The Pulse Worauf es bei den Tech-Abschlüssen ankommt In den kommenden zwei Wochen legen die Giganten der amerikanischen Tech-Industrie ihre Quartalszahlen vor. Sind «Bad News» bereits genügend in den Kursen eingepreist? Eine Vorschau.

Die Nerven bleiben angespannt. Nach einer volatilen Sitzung haben die Börsen in den USA am Dienstag abermals tiefer geschlossen. Der Nasdaq 100 ging 1,2% leichter aus dem Handel. Inzwischen ist der Tech-Index auf den tiefsten Stand seit dem Sommer 2020 zurückgefallen.

Die Ankündigung der Bank of England, die Anleihenkäufe zum Support der britischen Pensionskassen am Freitag zu beenden, hat gestern für neue Verunsicherung im Handelsverlauf gesorgt. Mit dem Protokoll zur letzten Fed-Sitzung und den CPI-Inflationsdaten für September stehen heute Mittwoch bzw. morgen Donnerstag zwei wichtige Impulse für die globalen Finanzmärkte an.

Am Freitag beginnt in den USA zudem die Saison der Unternehmensabschlüsse zum dritten Quartal. Wie immer machen die Grossbanken den Anfang. Mit JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Morgan Stanley legen gleich vier Wallstreet-Kolosse am gleichen Tag die Zahlen vor.

Viele Investorinnen und Investoren blicken den Lageberichten aus Corporate America wohl mit einem mulmigen Gefühl entgegen. In den vergangenen Wochen ist denn auch eine Rekordzahl an negativen Vorankündigungen zu den bevorstehenden Konzernergebnissen eingetroffen.

Gemäss dem Quant-Team von Bank of America haben Analysten ihre Gewinnschätzungen zum dritten Quartal für die Unternehmen im Leitindex S&P 500 seit Anfang Juli um 7% gesenkt. Sie legen die Latte damit deutlich tiefer an als sonst. Typischerweise werden die Prognosen bis unmittelbar vor der Berichtssaison rund 4% gesenkt. Auch handelt es sich um die stärkste negative Revision seit dem Ausbruch der Pandemie.

Die Kürzungen betreffen praktisch jeden Sektor. Nur für Energiekonzerne sind die Gewinnerwartungen in den letzten Monaten gestiegen. Kaum verändert haben sie sich zudem bei Unternehmen aus dem Bereich Versorger.

Im Tech-Sektor lanciert die Chip-Schmiede TSMC aus Taiwan am Donnerstag die Berichtssaison. In den USA präsentiert Netflix am nächsten Dienstag den ersten wichtigen Abschluss. In der gleichen Woche rapportieren ebenso der niederländische Ausrüster ASML, IBM und die Social-Media-App Snap über den Geschäftsgang.

Ernst wird es dann in der Woche vom 24. Oktober, wenn die Schwergewichte Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms (vormals Facebook) und der Google-Mutterkonzern Alphabet die Zahlen vorlegen. Zur selben Zeit warten ausserdem die Chipriesen Intel, Texas Instruments und Samsung Electronics mit dem Ergebnis auf.

Für die meisten Tech-Konzerne sind die Erwartungen gedämpft, wobei der feste Dollar nicht hilft. Je nach Quelle können die Schätzungen etwas variieren. Gemäss dem Datendienst Refintiv rechnet der Analystenkonsens damit, dass die Gewinne im IT-Sektor in der Berichtsperiode 3,5% geschrumpft sind. Das würde dem ersten Rückgang seit dem dritten Quartal 2019 entsprechen.

Entscheidend wird vor allem, was die Unternehmen zum Ausblick sagen. Aus diesem Grund wagt «The Pulse» in der heutigen Ausgabe eine Vorschau auf die Berichtssaison und sagt, auf welche Trends es dabei zu achten gilt.

Halbleiterindustrie: vom Boom zum «Bust»

Im Chipsektor ist es in den vergangenen Wochen zu einer Reihe von Gewinnwarnungen gekommen. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt die jüngste Eskalation im Tech-Konflikt zwischen den USA und China. Der PHLX Semiconductor Index hat allein in den letzten fünf Handelstagen 12% verloren.

Gemäss Bloomberg haben Analysten seit Ende Juni die Ergebnisprognose zum Sektor für die nächsten zwölf Monate um 16% gesenkt. An der Börse ist ein bedeutender Teil des Schadens vermutlich aber längst angerichtet. Der PHLX notiert 42% schwächer als Anfang Januar und ist damit auf dem Weg zur schwächsten Jahresperformance seit der Grossen Rezession von 2008/09.

Branchenleader wie Nvidia, Intel, AMD, Micron und Qualcomm haben 40 bis 60% eingebüsst. Interessant wird daher, wie die Aktien auf die (voraussichtlich) durchwachsenen Nachrichten reagieren werden – und was demzufolge bereits in den Kursen eingepreist ist.

Bislang konzentrieren sich die Probleme der Halbleiterindustrie primär auf bestimmte Endmärkte, die massgeblich von der Verfassung der Konsumenten abhängen. Konkret zählen dazu Smartphones und PC/Tablet-Geräte. Laut Gartner ist der globale PC-Absatz im dritten Quartal um 19,5% abgesackt. Das ist der grösste Rückgang, seit das Researchhaus Mitte der Neunzigerjahre mit der Datenerhebung begonnen hat.

Die PC-Krise trifft Hersteller von Rechenprozessoren wie Intel, AMD und Nvidia am härtesten. AMD hat letzte Woche gewarnt, dass der Umsatz in diesem Segment gegenüber der Vorjahresperiode um 40% gesunken ist. Intel wird es kaum besser ergangen sein. CEO Pat Gelsinger hat vor drei Monaten gesagt, der «Boden» sei erreicht. Gut möglich, dass er seine Aussage bei der Resultatpublikation am 27. Oktober revidieren muss.

Generell wird bei den Abschlüssen entscheidend sein, ob sich die Erschütterungen auf weitere Endmärkte ausweiten und bis zu welchem Grad die Lagerbestände entlang der Wertschöpfungsketten nochmals gestiegen sind. Relativ gut läuft das Geschäft zum Beispiel noch immer im Enterprise-Bereich mit Chips für Grossrechner in Datacenter, obschon nun auch dort erste Signale einer Abschwächung auftauchen.

Das gleiche gilt für Komponenten, die in der Automobilbranche und in der Industrie zum Einsatz kommen. In diesem Bereich ist das Risiko besonders gross, dass Kunden wegen der Knappheit an Chips viel zu viele Bestellungen aufgegeben haben und nun auf grossen Vorräten sitzen. Mehr Anhaltspunkte dazu wird es am 25. Oktober von Texas Instruments geben.

Derweil hat die US-Regierung die Sanktionen gegen China Ende letzter Woche weiter verschärft. «Es ist schwer, sich der Schlussfolgerung zu widersetzen, dass der Konflikt zwischen den beiden Mächten nun über einen Handelskrieg hinaus in einen ausgewachsenen Wirtschaftskrieg eskaliert ist», denkt der Brancheninsider Jonathan Goldberg.

Von den neusten Massnahmen sind in erster Linie Prozessoren für Supercomputer, aber auch fortschrittliche Speicherchips betroffen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die grossen Memory-Hersteller Yangtze Memory Technologies und Chang Xin Memory Technologies auf der «Schwarzen Liste» Washingtons landen werden.

Zusammen haben die beiden Konzerne letztes Jahr rund 4,3 Mrd. $ in Equipment zur Produktion von Speicherchips investiert. In diesem Zusammenhang wird sich der Fokus auf den Abschluss von Lam Research am 19. Oktober richten. Der Ausrüster ist auf das Memory-Segment spezialisiert und hat im Wochenvergleich über 18% an Wert verloren. Fragen zu China und generell zur Kürzung von Investitionen in Chipfabriken werden auch beim Abschluss von ASML im Mittelpunkt stehen.

Internet: erster Silberstreifen am Horizont?

Ähnlich desaströs sieht die Kursperformance vieler Online-Unternehmen aus. Der Dow Jones Internet Index verzeichnet seit Anfang Jahr ein Minus von 45%. Auch hier fragt sich, wie viele «Bad News» die Kurse mittlerweile vorwegnehmen.

Internetunternehmen sehen sich mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen die Nachwirkungen des massiven Digitalisierungsschubs im Zug der Pandemie, der in den vergangenen Quartalen eine ausserordentlich anspruchsvolle Vergleichsbasis mit sich brachte.

Ein Paradebeispiel dafür ist Netflix. Der Streaming-Pionier hat im hart umkämpften Kernmarkt Nordamerika zuletzt sogar in zwei Quartalen Abonnenten verloren. Der Aktienkurs hat seit dem Allzeithoch vom vergangenen November rund 70% korrigiert. Nach einer negativen Analysteneinschätzung gaben die Titel am Dienstag abermals fast 7% nach.

Für die vergangene Berichtsperiode rechnet der Analystenkonsens mit einem Zuwachs von weltweit 1,1 Mio. Abonnenten. Netflix dürfte dabei vom Erfolg der neusten Staffel aus der Hit-Serie «Stranger Things» profitiert haben. Wichtig wird ausserdem, was Konzernchef Reed Hastings zu den Plänen für ein neues Angebot sagt, das durch Werbung vergünstigt wird. Gerüchten zufolge soll es bereits im November lanciert werden, um einem ähnlichen Service von Disney zuvorzukommen.

Auffällig ist, dass sich der Kurs von Netflix trotz dem heftigen Rückschlag vom Dienstag seit dem Tief von Mitte Mai bereits um 23% erholt hat. Der Nasdaq 100 hat sich im gleichen Zeitraum 16% ermässigt.

Bei Alphabet und Meta Platforms wird es darum gehen, in welchem Ausmass sich die Abschwächung der Konjunktur auf den Markt für digitale Werbung niederschlägt. Ein erster Indikator dafür ist der Abschluss von Snap am 20. Oktober. Aktuell geht man am Markt davon aus, dass die Einnahmen bei praktisch allen Unternehmen aus der Online-Werbebranche sinken werden.

Die grosse Ausnahme ist Alphabet. Für den Branchenleader hat der Konsens die Schätzungen zu den digitalen Werbeeinnahmen seit dem Sommer erhöht (grüne Kurve in der Grafik). Das könnte ein Risiko für Enttäuschungen bergen, zumal Alphabet normalerweise Veränderungen im Konjunkturumfeld verhältnismässig deutlich spürt.

Ein weiterer Problemfaktor sind die App-Einstellungen von Apple, die Unternehmen wie Meta das Tracking von Nutzern erheblich erschweren. Sie sind mit ein Grund dafür, weshalb der Kurs des grössten Social-Media-Konzerns seit Anfang Jahr mehr als 60% eingestürzt ist. Meta investiert in Lösungen, um Apples Massnahmen zu neutralisieren. Wie gut das Unternehmen damit vorankommt, wird sich am 26. Oktober zeigen.

Im Bereich E-Commerce könnte das Schlimmste überstanden sein, zumindest für Amazon. Der Online-Gigant zählte vor drei Monaten zu den wenigen Tech-Konzernen, die mit dem Ergebnis für das zweite Quartal wirklich positiv überraschen konnten. Für den vergangenen Berichtszeitraum hat er damals 13 bis 17% Umsatzverbesserung in Aussicht gestellt, was eine Beschleunigung des Wachstums impliziert.

Die Analysten von Bernstein Research denken, dass sich das E-Commerce-Geschäft in den USA allmählich zu erholen beginnt. Die Perspektiven in Europa dürften hingegen wohl weiterhin schwierig bleiben. «Sollte es zu einer Rezession kommen, ist Amazon wohl der sicherste Name im Bereich E-Commerce, weil der Konzern über einen defensiveren Produktmix sowie eine enge Kundenbindung durch den Prime-Dienst verfügt», halten sie fest.

Hard- und Software: schwieriger iPhone-Zyklus für Apple

Die Segmente Hardware und Software werden von Apple bzw. Microsoft dominiert. Weil hier viele Unternehmen nicht nach dem regulären Kalenderjahr rapportieren, wird sich das Augenmerk in der Berichtssaison hauptsächlich auf die beiden Branchenführer richten.

Apple schlägt sich unter den Tech-Titanen bisher am wackersten an der Börse. Die Aktien notieren seit Anfang Jahr zwar gut 21% tiefer, schneiden damit aber besser ab als der S&P 500 und der Nasdaq 100. Umso schärfer könnte die Reaktion ausfallen, wenn der Konzern mit den Quartalszahlen enttäuschen sollte.

Wie es in Medienberichten heisst, gestaltet sich der Verkaufsstart des neuen iPhone 14 durchwachsen. Die teureren Modelle der Pro-Serie sind gefragt, doch die Geräte am unteren Ende des Preisspektrums laufen weit weniger gut. «Der weltweite Anstieg der Inflation trifft Verbraucher im unteren Einkommenssegment am stärksten. Dieses Konsummuster ist daher nicht überraschend», meint dazu Fred Hickey, Herausgeber des Investmentnewsletters «The High-Tech Strategist».

Wie gut sich die neuen Modelle tatsächlich verkaufen, wird Apples Abschluss am 27. Oktober zeigen. Bei der letzten Ergebnispräsentation Ende Juli hatte das Management um CEO Tim Cook bereits gewarnt, dass sich das Wachstum im Bereich Services verlangsame. Der Umsatz beim App Store, der grössten Einnahmequelle der Sparte, ist gemäss Schätzungen von Bank of America im September um 5% gesunken.

Ausser dem App Store umfasst die Division Services weitere Dienste wie Apple Cloud oder Apple TV+ und erzielt konzernweit mit Abstand die höchsten Margen. Einnahmen aus dem App Store laufen dem Verkauf von Produkten wie dem iPhone und dem iPad in der Regel voraus. Die rückläufige Entwicklung im Segment Services könnte somit eine generelle Abschwächung des Geschäfts von Apple signalisieren:

Für Microsoft steht bei den Quartalszahlen am 25. Oktober wie immer das Cloud-Geschäft Azure im Zentrum. Wie bei den Konkurrenten Amazon und Alphabet hat sich hier das Wachstum zuletzt etwas abgeschwächt. Falls sich dieser Trend in den vergangenen Monaten akzentuiert haben sollte, könnte das für Druck auf die Titel sorgen.

Der Softwareriese dürfte zudem die Schwäche im PC-Markt spüren. Was das Geschäft mit Unternehmenskunden betrifft, deuten die durchwachsenen Abschlüsse von Branchennachbarn wie Salesforce und Oracle darauf hin, dass sich das Umfeld auch hier abkühlt.

«Wir stellen fest, dass Kunden ihre Einkäufe mit mehr Bedacht tätigen», hiess es dazu etwa Ende August beim Abschluss von Salesforce. «Einkaufszyklen können gestreckt werden. Ausgaben werden von höheren Ebenen im Management geprüft», kommunizierte das Unternehmen.

Im Vergleich zu Apple haben die Aktien von Microsoft allerdings schon stärker korrigiert. Mit einem Verlust von knapp 33% im bisherigen Jahresverlauf rangieren sie praktisch gleichauf wie Amazon und Alphabet. Gerade in einer schwereren Rezession könnte das defensive Profil von «Mr. Softy» an der Börse zudem vermehrt gefragt sein.

Deep Diving

An dieser Stelle präsentieren wir wie immer einige Links, die einen vertieften Einblick in ein aktuelles Thema geben:

Mit den wachsenden Spannungen zwischen China, Taiwan und den Vereinigten Staaten nehmen Warnungen zu, dass es eher früher als später zum Krieg um den wichtigsten Produktionsstandort für Halbleiter kommt. Falls man in Peking aber tatsächlich eine Invasion von Taiwan planen sollte, dann wird es im Vorfeld zuverlässige Hinweise darauf geben. Der vormalige CIA-Offizier John Culver berichtet in einem Beitrag für das «Carnegie Endowment for International Peace», auf welche Anzeichen es zu achten gilt.

nehmen Warnungen zu, dass es eher früher als später zum Krieg um den wichtigsten Produktionsstandort für Halbleiter kommt. Falls man in Peking aber tatsächlich eine Invasion von Taiwan planen sollte, dann wird es im Vorfeld zuverlässige Hinweise darauf geben. Der vormalige CIA-Offizier John Culver berichtet in einem Beitrag für das «Carnegie Endowment for International Peace», auf welche Anzeichen es zu achten gilt. Das Thema autonome Fahrzeuge sorgt immer wieder für Kontroversen. Meist wird diesbezüglich über verschiedene Stufen des technologischen Fortschritts gesprochen. Dabei geht es häufig darum, wann das erste vollständig computergesteuerte Auto lanciert wird. Aus Sicht des Branchenkenners Benedict Evans ist das aber möglicherweise die falsche Frage. Wie er in einem schon etwas älteren, aber nach wie vor aktuellen Essay argumentiert, werden das «Wo» und «Womit» genauso wichtig sein wie das «Wann».

sorgt immer wieder für Kontroversen. Meist wird diesbezüglich über verschiedene Stufen des technologischen Fortschritts gesprochen. Dabei geht es häufig darum, wann das erste vollständig computergesteuerte Auto lanciert wird. Aus Sicht des Branchenkenners Benedict Evans ist das aber möglicherweise die falsche Frage. Wie er in einem schon etwas älteren, aber nach wie vor aktuellen Essay argumentiert, werden das «Wo» und «Womit» genauso wichtig sein wie das «Wann». Die Nachricht erinnert an den Sci-Fi-Thriller «Armageddon». Die US-Weltraumbehörde NASA hat gestern Dienstag offiziell bestätigt, dass die Bewegungsrichtung eines Asteroiden durch eine Kollision mit einer Sonde erstmals verändert werden konnte. Das Lesemagazin «The New Yorker» berichtet in diesem Artikel über alle Details und Hintergründe zur sogenannten «DART Mission».

Und zum Schluss noch dies: Opening Night

Es geht los. In Nordamerika beginnt diese Woche die Saison der National Hockey League. Nachdem die erste Partie bereits am Freitag zwischen den Nashville Predators und den San José Sharks in Prag absolviert wurde, ist die Meisterschaft 2022/23 jetzt auch auf heimischem Boden lanciert.

In der Western Conference fiel die Ehre des Eröffnungsspiels am Dienstagabend den Los Angeles Kings und den Golden Knights aus Las Vegas zu. Das Heimteam aus der Film-Metropole verlor in einer hart umkämpften Affiche während der «Opening Night» 3:4. In den Lokalmedien drehen sich die Schlagzeilen zum Saisonbeginn jedoch nicht nur um das Spektakel auf dem Eis, sondern auch um die Zukunft des Stadions.

Der Grund dafür hat mit dem Hauptsponsor zu tun. Vor bald einem Jahr wurde bekannt, dass die Sportanlage mit Platz für 20’000 Zuschauer von «Staples Center» in «Crypto.com Arena» umbenannt wird. Das erste Spiel unter dem neuen Namen wurde am 25. Dezember von den L.A. Lakers ausgetragen, die sich das Stadion mit den Kings und dem Lokalrivalen L.A. Clippers teilen.

Für den prominenten Auftritt in Downtown Los Angeles lässt sich die Krypto-Börse aus Singapur einiges kosten. Wie berichtet wird, beziffert sich der zwanzigjährige Deal für die Namensrechte auf 700 Mio. $. Für den vorherigen Sponsoringvertrag mit gleicher Laufzeit hatte der Büroausrüster Staples seinerzeit 116 Mio. $ gezahlt.

Zusammen mit dem Stadion-Deal startete Crypto.com letztes Jahr eine grossangelegte Werbeoffensive. Mit dem Slogan «Fortune Favors the Brave» spornten Lakers-Superstar LeBron James und Hollywood-Topverdiener Matt Damon in einer Serie von TV-Spots zum Spekulieren auf der Krypto-Plattform an. Hinzu kamen diverse weitere Sponsoringverträge, etwa mit dem Rennzirkus der Formel 1 und der UEFA Champions League.

Inzwischen ist vielen Krypto-Tradern die Abenteuerlust vergangen. Seit der Boom im vergangenen November den Zenit markiert hat, sind im Sektor rund 2. Bio. $ an digitalem Vermögenswert verpufft. Gemäss der Website Deadcoins.com sind mehr als 1700 Kryptowährungen gescheitert. Ein ähnliches Desaster spielt sich bei NFT-«Kunstobjekten» ab.

Der Crash weckt Befürchtungen um die finanzielle Verfassung von Crypto.com. Die Plattform gehörte eine Zeitlang zu den liquidesten Handelsplätzen, rangiert nun aber nicht einmal mehr unter den Top 10. Gemäss der Website CoinMarketCap belief sich das Trading-Volumen in den letzten 24 Stunden auf weniger als 210 Mio. $, wogegen Branchenleader Binance auf über 12 Mrd. $ kommt. Dahinter folgen Coinbase und FTX mit 1,7 respektive 1,1 Mrd. $.

Das nährt Gerüchte, dass der Sponsoringdeal zur Crypto.com Arena platzen könnte. Wie das Fachmagazin «Ad Age» berichtet, muss die Firma rigoros Stellen abbauen, um Kosten zu sparen. Die knapp 500 Mio. $ teure Partnerschaft mit der UEFA hat sie bereits aufgekündigt. Einen Werbevertrag mit dem lokalen Frauenfussballteam Angel City FC hat sie neu ausgehandelt. Zurückbuchstabiert wird offenbar auch beim prestigeträchtigen Deal zum FIFA World Cup in Katar.

Crypto.com wäre nicht das erste Unternehmen, das sich mit einem protzigen Werbeauftritt übernommen hat. Die Sportgeschichte ist voll von spektakulären Sponsoringdeals, die einer Unternehmenspleite vorausgegangen sind. Zu den Klassikern zählen beispielsweise das Citi Field in New York und das Wachovia Center in Philadelphia. Weitere Beispiele für den sogenannten «Stadium Curse» sind das United Center in Chicago und natürlich das Enron Field in Houston.

