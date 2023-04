Analyse Clariant bietet eine Kaufgelegenheit Der Schweizer Spezialchemiekonzern wird an der Börse weiter gemieden. Die neue Ausrichtung rechtfertigt den Rückstand auf die Konkurrenz allerdings nicht mehr.

Clariant ist eine von Leid geprägte Geschichte für Investoren. Die Ära von Hariolf Kottmann war geprägt von überzogenen Ambitionen und wiederkehrenden Enttäuschungen. Seit jedoch Conrad Keijzer 2021 als CEO übernommen hat, weht ein neuer, frischer Wind beim Schweizer Spezialchemiekonzern – zumindest war das die Ansage, und es bestehen durchaus auch gute Chancen, dass sie eines Tages auch tatsächlich Erfolg bringt.

Bislang jedoch ist die Aktie auch unter der neuen Führung hinter der Konkurrenz zurückgeblieben: Seit Anfang 2021 hat der Stoxx Europe 600 Chemicals fast 10% zugelegt, in Franken gerechnet zumindest den Wert gehalten, die Aktien von Clariant hingegen haben fast 20% eingebüsst.

Die Differenz in der Kursentwicklung resultiert primär aus zwei Phasen: Anfang 2022 wurde bei Clariant eine Bilanzmanipulation aufgedeckt, die finanziell zwar unerheblich blieb, dem Unternehmen aber einen weiteren Schlag bezüglich Vertrauen versetzte – ein Punkt, in dem es aufgrund der Vergangenheit ohnehin einen schweren Stand hat.

In einer zweiten Phase blieben die Aktien gegenüber der Konkurrenz seit dem vierten Quartal 2022 erneut zurück. Das eröffnet nun Aufholpotenzial, denn zwischen dem Bilanzskandal, der nun aus der Welt geschafft ist, und der erneuten Kursschwäche von Clariant liegen operativ höchst erfolgreiche Monate – sowie eine Warnung.

Operative Stärke

In den ersten neun Monaten des Jahres hat Clariant den Umsatz in Lokalwährungen um beachtliche 29% auf 3,9 Mrd. Fr. gesteigert. Beeindruckend ist ebenso, dass 18% des Wachstums auf Preissteigerungen zurückzuführen sind und gleichzeitig das Absatzvolumen um 11% zulegte.

Das rasante Wachstum ermöglichte es dem Management, das Umsatzziel für das Gesamtjahr auf 5,1 Mrd. Fr. anzuheben, rund 18% über Vorjahr. Doch es warnte gleichzeitig vor einer Abschwächung der Dynamik im vierten Quartal: Die Nachfrage liess in einigen Endmärkten nach, auch wegen Lagerabbau bei den Kunden. Zudem belasteten Restrukturierungskosten sowie ein negativer Effekt aus der neuen Anlage zur Produktion des Bioethanols Sunliquid die Profitabilität.

Im Dezember kündigte Clariant dann an, auf dieser rumänischen Anlage einen Abschreiber von 225 Mio. Fr. vorzunehmen. Dies, weil der zuvor angestrebte Produktionsertrag sowie andere Betriebsparameter der neu erstellten Anlage bislang noch nicht im industriellen Massstab gelungen seien.

Warnung wirkte früh

Die bereits an der Neunmonatspräsentation erfolgte Vorwarnung hatte ihr Ziel nicht verfehlt. Der Kurs glitt schon in den folgenden Tagen um mehr als 10% zurück. Nachdem die Analysten ihre Gewinnprognosen zuvor immer wieder nach oben revidiert hatten, griffen nun auch sie zum Rotstift – für 2022 und mit Blick auf 2023 –, allerdings deutlich weniger ausgeprägt, als der Kurs korrigierte.

Diese Kombination – ein erneuter Kurstaucher bei nur minim nach unten angepassten Gewinnschätzungen – führte zu einer zusätzlichen Bewertungsreduktion. Das zwölf Monate vorausschauende, rollierende Kurs-Gewinn-Verhältnis sank in Richtung 12. und glitt damit auf den Wert zu Beginn der Pandemie zurück. Nahe diesem Tiefpunkt notiert es aktuell ein Viertel unter dem Schnitt der letzten fünf Jahre von fast 18.

Die Kursentwicklung von Clariant kontrastiert damit deutlich mit der der europäischen Konkurrenz, die seit Beginn des vierten Quartals klar nach oben zeigt.

Diese sich erneut öffnende Kursschere offenbart nun aber Potenzial, das zudem noch deutlicher wird, wenn der Blick bis zurück zur Pandemie geöffnet wird: Die Titel der europäischen Chemiekonzerne notieren derzeit im Schnitt fast 60% über dem Tief von Anfang 2020, die Aktie von Clariant hingegen lediglich rund 10%, eine Differenz von 50 Prozentpunkten.

Dieser grosse Kursrückstand ist noch Folge des Misstrauens, das auf der Aktie von Clariant aus der Vergangenheit lastet, und der unter Keijzer aufgedeckten Bilanzmanipulation. Doch wird die Differenz nun aber der jüngsten, operativ höchst erfolgreichen Zeit sowie der positiven Aussichten des inzwischen auf drei Divisionen fokussierten Geschäftsmodells nicht mehr gerecht.

Fokus auf Spezialitäten

Nach dem Verkauf der Masterbatches und des Pigmentgeschäfts fokussiert Clariant auf Spezialitäten in den drei Geschäftseinheiten: Care Chemicals mit einem grossen Anteil an weniger zyklischem Verbraucher orientiertem Geschäft; Catalysts, das hilft, chemische Prozesse effizienter auszugestalten, und Additives and Adsorbents, das sich darauf ausrichtet, fossile Ressourcen zu ersetzen.

Insgesamt gibt Clariant an, dass das Unternehmen bereits 60% des Konzernumsatzes in drei Schlüsselbereichen zur Nachhaltigkeitstransformation ihrer Kunden erwirtschaftet: biobasierte Produkte, Dekarbonisierung und zirkuläre Wirtschaft.

Die Ausrichtung verspricht langfristig Potenzial. Konkret liegen derzeit die Hoffnungen aber insbesondere bei Catalysts. Dieser Bereich hat in den letzten beiden Jahren mehrfach enttäuscht und die Ebitda-Marge hat sich von mehr als 20% bis 2022 voraussichtlich halbiert.

Doch mit Blick nach vorn erwarten die Analysten besonders hier eine klare Verbesserung, die die Gewinnentwicklung des Gesamtkonzerns positiv beeinflussen wird.

Im Einklang mit der Warnung für das vierte Quartal durch das Management gehen die Analysten auch für das laufende Jahr von einem bei Care Chemicals und Additives and Adsorbents leicht rückläufigen Geschäft aus. Nur für Catalysts erwarten sie einen um fast 40% steigenden Ebitda.

Der Grund dafür liegt einerseits im Margenverbesserungspotenzial des Bereichs, der 2022 mitunter daran litt, dass aufgrund seiner längeren Geschäftszyklen Preisanpassungen nur mit einer Verzögerung umgesetzt werden können. Andererseits aber auch darin, dass Catalysts mit seinem Projektgeschäft zwar quartalsweisen Schwankungen unterliegt, dafür aber viel unabhängiger von der allgemeinen Konjunktur ist als das übrige Chemiegeschäft. Angesichts einer möglichen Rezession stimmt das zuversichtlich.

Erwartungen zu konservativ?

Offen ist angesichts der konjunkturell unsicheren Aussicht auch, ob sich die Schätzungen für die anderen beiden Geschäftsbereiche nicht als zu konservativ herausstellen könnten.

Das Management warnte für das vierte Quartal zwar von einem Lagerabbau bei den Kunden. Doch der müsste nach einem halben Jahr vorbei sein, sofern die allgemeine Nachfrage nicht massiv wegbricht.

Weiter könnten auch die wieder sinkenden Rohstoffpreise helfen: Clariant hat ihren Anstieg zuvor mit Preiserhöhungen mehr als kompensiert, und der verstärkte Fokus auf Spezialitäten spricht dafür, dass die gezeigte Preismacht – insbesondere im Bereich Care Chemicals – auch im Fall sinkender Rohstoffpreise zum eigenen Vorteil genutzt werden kann. Wie gut das Unternehmen diesbezüglich aufgestellt ist, muss es aber erst noch beweisen.

Margenpotenzial nicht ausgeschöpft

Mit Blick auf das Mittelfristziel von Clariant zeigt sich jedenfalls, dass die Analysten derzeit der Ansage des Managements noch keinen vollen Glauben schenken. Keijzer verspricht für 2025 eine Ebitda-Marge in der Bandbreite von 19 bis 21%. Das liegt rund ein Drittel über dem in den letzten fünf Jahren erreichten Schnitt. Die Analysten sehen bislang Potenzial von weniger als 19% – und rechnen für das laufende Jahr gar mit einer Delle.

Mit Blick der angestrebten Vorteile durch die Fokussierung auf Spezialitäten merken aber selbst die notorisch Clariant-kritischen Analysten der UBS in ihrem letzten Bericht an, dass sowohl der Konsens als auch sie selbst angesichts der 2022 gezeigten «beeindruckenden Preismacht» die Widerstandskraft der neuen Clariant unterschätzen könnten.

Trotz ihrer immer noch unter dem Konsens liegender Erwartungen haben sie die Aktie kürzlich – seit Jahren zum ersten Mal – auf «Buy» hochgestuft. Damit spricht kein einziger der von Bloomberg erfassten Analysten mehr eine Verkaufsempfehlung aus. Zehn empfehlen die Aktie zum Kauf, elf sie zu halten.

Noch sind die Investoren ihrem Rat nicht gefolgt, was ein Kurspotenzial von 23% zum Konsensziel der Analysten von etwas über 19 Fr. offen lässt.

The Market setzt darauf, dass Clariant derzeit Aufholpotenzial hat, und hat die Titel kürzlich im Best Ideas Portfolio aufgestockt.

Der neue Fokus auf Spezialitäten sowie die Verbesserungen in der Führung sprechen klar für den Konzern. Zudem bietet die gedrückte Bewertung ein gewisses Sicherheitspolster für den Fall, dass der konjunkturelle Abschwung doch heftiger ausfallen sollte als derzeit erwartet.