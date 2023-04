Analyse Die Öffnung in China verlängert den Luxus-Boom Die schnelle Wiederbelebung der Wirtschaft nach dem Ende der chinesischen Null-Covid-Politik steht 2023 einer Abflachung im Westen gegenüber. Die grossen Marken profitieren von dieser Verschiebung am meisten, Swatch Group hat Aufholpotenzial.

Das Ende kommt für viele unerwartet schnell: Anfang Dezember ist die chinesische Regierung angesichts von Protesten in den grossen Städten eingeknickt. Die Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus werden in grossen Schritten gelockert, zuletzt sind seit dieser Woche die Grenzen geöffnet. Damit sollen Reisen von und nach China zumindest in kontrolliertem Mass wieder für die breite Bevölkerung möglich werden.

Laut der Chinakennerin Anne Stevenson-Yang ist im Land einiges in Bewegung, wie sie im Interview mit The Market ausführt. Staatspräsident Xi Jinping sei der politischen Elite wohl zu weit gegangen, ein Teil seiner Bestrebungen sei rückgängig gemacht worden. Der Ton sei deutlich wirtschaftsfreundlicher als noch zum Parteitag im Herbst. Parteiparolen wie «gemeinsamer Wohlstand – Common Prosperity» waren zuletzt nicht mehr öffentlich zu hören.

Von der wirtschaftlichen Öffnung nach fast drei Jahren coronabedingter Einschränkungen und den politischen Veränderungen in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt dürften auch viele europäische Unternehmen profitieren. Einen besonders grossen Teil ihres Umsatzes erwirtschaften Luxuskonzerne in China.

Konsummuster verändern sich

Vor Corona machten chinesische Kundinnen etwa 35% der globalen Nachfrage nach Luxusprodukten wie Schmuck, Uhren und Lederwaren aus, wobei fast drei Viertel davon auf Reisen eingekauft wurden. 2019 reisten noch 170 Mio. Chinesinnen ins Ausland, ein Anteil von 11,6% am globalen Tourismus – im Jahr 2021 waren es weniger als 9 Mio. oder 2,3%.

Die Pandemie und insbesondere die schnelle Rückkehr zur Normalität in westlichen Ländern hat die Konsummuster im Luxussegment verändert – wohl nachhaltig. Chinesen kaufen – gezwungenermassen – vermehrt lokal ein. Der heimische Umsatz im Luxussegment hat sich laut dem Beratungsunternehmen Bain & Co in den letzten drei Jahren verdoppelt, insgesamt ist die chinesische Nachfrage aber stark zurückgegangen. So sind die Regionen im Rest der Welt für die Luxuskonzerne wichtiger geworden.

Die Verschiebung gründet insbesondere darauf, dass sich durch die wirtschaftlichen Einschränkungen ein Nachholbedarf angestaut hatte. In den USA und in Europa boomte der Verkauf in den letzten Monaten. Und bis heute ist, wenn überhaupt, nur eine leichte Abschwächung zu spüren: Für das Herbstquartal hat Richemont auch ohne Erholung in China erneut beeindruckende Zahlen vorgelegt – trotz stärker werdender Signale, dass sich insbesondere die europäischen Länder auf eine Rezession zubewegen. Analysten erwarten auch für die letzten drei Monate 2022 eine robuste Nachfrage.

Mit dem Ende der strikten Coronapolitik in China dürfte sich das Gewicht wieder verschieben – und zwar schneller, als noch vor gut einem Monat angenommen worden war. Die lokale Wirtschaft wird an Schwung gewinnen. Der Tourismus nach Europa und in die USA wird sich wohl langsam wiederbeleben, Experten gehen erst für 2024 von einer umfänglichen Wiederaufnahme der Langstreckenflüge aus. Das ist angesichts des grösser gewordenen Gewichts der Luxusnachfrage in China selbst aber nur ein kleiner Bremsfaktor.

Zwei Treiber im Jahr 2023

Damit dürfte die Luxusgüterbranche vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 durch zwei Treiber geprägt sein, sind sich Analystinnen und Beobachter einig: die Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft einerseits und andererseits die Normalisierung, sprich Abflachung der Nachfrage in westlichen Ländern, wo die postpandemische Konsumlaune etwas nachlassen und sich das konjunkturelle Umfeld eintrüben wird.

Für das Researchhaus Bernstein ändert das neue Umfeld einiges. Infolge der Öffnung sehen die Analysten neu eine 50%ige Wahrscheinlichkeit für ein freundliches Basisszenario, in dem der chinesische Absatz 2023 rund 25 bis 35% steigt und derjenige in den westlichen Ländern 5 bis 10%. «Der kombinierte Effekt dürfte ein organisches Wachstum der Luxusnachfrage im mittleren Zehnerbereich sein.»

Analyst Luca Solca sieht zu Jahresbeginn angesichts der hohen Fallzahlen noch schwierige Umstände. Je schneller sich aber die Infektionen jetzt ausbreiteten, desto besser seien die Umsatzaussichten für das erste Quartal insgesamt. Ab dem Frühjahr erwartet Bernstein eine ähnliche oder gar stärkere Erholung der Verbrauchernachfrage in China, als sie mit der Öffnung in westlichen Ländern begann.

Das käme zu einem guten Zeitpunkt. Denn eine Rezession in Europa und gar in den USA dürfte laut dem Analystenteam von Barclays noch Spuren hinterlassen. Die britische Grossbank verweist darauf, dass die Vergleichsbasis – unabhängig vom weiteren Konjunkturverlauf – anspruchsvoll werde. Zu ihren Favoriten unter den Luxusgüterherstellern zählt sie neben dem französischen Branchenprimus LVMH auch Hermès und Richemont.

Grosse Marken im Vorteil

Die Auswahl überrascht nicht. Denn auch 2023 bleiben Grösse und Bekanntheit im Luxussegment Trumpf. Sowohl die Bank of America als auch UBS erwarten, dass die Polarisierung zwischen den führenden Marken und dem Rest, wie sie in den vergangenen achtzehn Monaten sichtbar geworden ist, noch weiter zunehmen dürfte.

Insbesondere das teure Segment hält sich angesichts von Konjunktursorgen bemerkenswert gut, wie die jüngsten Schweizer Exportzahlen zum Uhrenmarkt unterstreichen: Während die Nachfrage nach teuren Uhren (mehr als 3000 Fr.) seit Ende 2021 praktisch kontinuierlich positive Wachstumszahlen aufwies und ein höheres Niveau als vor der Pandemie erreichte, schwankt der Umsatz mit günstigeren Modellen (500 bis 3000 Fr.).

Unterstützt durch neue Designs und stetige Neuerfindung konnten gerade bekannte Marken die höheren Kosten infolge steigender Löhne und Energiepreise im vergangenen Jahr grösstenteils auf die Konsumentinnen überwälzen. Die Preismacht werde auch weiterhin eine der grossen Stärken des Sektors bleiben, «aber 2023 ist wohl den Herstellern mit starkem Markenmomentum vorbehalten», glaubt Zuzanna Pusz. Dazu zählt die UBS-Analystin Richemont und Hermès.

Dank ihrer Positionierung könnten die grossen Player 2023 gar den Druck auf die Verkaufsvolumen mit Preiserhöhungen wettmachen, erwarten die Analysten von Bank of America. Der grössere Fokus auf höhermargige Produkte und Marken sollte den Umsatz in einem schwieriger werdenden Umfeld stabilisieren und die Marge schützen. Hinzu kommt, dass gerade im Luxussegment kaum höhere Lagerbestände verzeichnet werden. Damit dürfte auch der Cashflow hoch bleiben.

Der Margendruck im günstigeren Segment wird dagegen tendenziell zunehmen, insbesondere wenn die Nachfrage in diesem Bereich weniger stark steigt. Denn Luxus – das gilt besonders für Uhren und Schmuck – ist ein Geschäft mit hohen Fixkosten.

Einen weiteren Vorteil sehen die Analysten in der Währung. Je schwerwiegender die Rezession in Europa ausfällt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Euro gegenüber dem Dollar weiter schwach bleibt. 2022 haben viele Amerikaner die Währungsabwertung genutzt und im Euroraum eingekauft. Das bringt die vorwiegend europäischen Unternehmen in eine vorteilhafte Position.

Fazit: 2023 dürfte für die Luxusgüterbranche dank der Öffnung in China erneut ein gutes Jahr mit niedrigem zweistelligen Wachstum werden. Die Profitabilität hat wohl über die gesamte Branche hinweg ihren Höhepunkt erreicht. Im Umfeld von Rezession und Inflation werden die ohnehin schon Starken wie LVMH und Richemont am meisten profitieren. Kommt die chinesische Nachfrage auf breiter Front zurück, hilft das aber insbesondere auch Swatch Group mit dem grössten Exposure gegenüber diesem wichtigen Markt.

LVMH und Richemont sind zu Recht Lieblinge der Analysten

LVMH hat sich in den letzten Jahren zum Luxus-Powerhouse schlechthin entwickelt. Das Portfolio umfasst mehr als 75 Marken von Lederwaren bis Champagner, darunter mit Louis Vuitton und Dior zwei der stärksten Marken am globalen Markt. In den letzten drei Jahren haben die Franzosen ihre lokale Präsenz in China zudem weiter ausgebaut. Damit dürfte auch der Umsatzanteil von derzeit «nur» 21% nach der Öffnung tendenziell wieder steigen.

Der Umsatz von LVMH stieg – mit Ausnahme von 2020 – Jahr um Jahr im zweistelligen Prozentbereich, auch dank Übernahmen wie der von Tiffany & Co im Jahr 2021. 15,8 Mrd. € hat LVMH für die Amerikaner mit einem Umsatz von rund 4,5 Mrd. $ gezahlt. Die Bruttomarge des Konzerns erreicht gegenwärtig fast 70%. Das erlaubt es, weiter kräftig zu investieren – insbesondere in die Werbung: 2022 betrug das Werbebudget rund 10% des Umsatzes von knapp 80 Mrd. €.

Die starke Marktposition führt dazu, dass 32 von 37 Analysten die Aktien von LVMH auch auf dem jetzigen Niveau nahe dem Höchst noch mit «Kaufen» einstufen. Derartiger Optimismus ist nicht immer ein gutes Zeichen. Doch akute Warnsignale sieht The Market keine. Mit dem Kurs sind auch die Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 in den letzten zwei Jahren immer wieder gestiegen. Vor dem Hintergrund stetigen Wachstums und stabiler Profitabilität ist das nachvollziehbar. Entsprechend liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2023 mit 23 unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre (26,2).

Hoch in der Gunst der Analysten steht auch Richemont. Die Trennung von der defizitären Onlinetochter Yoox Net-a-porter war ein Befreiungsschlag. Sobald der Milliardenabschreiber verdaut ist, können Investoren sich auf das Hauptgeschäft konzentrieren – und dieses ist dank der guten Positionierung in bemerkenswerter Verfassung: Wachstum und Marge glänzen, und der freie Cashflow ist deutlich höher als vor der Pandemie. Langfristig sind die Aussichten gut, und dank der Öffnung in China dürfte nun auch 2023 einfacher werden.

Vor diesem Hintergrund sind die Aktien fair bewertet. Mit 20 für 2023 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis zwar noch unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre (25), er ist aber durch den Boom während der Pandemie verzerrt. Zudem dürfte angesichts weiter steigender Zinsen der Druck auf die Bewertung bleiben. The Market empfiehlt, die Titel mit Blick auf die mittlere Frist zu halten. Der einzige Wermutstropfen bleibt die Unternehmensführung: In der Position von Präsident Johann Rupert laufen zu viele Fäden zusammen. Das ist ein Risiko.

Zu den Favoriten der Analysten gehören auch die Titel von Hermès. Sie sind jedoch immer teuer: Gegenwärtig – nahe dem Höchst von Ende 2021 – sind sie zum 45-Fachen des für 2023 geschätzten Gewinns zu haben; in den letzten fünf Jahren betrug das vorausschauende Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten zwölf Monate rund 47.

Die stets hohe Bewertung spiegelt die herausragende Marktposition in einer Nische, zumal Hermès über einen gut ausgebauten E-Commerce-Kanal auch eine jüngere Kundschaft erreicht. Mit einer Betriebsgewinnmarge auf Stufe Ebit von beinahe 40% stechen die Franzosen selbst im verwöhnten Luxussegment klar obenaus.

Kering kämpft nach Abgang bei Gucci

Kering musste im November einen herben Rückschlag einstecken. Mit Alessandro Michele verlässt eine wichtige Figur nach rund sieben Jahren das Unternehmen. Michele hatte massgeblichen Einfluss auf die erfolgreiche Neuerfindung der italienischen Traditionsmarke. Der Umsatz von Gucci hat sich während seiner Zeit fast verdreifacht.

Je länger die Suche nach einem neuen Kreativdirektor bei der wichtigen Marke Gucci dauere, desto schlechter sei das, hält Solca von Bernstein fest. So weiter wie bisher sei keine Option. Und Pusz von UBS fügt an, dass das Risiko bei Gucci – und der anderen wichtigen Marke, Balenciaga – Kering 2023 zumindest teilweise davon abhalten könnte, von der Öffnung in China zu profitieren.

Die Skepsis spiegelt sich auch an der Börse. Zuletzt konnten die Valoren zwar ebenfalls profitieren. Sie notieren aber noch deutlich unter dem Mitte 2021 erreichten Höchst bei fast 800 €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2023 liegt mit 16 unter dem Schnitt der letzten fünf Jahre. Aus Sicht von The Market ist der Bewertungsabschlag infolge der Unsicherheit gerechtfertigt.

Joker Swatch Group

Einer der grössten Gewinner, wenn China sich öffnet, dürfte Swatch Group sein. Dies allein schon wegen der geografischen Umsatzverteilung: Vor der Pandemie entfiel gegen die Hälfte des Umsatzes des Bieler Uhrenkonzerns auf die chinesische Nachfrage. Und das Upside ist nun entsprechend gross.

Dies, auch wenn Swatch Group fundamental nicht zu den Favoriten der Analystinnen gehört. Das Momentum in ihren stärker auf das niedrigere und das mittlere Preissegment ausgerichteten Marken ist vergleichsweise schwach. Und es ist unklar, wie das Unternehmen die Profitabilität und die Kapitaleffizienz langfristig verbessern will. Immerhin konnte es mit der erfolgreichen Zusammenarbeit von Swatch und Omega (MoonSwatch) einen grossen Erfolg feiern.

Die Bewertung spiegelt vor dem Hintergrund der Öffnung in China auch nach dem jüngsten Kursanstieg noch etwas gar grosse Skepsis. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 für 2023 liegt sie deutlich unter dem Branchenschnitt (21). Damit haben die Titel ein überdurchschnittliches Kurspotenzial, weswegen sie auch als Joker in der diesjährigen Aktienauswahl von The Market aufgeführt sind. Anlegerinnen können mit einem taktischen Engagement auf eine Erholung wetten – auch wenn fundamentale Zweifel wie etwa zur Corporate Governance bleiben.