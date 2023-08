Analyse Mit Gold auf die Kapitulation der Notenbanken wetten Der Stress im Bankensystem erhöht das Risiko einer Rezession. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bald wieder gelockert werden, wächst. Zu den grössten Profiteuren werden Edelmetalle und Minenkonzerne zählen. Gold flirtet bereits mit einem neuen Rekordhoch.

Die Verunsicherung an den Märkten ist deutlich spürbar. In den USA eskaliert die Krise bei den Regionalbanken weiter. Die notfallmässige Übernahme der First Republic Bank durch JPMorgan Chase Anfang Woche hat die Situation nicht beruhigt. Im Gegenteil: Aktien aus dem Finanzsektor stehen erneut schwer unter Druck.

In Washington braut sich derweil ein hässlicher Streit um die Erhöhung der Schuldengrenze zusammen. Angesichts der hauchdünnen Mehrheit der Republikaner im Kongress und der Uneinigkeit in ihrem eigenen Lager ist ein rascher Kompromiss mit den Demokraten nicht absehbar. Die Gefahr eines Zahlungsausfalls der USA erscheint grösser denn je. Selbst wenn es nur temporär zum Default kommt, sind die Konsequenzen kaum absehbar.

Zugleich trüben sich die Konjunkturaussichten ein. Das suggeriert der Einbruch beim Ölpreis. Amerika wird im weiteren Jahresverlauf vermutlich in eine Rezession fallen. In China verläuft die Erholung bislang enttäuschend. Der Internationale Währungsfonds dämpft den Ausblick und rechnet auf mittlere Sicht mit dem schwächsten Wachstum der Weltwirtschaft seit mehr als dreissig Jahren.

Kein Wunder also, sind sichere Anlagen wie Edelmetalle gefragt. An der US-Rohwarenbörse Comex ist der Preis für Gold seit dem Tief vom letzten Herbst 27% auf 2055.70 $ pro Unze avanciert und flirtet mit der historischen Bestmarke vom Sommer 2020. In anderen Währungen wie Franken, Euro, Pfund oder Yen hat er bereits ein neues Rekordhoch erreicht oder ist ebenfalls nahe dran.

Kräftig Auftrieb verspürt ebenso Silber. In der Regel folgt das weisse Metall dem Goldpreis, verhält sich aber wesentlich volatiler. Zu 26.23 $ pro Unze ist die Notierung von den Höchstständen der letzten Boomphasen um die Jahre 1980 und 2011 zwar noch weit entfernt. Allein seit Anfang März hat der Silberpreis jedoch fast 30% zugelegt. Der Schub verdeutlicht, wie explosiv ein Ausbruch sein kann.

Wie es an den Finanzmärkten weitergeht, weiss niemand. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Aussichten für die Wirtschaft aufhellen und der Stress im Finanzsektor abklingt. In einer Zeit, in der das Vertrauen in Regierungen sowie Währungen erodiert und man möglicherweise mit strukturell höherer Inflation rechnen muss, erscheint es jedoch vernünftig, das Portfolio gegen böse Überraschungen abzusichern.

Das Fed und der Bull Case für Gold

Der Inflationsschub im Nachgang der Pandemie zwingt Zentralbanken weltweit zu einer straffen Geldpolitik. Mit dem Entscheid von dieser Woche hat das Federal Reserve den Leitzins seit März 2022 inzwischen um satte 5 Prozentpunkte erhöht. Härter ging die mächtigste Notenbank der Welt letztmals nur unter Paul Volcker Anfang der Achtzigerjahre vor.

Die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, dass sich diese aggressive Kampagne dem Ende nähert – oder bereits abgeschlossen ist. Fed-Chef Jerome Powell signalisiert, dass weitere Zinserhöhungen nicht mehr sein Hauptszenario sind. Eine Pause an der nächsten Sitzung der US-Notenbank von Mitte Juni ist wahrscheinlich. In der Vergangenheit bedeutete das meist das Ende eines Zinszyklus.

Der Ton aus dem Fed wird bereits wesentlich milder. Setzte sich Powell bislang als kompromissloser Bekämpfer der Inflation in Szene, liess er während der Pressekonferenz durchblicken, dass die Geldpolitik in den USA beim aktuellen Leitzins von 5 bis 5,25% ausreichend restriktiv sein dürfte. «Wir sind möglicherweise nicht weit davon entfernt. Vielleicht sind wir sogar auf diesem Niveau», sagte der Fed-Chef.

Dadurch eröffnen sich erbauliche Perspektiven für Edelmetalle. «In den vergangenen Zinserhöhungszyklen hat Gold jeweils unterdurchschnittlich abgeschnitten, wenn das Fed eine strenge Haltung einnahm und künftige Zinserhöhungen in Aussicht stellte», meint der US-Investmentstratege Larry McDonald. «Der Goldpreis tendiert jedoch nach oben, wenn der Markt erkennt, dass sich der Zinserhöhungszyklus dem Ende zuneigt und der Ton des Fed weniger aggressiv ist», fügt er hinzu.

Die folgende Grafik verdeutlicht diesen Sachverhalt. In der Phase ab Mitte 2022 beispielsweise, in der das Fed den Leitzins (Fed Funds Rate, rote Linie) rasch erhöhte und immer schärfere Töne zur Geldpolitik anschlug (Hawkish Fedspeak) stand der Goldpreis (weisse Linie) unter Druck. Im Gegensatz dazu verspürte er kräftig Auftrieb, als das Fed am Ende des letzten Zyklus ab Anfang 2019 mildere Worte (Soft Fedspeak) wählte.

Quelle: Bear Traps Report

Im asiatisch-pazifischen Raum haben diverse Zentralbanken bereits eine Pause bei der Straffung der Geldpolitik eingelegt. Etwas anders sieht es in Europa aus. Die EZB bekräftigt, dass sie weitere Zinserhöhungen plant. Mit einem Schritt von 0,25 Prozentpunkten hat aber auch sie an der Sitzung vom Donnerstag erstmals in diesem Zyklus das Tempo gedrosselt.

Treiber für den Goldpreis

Dabei dürfte es kaum bleiben. Mit Blick auf den Stress im amerikanischen Bankensystem, strengeren Bedingungen an den Kreditmärkten und der sich abzeichnenden Abkühlung der Wirtschaft nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass die Zentralbanken beim Feldzug gegen die Inflation bald kapitulieren müssen.

Noch dementiert das Fed die Absicht zu Zinssenkungen. An den Märkten wird indes bereits eine Lockerung der Geldpolitik in den USA antizipiert. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen – ein verlässlicher Indikator zur künftigen Zinsentwicklung – ist seit dem Hoch von Anfang März von 5,05 auf 3,75% gesunken, womit sie 1,25 Prozentpunkte unter dem aktuellen Zinsniveau liegt.

«Gold wird in der Regel weniger durch Veränderungen bei Angebot und Nachfrage getrieben, sondern vor allem durch makroökonomische Faktoren, wobei die US-Realzinsen und der Dollar den grössten Einfluss ausüben», bemerken dazu die Rohstoff-Spezialisten von UBS.

In beiden Fällen entwickeln sich die Dinge für das Edelmetall in die richtige Richtung. Nachdem der Dollar als Referenzwährung für Gold Ende September auf den höchsten Stand seit zwanzig Jahren gestiegen war, hat er sich mehr als 11% abgewertet. Setzt ein neuer Trend an den Devisenmärkten einmal ein, hält er üblicherweise für längere Zeit an.

Eine Trendwende zeichnet sich möglicherweise auch beim zweiten Schlüsselfaktor für den Goldpreis ab. In den USA sind die einjährigen Realzinsen – der nominale Satz abzüglich der Inflation – im April zum Vormonat von 2,6 auf weniger als 1,2% gesunken. Die Opportunitätskosten für das Halten von Gold nehmen damit wieder ab, da Gold weder Zinsen zahlt noch eine Dividendenrendite abwirft.

Dass sich der Goldpreis im vergangenen Jahr trotz rasch steigender Realzinsen und des festen Dollars überraschend gut gehalten hat, führt das Rohstoff-Team von UBS auf massive Käufe von Zentralbanken sowie auf die robuste Nachfrage nach physischem Gold von Kleinanlegern zurück.

Gemäss dem World Gold Council haben Zentralbanken 2022 nicht nur zum dreizehnten Jahr in Folge mehr Gold gekauft als verkauft. Mit Nettokäufen von fast 1140 Tonnen erreichte das Volumen das höchste Niveau seit Beginn der Datenerhebung 1950, wobei im dritten und vierten Quartal jeweils mehr als 400 Tonnen gekauft wurden.

Nettokäufe (grüne Balken) und Nettoverkäufe (rote Balken) der Zentralbanken am Goldmarkt, in Tonnen. Quelle: World Gold Council

Als Käufer treten primär Zentralbanken von Schwellenländern auf. Für viel Aufmerksamkeit hat Ende Jahr die Nachricht gesorgt, dass die People’s Bank of China die Goldreserven seit Herbst 2019 erstmals wieder erhöht. Bedeutende Akteure sind auch Singapur, die Türkei und Länder aus dem Nahen Osten.

Eine wichtige Rolle für den Goldpreis spielen ebenso die Transaktionen von Exchange Traded Funds (ETF), die in Gold investieren. Massgebend sind hier Investoren aus Europa und Nordamerika. Im März waren die Mittelflüsse in Gold-Fonds erstmals seit April 2022 leicht positiv, was wohl an der allgemeinen Verunsicherung durch die Bankenkrise lag.

Mittelfluss in Gold-ETF von europäischen und amerikanischen Investoren (grüne bzw. blaue Balken, in Mrd. $); Goldpreis (rechte Skala). Quelle: World Gold Council

Ansatzpunkte für Investments

Investorinnen und Investoren, die sich vor diesem Hintergrund für Investments im Bereich Edelmetalle interessieren, stehen verschiedene Möglichkeiten offen. Obwohl der Handel mit Gold sehr liquid ist, weisen die meisten Portfolios nur ein geringes Exposure auf. Von den weltweit annähernd 270 Bio. $ an Finanzanlagen wird der Anteil auf bloss 1% geschätzt.

An der Börse bietet sich als erster Ansatzpunkt ein ETF auf Gold an. Der grösste Fonds in dieser Kategorie ist der SPDR Gold Trust (Kürzel: GLD) 📈. Er umfasst ein Volumen von knapp 60 Mrd. $ und deponiert seine Goldanlagen bei den Grossbanken HSBC und JPMorgan Chase.

Eine Alternative ist der Sprott Physical Gold Trust (PHYS) 📈 mit einem Volumen von 6,5 Mrd. $, der ebenfalls in New York sowie in Toronto gehandelt wird. An der Schweizer Börse ist beispielsweise der UBS Gold ETF 📈 kotiert.

Als Pendant für Silber empfehlen sich der iShares Silver Trust ETF (SLV) 📈 sowie der Sprott Physical Silver Trust (PSLV) 📈. Der ZKB Silver ETF AA 📈 wird an der Schweizer Börse gehandelt.

Ein zweiter Ansatzpunkt sind Aktien von Minenkonzernen. Sie sind im Prinzip eine Option auf Gold oder Silber, womit sie bei einem steigenden Preis des betreffenden Edelmetalls mehr Potenzial versprechen. Eine Faustregel besagt, dass ihr Kurs in einer Hausse etwa um den Faktor 2 bis 3 besser performt als der Goldpreis. Das Risiko ist dafür aber auch wesentlich grösser, wenn die Wette nicht aufgeht.

Besonders spannend ist an Minenaktien, dass sie gemessen am Goldpreis momentan noch deutlich unterbewertet sind. Dieser Abschlag hat vor allem mit den mentalen Nachwirkungen der schweren Baisse in den Jahren 2012 bis 2018 zu tun. Auch verhielt sich die Branche lange wenig freundlich gegenüber den Aktionären.

«Den Unternehmen wurde deshalb angelastet, dass sie zu hohe Schulden haben, keine Dividenden zahlen und Geld durch überteuerte Akquisitionen oder unprofitable Projekte vernichten», sagt Heinz Isler, Berater institutioneller Investoren in Genf mit langjähriger Erfahrung im Rohstoffsektor.

«Das ist heute alles Geschichte», fährt der Branchenkenner fort. «Die Schulden sind grösstenteils getilgt, in den meisten Chefetagen ist ein besseres Management am Steuer, manche Konzerne erwirtschaften einen massiven Cashflow, die Dividendenrenditen betragen 2 bis 4%, was Unternehmen aus dem Industriesektor ebenbürtig ist», hält er fest. «Doch das alles wird vom Markt bislang nicht honoriert.»

Der einfachste Weg, auf Aktien von Minenkonzernen zu setzen, ist der VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) 📈. Er umfasst gut fünfzig Titel und gewichtet seine Positionen nach der Marktkapitalisierung.

Der VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 📈 investiert in kleinere Gold- und Silberförderer und ist volatiler. Aber auch seine grössten Portfoliogesellschaften haben einen Börsenwert von rund 5 bis 7 Mrd. $.

Wie der Goldpreis sind Minenaktien seit vergangenem Herbst im Aufwärtstrend und haben in den letzten Tagen deutliche Avancen verzeichnet. Anders als das Edelmetall notiert der GDX-ETF allerdings noch immer 20% unter dem Hoch von Anfang August 2020. Gemessen am Allzeithoch vom September 2011 beträgt der Abschlag sogar mehr als 45%.

Die Situation sieht folglich ähnlich aus, wenn man die Bewertung einzelner Unternehmen betrachtet. Wie diese Auswertung von Scotiabank auf Basis von Daten seit 2013 illustriert, handeln fast alle bedeutenden Förderer relativ zum Goldpreis klar unter dem historischen Durchschnitt. Nicht selten bewegt sich die Bewertung nahe dem Tief.

Bewertung von Minenaktien im Vergleich zum Goldpreis Prämie/Abschlag zum Goldpreis, in % Aktuell Historischer Durchschnitt Tief Hoch

In operativer Hinsicht konnten viele Unternehmen mit den Abschlüssen zum ersten Quartal angenehm überraschen. Allerdings waren die Erwartungen nicht allzu hoch angesetzt, was von Fall zu Fall an unterschiedlichen Gründen lag: von starken Regenfällen in wichtigen Förderregionen wie im Norden Nevadas und in Australien über das Abarbeiten von Erzschichten mit geringerem Goldgehalt bis hin zu höheren Kosten bei der Inbetriebnahme neuer Minen.

Die ersten Monate des Jahres sind in der Branche üblicherweise die schwächsten. In der Regel wird in der zweiten Jahreshälfte jeweils mehr Gold gefördert. Ermutigend ist deshalb, dass die meisten Konzerne ihre Prognose für das Gesamtjahr bestätigen. Auch dürften sie von tieferen Energiepreisen und geringeren Kosten für Equipment profitieren, nachdem Knappheiten den Geschäftsgang letztes Jahr belastet haben.

Konservativ gerechnet betragen die Gesamtförderkosten (All-In Sustaining Costs) in der Branche etwa 1200 bis 1250 $ pro Unze. Zum aktuellen Goldpreis von rund 2000 $ lassen sich damit satte Margen verdienen.

Zu unseren Favoriten zählt Agnico Eagle Mines 📈. Der Konzern wird ausgezeichnet geführt, hat sich unter den Top 3 des Sektors etabliert und bewirtschaftet fast ausschliesslich Standorte in den politisch sicheren Ländern Kanada, Australien und Finnland. In Anbetracht dieser qualitativ hochstehenden Eigenschaften erscheint eine gewisse Bewertungsprämie im Branchenvergleich gerechtfertigt.

Attraktiv sind ebenso Newmont 📈 und Barrick Gold 📈. Bei Barrick basiert ein wesentlicher Teil des Investment Case auf CEO Mark Bristow, der einen hervorragenden Ruf geniesst. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen zur Comeback Story entwickelt. Unter anderem auch deshalb, weil es über ein verhältnismässig grosses Kupfervorkommen verfügt.

Beim Branchenprimus Newmont könnte die geplante Grossübernahme des australischen Konkurrenten Newcrest Mining die Kursentwicklung vorerst etwas hemmen. Andererseits bewirtschaftet Newmont exzellente Assets und ist der einzige Goldkonzern im US-Leitindex S&P 500. Wenn sich generalistische Investoren vermehrt für Edelmetalle interessieren, wird diese Aktie besonders stark davon profitieren.

Bei Silberaktien offeriert der Global X Silver Miners ETF (SIL) 📈 einen breiten Korb an Unternehmen. Unter den Einzeltiteln gehören Pan American Silver 📈 und Hecla Mining 📈 für uns zur ersten Wahl. Beide Aktien haben allerdings einen ausgesprochen spekulativen Charakter.

Bei Pan American ist das politische Risiko mit Blick auf das grosse Exposure in lateinamerikanischen Ländern höher. Dafür schlummert in den Vorkommen des Unternehmens enormes Potenzial. Als US-Konzern ist Hecla derweil die bevorzugte Silberaktie amerikanischer Investoren, was bei zunehmenden Mittelflüssen in den Sektor für die Titel spricht.

Agnico Eagle Mines, Newmont und Pan American Silver sind im Best Ideas Portfolio von The Market vertreten.