen von 1.25 $ ebenfalls verfehlte.

Dass die Kadenz nachlässt, hat vor allem mit YouTube zu tun. Das Video-Portal war in den letzten Jahren einer der kräftigsten Wachstumsmotoren des Internetkonglomerats aus dem Silicon Valley. Im dritten Quartal sind die Einnahmen um 2% auf gut 7 Mrd. $ geschrumpft. Das ist der erste Rückgang, seit Alphabet Ende 2019 begann, mit detaillierteren Zahlen über die Sparte zu berichten.

Besser entwickelt sich weiterhin das Kerngeschäft mit Werbung bei der Internetsuche. Es konnte die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr gut 4% auf 39,5 Mrd. $ steigern. Auch in diesem Segment bleibt Alphabet jedoch hinter der Konsensschätzung von 41 Mrd. $ zurück. Insgesamt nahmen die konzernweiten Werbeeinnahmen gerade einmal 2,5% auf 54,5 Mrd. $ zu.

Auf robustem Wachstumskurs bleibt die Division Google Cloud. Sie hat den Umsatz fast 38% auf 6,9 Mrd. $ erhöht und die Analystenerwartungen von 6,7 Mrd. $ übertroffen. Der Verlust hat sich aber von 644 auf 699 Mio. $ ausgeweitet. Das deutet darauf hin, dass Alphabet im Wettbewerb mit anderen Cloud-Infrastrukturanbietern wie Amazon und Microsoft bei der Akquisition von Kunden aggressiv vorgeht und Umsatz vor Profitabilität stellt – zumindest auf unmittelbare Sicht.

Das Management macht für den mässigen Leistungsausweis hauptsächlich zwei Faktoren verantwortlich: den schwierigen Vergleich zum Boomjahr 2021 und den festen Dollar. Alphabet verdient mehr als die Hälfte der Einnahmen ausserhalb des US-Heimmarkts. Zu konstanten Wechselkursen hätte der Umsatz 11 statt 6% zugenommen.

Offensichtlich ist aber ebenso, dass Alphabet nicht immun gegen eine Konjunkturabschwächung ist. «Es steht ausser Frage, dass wir uns in einem unsicheren Umfeld bewegen», räumte Finanzchefin Ruth Porat ein. «Im dritten Quartal haben manche werbetreibenden Unternehmen ihre Ausgaben in bestimmten Segmenten und für Suchanzeigen zurückgefahren», sagte sie. Als Beispiel verwies sie auf Finanzdienste wie Versicherungen, Hypothekarinstitute und Unternehmen aus dem Krypto-Sektor.

Die Konsequenzen sind verstärkte Sparmassnahmen. CEO Sundar Pichai bekräftigte gestern, dass Alphabet den «Fokus auf eine klare Selektion von Prioritäten bezüglich Produkten und Geschäftssegmenten schärft». So will der Konzern im laufenden Quartal deutlich weniger neues Personal einstellen.

Microsoft: Schwächen im Consumer-Geschäft

Das Profil von Microsoft ist im Vergleich zu anderen Tech-Titanen wie Alphabet und Meta wesentlich defensiver. Der Softwareriese aus dem Grossraum Seattle hat sich im vergangenen Quartal denn auch weiterhin ansprechend entwickelt.

Der Umsatz nahm 11% auf 50,1 Mrd. $ zu, was die Erwartungen von 49,6 Mrd. $ übertraf. Zu konstanten Wechselkursen beträgt der Zuwachs 16%. Der Gewinn pro Aktie verringerte sich 13% auf 2.35 $ je Aktie, was 5 Cent über der Konsensschätzung lag.

Dennoch läuft nicht alles rund. Das Wachstum der Cloud-Sparte Azure hat sich stärker verlangsamt als erwartet. Zu konstanten Wechselkursen haben die Einnahmen 42% zugenommen, nachdem es im vorangegangenen Quartal 46% gewesen sind. In der aktuellen Berichtsperiode sollen es nur 37% sein.

Das sind natürlich noch immer überaus ansprechende Zahlen. Ein bedeutender Teil des knapp 1,9 Bio. $ umfassenden Börsenwerts von Microsoft beruht jedoch auf ungebrochen starkem Wachstum von Azure. Der Dienst wird von Kunden zudem weniger intensiv genutzt, und steigende Energiekosten belasten die Marge.

Für Enttäuschung sorgt ebenfalls der Ausblick für den gesamten Konzern. Für das laufende Quartal werden 52,35 bis 53,35 Mrd. $ Umsatz prognostiziert, was ein durchschnittliches Wachstum von bloss 2% impliziert. Der Konsens war bisher von gut 56 Mrd. $ ausgegangen. Auch die Prognose zur Bruttomarge bleibt mit 40% rund 2 Prozentpunkte hinter den Erwartungen zurück.

Ein wesentlicher Grund für die verhaltenen Aussichten hängt mit dem scharfen Einbruch im PC-Markt zusammen. Laut Gartner ist der globale Absatz der Branche im dritten Quartal um 19,5% abgesackt. Hersteller von Rechenprozessoren wie Intel, Nvidia und AMD mussten ihre Gewinnaussichten in den vergangenen Monaten deshalb bereits nach unten revidieren.

«In unserem Consumer-Geschäft wird sich die seit September deutlich schwächere PC-Nachfrage weiter abkühlen», sagte Microsoft-Finanzchefin Amy Hood am Dienstagabend beim Earnings Call. Betroffen sei davon sowohl der Verkauf von Windows-Betriebssoftware wie auch von Surface-Tablets.

Das Ausmass ist erheblich. Gemäss Hood werden Microsofts Windows-Einnahmen mit PC-Herstellern wie Dell Technologies und HP dieses Quartal im hohen dreissigstelligen Prozentbereich sinken. Andere Konzerneinheiten wie das Job-Portal LinkedIn seien ausserdem vom Rückgang im digitalen Werbemarkt betroffen.

Fazit

Die enttäuschenden Abschlüsse von Alphabet und Microsoft kommen einem Donnergrollen gleich. Sie bestärken den Eindruck, dass Makro-Faktoren wie die hartnäckig hohe Inflation, steigende Zinsen und eine drohende Rezession zunehmend auch die qualitativ besten Konzerne im Tech-Sektor tangieren. Nach dem gewaltigen Schub im Zug der Pandemie nimmt das Wachstum ab und wird sich wohl für einige Quartale auf relativ geringem Niveau bewegen.

Die nachlassende Dynamik im digitalen Werbemarkt wird sich heute Mittwoch nach Börsenschluss auch in den Quartalszahlen von Meta Platforms reflektieren. Die Titel des grössten Social-Media-Konzerns gaben am Dienstagabend nach dem Leistungsausweis von Alphabet gut 4% nach. Seit Anfang Jahr haben sie fast 60% korrigiert, womit der Kurs einen beträchtlichen Teil an schlechten Nachrichten vorwegnehmen dürfte.

Amazon und Apple folgen am Donnerstag mit den Zahlen. Der Einbruch im PC-Geschäft wird sich bei Apple in rückläufigen Verkäufen bei Mac-Rechnern und iPad-Tablets reflektieren. Die entscheidende Frage ist, in welchem Umfang die angespannte Stimmung unter den Konsumenten den Absatz der neuen iPhone-Modelle beeinträchtigen wird.

Negative Wechselkurseffekte werden bei praktisch allen Tech-Konzernen ein Hauptthema während der Ergebnisbesprechung sein. Im Fall von Amazon würde es zudem nicht überraschen, wenn die Cloud-Sparte AWS wie Azure bei Microsoft weniger dynamisch wächst. Amazon verdient ausserdem gutes Geld mit Online-Werbung. Auch hier ist bis zu einem gewissen Grad mit einem ähnlich rückläufigen Trend wie bei Alphabet zu rechnen.

Auf der positiven Seite dürften die Erwartungen an die operative Entwicklung von Alphabet und Microsoft fortan weniger hoch angesetzt werden. In beiden Fällen hat das Management beim letzten Quartalsabschluss vor drei Monaten relativ optimistische Töne angeschlagen. Das hat sich nun gerächt. Das Risiko von weiteren Enttäuschungen ist zwar nicht gleich null, hat sich aber wesentlich verringert.

Die Aktien beider Tech-Riesen haben im bisherigen Jahresverlauf rund 30% korrigiert. Sollte es in den nächsten Tagen nochmals zu einer grösseren Verkaufswelle kommen, werden ihre Bewertungen allmählich verlockend attraktiv. Speziell im Fall von Alphabet könnte sich mit der Aussicht auf sinkende Betriebskosten und einer Erholung des zyklischen Werbegeschäfts im Verlauf vom nächsten Jahr womöglich bald ein spannender Investment Case ergeben.

Deep Diving

An dieser Stelle präsentieren wir wie immer einige Links, die einen vertieften Einblick in ein aktuelles Thema geben:

Die drastische Verschärfung der US-Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie hält Technologie-Konzerne weltweit in Atem. Einen vielseitigen historischen Abriss zum Chipsektor in China gibt der in Taiwan ansässige Tech-Spezialist Ben Thompson in der aktuellen Ausgabe seines Newsletters «Stratechery».

hält Technologie-Konzerne weltweit in Atem. Einen vielseitigen historischen Abriss zum Chipsektor in China gibt der in Taiwan ansässige Tech-Spezialist Ben Thompson in der aktuellen Ausgabe seines Newsletters «Stratechery». Ein verwandtes Thema, das vor diesem Hintergrund bald vermehrt für Aufmerksamkeit sorgen könnte, sind mögliche Massnahmen gegen die populäre Social-Media-App TikTok in den USA. Wie das Wirtschaftsmagazin «Forbes» in einer Reportage berichtet, plante der chinesische Mutterkonzern ByteDance, TikTok zur Überwachung des Aufenthaltsorts bestimmter US-Bürger zu nutzen.

in den USA. Wie das Wirtschaftsmagazin «Forbes» in einer Reportage berichtet, plante der chinesische Mutterkonzern ByteDance, TikTok zur Überwachung des Aufenthaltsorts bestimmter US-Bürger zu nutzen. Bald ist in den USA Halloween. Dazu passt dieser Beitrag der «MIT Technology Review», bei dem es sich um eine makabre Mischung aus Science-Fiction und Geistergeschichte dreht. Es geht darum, wie es mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Sprachalgorithmen künftig möglich sein könnte, sich mit verstorbenen Menschen aus dem Familien- und Bekanntenkreis zu unterhalten.

Und zum Schluss noch dies: Container Tales

Die Stimmung unter den amerikanischen Konsumenten ist gedämpft. Ein aktueller Beleg dafür sind die Daten vom Dienstag zum Index des Conference Board, wonach das Verbrauchervertrauen im Oktober deutlich stärker gesunken ist als von Ökonomen erwartet.

Dass sich der Konsum in den USA rasch abschwächt, signalisieren ebenso die neusten Zahlen zu den Importen in der San Pedro Bay. Der Logistikkomplex, der den Port of Los Angeles und den Port of Long Beach umfasst, ist der grösste Güterhafen in der westlichen Hemisphäre. Rund 40% aller Einfuhren mit Schiffscontainern in die USA werden hier abgewickelt.

Im Port of Los Angeles sind die Importe im September auf 343’461 Schiffscontainer (TEU) gesunken. Gemäss dem Fachmagazin «Freight Waves» entspricht das dem geringsten Wert für diesen Monat seit 2009, als die US-Wirtschaft schwer von der Grossen Rezession gezeichnet war. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich das Volumen um fast 27% ermässigt. Es ist bereits der zweite Rückgang im zweistelligen Prozentbereich in Folge.

Eine deutliche Abschwächung meldet ebenso der etwas kleinere Port of Long Beach, wo die Einfuhren mit 342'671 Containern das geringste Volumen für September seit 2016 markieren. Auch damals befand sich die Konjunktur in den USA in einer fragilen Verfassung, was massgeblich an der generellen Abkühlung der Weltwirtschaft lag.

Bereits im August hatte sich der Güterhandel an der Westküste ermässigt. Dass sich der rückläufige Trend seither akzentuiert hat, ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil im September die Waren für die Feiertage zum Jahresende eintreffen. Üblicherweise geht es an den Docks zu dieser Zeit ziemlich geschäftig zu.

Dass momentan das Gegenteil der Fall ist, zeigt auch die Statistik der Marine Exchange of Southern California, die den Schiffsverkehr in der San Pedro Bay überwacht. Derzeit wartet bloss ein halbes Dutzend Schiffe auf die Einfahrt in die Hafenanlage. Auf dem Zenit der globalen Lieferengpässe im letzten Oktober waren es 109.

Ein weiteres Indiz: Laut dem Logistikspezialisten Drewry sind die Preise für den Schiffstransport von Gütern aus der chinesischen Handelsmetropole Schanghai nach Los Angeles 77% tiefer als vor einem Jahr.

Quelle: Drewry

Ein Grund für den frappanten Rückgang hat erstens damit zu tun, dass viele Importeure Engpässe wie in den letzten Jahren vermeiden wollten und einen Grossteil ihrer Waren aus Asien deshalb bereits im Sommer verschiffen liessen. Zweitens besteht das Risiko von erneuten Komplikationen durch einen Streik der Hafenarbeiter, weshalb Containerschiffe an die amerikanische Golf- und Ostküste umgelenkt werden.

«Der dritte Faktor ist die anhaltende Besorgnis in der breiten Öffentlichkeit über die Wirtschaft», berichtete Gene Seroka, Direktor des Port of Los Angeles, an einer Medienpräsentation. Die hohe Inflation, Treibstoffkosten, Zinsen sowie andere Unwägbarkeiten würden die amerikanischen Verbraucher vorsichtig stimmen, was sich negativ auf die Nachfrage nach zyklischen Konsumgütern auswirke, meinte er weiter.

Führende Retail-Konzerne wie Walmart, Target oder Home Depot sahen sich in den vergangenen Monaten zu Preisnachlässen gezwungen. Weitere Vergünstigungen dürften folgen: «Die zögerliche Haltung der Verbraucher und übermässige Lagerbestände bei den Einzelhändlern könnten zu neuen Preisabschlägen mit Blick auf die Shopping-Saison führen», sagte Hafendirektor Seroka.