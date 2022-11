Video Wie weiter mit China nach dem 20. Parteikongress? The Market und China Macro Group diskutierten im Video-Webinar über die Perspektiven für Unternehmen und Investoren in China. The Market Aktualisiert 09.11.2022, 07.39 Uhr

Xi Jinping, Staatspräsident Chinas und Generalsekretär der Kommunistischen Partei, hat am 20. Parteikongress seine Macht zementiert. Das Politbüro ist nun mit loyalen Mitstreitern Xi Jinpings bestückt, Reformer wurden entfernt. «Ideologie steht in der Volksrepublik jetzt klar über den Interessen der Wirtschaft», urteilt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China.