Analyse Richemont spielt in einer höheren Liga als die Swatch Group Es gibt gute Gründe, weshalb die Aktien von Richemont höher eingestuft sind als die von Swatch Group. Tendenziell dürften die Unterschiede sogar noch zunehmen. Richemont-Aktien sind zu favorisieren.

Die Schweiz beherbergt zwei kotierte Luxusgüterkonzerne, die beide von Familien geführt und kontrolliert sind. Die Herrschaft über die in Genf domizilierte Richemont hat der südafrikanische Multimilliardär Johann Rupert. Er hält 10% des Kapitals, verfügt aber via Stimmrechtsaktien über eine Kontrollmehrheit von 50,8%. Die Swatch Group mit Verwaltungssitz in Biel (BE) wird von den beiden Nachkommen des Firmengründers Nicolas G. Hayek, Nayla Hayek (Verwaltungsratspräsidentin, 72 Jahre) und Nick Hayek (Konzernchef, 68 Jahre) geleitet. Der Erbenpool der Hayeks besitzt gut ein Viertel des Kapitals und 42,7% der Stimmen.

Beide Konzerne sind im Schmuck- und Uhrengeschäft tätig. In der Gewichtung des Sortiments unterscheiden sie sich jedoch: Swatch Group erwirtschaftet rund 90% der Einnahmen mit Uhren (u.a. Breguet, Blancpain, Omega, Longines, Rado, Tissot). Bei Richemont (u.a. Piaget, IWC, Panerai, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin) macht das Uhrengeschäft nur 35% der Konzerneinnahmen aus. Gemessen am Umsatz sind die beiden Konzerne hinter Apple und Rolex die weltweiten Nummern drei und vier der Uhrenhersteller.

In Sachen Rentabilität hat indes Richemont die Nase vorn, weil es die Hälfte des Umsatzes im besonders lukrativen Schmuckgeschäft (Cartier, Van Cleef & Arpels) erwirtschaftet. Auch Swatch besitzt seit zehn Jahren einen Luxusjuwelier (Harry Winston). Doch wie gross sein Anteil an den Gesamteinnahmen ist, weist das Unternehmen nicht aus.

Das ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb die beiden Unternehmen von der Börse unterschiedlich eingestuft werden. Obwohl beide ungefähr gleich viele Mitarbeitende zählen (Richemont: 33'959 ohne Ynap; Swatch Group: 32'061) und Richemont (20 Mrd. €) nur knapp drei Mal so viel umsetzt wie die Swatch Group (7,5 Mrd. Fr.), tut sich in der Börsenkapitalisierung (75,1 Mrd. Fr. bzw. 13,5 Mrd. Fr.) ein riesiger Graben auf.

Die Richemont-Aktien haben sich diesen stattlichen Bewertungsvorsprung mit einer seit Jahren besseren Kursentwicklung erarbeitet.

Die bescheidenere Bewertung von Swatch Group ist das Resultat nachlassender Rentabilität. Während die Betriebsgewinnmargen der beiden Unternehmen lange auf ähnlich hohem Niveau lagen, driften sie nun klar auseinander. 2013 erwirtschaftete Swatch Group noch eine Ebitda-Marge von 31%, sogar mehr als Richemont (29%).

Für die Swatch Group war die Pandemie eine Zäsur. Seither haben sich die operativen Margen lediglich von unter 10 auf knapp 21% erholt. Im Gegensatz dazu blieb die Rentabilität von Richemont nicht nur stabil, sondern hat sich sogar gesteigert. Nun haben sich Richemonts Ebitda-Margen auf über 30% etabliert. Die Analysten gehen davon aus, dass sich in den kommenden Jahren die Margenschere zwischen den beiden Unternehmen eher ausweiten wird.

Richemont hat den Turbo gezündet

Es gibt wohl wenig andere Schweizer Unternehmen, die an der Börse so erfolgreich waren wie Richemont. Seit die Aktien an der SIX Swiss Exchange (1988) kotiert sind, geht es mehr oder weniger aufwärts. Ein reiner Luxusgüterkonzern ist das Unternehmen erst seit fünfzehn Jahren. 2008 wurden das Tabakaktivitäten abgetrennt und der in Luxemburg kotierten Finanzfirma Reinet angehängt. Deren 2,16%-Beteiligung an BAT macht gut ein Viertel der Aktiven aus.

Über eine Zeitspanne von ein (+30%) und drei (+122%) Jahren waren die Richemont-Aktien die mit Abstand besten Valoren im SMI (–0,5%/+12%). Auch dieses Jahr gehören sie mit einem Kursgewinn um 21% hinter Lonza (+27%) zu den stärksten SMI-Werten.

Die begeisterte Marktreaktion basiert auf der Annahme, dass Richemont eine noch erfolgreichere Zukunft bevorsteht. Der Konsens rechnet mit einer Verdopplung des Gewinns pro Aktie innerhalb der nächsten acht Jahre.

Offenbar hat das Richemont-Management einiges richtig gemacht. Seit 2000 hat der Umsatz um das 23-Fache auf 20 Mrd. € zugenommen, in acht Jahren sollen es mehr als 35 Mrd. € sein.

Der starke Mann hinter dem Unternehmen ist der 73-jährige südafrikanische Unternehmer Johann Rupert. Der Multimilliardär präsidiert seit über zwanzig Jahren den Verwaltungsrat.

Eine Altersbeschränkung für Verwaltungsräte kennt Richemont nicht. Trotzdem würden sich Gedanken über einen Nachfolger gemacht, erklärte im vergangenen Sommer der Patron in einem Interview. Sein Sohn Anton (Jahrgang 1987), der seit 2017 im Gremium sitzt, wird es jedoch nicht sein. Es fehle ihm an ausreichender Managementerfahrung.

Erstklassige Luxusmarken

Dank ihrer gefragten Luxusmarken spielt Richemont in der Premier League der Luxusgüterindustrie. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) war es das Schmuckgeschäft, das zu einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität beitrug. Die dort erzielte Ebit-Marge war mit 34,9% (+60 Basispunkte) überragend. Angesichts des Lockdowns in China war das nicht unbedingt zu erwarten gewesen.

Die Uhrendivision von Richemont ist mit einem Asienanteil von 53% besonders stark von dieser Region abhängig. Trotzdem gelang es auch im Uhrengeschäft, die Ebit-Marge zu verbessern. Sie stieg um 170 Basispunkte (Bp) auf 19%. In den besten Jahren war es auch schon mehr gewesen (26%).

Das vergangene Geschäftsjahr war für die Richemont-Gruppe in fast allen Belangen ein Spitzenjahr. Die Bruttomarge erhöhte sich um 200 Bp (auf 68,7%) und die Ebit-Marge um 280 Bp (auf 25,2%). Damit wurden die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen.

Harziges Onlinegeschäft

In diesen Zahlen sind jedoch nur die fortgesetzten Aktivitäten berücksichtigt. Nicht enthalten ist Yoox Net-a-Porter (Ynap). Die Onlineplattform sollte die Antwort auf das neue Einkaufsverhalten der Konsumenten sein (luxury new retail), so der ursprüngliche Plan. Richemont kaufte Ynap 2018 für 2,8 Mrd. € und hat seither weitere Milliarden investiert. Die Plattform hätte das Onlinegeschäft beschleunigen sollen. In fünf Jahren würden rund ein Viertel des Umsatzes über diesen Kanal gehen, sagte Rupert im vergangenen Jahr.

Gekommen ist es vorerst anders. In der Berichtsperiode ging der Onlineanteil sogar leicht zurück (von 7 auf 6%). Im vergangenen August zog Richemont die Reissleine und gab die Aktienmehrheit an Ynap ab. Der britische Onlinehändler Farfetch, an dem Richemont im Gegenzug 12,5% bekommen soll, übernimmt 47,5%, die saudiarabische Symphony Global (Alabbar) weitere 3,2%. Künftig werden Ynap und Richemont die für alle Luxusmarken offene Farfetch-Plattform nutzen. Ende Jahr soll es so weit sein. Noch müssen jedoch die Wettbewerbsbehörden der Transaktion zustimmen.

Die Separierung vom Sorgenkind Ynap hatte den willkommenen Nebeneffekt, dass Richemont schon im vergangenen Geschäftsjahr die verlustbringende Einheit nicht mehr konsolidieren musste. Buchhalterisch wurde sie als zur Veräusserung stehende Einheit ausgewiesen. In der Periode 2022/23 erhöhte sich der Umsatz des 4254 Mitarbeitende zählenden Unternehmens um 4% auf 2,5 Mrd. €. Weil jedoch eine Wertberichtigung von 3,4 Mrd. € nötig war, resultierte ein höherer Verlust von 3,6 (0,4) Mrd. €. Unter dem Strich verblieb in der Konzernrechnung von Richemont deshalb lediglich ein Gewinn von 301 Mio. €.

Doch die Richemont-Gruppe ist finanziell derzeit so robust, dass sie auch diesen Milliardenabschreiber locker wegsteckt. Ende März verfügte sie über eine Nettoliquidität von 2,7 Mrd. €. (Swatch Group wies per Ende 2022 eine Nettoliquidität von 2,5 Mrd. Fr. aus).

Aus den schmerzhaften Erfahrungen im Onlinegeschäft scheint das Unternehmen seine Lehren gezogen zu haben. Die Kunden von Luxusartikeln schätzen es offenbar, analog einzukaufen. Das besondere Einkaufserlebnis einer Boutique ist Bestandteil der Aura, die das Objekt der Begierde ausstrahlt.

Der direkte Draht zum Kunden zahlt sich auch im Luxusbereich aus. Während Richemont vor fünf Jahren weniger als die Hälfte seiner Artikel direkt an den Endkonsumenten verkaufte, sind es mittlerweile drei Viertel. Im Schmuckbereich liefen im vergangenen Geschäftsjahr sogar 83% über den direkten Kanal, also online oder über eigene Läden. Für Richemont lohnt es sich, an den besten Lagen exklusive Monobrand- und Flagship-Stores zu eröffnen, selbst wenn das die Mietausgaben in die Höhe treibt. In der Berichtsperiode hat Richemont 44 neue Läden eröffnet. Total sind es mittlerweile 2341 Standorte, knapp die Hälfte davon wird von Franchisenehmern geführt.

Strategisch eher fragwürdig ist die Zukunft der dritten Sparte, in der das Geschäft mit Modeartikeln (Dunhill, Delvaux), Schreibwaren (Montblanc) und Bekleidung (Chloé, Alaïa) gruppiert ist. Je ein Drittel werden in Europa und den USA eingenommen. In der Berichtsperiode stieg der Umsatz um 19% auf 2,65 Mrd. €. Im Gegensatz zur Vorjahresperiode erwirtschaftete Richemont in diesem Bereich immerhin wieder schwarze Zahlen. Doch mit einer Ebit-Marge von 2,2% (–2,1) liegt die Rentabilität bei weitem noch nicht dort, wo sie sein sollte, und belastet das Gesamtergebnis. Laut Aussagen des Unternehmens lägen mit diesem Portefeuille zweistellige Ebit-Margen drin. Trotzdem muss man sich fragen, ob Richemont tatsächlich der beste Eigner für diese Marken ist.

Swatch Group rappelt sich auf

Eine Gemeinsamkeit der beiden Luxusgüterkonzerne ist ihre grosse Abhängigkeit vom asiatischen Markt, vor allem von China. In 2020 erwirtschaftete Swatch Group 45% in China. Im vergangenen Jahr ging dort der Umsatz um 23% zurück, was den Umsatzanteil auf 31,6% reduzierte (Richemont 25,2%). Mit einem Anteil von 56% (Richemont 47,9%) bleibt Asien für beide Unternehmen die wichtigste Region. Gute und schlechte makroökonomische Zahlen aus Asien haben deshalb stets einen unmittelbaren Einfluss auf den Aktienkurs.

Mit Blick auf eine Normalisierung in China und der Rückkehr der asiatischen Touristen rechnen die Analysten für die Swatch Group in den kommenden Jahren mit einem leicht höheren, aber kaum wachsenden Gewinn pro Aktie. Das Gewinnniveau von vor zehn Jahren scheint nicht in Reichweite zu sein.

Das Bieler Unternehmen leidet unter der stärkeren Segmentierung in der Luxusgüterbranche. Je nobler die Marke, desto besser die Rentabilität. «Es besteht eine sehr hohe Korrelation zwischen der Attraktivität einer Marke und ihrem Umsatzwachstum, FCF-Wachstum und letztlich der Wertschöpfung für die Aktionäre», schreibt Jean-Philippe Bertschy, Analyst bei Vontobel.

Mit Breguet, Blancpain und Omega führt die Swatch Group zwar ebenfalls hochpreisige Uhrenmarken im Sortiment. Mit Ausnahme von Breguet gehören sie jedoch nicht zu den absoluten Topmarken, weshalb sie stärker Modeströmungen unterliegen. Die im mittleren Preissegment angesiedelten Uhrenmarken sind der Konkurrenz durch Smartwatches stärker ausgesetzt. Mit der Billiguhr Swatch würden sogar roten Zahlen geschrieben, liest man in Analystenkommentaren.

Der inhärent bescheideneren Ertragskraft trägt die Börse mit einer klar bescheideneren Bewertung der Swatch-Group-Aktien Rechnung. Während die Aktien der Swatch Group auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 kommen, sind es bei Richemont 20. Beide verkehren jedoch unter ihren fünfjährigen Durchschnittswerten (KGV 19 bzw. 24).

Die Diskrepanz müsste jedoch nicht so gross sein, wenn nicht bei der Swatch Group ein weiteres Handicap hinzukäme – die für ein globales Milliardenunternehmen ungenügende Corporate Governance.

An dieser stossen sich auch die Publikumsaktionäre. Das belegen die ernüchternden Abstimmungsergebnisse an der Generalversammlung vom 10. Mai. Bezeichnenderweise wurde das Aktionärstreffen auch dieses Jahr wie zu Pandemiezeiten virtuell abgehalten. Als Trostpflaster erhielten die Publikumsaktionäre, die ihre Stimme schriftlich oder elektronisch abgaben, eine Swatch-Uhr – aber nur wenn sich ihr Domizil in der Schweiz befindet.

Unmut nimmt zu

Der hohe Anteil an Nein-Stimmen und Enthaltungen bei einzelnen Traktanden ist bemerkenswert. Bei der Entlohnung exekutiver Verwaltungsratsmitglieder, womit die beiden Hayeks gemeint sind, betrug der Nein-Anteil 27,1%, 6,4% waren Enthaltungen. Wenn man davon ausgeht, dass die Familienaktionäre ihrer eigenen Empfehlung folgen, haben weniger als ein Viertel der Publikumsaktionäre der vorgeschlagenen Entlohnung zugestimmt.

Ebenfalls fast ein Viertel sprachen sich gegen die variable Entlohnung der exekutiven Verwaltungsräte sowie der Geschäftsleitung aus. Für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich die Gesamtentlohnung der Verwaltungsratspräsidentin auf 4,1 Mio. Fr. und des Konzernchefs auf 6,5 Mio. Fr. Richemont-Chef Johann Rupert liess sich 3,1 Mio. Fr. auszahlen, für Konzernchef Jérôme Lambert gab es 8 Mio. Fr. und für Finanzchef Burkhart Grund sogar fast 13 Mio. Fr.

Ein unfairer Vergleich

Vor einigen Jahren mag es für einen Investor noch einleuchtend gewesen sein, sich zwischen Swatch Group und Richemont zu entscheiden, wenn er sich an der Schweizer Börse im Uhren- und Schmucksegment beteiligen wollte. Heute sieht die Situation anders aus. Seit der Pandemie ist Richemont in die Champions League des Luxusmarkts aufgestiegen, während Swatch Group ins schnelllebigere Konsumgütersegment abdriftete.

Das heisst aber auch, dass sich Richemont fairerweise in Zukunft nicht mehr mit Swatch Group, sondern Konkurrenten wie LVMH (Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Dior, Tiffany), Kering (Gucci, Yves Saint Laurant, Girard-Perregaux) und Hermès messen müsste.

Bei diesem Vergleich sieht die spektakuläre Performance der Richemont-Aktien um einiges bescheidener aus. Die Aktien des französischen Spitzenreiters LVMH haben in den vergangenen Jahren rund doppelt so gut abgeschnitten wie Richemont.

Wegen der jüngsten Kurseinbussen von Swatch Group (–22% in zwei Monaten) würde eine Gegenbewegung nicht überraschen. So billig wie jetzt waren die Aktien selten zu haben. Dennoch: Für langfristige Engagements im Schweizer Luxussegment sollte der Vorzug den Titeln von Richemont gegeben werden.