Schaffhauser Einhorn wartet mit dem Börsengang Die Veränderung, wie heute Software verkauft wird, hält die im Bereich Cybersicherheitslösungen tätige Acronis von einem raschen Börsengang ab. In der Zwischenzeit wird das Wachstum des wohl grössten Schweizer Softwareunternehmens von Private-Equity-Unternehmen finanziert. Giorgio Müller ✉ 20.11.2022, 10.30 Uhr

Mit der zunehmenden Verlagerung der Informationstechnologie in die Cloud hat sich das Geschäftsmodell von Softwareunternehmen fundamental verändert. Früher konnten die Hersteller für jeden Arbeitsplatz, der die Software nutzte, eine einmalige Lizenz verkauft werden. Wenn dann nach einigen Jahren eine neue Version verfügbar war, wurde das IT-System auf sie migriert, was für den Softwarehersteller weitere Lizenzeinnahmen nach sich zog.

Im kommerziellen Bereich wird heute Software nicht mehr gekauft, sondern gemietet. Das als Software-as-a-Service (SaaS) genannte Lizenzierungsmodell hat für den Kunden den grossen Vorteil, dass er nur noch für den Teil des Programms bezahlen muss, den er auch tatsächlich nutzt. Damit können temporäre Verbrauchsspitzen einfacher abgedeckt werden. Lizenzen müssen nicht mehr auf Vorrat angeschafft werden. Aus einmaligen Grossinvestitionen werden kleinere, flexiblere operationelle Kosten. Technisch möglich macht dies das Cloud Computing.

Mieten statt kaufen

Auch für die Softwarehersteller bringt diese Umstellung grosse Veränderungen mit sich. Positiv zu werten ist, dass sie mit einem Abomodell nicht mehr wie früher noch kurz vor Quartalsende alle Hebel in Gang setzen müssen, um allfällige Markterwartungen zu erfüllen. Die Kunden waren sich diesem Druck bei ihrem Lieferanten natürlich bewusst und nutzen diese Konstellation aus, um Rabatte herauszuschinden. Bei gewissen Unternehmen war der Performancedruck, kurzfristige Umsatz- und Gewinnprognosen zu erfüllen, offenbar so enorm, dass sie zu illegalen Mittel gegriffen haben.

Prominentes Beispiel war der amerikanische Softwarekonzern CA Technologies (Computer Associates), bei dem der Monat buchhalterisch 35 Tage hatte, damit im gegebenen Fall später eintreffende Lizenzverträge rückdatiert werden konnten. Konzernchef Sanjay Kumar ging dafür 12 Jahre ins Gefängnis. Das sich zu einem grossen Teil im Besitz des Amag-Gründers Haefner befindliche Unternehmen wurde 2018 für 18,9 Mrd. $ von Broadcom übernommen.

Im weiteren hat ein Abomodell für den Softwarehersteller den Vorteil, dass er zu einem gewissen Teil schon im Voraus abschätzen kann, was er in Zukunft einnehmen wird. Sein Geschäft wird also berechenbarer, denn die Einnahmen fliessen kontinuierlicher.

Auf der anderen Seite führt die Umstellung des Geschäftsmodell dazu, dass bei der Einführung der Umsatz vorübergehend einbricht, weil die Einnahmen bei neuen Abschlüssen nicht mehr einmalig anfallen, sondern über die Nutzungsdauer gestreckt werden. In einer solchen Übergangsphase befindet sich zum Beispiel der Zürcher Bankensoftwarehersteller Crealogix 📈, dessen Ergebnis in die roten Zahlen gefallen ist.

Auch Unternehmen wie Temenos 📈 in der Schweiz oder Software AG 📈 in Deutschland durchlaufen solche mühsame Durststrecken, bis sich ihr Geschäftsmodell dem neuen Verhalten der Softwarekunden angepasst hat.

Das grösste Schweizer Softwareunternehmen

In einer vergleichbaren Situation befindet sich Acronis. Allerdings ist bei diesem Softwareanbieter die Umstellung bereits weit fortgeschritten. Seit drei Jahren verkauft er seine Software weitgehend als Abomodell. «Wir sind zu 97% ein SaaS-Unternehmen», erklärt der deutsche Konzernchef Patrick Pulvermüller gegenüber The Market anlässlich des jährlichen «#CyberFit Summit».

Gegründet wurde das Unternehmen vom gebürtigen Russen Serguei Beloussov (51). 2008 verlegte er den Sitz des Unternehmens von Singapur nach Schaffhausen. Heute arbeiten am Hauptsitz rund 100 Mitarbeitende, weitere 50 Personen sind in Zürich angestellt. Am meisten Leute beschäftigt Acronis in Bulgarien (700).

Serg Bell: Gründer und Hauptaktionär von Acronis. zvg

Mit einer Belegschaft von mehr als 2000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von schätzungsweise 600 Mio. bis 700 Mio. Fr. ist die private Gesellschaft derzeit wohl das grösste Softwareunternehmen der Schweiz. Der globale Sitz befindet sich nach wie vor in Singapur. Der sich mittlerweile Serg Bell nennende Milliardär besitzt heute die Staatsbürgerschaft des asiatischen Stadtstaats. Offenbar hat der fünffache Vater und zum vierten Mal verheiratete Unternehmer nun auch seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt.

Ewiger Börsenkandidat

Eine Kotierung des Unternehmens stand schon lange auf seiner Agenda. Doch der optimale Zeitpunkt wurde immer wieder verpasst. Das dürfte aber mittlerweile auch dem veränderten Geschäftsmodell geschuldet sein, denn das Unternehmen war vor einigen Jahren bereits einmal Cashflow-positiv und rentabel. Jetzt, in der rasanten Ausbauphase, sei Acronis nicht mehr Cashflow-positiv, sagt Pulvermüller. Mit Blick auf die Investitionszyklen von Private-Equity-Investoren von meist drei bis fünf Jahren dürfte also noch einige Zeit bis zum Börsengang verstreichen. Die Wahl dürfte dann wohl kaum auf die SIX Swiss Exchange fallen.

Die Mittel für die Finanzierung der kostspieligen Wachstumsphase beschafft sich das Unternehmen stattdessen bei institutionellen Investoren. Die erste Finanzierungsrunde erfolgte 2019 via Goldman Sachs. Im Mai 2021 wurden 250 Mio. $ über die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners aufgenommen, was Acronis damals mit 2,5 Mrd. $ bewertete. Als im April 2022 Blackrock für 250 Mio. $ eine Beteiligung einging, belief sich der Unternehmenswert bereits auf rund 3,5 Mrd. $.

Auch wenn dieser Wert in der Zwischenzeit etwas abgenommen haben dürfte – der Nasdaq-100-Index hat seither rund 16% eingebüsst –, wäre Acronis nach der dritten Finanzierungsrunde eigentlich reif für den Börsengang. Laut Pulvermüller hält Bell an Acronis nur noch eine Stimmenmehrheit. Das aufgenommene Kapital wird für die Forschung und Entwicklung sowie den Aufbau der Infrastruktur verwendet, denn das Geschäft mit Cybersicherheitslösungen läuft rasant. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen zahlreiche neue Standorte in Datenzentren eröffnet. Dabei mietet sich Acronis lokal ein und füllt die Fläche mit eigener Hardware, um ihre Kunden, die sogenannten Managed Service Provider (MSP), vor Ort zu bedienen.

Die räumliche Nähe zum Nutzer ist deshalb von Vorteil, weil bei den neusten IT-Anwendungen eine niedrige Latenzzeit von Vorteil oder sogar erforderlich ist.

Patrick Pulvermüller hat im Juli 2021 den Gründer als Konzernchef abgelöst. zvg

Allein in diesem Jahr hat Acronis mehr als 600 neue Stellen geschaffen. Laut Pulvermüller sei damit die geografische Expansion noch nicht beendet, «in Lateinamerika und Asien sind wir noch nicht so stark; doch das kommt noch», erklärte er.

Schnelles Wachstum ist in diesem Geschäft unerlässlich, um mit der Konkurrenz mitzuhalten, Rentabilität eher sekundär. Als kotiertes Unternehmen ist das tendenziell von Nachteil, wie das Beispiel des amerikanischen Konkurrenten SentinelOne 📈zeigt. Das Unternehmen kam Mitte 2021 zu 35 $ pro Aktie an die Nasdaq. Nachdem sich der Kurs in den ersten zwei Monate mehr als verdoppelt hatte, ging es anschliessend nur noch abwärts. Vergangene Woche markierte SentinelOne ein Tief von 15.38 $, was die Börsenkapitalisierung auf 3,8 Mrd. $ drückte.

Ausser einiger institutioneller Anleger, die in jüngster Zeit Positionen abbauten, belastet die schwache Rentabilität des Unternehmens den Kurs. Während der Umsatz in der ersten Hälfte des Fiskaljahr 2023 (per Ende Juli) sich auf 181 (83) Mio. $ mehr als verdoppelte, kletterte auch der Verlust auf hohe 186 (131) Mio. $.

Auch der britische Konkurrent Sophos wird in einer ähnlichen Situation sein. Auch er steckt mitten in der Umstellung seines Geschäftsmodells auf ein Abosystem. Das 1985 gegründete Unternehmen ging 2015 an die Börse. Im März 2020 wurde es vom auf Software spezialisierten Private-Equity-Investor Thoma Bravo – der offenbar zwischenzeitlich auch ein Auge auf Temenos geworfen hatte – für 3,9 Mrd. $ übernommen, was dem 5,3-fachen des Umsatzes bzw. gut dem Doppelten des Emissionspreises entsprach.