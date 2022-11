The Pulse Reshoring – Die Halbleiterindustrie treibt die Rückverlagerung der Produktion voran Chiphersteller und Ausrüster investieren kräftig in den USA, in Europa und in Japan. Damit soll die Abhängigkeit von China und Ostasien reduziert werden. Doch auf den gesamten Sektor kommen schwierige Zeiten zu. Christoph Gisiger ✉ 23.11.2022, 10.16 Uhr

Die Lage an den Börsen ist ungewöhnlich ruhig. Nach den Turbulenzen von Ende Oktober und Anfang November haben sich auch Tech-Aktien zuletzt relativ stabil verhalten. Der Nasdaq 100 hat am Dienstagabend 1,5% fester geschlossen, hinkt dem Gesamtmarkt aber noch immer deutlich hinterher.

Alles anzeigen

Aus fundamentaler Sicht sieht sich die Branche weiterhin mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert. Das verdeutlicht der durchwachsene Quartalsbericht, den HP gestern nach Börsenschluss vorgelegt hat. Der Hersteller von PC sowie Druckern blieb mit seinen Zahlen hinter den Erwartungen zurück und gibt einen vorsichtigen Ausblick ab. Ähnlich klang es am Montagabend beim Quartalsabschluss des Konkurrenten Dell Technologies.

«Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint es nicht ratsam, davon auszugehen, dass der Markt 2023 drehen wird», sagte HP-Chef Enrique Lores während der Resultatbesprechung. Wie bei anderen grossen IT-Konzernen greift das Management zu harten Sparmassnahmen und kündigt den Abbau von 4000 bis 6000 Stellen an, was rund 10% der Belegschaft entspricht.

HP und Dell sind wichtige Kunden der Halbleiterindustrie. Im Vergleich zu anderen Segmenten des Tech-Sektors haben sich Chipaktien in den letzten Wochen besonders kräftig erholt. Der PHLX Semiconductor Index ist seit dem Tief von Mitte Oktober fast 28% vorgeprescht. Ausrüster wie ASML, KLA, Applied Materials und Lam Research verbuchen Kursgewinne von rund 40 bis 60%.

Alles anzeigen

«The Pulse» befasst sich in der heutigen Ausgabe deshalb mit den Aussichten im Halbleitersektor, wobei sich der Fokus auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Rückverlagerung von Produktion nach Amerika und Europa richtet.

Bauboom in Arizona

Es ist ein Ereignis von symbolischer Strahlkraft, die weit über die Halbleiterbranche hinausgeht: Am 6. Dezember lanciert der taiwanische Chiphersteller TSMC die Schlussetappe beim Bau seiner neuen Fabrik im amerikanischen Bundesstaat Arizona mit einer «Tool-in»-Zeremonie.

Zum Event, an dem die ersten Produktionsmaschinen in das rund 12 Mrd. $ teure Werk nördlich von Phoenix eingesetzt werden, wird TSMC-Gründer Morris Chang persönlich aus Taiwan anreisen. Teilnehmen wird ebenso US-Wirtschaftsministerin Gina Raimondo. Möglicherweise ist auch US-Präsident Joe Biden präsent.

Bauarbeiten auf dem Gelände von TSMC in Arizona. Das Werk rund 45 Autominuten nördlich von Phoenix ist das grösste Investment eines ausländischen Konzerns im US-Bundesstaat. Bild: azcentral.com

Die Massenproduktion in der «Fab 21» genannten Anlage beginnt voraussichtlich im ersten Quartal 2024, wobei Apple zu den grössten Kunden zählen wird. Mit einer monatlichen Kapazität von rund 20’000 Wafern ist die Fabrik zwar eher klein verglichen mit den «Giga Fabs» von TSMC in Taiwan, die mehr als 100’000 Wafer pro Monat herstellen. Auch wartet man in den USA nach wie vor auf eine offizielle Bestätigung, dass der Konzern sein Areal in Arizona mit einem Werk zur Fertigung von Computerchips der nächsten Generation erweitern wird.

Dennoch deutet das Investment des weltgrössten Auftragsproduzenten und Technologieführers aus Asien einen historischen Umbruch an, der die globale Wirtschaft in den kommenden Jahren entscheidend prägen dürfte: Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und störungsanfälliger Lieferketten wird industrielle Produktion nach Amerika und Europa zurückverlagert – ein Prozess, der auch als «Reshoring» bezeichnet wird.

TSMC hatte die Pläne zum Bau der Fabrik im amerikanischen Südwesten im Mai 2020 angekündigt. Der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking war damals mit den Sanktionen gegen den chinesischen Telecomausrüster Huawei bereits eskaliert. Im Lauf der Pandemie hat er sich kontinuierlich verschärft und nimmt mit den drastischen Massnahmen gegen die chinesische Halbleiterindustrie von Anfang Oktober mehr und mehr die Züge eines «heissen» Wirtschaftskriegs an.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Trend zur Entkopplung von China und zum Umbau der globalen Lieferketten in Corporate America an Dynamik. Gemäss der Organisation «Reshoring Initiative» dürften dieses Jahr rund 1800 Unternehmen ankündigen, Produktion in die USA zu verlegen. Die untenstehende Grafik von UBS veranschaulicht diese Entwicklung bis zum zweiten Quartal.

Damit einher gehen neue Arbeitsplätze in der Industrie. Allein dieses Jahr werden es annähernd 350’000 Jobs sein. Der Standort Arizona, wo derzeit auch Intel zwei neue Werke für rund 20 Mrd. $ errichtet, zählt dank den Investments aus der Halbleiterindustrie derzeit zu den Gewinnern der grossen Reshoring-Welle.

Alles anzeigen

Dass es hier um grundlegende Veränderungen geht, hat sich in den vergangenen Wochen auch während der Berichtssaison zum dritten Quartal gezeigt. «Angesichts der Herausforderungen bei den Lieferketten sind Erwähnungen zum Thema Reshoring von Unternehmen in letzter Zeit sprunghaft gestiegen», hält eine Studie von Bank of America fest. «Wir glauben, dass die 2020er-Jahre den Beginn der Deglobalisierung markieren werden», heisst es darin weiter.

Erwähnungen von US-Konzernen zum Thema Reshoring während der Präsentation der Quartalszahlen. Quelle: Bank of America

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Kapitalinvestitionen, einer der wenigen Lichtblicke in einer sonst überwiegend trüben Berichtssaison. Insgesamt haben die Konzerne aus dem US-Leitindex S&P 500 die Ausgaben im dritten Quartal um 24% gegenüber der Vorjahresperiode erhöht. Ausser der boomenden Energiebranche verzeichnen die Sektoren Industrie und Informationstechnologie die grösste Zunahme.

Alles anzeigen

Eine wichtige Rolle spielen auch in diesem Zusammenhang neue Fabriken zur Herstellung von Chips. «Auf die Ankündigungen zur Kapazitätserweiterung in der Halbleiterindustrie folgt nun tatsächlich der Bau neuer Werke, was sich positiv auf die gesamten Kapitalinvestitionen in der US-Industrie auswirken wird; speziell, was Equipment betrifft», halten die Analysten von Bank of America fest.

Ein globales Phänomen

Die Chipbranche plant in den USA derzeit neue Projekte im Umfang von mehr als 120 Mrd. $. Ein bedeutender Teil davon entfällt auf Werke für modernste Prozessoren von TSMC, Intel oder dem koreanischen Rivalen Samsung Electronics, der seine Produktionsanlagen in Texas für 17 Mrd. $ aufrüsten will.

Ebenso wichtig sind aber auch neue Kapazitäten für ältere Fertigungstechnologien oder im Segment Speicherchips. Grössere Investments plant in diesem Bereich beispielsweise Texas Instruments am heimischen Standort Sherman. Weiter Projekte haben Globalfoundries und Micron Technology im Bundesstaat New York lanciert.

Dass der Trend zum Reshoring im Chipsektor besonders ausgeprägt ist, hat naheliegende Gründe. Halbleiter sind nicht nur eine strategische Schlüsseltechnologie, auf der Supercomputer, künstliche Intelligenz, oder Systeme zur autonomen Steuerung von Fahrzeugen aufbauen, sondern kommen heute praktisch überall zum Einsatz: von Smartphone und TV-Geräten über Werkzeugmaschinen bis hin zum Toaster und der Waschmaschinen.

Entsprechend haben die Engpässe im Nachgang der Pandemie Politik und Wirtschaft alarmiert. Bis zum Sommer 2020 wurden die weltumspannenden Lieferketten in der Halbleiterindustrie als überaus robust erachtet. Im Zeichen von Globalisierung und «Just-in-time»-Produktion wurde es kaum als Problem erachtet, dass die Fertigung mehr und mehr nach Asien abwanderte. Die modernsten Chips werden sogar nur noch in Taiwan und Südkorea hergestellt.

Gemäss dem Beratungsunternehmen Boston Consulting ist der Anteil der USA an der weltweiten Kapazität zur Halbleiterproduktion seit den Neunzigerjahren von 37 auf 12% geschrumpft. Noch extremer ist der Rückgang in Europa. Rund drei Viertel der Fertigung entfallen mittlerweile auf Ostasien und China. Auch wenn Details zu solchen Daten kontrovers diskutiert werden, streitet diesen allgemeinen Trend niemand ab.

Alles anzeigen

Die Engpässe und der Konflikt mit China sorgen dafür, dass die Rückverlagerung der Produktion nun staatlich gefördert wird. Das prominenteste Beispiel ist der CHIPS Act im Umfang von 52 Mrd. $, den die US-Regierung diesen Sommer in Kraft gesetzt hat. Der Reshoring-Trend beschränkt sich aber längst nicht nur auf Amerika.

In Europa ist ein vergleichbares Programm im Umfang von rund 43 Mrd. € vorgesehen. Auch hier haben diverse Halbleiterkonzerne Pläne zum Bau neuer Fabriken bekannt gemacht. Vor wenigen Tagen hat Infineon ein gut 5 Mrd. $ teures Werk am Standort Dresden vorgestellt. Intel sieht Investitionen von 17 Mrd. $ im deutschen Magdeburg vor, wozu weitere 20 Mrd. $ in Irland hinzukommen. Apple hat ein 1 Mrd. $ teures Zentrum zum Chipdesign in München angekündigt.

Bewegung gibt es auch in Japan. Japanische Konzerne hatten zu Spitzenzeiten gegen Ende der Achtzigerjahre mehr als die Hälfte aller weltweiten Einnahmen mit Halbleiterverkäufen erwirtschaftet, wurden dann aber zunächst von der Konkurrenz aus Korea und dann aus China überholt.

Letztes Jahr hat die Regierung in Tokio Subventionen von annähernd 7 Mrd. $ für die heimische Chipindustrie in Aussicht gestellt. Unter anderem plant TSMC zusammen mit Sony ein Werk für 7 Mrd. $ in Kumamoto. Andere japanische Tech-Konzerne wie Renesas, Toshiba, Tokyo Electron und Canon haben in den vergangenen Monaten ebenfalls den Ausbau ihrer Kapazitäten angemeldet.

Die Fachpublikation «Semiconductor Engineering» listet in einer Übersicht mehr als 500 Mrd. $ an weltweit geplanten Investitionen in neue Chipfabriken von insgesamt fast fünfzig Einzelunternehmen auf. Wie der niederländische Ausrüster ASML am Investorentag vor gut anderthalb Wochen vorgerechnet hat, entfallen davon 300 Mrd. $ allein auf die Branchenleader TSMC, Samsung und Intel.

Auch diese Zahlen sind etwas Interpretationssache. Die folgende Grafik gibt dennoch einen guten Überblick zu den grössten Projekten.

Quelle: ASML

Risiko von Überkapazitäten

Was heisst das nun alles aus einer Anlageperspektive? Zumindest mit Blick auf die USA sieht die Reshoring-Welle nach einer nachhaltigen Entwicklung aus. «Der Zug ist abgefahren. Nun scheint es unvermeidlich, dass US-Unternehmen ihre Abhängigkeit von China verringern oder ganz aufgeben werden», denkt der Branchenkenner Jonathan Goldberg.

Gerade für Halbleiterkonzerne ist das allerdings nicht einfach. Erstens ist China ein wichtiger Importeur von Chips, und ein günstiger Produktionsstandort für technologisch weniger anspruchsvolle Komponenten. Noch grössere Bedeutung kommt ihm aber beim «Packaging» zu, womit das Einbetten und elektronische Verbinden von Halbleitern in ein Kunststoffgehäuse bezeichnet wird.

Diese global optimierten Abläufe umzustellen, wird schwierig und daher kostspielig. Auch wird der Prozess geraume Zeit in Anspruch nehmen. Wie es heisst, soll zum Beispiel Apple beabsichtigen, den grössten Teil der Produktion innerhalb der nächsten sieben Jahre aus China in andere Länder zu verlagern – und wenn Apple als unangefochtener Champion im Management von Lieferketten dafür so viel Zeit braucht, wird es für anderen Unternehmen wohl noch länger dauern.

Zweitens bedeutet eine dezentralisierte Herstellung von Halbleitern tendenziell kleinere Werke, wogegen «Mega Fabs» dank Grössenvorteilen tendenziell profitabler wirtschaften. Drittens wächst mit dem massiven Ausbau der Halbleiterproduktion die Gefahr von Überkapazitäten, was ebenfalls schlecht für die Margen ist.

ASML-Chef Peter Wennink prognostiziert, dass sich im Chipsektor wegen der geopolitisch forcierten Entflechtung der globalen Lieferketten bis 2030 Überkapazitäten von jährlich 18 Mio. Wafern bilden werden. Zum Vergleich: Als Marktführer verfügt TSMC gegenwärtig über eine Kapazität von rund 16 Mio. Wafern pro Jahr.

Als grobe Faustregel gilt, dass rund 70 bis 80% der Kosten zum Bau eines Halbleiterwerks auf Equipment entfallen. Doch auch für führende Ausrüster zur Waferfabrikation wie ASML, Applied Materials, Lam Research, KLA oder Tokyo Electron sehen die Perspektiven in der kurzen Frist nicht unbedingt erbaulich aus.

Gemäss Schätzungen von UBS werden ihnen insgesamt rund 10 Mrd. $ an Einnahmen im Wachstumsmarkt China wegen der US-Restriktionen wegbrechen. Die Frage ist damit, in welchem Umfang und wie schnell der Wegfall durch die Bauprojekte in anderen Weltregionen kompensiert werden kann.

Hinzu kommt, dass der Halbleitersektor momentan einen zyklischen Abschwung erlebt. In den Endmärkten für PC und Smartphones ist die Nachfrage bereits eingebrochen, andere Segmente wie Datacenter beginnen ebenfalls zu schwächeln.

Das bedeutet, dass manche Chipkonzerne ihre ambitionierten Investitionspläne verschieben oder sogar teilweise ganz streichen könnten. Wie eine Auswertung mit Hilfe des Datendiensts S&P Global Market Intelligence ergibt, kürzen Analysten die Prognosen zu den Kapitalinvestitionen im nächsten Jahr denn auch bereits.

Alles anzeigen

Anekdotenhaft ist bekannt, dass selbst TSMC für 2022 zuletzt noch 36 Mr. $ an Kapitalausgaben in Aussicht gestellt hat. Anfang Jahr waren es 44 Mrd. $. Intel hat Ende Oktober ein allgemeines Sparprogramm in der Grössenordnung von 10 Mrd. $ angekündigt. Analysten schätzen, dass sich die Kapitalausgaben des Konzerns nächstes Jahr auf weniger als 23 Mrd. $ beläuft, nachdem sie Ende Juli von 29 Mrd. $ ausgegangen waren. Der Speicherchiphersteller Micron hat bei der Gewinnwarnung von letzter Woche kommuniziert, dass er «an weiteren Investitionskürzungen arbeitet».

Das Grundproblem ist, dass die Ausrüster noch weniger Visibilität zu ihrem künftigen Geschäftsgang haben als die Chiphersteller. Gary Dickerson, CEO von Applied Materials, sagte letzten Donnerstag während der Präsentation der Quartalszahlen, dass es für eine konkrete Prognose zum nächsten Jahr deshalb zu früh sei. Angesichts der momentanen Entwicklungen sei aber «ein Rückgang der Gesamtausgaben für Equipment zur Waferfabrikation zu erwarten».

Alles anzeigen

Entsprechend dürfte die Bereinigung im Sektor nach den Boomjahren 2021/22 noch einige Zeit dauern. Auch wenn die Aussichten auf strukturell robustes Wachstum im Halbleitersektor in der langen Frist vielversprechend sind, bleiben die Aktien damit anfällig für erneute Rückschläge.

Deep Diving

An dieser Stelle präsentieren wir wie immer einige Links, die einen vertieften Einblick in ein aktuelles Thema geben:

Die Krise um den Kollaps der Crypto-Handelsplattform FTX zieht immer grössere Kreise. Fast täglich kommen neue, brisante Details über Firmengründer Sam Bankman-Fried ans Tageslicht. Als Nächstes steht vermutlich der Bankrott des Krypto-Brokers Genesis an. Die unserer Meinung nach bislang beste Einordnung zum milliardenschweren Betrugsskandal stammt von Ben Hunt auf seinem Blog Epsilon Theory.

zieht immer grössere Kreise. Fast täglich kommen neue, brisante Details über Firmengründer Sam Bankman-Fried ans Tageslicht. Als Nächstes steht vermutlich der Bankrott des Krypto-Brokers Genesis an. Die unserer Meinung nach bislang beste Einordnung zum milliardenschweren Betrugsskandal stammt von Ben Hunt auf seinem Blog Epsilon Theory. Vom FTX-Desaster und den negativen Auswirkungen auf den Krypto-Sektor sind speziell auch Venture-Capital-Firmen betroffen. Die Wagniskapitalbranche hat in den letzten achtzehn Monaten mehr als 40 Mrd. $ in Krypto-Unternehmen investiert. Damit fragt sich, wie viel von diesem Geld verloren ist. Mit Antworten darauf befasst sich dieser Beitrag in der Finanzpublikation «Institutional Investor».

betroffen. Die Wagniskapitalbranche hat in den letzten achtzehn Monaten mehr als 40 Mrd. $ in Krypto-Unternehmen investiert. Damit fragt sich, wie viel von diesem Geld verloren ist. Mit Antworten darauf befasst sich dieser Beitrag in der Finanzpublikation «Institutional Investor». Trotz spektakulären Durchbrüchen wie mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 oder der Alzheimertherapie von Biogen/Eisai bleibt die biopharmazeutische Forschung enorm zeitintensiv und teuer. Einen wichtigen Beitrag zur effizienteren Entwicklung von Medikamenten dürfte künftig der Einsatz von künstlicher Intelligenz leisten. Einen guten Überblick zu den aktuellen Trends auf diesem Gebiet gibt diese Zusammenstellung von McKinsey.

Und zum Schluss noch dies: Turkey Day

Diesen Donnerstag feiert Amerika Thanksgiving. Getreu seiner wichtigsten Pflichten als oberster Regierungschef der Vereinigten Staaten hat Joe Biden zu Wochenbeginn zwei Truthähne feierlich begnadigt – eine humorvolle Tradition, die angeblich bis zu Abraham Lincoln ins Jahr 1863 zurückgehen soll.

Er werde sich kurzfassen, sagte Biden angesichts der niedrigen Temperaturen während der Zeremonie vor dem Weissen Heiss. «Niemand mag es, wenn der Truthahn kalt wird», scherzte er zweideutig. «Chocolate» und «Chip», so heissen die beiden rund 23 Kilogramm schweren Vögel, werden ihr Leben fortan friedlich auf dem Gelände der North Carolina State University verbringen.

Weniger Glück haben viele ihrer Artgenossen. Gemäss der National Turkey Federation werden in den USA dieses Jahr rund 46 Mio. Truthähne an Thanksgiving verspeist. Insgesamt dürften für das Festtagsgericht schätzungsweise 1,1 Mrd. $ ausgegeben werden. Das sind rund 150 Mio. $ mehr als letztes Jahr, was massgeblich der Inflation zu verdanken ist.

Immerhin gibt es für die Truthahn-Population in den USA (jährlich werden rund 217 Mio. Exemplare grossgezogen) nicht nur schlechte Nachrichten; zumindest was die Zukunft betreffen könnte. Vor wenigen Tagen hat die Gesundheitsbehörde FDA zum ersten Mal im Labor erzeugtes Hühnerfleisch in einem historischen Entscheid als sicher deklariert.

Entwickelt wurde es von der Start-up-Firma Upside Foods aus San Francisco. Firmengründer Uma Valeti war ursprünglich Kardiologe und forschte daran, Zellgewebe für Herzpatienten im Labor zu kultivieren. Dabei stellte er fest, dass man dieselbe Methode für sämtliche Sorten von Fleisch nutzen kann, also auch für Rind, Schwein oder eben Truthahn.

Upside Foods züchtet die Fleischzellen in Silos, die an Stahltanks in einer Brauerei erinnern. Wie die meisten Unternehmen aus der Food-Tech-Szene sieht die 2015 gegründete Firma ihr Potenzial darin, dass die Ernährung der Weltbevölkerung zusehends schwieriger wird und die herkömmliche Tierzucht einen hohen CO 2 -Ausstoss verursacht.

Hinzu kommt, dass die Methode viel Zeit spart. Das Laborfleisch kann nach gut zwei Wochen verspeist werden, wobei die besten Zellen eines Nutztieres als Grundlage eine hohe Qualität sicherstellen sollen. Demgegenüber braucht es etwa zwei Jahre, bis eine Kuh schlachtreif ist. Bei einem Schwein dauert es rund ein Jahr, und bei einem Huhn drei Monate.

Upside Foods hat inzwischen mehr als 600 Mio. $ an Investorengeldern aufgenommen. An der letzten Finanzierungsrunde im April 2021 hatten sich unter anderem der Abu Dhabi Growth Fund und Microsoft-Gründer Bill Gates beteiligt. Mit von der Partie waren ebenso die US-Nahrungsmittelriesen Cargill und Tyson Foods sowie der Schweizer Spezialchemiehersteller Givaudan.

Ob der Firma aus dem Silicon Valley tatsächlich der grosse Durchbruch gelingt, steht offen. Die Konkurrenz ist beträchtlich, zumal derzeit rund 80 Unternehmen an der Produktion von künstlichem Fleisch forschen. Eine andere Frage ist, wie gut diese Alternativen bei den Konsumenten ankommen werden. Für die meisten Truthähne dürfte Thanksgiving vorerst daher kein Tag zum Feiern bleiben.

«Chocolate» und «Chip» posieren vor dem Weissen Haus. Bild: WhiteHouse.gov

Herzliche Grüsse von der US-Westküste und hoffentlich bis nächste Woche,

Christoph Gisiger