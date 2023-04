Analyse Börsen im Bewertungstest: Value findet man in Schwellenländern und in Europa Trotz schwierigen Konjunkturaussichten lässt sich an den Börsen seit einigen Wochen eine Erholung beobachten. Ein guter Zeitpunkt, einen frischen Blick auf die Bewertungen der wichtigsten Aktienbarometer zu werfen.

Die Aktienmärkte senden Lebenszeichen. Seit Mitte Oktober hat der Weltaktienindex von MSCI rund 15% zugelegt, und viele Indizes notieren nicht mehr weit unter ihren Rekordhöchst. Beim letzten Bewertungstest im Oktober war die Anlegerstimmung noch rabenschwarz und die Konjunkturaussichten ebenso.

Seither haben sich einige Wolken verzogen. So hat sich beispielsweise die Jahresteuerung in der Eurozone von 10,1% im November auf zuletzt 9,2% abgeschwächt – das war der zweite Rückgang in Folge. In den USA ist die Konsumentenpreisinflation im Dezember auf 6,5% und somit den niedrigsten Stand seit vierzehn Monaten gefallen. Diese Entwicklung lässt die Märkte auf ein baldiges Ende des Zinsstraffungszyklus hoffen.

Eng verknüpft mit der Inflation ist die Lage an den Energiemärkten. Auch sie hat sich, unterstützt durch einen ungewöhnlich milden Winter in Europa, merklich entspannt. So notieren die europäischen Gaspreise unter dem Stand unmittelbar vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, und auch die Ölpreise sind von ihren Höchst merklich gefallen. Schliesslich sorgte das abrupte Ende der Zero-Covid-Strategie in China zuletzt für Wachstumsfantasie, von der insbesondere Rohstoff- und Luxusgüterkonzerne profitierten.

Globales Wachstum auf Messers Schneide

Ob der Optimismus gerechtfertigt ist, wird sich weisen. Die Weltbank zeigt sich in ihrem jüngsten Bericht zur Weltwirtschaft besorgt. Für 2023 erwartet sie ein globales Wachstum von nur noch 1,7%, wobei sie die Prognosen für das Gros der Länder nach unten korrigiert hat. «Angesichts der fragilen Konjunktur könnte jede neue ungünstige Entwicklung die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen», schreiben die Experten.

Vor dem Hintergrund eines immer noch herausfordernden makroökonomischen Umfelds und zuletzt wieder gestiegener Aktienkurse lohnt es sich, einen frischen Blick auf die Aktienbewertungen zu werfen.

Was die Bewertungskennzahlen zeigen

Zu diesem Zweck hat The Market dreissig Industrie- und Schwellenländer einem umfassenden Bewertungstest unterzogen. Da ein direkter Vergleich der Länder wegen der teilweise beträchtlichen Unterschiede in der Sektorzusammensetzung in der Regel wenig sinnvoll ist, wurde die Bewertung für jeden Markt mit seiner eigenen Historie verglichen und der sogenannte Perzentilrang ermittelt.

Das klingt komplizierter, als es ist: Um den Perzentilrang zu bestimmen, ordnet man alle Kennzahlen der Reihe nach und schaut, an welcher Stelle sich der heutige Wert befindet.

Ein Beispiel: Für den MSCI Switzerland bewegte sich das über den Konjunkturzyklus geglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Shiller-KGV, siehe Erklärung am Ende des Artikels) in der Vergangenheit zwischen 8,5 und 57,8. Ordnet man nun alle seit 1982 monatlich verfügbaren Bewertungszahlen aufsteigend an, kommt der jüngste Wert von 24,5 auf Rang 269 von 492 zu liegen. Mit anderen Worten: In 268 Monaten, oder in 54,5% der Fälle (268/492 = 54,5%), war die Bewertung niedriger als heute, in 45,5% war sie höher.

Damit notiert der Schweizer Markt auf Basis dieser Kennzahl leicht über dem langfristigen Median. Dieser entspricht dem 50. Perzentil und teilt die Kennzahlen in der Mitte: Die eine Hälfte notiert darüber, die andere darunter. Schweizer Aktien sind gemäss Shiller-KGV gegenwärtig in etwa fair bewertet. Das Ganze wird für die wichtigsten Aktienindizes und für verschiedene Bewertungsmasse durchgeführt.

Shiller-KGV: teure niederländische Börse

Wie sieht das Resultat aus? Gemessen am Shiller-KGV war Indien in der letzten Bewertungsübersicht im Oktober der teuerste Markt, im Januar sind nun die Niederlande an die Spitze der Bewertungstabelle gerückt: Sie erreichen das hohe 86. Perzentil, Indien folgt mit einem Wert von 84 dicht dahinter. Auf Platz drei kommt der US-Markt, dessen Shiller-KGV das 71. Perzentil erreicht. Im Dreimonatsvergleich haben sich alle drei Börsen verteuert (vgl. die blauen Balken in der Grafik).

Am günstigen Ende der Bewertungsskala finden sich die Börsenbarometer von Korea (2. Perzentil), Polen (2. Perzentil) sowie Japan (3. Perzentil). Ebenfalls mit einem einstelligen Shiller-KGV aufwarten können die Aktienmärkte Chinas, Singapurs und Südafrikas.

Das gleiche Vorgehen wurde auf vier weitere Bewertungskennzahlen angewendet: auf das vorwärtsgerichtete KGV, das Kurs-Umsatz-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie die Dividendenrendite (siehe Erklärung am Ende des Artikels). Bei allen gilt: Je höher der entsprechende Perzentilrang – er bewegt sich zwischen 0 und 100 –, desto unattraktiver ist die Bewertung.

Niederlande setzen sich an die Spitze

Zur besseren Lesbarkeit lassen sich die fünf verschiedenen Bewertungskennzahlen in ein Gesamtmass aggregieren. Dabei bestätigt sich, was sich oben bereits abgezeichnet hat: Aus Bewertungssicht sind die Aktienmärkte der Niederlande, Indiens und der USA im internationalen Vergleich besonders unattraktiv – und seit der letzten Bestandesaufnahme sind alle drei Märkte teurer geworden.

Die Bewertung des niederländischen Marktes ist in den vergangenen drei Monaten vom 77. auf das 84. Perzentil geklettert, womit er Indien als teuerste Börse an der Spitze abgelöst hat. Massgeblich zu dieser Bewertungsexpansion beigetragen hat ASML, der weltweit wichtigste Hersteller von Equipment zur Halbleiterproduktion, der seit Mitte Oktober einen Kursgewinn von rund 50% hingelegt hat. Der breite Euro Stoxx ist vergleichsweise bescheidende 22% avanciert.

Die 250 Mrd. Fr. schwere Technologiegesellschaft macht rund 36% des MSCI Netherlands aus und stellt dadurch ein beträchtliches Klumpenrisiko dar. Sie handelt zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 43 und bietet eine Dividendenrendite von weniger als 1%. Der IT-Sektor kommt im Börsenbarometer auf ein Gewicht von 43% und bestimmt damit dessen Entwicklung massgeblich. Angesichts der sportlichen Bewertung und der einseitigen Sektoraufteilung ist die Börse anfällig für eine Korrektur. Insbesondere dann, wenn die Zinsen weiter steigen, was Wachstumssegmente wie den Technologiesektor typischerweise belastet.

Indien: from Hero to Zero?

Der MSCI India gehört zu den wenigen Indizes, die das Jahr 2022 entgegen dem globalen Trend höher beendet haben. In Lokalwährung hat er im Jahresverlauf 2% zugelegt, in Franken hat er mit einem Minus von 7,5% immerhin weniger eingebüsst als der MSCI World und der MSCI Emerging Markets. Punkto Bewertung schneiden indische Aktien weiterhin schlecht ab. Wie vor drei Monaten erreicht der Bewertungsindex den hohen Stand von 80.

Die stolze Bewertung konnte der Markt dank des kräftigen Gewinnwachstums lange problemlos wegstecken. Nun aber ziehen Wolken auf: Die indische Notenbank, die Reserve Bank of India, hat die Leitzinsen in den letzten acht Monaten um 225 Basispunkte (Bp) auf 6,5% erhöht – und das, obwohl die Inflation im Dezember bei vergleichsweise niedrigen 5,7% lag. Die Währungshüter haben indes nicht nur die Zinsen angehoben, sie haben dem Bankensystem auch Liquidität im Umfang von rund 8 Bio. Rupien (rund 100 Mrd. Fr.) entzogen.

Langsam kommen die höheren Zinsen in der Wirtschaft an. So scheint der Kreditimpuls – die Veränderung der neu vergebenen Kredite relativ zum Bruttoinlandprodukt – den Höhepunkt überschritten zu haben. Das dürfte sich in den kommenden Monaten negativ auf Wirtschaft und Unternehmensgewinne auswirken.

Angesichts dieser Entwicklung rät Arthur Budaghyan, Leiter Aktienstrategie Schwellenländer beim Analysehaus BCA Research, zur Vorsicht: «Ein rückläufiges Gewinnwachstum und steigende Zinsen kündigen eine deutliche Bewertungskontraktion indischer Aktien an, sowohl absolut als auch im Vergleich zu ihren Konkurrenten in anderen Schwellenländern.»

Zuversichtliche Analysten

Trotz des sich eintrübenden Umfelds sind die Analysten optimistisch. Für die kommenden zwölf Monate erwarten sie für die indische Börse ein Gewinnwachstum von 20%. Entsprechend gross ist die Gefahr von Enttäuschungen. Ob auch im neuen Jahr eine Outperformance gelingt, ist deshalb keineswegs sicher. Zumal die indischen Aktien seit Anfang November an Schwung eingebüsst haben und seither deutlich hinter dem MSCI Emerging Markets zurückgeblieben sind.

Zu den wenig attraktiven Börsen zählt auch der Schweizer Aktienmarkt: Im Oktober erreichte er für kurze Zeit das 51. Bewertungsperzentil und damit ein faires Bewertungsniveau. Doch dank der Börsenerholung der vergangenen Monate notiert der MSCI Switzerland bereits wieder im 62. Perzentil, was einer leichten Überbewertung entspricht.

Türkische Aktien rücken ins Mittelfeld vor

Nach einer stürmischen Rally im vergangenen Jahr sind türkische Titel frappant teurer geworden. So hat der MSCI Turkey 2022 einen Zuwachs von 160% verzeichnet. Die türkische Lira hat zwar gleichzeitig gegenüber den meisten «harten» Währungen substanziell an Wert eingebüsst, aber auch in Franken gerechnet beläuft sich das Plus der türkischen Börse im vergangenen Jahr auf 85% – während der Weltaktienindex (ebenfalls in Franken) rund 19% verloren hat.

Da die Unternehmensgewinne und die Dividenden der Entwicklung hinterherhinken, hat sich das Bewertungsbild verschlechtert. Gehörte der türkische Markt im Oktober noch zu den günstigsten (11. Perzentil), bewegt er sich im Quervergleich mittlerweile im Mittelfeld (35. Perzentil), obschon er relativ zur eigenen Historie immer noch attraktiv bewertet ist.

Nur gerade drei Länder sind im Quartalsvergleich (geringfügig) günstiger geworden: Brasilien, Japan und Singapur. Kein Wunder, ist die Auswahl der sehr günstigen Aktienmärkte geschrumpft: Nur noch zwei Börsenplätze – Chile und Polen – erreichen einen Score von weniger als 10. Im Oktober waren es noch fünf gewesen.

Auf eine Gesamtbewertung von weniger als 20 kommen weitere fünf Märkte, darunter das oben erwähnte Japan (19. Perzentil), Deutschland (18. Perzentil), Südafrika (16. Perzentil), Mexiko (16. Perzentil) und Israel (11. Perzentil). Vor drei Monaten umfasste die Liste noch neun Namen. Die Börsenerholung schlägt sich also bereits in höheren Bewertungen nieder.

Wann findet Chile aus dem Seitwärtstrend?

Seit zwei Jahren bewegt sich die Börse in Chile unter Schwankungen seitwärts. Die Notenbank hat schon früh mit der Straffung der Geldpolitik begonnen. Seit Sommer 2021 hat sie die Leitzinsen von 0,5 auf 11,25% angehoben – deutlich aggressiver als die Währungshüter in den Industrieländern. Dadurch ist nun aber ein Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar. So schätzen die Ökonomen vom Londoner Research-Anbieter Capital Economics, dass die Banco Central de Chile die Leitzinsen bis Ende Jahr auf 7,75% senken wird. Das könnte der Börse Rückenwind verleihen.

Auch die Öffnung Chinas dürfte dank der dadurch wieder steigenden globalen Nachfrage nach Rohstoffen ein Segen für Chiles Wirtschaft sein. Wie wichtig Rohstoffe für das Land sind, zeigt ein Blick auf die Zusammensetzung des MSCI Chile: Der Grundstoffsektor macht hohe 38% des Index aus, Energie kommt auf 8%.

Allerdings belastet die Politik: Im Land war es Ende 2019 zu heftigen Protesten gekommen, weil ein wachsender Teil der Gesellschaft zu wenig vom wirtschaftlichen Erfolg profitiert. Als Antwort auf die Unzufriedenheit sollte eine neue Verfassung ausgearbeitet werden, der erste Entwurf wurde jedoch von der Bevölkerung abgelehnt. Nun wird ein zweiter Anlauf gewagt, und im November soll die Bevölkerung über den Entwurf abstimmen.

Marktbeobachter befürchten, dass die Regierung künftig deutlich spendierfreudiger sein wird, weshalb steigende Haushaltsdefizite und eine höhere Verschuldung drohen. Schliesslich war eine der Hauptforderungen der Proteste 2019, die die Ausarbeitung einer neuen Verfassung ausgelöst haben, ein Ausbau der Sozialleistungen. Hinzu kommt, dass mit der Wahl von Gabriel Boric im März 2022 eine linke Regierung an die Macht gekommen ist, die einen höheren Anteil der Einnahmen aus dem Bergbau an ihre Wählerschaft umverteilen will. Die Politik dürfte deshalb bis auf weiteres für Gegenwind sorgen.