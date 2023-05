Analyse Langfristtrends sprechen für Rohstoffaktien Die Wiedereröffnung Chinas, die Energiewende und geringe Investitionen in neue Minen schaffen ideale Voraussetzungen für Rohstoffunternehmen. Ihre Aktienkurse schwanken jedoch stark.

Was gibt es Besseres für einen Hersteller, als dass der Bedarf stetig steigt und das Angebot mit der Nachfrage nicht mithält, weil es nicht auf die Schnelle erhöht werden kann? Die Förderer von Industriemetallen und anderen Bodenschätzen befinden sich in einer solch komfortablen Lage. Das macht sie für langfristig engagierte Investoren attraktiv.

Doch als Investor muss man bereit sein, mit den typisch grossen Kursschwankungen zu leben. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt tendieren Rohstoffwerte dazu, über- und unterzuschiessen. Seit einigen Jahren sind die Ausschläge milder. Doch auf kurze Frist geben hier nach wie vor die Wirtschaftszyklen den Takt an.

Der Rohstoffbereich wird zurzeit von drei Megatrends bestimmt: Das Erwachen der chinesischen Wirtschaft nach Beendigung der rigorosen Non-Covid-Strategie und die Dekarbonisierung des Energiesektors werden die Nachfrage nach Metallen längere Zeit anheizen. Gleichzeitig halten die vergleichsweise sehr bescheidenen Investitionen für die Erschliessung neuer Bodenschätze das Angebot knapp. Kumuliert führen diese Trends zu tendenziell steigenden Preisen.

China-Erholung ist in den Kursen schon drin

Für einen eher kurzfristigen, aber spürbaren Boom sollte die Nachfragebelebung in China sorgen. In vielen Anwendungen, die den Einsatz von Metallen erfordern, gehört China weltweit zu den grössten Nachfragern. Wenn sich die chinesische Wirtschaft also auch nur einigermassen einpendelt, wird das zu einer starken Nachfragesteigerung führen. Dieser Effekt dürfte in den Kursen der Bergbauaktien indes berücksichtigt sein. Seit vergangenem Sommer haben die Titel der meisten Bergbaumultis um 30 bis 40% zugelegt.

Von den typischen kurzfristigen Ausschlägen – nach oben wie nach unten – werden die Investoren meist auf dem falschen Fuss erwischt. Aus Sicht von The Market ist es deshalb ratsamer, auf die längerfristigen Trends zu setzen. Die präsentieren sich im Rohstoffbereich jetzt in einem so guten Licht wie seit langem nicht mehr. Ein Katalysator dafür sind die Auswirkungen, die die Energiewende auf die Nachfrage nach Industriemetallen hat. Ohne genügend Metalle werden die ambitiösen Ziele der Klimapolitik nicht erreicht.

Ob neue Stromnetze, Photovoltaikanlagen, Windkraftwerke oder Elektrofahrzeuge, immer ist damit ein steigender Bedarf an Metallen verbunden. Umfangmässig sind davon vor allem Eisenerz, Kupfer und Aluminium betroffen. Aber auch das für Batterien benötigte Lithium und Kobalt braucht es künftig in enormen Mengen. Vielleicht werden sie einst durch billigere oder häufiger verfügbare Materialien ersetzt. Aus heutiger Sicht dürften sie jedoch noch lange unersetzlich bleiben.

Die sich abzeichnenden Mankos sind beeindruckend: Am Beispiel Kupfer hat das schottische Forschungs- und Beratungsunternehmen Wood Mackenzie dargelegt, wie wichtig dieses Metall für die Erreichung der Klimaschutzziele ist. Selbst in einem Basiszenario, das von einer (zu starken) Klimaerwärmung um 2,2 bis 2,4 Grad bis 2050 ausgeht, reicht das erwartete Angebot bei weitem nicht aus, um die prognostizierte Nachfrage zu decken. Für andere Metalle gilt das Gleiche.

Klimapolitik erfordert mehr Metalle

Der Einsatz erneuerbarer statt fossiler Energien senkt zwar die Emissionen von Treibhausgasen. Hingegen braucht es dafür auch überdurchschnittlich viel Metalle.

In einem Elektrofahrzeug steckt wegen der Batterie etwa sechsmal so viel Metall wie in einem Auto mit einem Verbrennungsmotor. Allein der Kupferanteil ist dreimal so hoch. Kostenmässig entfallen trotzdem nur etwa 2% auf dieses Metall, was eine hohe Preiselastizität erwarten lässt. Das freut die Bergbauunternehmen. Wenn sich Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren also durchsetzen, führt das unweigerlich zu einer stark steigenden Metallnachfrage.

Auch im Energiebereich braucht es wegen der guten Leitfähigkeit des Metalls immer mehr Kupfer, sowohl für Stromnetze als auch für Windturbinen und Photovoltaikanlagen. Für die Produktion der gleichen Strommenge ist für eine Windturbine neunmal mehr Metall nötig als für ein Erdgaskraftwerk. Bei Offshore-Anlagen ist das Verhältnis wegen der längeren Strecke der Stromübertragung noch ausgeprägter. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) hat der Metallanteil pro zusätzlicher Energiemenge seit 2010 um 50% zugenommen.

Gemäss Berechnung von Glencore, die sich auf das Szenario der IEA stützt, werden bis 2030 mehr als 50 Mio. m3 Kupfer fehlen. Das entspricht fast 17% der bis dann erwarteten Gesamtnachfrage oder 5,6 Mio. m3 jährlich.

Angesichts dieser extremen Nachfragesituation ist es angebracht, das Angebot zu erhöhen, also neue Minen zu bauen oder die Kapazitäten bestehender zu erhöhen. Projekte gibt es genügend; laut Wood Mackenzie haben sie ein Volumen von gesamthaft jährlich 17 Mio. m3. Das entspreche ungefähr dem Doppelten dessen, was es für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels brauche, rechnet der Marktexperte vor.

Zurückhaltende Investitionstätigkeit

Doch für die Bergbaukonzerne geht die Rechnung offenbar (noch) nicht auf. Im Nachgang der Globalisierung und des Nachfragebooms vonseiten Chinas ist vor rund zehn Jahren enorm viel Geld in neue Kupferkapazitäten geflossen. Als die Angebots-Nachfrage-Situation kippte und der Kupferpreis sank, gingen auch die Investitionen schlagartig zurück. 2016 und 2017 machten sie weniger als ein Drittel davon aus.

Mittlerweile stecken die Unternehmen wieder mehr Geld in den Ausbau ihrer Kupferaktivitäten. Doch das reicht bei weitem nicht aus, um die erwartete Nachfrage zu befriedigen. Laut Wood Mackenzie müssten sie rund doppelt so hoch sein.

Diese Zurückhaltung betrifft jedoch nicht nur Kupfer: Laut Experten von S&P Global Market Intelligence werden die Investitionen der Rohstoffbranche von 2002 bis 2026 gesamthaft um fast ein Drittel zurückgehen.

Geprägt von den schmerzhaften Erfahrungen der letzten Baisse verwenden die Unternehmen ihren Cashflow nicht für die Realisierung ihrer Expansionsvorhaben, sondern schütten die Mittel lieber den Aktionären in Form von höheren Dividenden und Aktienrückkäufen aus. Die Valoren der meisten Bergbauunternehmen zeichnen sich derzeit durch eine überdurchschnittlich generöse Dividendenrendite aus. Die Analysten gehen davon aus, dass die Ausschüttungen in den kommenden Jahren tendenziell eher kleiner ausfallen werden.

Im Kreislauf

Doch vielleicht pendeln sich Angebot und Nachfrage trotzdem ein, denn im Rohstoffbereich und bei den Metallen im Besonderen ist das vorhandene Angebot flexibel. Metall wird nicht einfach verbraucht, sondern kann aufbereitet und mehrmals genutzt werden. Man schätzt, dass sich ungefähr 80% der bisher geförderten Metallmenge nach wie vor im Umlauf befinden. Seit Jahrzehnten werden Metalle rezykliert. In der Herstellung von Stahl war es immer üblich, einen grossen Teil der verarbeiteten Menge aus Altmetall herzustellen.

Finanziell am meisten lohnt sich die Wiederverwertung von Altaluminium. Alu lässt sich ohne Qualitätseinbusse fast unendlich viele Male rezyklieren. Auf diese Weise werden rund 95% der Energie eingespart. In der EU gelangen immerhin rund 70% des Aluminiums wieder in den Kreislauf, in den USA ist es nur halb so viel.

Je höher die Preise für Energie und Emissionszertifikate sind, desto stärker macht sich der Einsatz von Sekundärmetallen bezahlt. Die Energiepreishausse hat also auch ihr Gutes. Wenn mehr wiederverwertet wird, müssen die Unternehmen weniger für CO 2 -Zertifikate ausgeben, und die Nachfrage nach Primärmetallen sinkt.

Wegen strengerer Umweltauflagen, und weil es sich finanziell rechne, werde sich der Anteil von Sekundärmetallen von derzeit gut einem Drittel bis 2050 auf 45% erhöhen, prognostiziert Wood Mackenzie. Beim Kupfer wird derzeit rund ein Fünftel des Verbrauchs mit aufbereitetem Material gedeckt.

Auf diesen Trend sind einige Bergbauunternehmen bereits aufgesprungen. Der schwedische Anbieter Boliden 📈zum Beispiel gilt als führend bei der Wiederverwertung von Elektroschrott, konkret bei der Gewinnung von Zink, Kupfer, Nickel und Blei. Auch Glencore 📈 betreibt immer mehr Wiederverwertungsanlagen für Altbatterien und Elektroschrott.

Ganz ohne den Zubau neuer Primärkapazitäten wird es trotzdem nicht gehen, dafür ist der Mehrbedarf zu gross. Das wirkt sich auf die Investitionen der Bergbaukonzerne aus. Sie werden indes erst freigegeben, wenn die Projekte sich rechnen, die Unternehmen also sicher sind, dass die langfristige Preisentwicklung in die richtige Richtung geht. Unter Zeitdruck stehen sie nicht. Wenn das Angebot knapp bleibt, verdienen sie einfach mehr aus den bestehenden Produktionskapazitäten.

Viele Abnehmer sind zudem bereit, mehr für Metalle zu zahlen. Die Preise für Windturbinen sind in den vergangenen zwei Jahren um gut 40% gestiegen, schreibt die Branchenorganisation WindEurope. Auf die Nachfrage hat das wenig Einfluss, weil ein Grossteil der Kosten durch Subventionen gedeckt ist.

Analysten bleiben vorsichtig

Für die Rohstoffunternehmen war die Pandemie eine ausserordentlich lukrative Zeit, die sich nicht wiederholen wird. Das zumindest ist die Erwartung der Analysten. Sie rechnen damit, dass es Jahre dauern wird, bis die 2021 und 2022 erwirtschafteten Rekordgewinne egalisiert werden. Bis Mitte dieses Jahrzehnts prognostizieren sie tendenziell abnehmende Überschüsse.

Noch sprudeln die Gewinne indes, weshalb die Bewertungen der Bergbauaktien nach wie vor bescheiden sind, obwohl sie seit vergangenem Sommer bereits deutlich Boden gutgemacht haben. Der Marktkonsens geht offenbar davon aus, dass sich die Bewertungen durch rückläufige Gewinne normalisieren werden.

Das mag sein. Mit Blick auf die erfreulichen Langfristtrends erachtet The Market diese Erwartung jedoch als etwas gar vorsichtig. Investoren, die den typisch flatterhaften Kursverlauf der Rohstofftitel tolerieren, können sie für ein längerfristiges Engagement weiterhin in Betracht ziehen.