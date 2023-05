Analyse Reshoring: Welche Aktien vom Boom der Kapitalinvestitionen profitieren Der Westen will grosse Teile der Produktionskapazitäten zurück «nach Hause» holen. Dass sich gleichzeitig der Arbeitskräftemangel immer stärker manifestiert, macht vor allem Anbieter von Automationslösungen zu Nutzniessern.

Es sei die Mutter aller Investitionszyklen, die uns bevorstehe, prophezeit Morgan Stanley. Russell Napiers Wortwahl ist etwas nüchterner, aber nicht weniger deutlich: «Wir stehen vor einem Boom in den Kapitalinvestitionen», wie der Marktstratege im Interview mit The Market sagt. Beide Stimmen spielen auf eine Entwicklung an, die sich zunehmend manifestiert: die Re-Industrialisierung des Westens.

Mehr als zwei Dekaden haben Unternehmen in Europa und den USA damit verbracht, weite Teile ihrer Produktionskapazitäten in Niedriglohnländer auszulagern. Je kapitalintensiver das Geschäft, desto mehr lohnte es sich, die Produktions- und Lieferketten in Asien zu perfektionieren. Da in den Industriestaaten gleichzeitig der demografiebedingte Arbeitskräfteschwund immer grösser wurde, schlug man so zwei Fliegen mit einer Klappe.

Pandemie als einschneidendes Ereignis

Das ging lange gut. Die Auslagerung hat die Margen der Unternehmen kräftig gesteigert und zudem eine gewaltige deflationäre Kraft entfaltet.

Doch dann kam Corona.

Die Pandemie wirbelte die globalen Lieferketten durcheinander und führte den Unternehmen schmerzlich vor Augen, in welches Abhängigkeitsverhältnis man sich begeben hatte. Sich verschärfende geopolitische Spannungen mit China und Russland taten ihr Übriges, um in Wirtschaft und Politik ein Umdenken in Gang zu setzen, aus dem sich einer der spannendsten Investitions-Megatrends der nächsten Jahre entwickeln dürfte: Reshoring.

Gemeint ist damit die Rückverlagerung von Produktionsstätten und -ketten aus Schwellenländern in die Industriestaaten, die Kapitalinvestitionen in Milliardenhöhe nötig machen. Wegen des schwindenden Angebots an Arbeitskräften erfordert Reshoring auch und insbesondere massive Investitionen in die Automatisierung von Produktionsprozessen.

USA preschen vor

Den Weg dorthin weist die Politik mit massiven Investitionsprogrammen. Die USA nehmen mit dem im vergangenen Sommer verabschiedeten CHIPS and Science Act sowie dem Inflation Reduction Act insgesamt bis zu 1 Bio. $ in die Hand, um damit u. a. grosse Teile der Produktionskapazitäten wieder «nach Hause» zu holen.

Dies dürfte den seit Jahrzehnten bestehenden Abwärtstrend bei den Kapitalinvestitionen (CapEx) brechen. Zwischen 2007 und 2019 betrug die jährliche CapEx-Wachstumsrate in der US-Industrie laut Bank of America (BofA) gerade einmal 2,8%, in den zehn Jahren davor waren es noch 3,6% in den 1990er- und 2000er-Jahren über 5%.

Dass dies auf Kosten der US-Produktionskapazitäten ging, lässt sich ablesen am Index US Industrial Production Capacity Manufacturing des Fed, der das Wachstum der Produktionskapazitäten in den USA abbildet. Wie die folgende Grafik zeigt, geht die Schaffung zusätzlicher Kapazität vor allem seit den späten Neunzigerjahren zurück, seit der Finanzkrise 2008 fällt das Wachstum sogar regelmässig ins Negative.

Doch wegen der Kehrtwende in der Industriepolitik rechnen die BofA-Analysten zwischen 2019 und 2024 mit einer jährlichen US-CapEx-Wachstumsrate von knapp 9%, wobei der Grossteil des Wachstums in den kommenden beiden Jahren anfallen dürfte. Genaue Prognosen für nach 2024 geben die Analysten nicht ab, betonen aber, dass es sich um einen längerfristigen Trend handelt.

Europa bleibt nicht untätig

Doch auch Europa zieht mit. So will die Europäische Union im Rahmen ihres European Green Deals in der nächsten Dekade in Summe zwischen 500 Mrd. und 1 Bio. € für die Stärkung der hiesigen Industrie bereitstellen. Hinzu kommen Investitionsprogramme wie der 43 Mrd. € schwere European Chips Act, der die europäische Chipkapazität bis 2030 verdoppeln soll.

Auch die Pläne zum Aufbau neuer europäischer Produktionskapazitäten für Batterien sind ambitiös. Um mit neuen Batteriefabriken die Nachfrage der Elektroautoindustrie zu bedienen, rechnet die Strategieberatung McKinsey bis 2030 mit Kapitalinvestitionen in Höhe von 100 Mrd. €.

Doch welche Unternehmen profitieren nun von diesem Trend?

Arbeitskräftemangel und steigende Inputpreise machen automatisierte Lösungen besonders für produzierende Unternehmen zunehmend attraktiv. Eine immer wichtigere Rolle spielt hier die Digitalisierung und Vernetzung von Produktion und Logistik. Dank digitaler Applikationen und Sensoren werden immer mehr Produktionsschritte automatisch ausgeführt.

Komax als Profiteur der Automatisierung

Dieser Trend zeigt sich besonders stark in der Automobilindustrie. Mit der fortschreitenden Elektrifizierung werden in Fahrzeugen immer mehr Kabel verarbeitet, zudem steigert der Trend zur E-Mobilität und zum autonomen Fahren die Anforderungen an die Verkabelung. Grosser Profiteur davon ist Komax. Der führende Hersteller von Maschinen zur Kabelverarbeitung erwirtschaftet 80% seines Umsatzes in der Automobilindustrie.

Auch wenn die Absatzzahlen im Automobilmarkt nachhaltig sinken sollten, profitiert Komax davon, dass Elektroautos immer intelligenter und elektrischer werden. Zudem ist das Unternehmen Nutzniesser einer zunehmenden Automatisierung in der Industrie, für die Komax Lösungen anbietet. Obwohl sich die Aktie zuletzt gut entwickelt hat, ist sie noch immer fair bewertet.

Eine etwas riskantere Wette, die dafür entsprechend mehr Chancen bietet, ist Bystronic. Der Spezialist für Blechbearbeitung bietet ganzheitliche Automationslösungen, die helfen, Material und Energie zu sparen. 2022 hat das Geschäft unter fehlenden Komponenten, stark steigenden Preisen und knappen Transportkapazitäten gelitten. Doch mit einem gut gefüllten Auftragsbuch und einem üppigen Liquiditätspolster dürfte Bystronic mit der Entspannung der Lieferkettensituation gestärkt aus der Krise hervorgehen.

ABB und Siemens mit guter Positionierung

Beim Thema Automatisierung darf ABB nicht fehlen. Der Industrie- und Technologiekonzern bietet eine breite Palette von Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen für unterschiedliche Industriebereiche. Eine unter CEO Björn Rosengren schlanker und dezentraler gewordene Struktur hat die ABB-Aktie aus ihrem ein Jahrzehnt währenden Seitwärtstrend um die 20 Fr. ausbrechen lassen. Der Grosskonzern ist mit seinen Bereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik und Fertigungsautomation eine vergleichsweise konservative Möglichkeit, um auf das Thema Automatisierung zu setzen.

Auch der deutsche Industrieriese Siemens kann auf diesem Gebiet punkten – vor allem mit seiner Sparte Digital Industries. Das hochprofitable Segment, das mehr als ein Viertel des Gruppenumsatzes ausmacht, bietet Lösungen für die Automatisierung und Digitalisierung in der diskreten Fertigung. Zudem spielt die Sparte Smart Infrastructure, die Energiesysteme, Gebäude und Industrien auf intelligente Weise vernetzt, eine immer grössere Rolle. Für beide Segmente hat Siemens zuletzt die Prognosen erhöht.

Der schwedische Industriekonzern Atlas Copco gilt mit seinen Kompressoren, Vakuumpumpen, Generatoren und industriellen Automationssystemen als Goldstandard im europäischen Industriesektor. Rund 60% seines Betriebsgewinns (Ebitda) stammen aus dem Verkauf von Servicedienstleistungen und Verbrauchsmaterial, was verlässliche, konjunkturunabhängige Einnahmen generiert.

In den USA dürfte Rockwell Automation zu den Profiteuren der Automatisierung gehören. Das Unternehmen ist führend im Bereich der Technologien für die industrielle Bildverarbeitung (Maschinelles Sehen) in der industriellen Produktion, bei der analoge Bildinformationen erfasst und in digitale Signale umgewandelt werden. Zudem ist der Konzern mit seinen automatisierten Wafer-Transportlösungen ein wichtiger Player im Aufbau neuer Chipfabriken.

Intralogistik: Automatisierung ist gefragt

Der Automatisierungstrend hält auch in der Intralogistik Einzug. Interroll und Kardex bieten Produkte und Dienstleistungen, die den logistischen Prozess innerhalb von Produktions- und Vertriebszentren effizienter machen. Während Interroll vor allem auf Komponenten wie Förderrollen und Antriebe sowie Sortierelemente für Lager- und Materialflusssysteme spezialisiert ist, bietet Kardex ganze automatisierte Lagersysteme an. Die Bilanzen beider Unternehmen weisen eine negative Nettoverschuldung auf, was im Falle einer Rezession Luft verschaffen dürfte.

Von der Digitalisierung in der Intralogistik dürfte auch die deutsche Kion profitieren. Die Frankfurter decken ein breites Spektrum an Produkten für den Materialtransport in Distributionszentren ab und sind die globale Nummer eins für softwaregesteuerte Automatisierungssysteme für die Optimierung von Lieferketten. Im vergangenen Herbst tauchte die Aktie, weil der Gewinnrückgang auch auf Schwachstellen in den internen Prozessen zurückgeführt wurde. Das Management verspricht Besserung, die Aktie ist ein spannender Turnaround-Kandidat.

Old Economy profitiert ebenfalls

Doch auch in der sogenannten Old Economy lassen sich Profiteure des Ausbaus der Produktionskapazitäten in Europa und den USA finden. So muss für den Bau neuer Chip- und Batteriefertigungen flächenweise Gestein und Erde abgetragen werden, wofür es Bau- und Schwermaschinen braucht. Hier dürften grundsolide Baumaschinenspezialisten wie Caterpillar und United Rentals aus den USA sowie die britische Ashtead Group eine grosse Rolle spielen.

Ausserdem werden für das Hochziehen der Fabriken Unmengen an Beton, Stahl sowie spezialisierte Werkstoffe vonnöten sein. Davon profitieren Baustoffkonzerne wie Holcim und Sika oder die deutsche Heidelberg Materials. Während Sika mit ihrem konstant hohen Wachstum besticht, locken die Aktien von Holcim und Heidelberg Materials mit einer günstigen Bewertung.

BofA-Analysten sehen neben der bereits genannten Rockwell Automation zudem die US-Industrieunternehmen Emerson Electric (überdurchschnittlich hohe Margen), PTC (profitiert von Umstellung auf SaaS-Modell), Ansys (Wettbewerbsvorteil im Bereich Simulationssoftware) sowie die irische Eaton Corporation (starke Margen bei gleichzeitig weniger zyklischem Produktmix) als Nutzniesser steigender US-Halbleiterinvestitionen.

Langfristige Perspektive gefragt

Da es sich bei den genannten Aktien überwiegend um zyklische Unternehmen handelt, sollten Anlegerinnen und Anleger bei einem Investment eine langfristige Perspektive einnehmen. Viele Titel haben im vergangenen Jahr im Zuge des schwierigen Börsenumfelds stark nachgegeben. Zwar zeigten sich in den letzten Wochen und Monaten bereits wieder deutliche Erholungstendenzen. Doch sollte sich in Europa oder in den USA eine Rezession doch noch bewahrheiten, dürften viele der Aktien noch einmal unter Druck geraten. Mit Blick auf die langfristigen Perspektiven wäre dies jedoch eine attraktive Kaufgelegenheit.