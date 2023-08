Analyse Aktien für die Ewigkeit: Welche Renditen Anleger langfristig erwarten können Die Unsicherheit an den Börsen ist gross: Inflation, geopolitische Spannungen und taumelnde Banken sorgen für Nervosität. Der Blick zurück zeigt jedoch, dass Anleger für das Eingehen von Risiken angemessen entschädigt wurden.

Aktien sind nichts für schwache Nerven. Das hat das vergangene Jahr eindrücklich gezeigt: Nachdem das Narrativ der Notenbanken der «vorübergehenden Inflation» zunehmend unglaubwürdig geworden war, mussten die Währungshüter energisch Gegensteuer geben. So erhöhte die US-Notenbank Fed die Leitzinsen 2022 in sieben Schritten auf ein Zielband von 4,25 bis 4,5% (nach drei weiteren Anhebungen in diesem Jahr liegt es nun bei 5 bis 5,25%).

Dieser Zinsschock wurde von den Aktienmärkten nicht goutiert. Gemessen am Swiss Performance Index (SPI) – er berücksichtigt auch die Dividenden – haben Schweizer Aktien 2022 schmerzhafte 16,9% verloren. Andere Aktienindizes, etwa den US-Leitindex S&P 500 oder den MSCI Emerging Markets, traf es noch heftiger.

Vier heftige Einbrüche seit 2000

Nach Abzug der Inflation resultierte beim SPI sogar ein realer Verlust von 18,8%. Damit hat das Börsenbarometer mehr als den gesamten Zuwachs des Jahres davor preisgegeben. Dank der Erholung seit Ende September notiert der SPI mittlerweile wieder auf rund 15’300 Punkten und somit ziemlich genau dort, wo er sich schon vor zwei Jahren befand.

Pessimisten können zu Recht darauf verweisen, dass Marktteilnehmer damit bereits den vierten heftigen Kurseinbruch seit 2000 hinnehmen mussten. Zur Jahrtausendwende platzte die Technologieblase, 2008/2009 kam es zur grossen Finanzkrise, 2020 sorgte die Pandemie für happige Verluste, und im vergangenen Jahr belasteten die erwähnten Zinserhöhungen. Wer sich an die vereinfachende Definition eines Kurssturzes von mindestens 20% hält, kann sogar von vier Bärenmärkten sprechen.

Sollten Anleger demnach besser die Hände von Aktien lassen? Nicht, wenn sie ihr Vermögen erhalten und mehren möchten. Denn all diesen Rückschlägen und Krisen zum Trotz ist der SPI von rund 4850 Punkten im Januar 2000 auf derzeit 15’300 Punkte geklettert, was einer Gesamtrendite von 215% oder 5,3% pro Jahr entspricht.

Der Blick zurück

Und so eindrücklich und beunruhigend die Börseneinbrüche jeweils waren: Im historischen Kontext erscheinen sie als blosse Korrekturen in einem klaren Aufwärtstrend.

So sind Schweizer Aktien in den vergangenen bald hundert Jahren von 100 auf 145’910 Zähler geklettert. Die annualisierte Durchschnittsrendite beträgt laut der Genfer Privatbank Pictet von 1926 bis Mitte Mai 2023 rund 7,8%, nach Abzug der Teuerung sind es immer noch stattliche 5,7%. Mit einer solchen Rendite verdoppelt sich ein Vermögen real alle zwölfeinhalb Jahre. Schweizer Anleihen warfen in derselben Zeit lediglich 4% ab – abzüglich der Inflation resultieren noch 2%. Eine Verdoppelung des Vermögens dauert mit einer solchen Rendite 35 Jahre.

Und so schmerzhaft das vergangene Jahr war, ein Blick auf die Verteilung der Jahresrenditen zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit langfristig aufseiten der Anleger steht: In etwa 70% aller Jahre warfen Schweizer Aktien eine positive Rendite ab. Insgesamt zwölf Mal erzielten sie eine Performance von mehr als 30%, vier Mal überstieg sie 50%. Zwar war 2022 ein Jahr zum Vergessen, aber 2019 und 2021 waren Glanzjahre für Börsianer – und heuer verzeichnete der SPI ebenfalls deutliche Kursavancen.

Zudem nehmen die Verlustrisiken auf lange Sicht rapide ab. Anleger mit einem Horizont von zehn Jahren hätten seit 1926 nur dann eine negative Rendite erzielt,wenn sie 1928, 1929 oder 1930 – also just zur Grossen Depression – investiert hätten. Anleger, die seit 1926 für mindestens vierzehn Jahre investierten, haben mit hiesigen Aktien nie einen Verlust eingefahren.

Schweizer Aktien international im Mittelfeld

Im internationalen Vergleich bewegen sich hiesige Aktien im Mittelfeld, wie Zahlen des Credit Suisse Research Institute zeigen. Seine Daten beginnen 1900 und reichen damit noch etwas weiter zurück als diejenigen von Pictet. In den vergangenen 122 Jahren haben Aktien global nach Abzug der Inflation und inklusive der Dividenden eine mittlere jährliche Rendite von 5% erzielt (in Dollar), Schweizer Titel kommen auf einen Wertzuwachs von 4,5% (blaue Balken).

Rohstoffreiche Märkte wie Südafrika (7%), Australien (6,7%) und Kanada (5,7%) belegen die Spitzenplätze. Die US-Börse gehört mit einer annualisierten Rendite von 6,4% ebenfalls zu den besten Aktienmärkten. Rechnet man die Schweizer Performance in Dollar um, verbessert sich die Rendite auf 5,2% pro Jahr, da sich der Greenback über die Jahre zum Franken deutlich abgeschwächt hat (gelbe Balken).

Allerdings sind ansprechende Renditen auch auf lange Sicht nicht in Stein gemeisselt. So haben italienische Aktien in Lokalwährung seit 1900 im Schnitt bloss 2,1% pro Jahr abgeworfen, in Franken umgerechnet bleibt die Performance sogar hinter derjenigen von Schweizer Anleihen zurück. Österreichische Aktien sind im Mittel bloss etwas mehr als 1% avanciert – ein Verlustgeschäft für Frankenanleger. Auch deutsche Aktien vermochten nicht zu überzeugen. Kriege und Inflation hinterlassen ihre Spuren und verdeutlichen die Bedeutung einer internationalen Diversifikation. Wer in russische Aktien investiert hat, kann ein Lied davon singen.

Der Blick nach vorn

Wie heisst es jedoch so schön in den Hochglanzbroschüren von Banken und Vermögensverwaltern: «In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.» Aber welchen Ertrag können Anleger auf längere Frist mit Aktien realistischerweise erwarten? Um diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, die wichtigsten Komponenten der Aktienrendite zu beleuchten.

Sie setzt sich zusammen aus der Dividendenrendite, dem Dividenden- respektive dem Gewinnwachstum und der Bewertungsveränderung.

Der wichtigste Renditetreiber ist die Dividende. Zum einen, weil sie auf lange Sicht den Löwenanteil des Anlageerfolgs ausmacht, zum anderen, weil sie im Investitionszeitpunkt bekannt ist. Das Dividendenwachstum entwickelt sich typischerweise in etwa im Gleichschritt mit dem Wirtschaftswachstum.

Am schwierigsten abzuschätzen ist die Veränderung der Bewertung. Niemand kann vorhersagen, wie viel die Investoren in der Zukunft bereit sein werden, für Aktien zu bezahlen. Insbesondere bei derzeit eher hoch bewerteten Aktienmärkten wie den Niederlanden, den USA oder der Schweiz (vgl. Grafik) sollten Anleger sich nicht auf eine Bewertungsexpansion verlassen, eine Kontraktion ist wahrscheinlicher. (Der Bewertungsindikator bewegt sich zwischen 0 und 100, 50 entsprechen einer fairen Bewertung. Seine Konstruktion wird hier beschrieben).

Für die günstigeren Börsen wie z.B. in Chile, Polen, der Türkei und in Brasilien stehen die Chancen besser, dass eine Höherbewertung in den kommenden Jahren einen positiven Renditebeitrag liefern wird.

Welche Renditen sind realistisch?

Aus den drei Komponenten lässt sich nun grob das Potenzial des S&P 500 abschätzen: Die derzeitige Dividendenrendite des US-Aktienmarktes beträgt rund 1,7%. Laut den Finanzprofessoren Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton sind die Ausschüttungen in den USA in den letzten 122 Jahren pro Jahr real um 1,6% gewachsen. Angenommen, sie nehmen auch künftig im gleichen Tempo zu, und die Bewertung bleibt auf hohem Niveau stabil, ergibt sich für US-Valoren eine erwartete reale Rendite von eher bescheidenen 3,3% pro Jahr (1,7% + 1,6%). Inklusive der langfristigen Inflation von 2,9% ergibt das eine nominale Rendite von 6,2%. Eine Bewertungskontraktion würde die künftige Rendite schmälern – eine Expansion würde sie erhöhen.

Wie sieht es für die Schweiz aus? Die im Swiss Performance Index enthaltenen Aktien versprechen eine Dividendenrendite von rund 2,8%, das langfristige reale Wachstum der Ausschüttungen betrug 0,8%. Bleibt die Bewertung konstant, ergibt das ein Renditepotenzial von rund 3,6% – ebenfalls deutlich weniger als im mehrjährigen Schnitt. Addiert man die mittlere Inflation seit 1900 von 2,1%, resultiert eine geschätzte nominale Performance von 5,7%, was unter dem historischen Durchschnitt liegt. Wer einen Ertrag wie in der Vergangenheit erwartet, muss demnach auf eine künftig höhere Bewertung hoffen.

Für Aktien global kommen die Finanzprofessoren Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton im aktuellen «Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook» auf einen ähnlichen Wert: Sie schätzen ihr langfristiges Potenzial – ebenfalls nach Abzug der Inflation – auf rund 4%. Inklusive Teuerung könnten es rund 7% sein.

Magere Renditen in den USA

Zu ähnlichen Resultaten gelangt das US-Analysehaus Research Affiliates: Basierend auf den derzeitigen Bewertungen (gemessen am Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis) hat es für die wichtigsten Aktienindizes die zu erwartende jährliche Rendite für die nächsten zehn Jahre geschätzt. Zur einfacheren Vergleichbarkeit haben die Experten die Renditeerwartungen in Dollar formuliert.

Wie ihre Übersicht zeigt, gibt es beträchtliche Unterschiede zwischen den Ländern. Erfreulich sind die Aussichten für Anleger in Brasilien, für die die Experten eine annualisierte Rendite von über 19% prognostizieren. Auch Südkorea (10,4%) und Südafrika (8,7%) bestechen durch einen hohen erwarteten Ertrag.

Wer auf Schweizer Valoren setzt, muss sich mit weniger begnügen: Sie versprechen eine Rendite von ungefähr 5,6%, was ziemlich genau dem langjährigen Schnitt seit 1926 entspricht – wie die Geschichte lehrt, dürfte der Ertrag in Franken indes geringer ausfallen.

Erwartungen nach unten anpassen

Für die Vereinigten Staaten ermittelt Research Affiliates für die nächste Dekade eine jährliche reale Rendite von gerade einmal 2% – inklusive Dividenden. Marktteilnehmer sollten sich deshalb von der derzeitigen Euphorie für amerikanische Technologietitel nicht anstecken lassen.

Indische Aktien dürften Anlegern ebenfalls wenig Freude bereiten: Behalten die Analysten recht, dürften sie lediglich magere 2,9% pro Jahr abwerfen. Für Aktien global rechnet Research Affiliates mit einem ebenfalls bescheidenen Ertrag von 3,7%. Das ist nicht zuletzt eine Konsequenz des hohen Gewichts der USA von rund 60% im Weltaktienindex.

Natürlich sind solche Prognosen immer mit Unsicherheit behaftet. Angesichts der ungewöhnlich positiven Kursentwicklung der vergangenen Jahre und der vielen Faktoren, die die Rentabilität der Unternehmen künftig beeinträchtigen könnten, senken umsichtige Marktteilnehmer ihre Renditeerwartungen etwas. Denn an Gründen für weniger üppige Aktienrenditen mangelt es nicht: Die Zinswende, der Trend zur Deglobalisierung, fallende Gewinnmargen und hohe Bewertungen einzelner Märkte könnten für Gegenwind sorgen.

Allerdings dürften Aktien auch unter diesen etwas vorsichtigeren Annahmen in den kommenden Jahren die beste Anlageklasse bleiben. Kommt es wider Erwarten doch zu einer Bewertungsexpansion, dürfen sich Anleger zusätzlich freuen.