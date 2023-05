Analyse Welche Aktien von einer sinkenden Inflation profitieren 2022 war die galoppierende Inflation in aller Munde. Doch in diesem Jahr könnte sie überraschend deutlich sinken. The Market zeigt, wie sich Anleger für dieses Szenario positionieren können.

Die anhaltend hohe Inflation war das Thema des vergangenen Börsenjahres. Lange Zeit hatte die Zunft der Notenbanker die Teuerung kleingeredet und als vorübergehend («transitory») bezeichnet – ein Trugschluss. 2022 mussten die Währungshüter, allen voran das Fed, mit einem aggressiven geldpolitischen Bremsmanöver Gegensteuer geben, mit schwerwiegenden Folgen für die Finanzmärkte. Während steigende Lohn- und Inputkosten – in erster Linie bei Energie und Rohstoffen – Druck auf die Margen der Unternehmen ausübten, drückten steigende Zinsen auf die Bewertungen. Die Folge: Der MSCI World verzeichnete 2022 den grössten Verlust seit der Finanzkrise 2008.

Doch 2023 könnte ein anderes Ereignis den Verlauf der Börsen massgeblich prägen: Disinflation. Zuletzt häuften sich die Stimmen, die Anlegerinnen und Anlegern dazu raten, sich auf eine Phase stark sinkender Inflation einzustellen und sich entsprechend zu positionieren.

So glauben die Analysten von UBS, dass das Tempo der Disinflation die Märkte in diesem Jahr auf dem falschen Fuss erwischen könnte. Das Team um Nicolas Le Roux sieht klare Anzeichen einer stark abnehmenden Teuerung, beginnend bei den Energiepreisen, die vor allem in Europa die Inflation befeuert haben.

Was eine Disinflation treiben könnte

Während sich auf dem Alten Kontinent der Gasmarkt merklich entspannt habe, sehe man in den USA mit den sinkenden Benzinpreisen einen der Haupttreiber der US-Inflation sich abschwächen, so die Analysten. Auch die nahezu vollständige Auflösung der globalen Angebotsengpässe dürfte 2023 laut UBS eine stark disinflationäre Wirkung entfalten.

Zudem schätzen die Analysten die Arbeitsmärkte weit weniger robust ein, als die nackten Zahlen suggerieren. So zeigten Echtzeitmessungen, dass der Arbeitsmarkt schwächer sei, als es die Statistiken zu Beschäftigung und offenen Stellen vermuten liessen. Das wäre ein gutes Zeichen für die Notenbanken. Damit die Inflation signifikant sinken kann, muss sich der Arbeitsmarkt markant abschwächen.

UBS rechnet bereits für diesen Sommer mit einem Rückgang der Inflation in den USA von derzeit 6,5 auf 2% – gemessen am Consumer Price Index (CPI) –, was derzeit noch unter der Konsenserwartung der Analysten liegt. Die für das Fed wichtige Kernrate der persönlichen Konsumausgaben (Core PCE), also ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, wird nach Meinung von UBS immerhin bis Ende Jahr auf die vom Fed gewünschten 2% zurückfallen.

In der Eurozone prognostizieren die Analysten für 2023 ein Zurückfallen der durchschnittlichen Inflationsrate auf 6% (nach 9,2% im Dezember 2022), bevor sie 2024 auf 2,2% sinken soll.

Jefferies-Stratege Desh Peramunetilleke zieht im Hinblick auf eine kommende Disinflationsphase gar Parallelen zu den frühen Achtzigerjahren, als die Teuerung in den USA infolge des ultrarestriktiven Kurses von US-Notenbankchef Paul Volcker binnen zweier Jahre von knapp 15 auf rund 5% zurückfiel – auf Kosten einer Rezession. Peramunetilleke betont, dass seit Paul Volcker kein US-Notenbankchef die Zinsen so aggressiv erhöht hat, wie Jerome Powell es derzeit tut. Zudem schenkt er Powells Aussage Glauben, «ökonomischen Schaden» in Kauf nehmen zu wollen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.

Daher hält der Jefferies-Analyst, der sich in seiner Analyse allerdings auf die USA beschränkt, einen ähnlich starken Disinflationstrend wie Anfang der Achtzigerjahre für wahrscheinlich – einhergehend mit schwächeren Unternehmensergebnissen und einer US-Rezession in der zweiten Jahreshälfte.

Auf jedes Szenario vorbereitet sein

Natürlich ist es alles andere als in Stein gemeisselt, dass es so kommt. Auch die Analysten von UBS betonen, dass die Prognose einer Disinflation mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. In der Tat könnte vor allem die überraschende Abkehr Chinas von seiner Zero-Covid-Politik in diesem Jahr erheblichen inflationären Druck ausüben, vor allem auf die Öl- und Gaspreise. Zudem würde eine temporäre disinflationäre Phase kaum etwas daran ändern, dass viele Experten langfristig von einer strukturell höheren Inflation ausgehen – etwa wegen Deglobalisierungstendenzen oder der demografischen Entwicklung.

Dennoch lohnt es sich, alle Szenarien in Betracht zu ziehen und auf eine disinflationäre Phase vorbereitet zu sein. Dafür soll zunächst ein quantitativer Ansatz vorgestellt werden, der einen Überblick verschafft, welche Sektoren für ein solches Szenario im Vorteil sind. Anschliessend taucht The Market in die Mikroebene und geht auf einige Schweizer Aktien ein, die von einer Disinflation profitieren könnten.

Positionierung: welche Sektoren?

Für die Aktienselektion gehen die Analysten von UBS einen quantitativen Weg. In einem Screeningverfahren berücksichtigen sie drei Kriterien, um vielversprechende Titel für die Phase einer sinkenden Inflation zu identifizieren: Renditesensitivität für Inflationsindizes, Kursentwicklung während disinflationärer Phasen sowie die Sensitivität des Umsatzes für Veränderungen in den Inflationsindizes.

In ihrer Analyse kommt UBS zum Schluss, dass – auf globaler Ebene – Aktien aus den Bereichen Gesundheit und Kommunikationsdienste in Phasen sinkender Inflation überdurchschnittlich performt haben. Auch die Segmente Technologie und zyklischer Konsum fallen insgesamt mit einer leicht besseren Performance auf. Letzteres Segment zeigt sich in den USA allerdings deutlich robuster als in Europa.

Auf der anderen Seite profitiert – kaum überraschend – der Energiesektor am wenigsten von einer Disinflation. In allen vier untersuchten Regionen (USA, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika) rangiert Energie ganz hinten. Ebenfalls weit hinten liegen Titel aus dem Finanzbereich, und auch Industrievaloren profitieren wenig. Wichtig ist hier: Dass ein Sektor auf den hinteren Rängen liegt, bedeutet nicht, dass eine Aktie aus diesem Bereich per se schlechter abschneiden muss. Der Sektor weist jedoch insgesamt weniger Gewinner auf als andere.

Ein Blick auf die einzelnen Regionen zeigt: In den USA (S&P 500) sind in der Liste der Disinflationsprofiteure Technologieaktien stark übervertreten. Lesebeispiel: Aus dem Technologiebereich stammen 21% der Titel, bei denen das UBS-Screening einen positiven Effekt der Disinflation auf die Kursperformance festgestellt hat.

In Europa (Stoxx 600) ist Gesundheit ganz vorne, dicht dahinter folgt der Immobiliensektor. Der Finanzsektor wiederum schneidet sogar schlechter ab als Energie.

In der UBS-Liste der europäischen Aktien, die am positivsten mit Phasen sinkender Inflation korrelieren, finden sich lediglich zwei Schweizer Valoren. Mit Logitech und AMS Osram stammen beide aus dem Tech-Bereich.

Im US-Markt identifiziert UBS folgende Aktien, die im Falle einer disinflationären Phase profitieren könnten.

Welche Schweizer Aktien?

Um sich der Frage, welche Unternehmen bei einer fallenden Inflation im Vorteil sind, zu nähern, lohnt es sich gemäss Jean-Philippe Bertschy, Head of Swiss Equity Research bei Vontobel, zunächst zu schauen, wer von sinkenden Zinsen profitieren wird. Diese würden schliesslich mit einer Disinflation einhergehen.

«Hier sehe ich vor allem Qualitätswerte wie Straumann, Givaudan, Sika oder Partners Group ganz vorne.» Diese Wachstumstitel haben bis 2021 einen enormen Aufschwung erlebt, bevor sie im vergangenen Jahr aufgrund steigender Zinsen eine signifikante Bewertungskontraktion durchlaufen haben. Sollte sich der Inflations- und damit auch der Zinsdruck weiter abschwächen, würde ihnen das Luft verschaffen.

Für Stefan Frischknecht, Leiter Aktien Schweiz von Schroders, ist das Thema Preismacht nicht nur bei steigender Inflation von Bedeutung, sondern kann auch im Fall sinkender Inputpreise entscheidend sein. «Unternehmen, die unter der hohen Inflation gelitten haben, die Preise aber weitergeben konnten, könnten profitieren, sobald die Inputkosten zurückgehen», sagt er.

Disinflation bringt positiven Margeneffekt

Frischknecht spricht hier einen positiven Margeneffekt an, der dann entsteht, wenn die Inputpreise für die Unternehmen wieder sinken, während die eigenen Preise erhöht bleiben. In der Schweiz könnten davon vor allem diejenigen Gesellschaften profitieren, die mit erhöhten Rohstoffpreisen konfrontiert wurden.

«Industrieunternehmen sollten 2023 gegenüber dem vergangenen Jahr eine bessere Marge haben, falls die Inputpreise auf ein Niveau zurückgleiten, das im Durchschnitt unter dem Vorjahreswert liegt», sagt Frischknecht – fügt jedoch hinzu, dass auf der Lohnseite noch keine wirkliche Inflation stattgefunden habe. «Sollte es bei den Löhnen zu signifikanten Erhöhungen kommen, hätte dies einen negativen Einfluss auf die Margen.»

Dennoch habe sich bei den Industrieunternehmen zum Beispiel Georg Fischer mit der erfolgreichen Weitergabe von Kosten in eine gute Ausgangslage gebracht. «Dort wurde vorausschauend gehandelt, sodass wir auch bei einer sinkenden Inflation noch eine Weile gute Margen erwarten dürfen.» Auch bei Geberit, wo die Kostenweitergabe verzögert stattgefunden habe, würden die Margen steigen, wenn die Rohstoff- und die Energiepreise fielen, so Frischknecht.

Bertschy sieht diesen positiven Margeneffekt auch bei Givaudan und Lindt & Sprüngli. «Das Management von Givaudan hat vergangene Woche berichtet, dass es von einer Erhöhung der Inputkosten von 5% ausgehe. Ich denke, das ist sehr grosszügig gerechnet.» Da der Riechstoff- und Aromenhersteller bereits Preiserhöhungen verhandelt habe, würden hier – zusammen mit den Auswirkungen der Restrukturierungsmassnahmen – Chancen für einen positiven Effekt auf die Marge liegen, so Bertschy.

Sika als Profiteur im Bausegment

Auch die Deutsche Bank betont in einer neuen Studie über den Bausektor die derzeitige Bedeutung der Preismacht. In einem «Umfeld von Disinflation und Volumenrückgang» setze man auf Gesellschaften, die ihre Preise stabil halten könnten, so Analyst Matthias Pfeifenberger. Er hebt hervor, dass im vergangenen Jahr die Preise für Baumaterialien um 15%, die für Zement um 25% und die für Dämmstoffe um 35% gestiegen seien. «Die besten Anbieter konnten dabei eine positive Preis-Kosten-Spanne erzielen und ihre Margen sogar ausweiten.»

Hier sieht Pfeifenberger vor allem Sika in guter Position, ihre Margen 2023 zu verbessern. Zwar sei beim Bauzulieferer 2022 die Preisanpassung der Kostensteigerung lange Zeit hinterhergehinkt, was zu mehreren Enttäuschungen bei den Margen geführt habe, weil das Management die Kunden nicht mit zu aggressiven Preiserhöhungen überfordern wollte. Dennoch dürfte Sika die Preise auch bei einem Rückgang der Energie- und der Rohstoffkosten halten, was Spielraum für Margenverbesserungen impliziere.