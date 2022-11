Video «Das Szenario einer Rezession ist noch nicht genügend eingepreist» Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock, spricht im Videointerview über die aktuellen Entwicklungen und Aussichten an den Finanzmärkten. Mark Dittli ✉ 17.11.2022, 01.06 Uhr

Hartnäckig hohe Inflation, ein hartes geldpolitisches Bremsmanöver und eine drohende Rezession: Das sind die Themen, die die globalen Finanzmärkte in den vergangenen Monaten belastet haben. Wiederholt keimte dabei – auch gegenwärtig – an den Börsen die Hoffnung auf, die Zentralbanken könnten bald eine etwas weniger harte Gangart einschlagen.

Martin Lück hält diese Hoffnung für verfrüht. Der Leiter für Kapitalmarktstrategie in den Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa in Diensten des Vermögensverwalters BlackRock denkt, dass die Marktteilnehmer abermals enttäuscht werden könnten: «Ja, die US-Notenbank Fed wird den Fuss von der Bremse nehmen, aber erst, wenn der Schaden in der Wirtschaft bereits angerichtet ist.»

Wie Lück im Videointerview mit The Market sagt, sei eine Rezession in Europa kaum mehr abzuwenden. In den USA halte sich die Konjunktur noch robuster, aber auch dort sei die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erheblich. «Dieses Szenario ist noch nicht genügend in den Aktienkursen und den Gewinnschätzungen der Analysten eingepreist», warnt Lück.

Positiv überraschen könnte 2023 dagegen China, wo die Regierung den Spielraum hat, die heimische Wirtschaft zu stimulieren – sofern sie einen Ausweg aus ihrer Zero-Covid-Politik findet.

Im Interview sagt Lück zudem, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wieder beherzter Aktien zu kaufen, welche Sektoren und Länder er präferiert und wie er die Entwicklung des Wechselkurses von Dollar und Euro sieht.

Sie können die Aufzeichnung des Video-Gesprächs hier in voller Länge sehen: