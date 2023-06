Analyse Warum es sich für Anleger lohnt, auf den freien Cashflow zu schauen Gewinnzahlen können geschönt werden. Beim Barmittelzufluss ist dies kaum möglich – das hilft bei der Aktienselektion.

Wenn kotierte Unternehmen die Geschäftszahlen vorlegen, rückt eine Zahl rasch in den Vordergrund: der Gewinn. Dabei sagt diese Kennzahl weniger über die Finanzkraft eines Unternehmens aus, als man zunächst denken mag. So lässt sich darin etwa nicht ablesen, ob Investitionen getätigt oder Kredite aufgenommen wurden. Insbesondere in den letzten Jahren hat sich durch die zunehmende Praxis, diejenigen Gewinnzahlen in den Vordergrund zu stellen, die um diverse Faktoren bereinigt wurden, die Relevanz einer anderen Kennzahl erhöht: der Cashflow.

«Der Cashflow ist im Vergleich zum Gewinn die ehrlichere Kennzahl», sagt Simon Götschmann, CEO und Fondsmanager von Arkudos. Da der Kapitalfluss schlicht das anzeigt, was aufs Konto fliesst, gebe es hier weniger Spielraum, Zahlen zu manipulieren als beim Gewinn, den Unternehmen sowohl gut als auch schlecht aussehen lassen können. Letzteres sei etwa beim «Kitchen Sinking» der Fall, um beim Antritt eines neuen Managements die Latte tief zu legen oder um einen niedrigeren Kurs bei Aktienzuteilungsprogrammen zu erhalten.

Ob ein Unternehmen finanzkräftig ist, lässt sich besonders gut am freien Cashflow (FCF) ablesen. Einfach ausgedrückt, misst diese Zahl, wie viel Geld einer Firma nach Abzug aller Ausgaben zur freien Verfügung steht – um damit etwa Dividenden auszuschütten, Aktienrückkaufprogramme durchzuführen oder Schulden zurückzuzahlen.

Freier Cashflow als Indikator für die Finanzkraft

Um den freien Cashflow zu ermitteln, berechnet man zunächst den operativen Cashflow, indem vom Umsatz sämtliche liquiditätswirksamen Ausgaben wie Löhne, Betriebskosten oder Steuern abgezogen werden. Diese Grösse zeigt, was das Unternehmen aus der Ausübung der Geschäftstätigkeit verdient.

Da jedoch regelmässig Produktionsmittel wie Fabriken und Maschinen neu gebaut, saniert oder aufgerüstet werden müssen, werden vom operativen Cashflow zusätzlich die Investitionen abgezogen, um schliesslich den freien Cashflow zu erhalten. Diese Kennzahl beschreibt die Liquidität, die im Unternehmen hängen bleibt und zur freien Verfügung steht.

Doch was ist der Unterschied zwischen freiem Cashflow und Nettogewinn? Bei Letzterem können auch Posten berücksichtigt werden, die keinen unmittelbaren Einfluss auf die Unternehmenskasse haben – also Gewinne oder Verluste, die zunächst nur auf dem Papier anfallen. Wenn ein Unternehmen etwa Rückstellungen für allfällige Zahlungen aus Rechtsstreitigkeiten bildet, handelt es sich um Ausgaben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden, jedoch im Cashflow verbleiben, solange die Mittel das Unternehmen nicht verlassen.

Zudem bietet der Nettogewinn – wie alle anderen Gewinnzahlen – einen flexiblen buchhalterischen Handlungsrahmen. «Als Unternehmen verfüge ich beispielsweise über einen gewissen Spielraum, wann ich Umsätze verbuche oder ob ich Vermögenswerte in der Bilanz über zwei, fünf oder zehn Jahre abschreibe», betont Götschmann. Überspitzt ausgedrückt: Während am Cashflow kaum zu rütteln ist, kann der Gewinn nicht selten Auslegungssache sein.

Profis schauen auf die Cashflowrendite

Für die Aktienauswahl ziehen Investoren oft die sogenannte Rendite des freien Cashflow heran. Diese setzt sich aus dem Verhältnis des freien Cashflow zum Unternehmenswert (Enterprise Value, EV) zusammen. Der Börsenwert anhand der Marktkapitalisierung eignet sich weniger, da ausstehende Schulden nicht berücksichtigt werden.

Doch zeigen Unternehmen mit einem hohen freien Cashflow tatsächlich eine bessere Performance an der Börse, sprich, lohnt es sich als Anleger, bei der Aktienauswahl diese Kennzahl bevorzugt zu berücksichtigen? Für Martin Schlatter, Leiter Aktien von Swiss Rock Asset Management, hat sich der Fokus auf die Cashflowrendite rückblickend ausgezahlt, wie er sagt – vor allem im Vergleich zum viel beachteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV).

So haben die 5% der europäischen Aktien mit der höchsten Cashflowrendite über die letzten zehn Jahre gemäss Schlatter jährlich 11% zugelegt. Der europäische Aktienmarkt kam über die gleiche Periode auf eine durchschnittliche Performance von 8,3%, während ein gleich gewichtetes Portfolio aus den 5% der Titel mit dem niedrigsten KGV lediglich eine Rendite von 5,3% eingebracht hat.

Historie spricht für «Cashflow-Aktien»

Analysten der Bank of America (BofA) kommen in einer jüngst publizierten Studie zum Schluss, dass sich der Fokus auf die Cashflowrendite seit vielen Jahrzehnten auch am US-Aktienmarkt auszahlt. Gemäss der Auswertung des Analystenteams um Savita Subramanian haben die 10% der Aktien mit der höchsten Cashflowrendite (FCV/EV) den gleich gewichteten S&P 500 zwischen 1989 und 2010 um rund 350 Prozentpunkte überflügelt.

Quelle: BofA GLOBAL RESEARCH

In den letzten dreizehn Jahren hingegen hat sich die relative Performance der beiden Gruppen unter dem Strich in etwa die Waage gehalten. Dass die Überperformance der «Cashflowaktien» abgenommen hat, dürfte mit der zunehmenden Flut an billigem Geld nach der Finanzkrise von 2008 zusammenhängen, die Wachstumsaktien begünstigt und die Notwendigkeit einer soliden Cashgenerierung vorübergehend in den Hintergrund gerückt hat.

Gemäss BofA könnte es sich jedoch angesichts einer drohenden Rezession gerade jetzt lohnen, bei der Aktienauswahl auf die Cashgenerierung der Unternehmen zu schauen. Sollte sich nämlich das Szenario einer wirtschaftlichen Abschwächung bewahrheiten, könnten an der Börse Unternehmen mit hohem Cashzufluss gesucht sein. So schnitten Aktien mit Deep-Value-Faktoren (niedriges Kurs-Buchwert-und Kurs-Umsatz-Verhältnis) in Abschwungphasen laut BofA vergleichsweise schlecht ab, ebenso Momentum- und Wachstumsaktien.

Beständige Gewinner in Abschwungphasen haben gemäss den Analysten hingegen eine Gemeinsamkeit: frei verfügbare Barmittel. Unternehmen, die anhand von Kriterien wie dem freien Cashflow, der Dividendenausschüttung oder Aktienrückkäufen ausgesucht wurden, hätten durchweg besser abgeschnitten.

Free Cashflow bleibt König im Abschwung

Aktien mit einem hohen Verhältnis von FCF/EV sowie einem niedrigen Verhältnis Preis/FCF schnitten in Abschwungphasen unter den Value-Faktoren am besten ab. Quelle: BofA GLOBAL RESEARCH

Auch Götschmann betont, dass Unternehmen mit einem hohen beständigen Cashflow an der Börse derzeit Vorteile haben. «Wenn die Kreditvergabe schwieriger wird, ist es als Unternehmen umso wichtiger, finanziell stark zu sein.» Besonders junge Wachstumsfirmen in der Start-up-Phase, die noch Geld verbrennen, hätten es wieder schwerer, sich liquide Mittel zu beschaffen.

Wo finden sich hohe Cashflowrenditen?

Bei der Frage, in welchen Sektoren bevorzugt Aktien mit hoher Cashflow-Rendite zu finden sind, geben sich sowohl Götschmann als auch Schlatter vorsichtig. Pauschal sei dies nicht eindeutig zu beantworten. Die BofA-Analysten kommen in einem quantitativen Screening hingegen zum Schluss, dass unter den 10% der S&P-500-Aktien mit der höchsten Cashflowrendite (FCF/EV) derzeit mehr als ein Drittel aus dem Energiesektor stammt.

Quelle: BofA GLOBAL RESEARCH

Dass Energieaktien derzeit an erster Stelle stehen, verwundert nicht. Wegen der erhöhten Energiepreise erwirtschafteten die Unternehmen im vergangenen Jahr rekordhohe Cashflows. Gleichzeitig hat sich insbesondere die Ölbranche in den vergangenen Jahren mit Investitionen zurückgehalten, was die Liquidität zusätzlich gestützt hat. Folgerichtig gehörten Energie- und Rohstoffaktien im vergangenen Jahr zu den grossen Performance-Gewinnern.

Auch wenn Rezessionssorgen und das bisherige Ausbleiben eines China-Comeback 2023 auf dem Sektor lasten, bleibt The Market aufgrund der strukturellen Angebotsknappheit langfristig optimistisch und glaubt, dass der Rohstoff-Superzyklus noch in seinen Anfängen steckt.

Anstatt auf Branchen zu schauen, blickt Fondsmanager Schlatter lieber auf einzelne Titel, bei denen neben der Cashflowrendite auch das jeweilige Verhältnis von Gewinn und Umsatz zum Enterprise Value stimmt. Unternehmen wie Stellantis, DS Norden, Dassault Aviation und Generali können bei diesen Kennzahlen derzeit überzeugen.

Beim dänischen Schifffahrtsunternehmen DS Norden müsse jedoch beachtet werden, dass dessen Cashgenerierung in den letzten beiden Jahren extrem von den steigenden Frachtraten profitiert habe, warnt Schlatter. «Hier zeigt sich, dass ein hoher freier Cashflow eine Momentaufnahme sein kann, weswegen auch immer die Historie berücksichtigt werden muss.» Beim Autokonzern Stellantis hingegen sei die Cashflow-Entwicklung historisch erfreulich stabil. Auch aus einer Value-Perspektive sei die Aktie derzeit ein Kandidat für ihn, ebenso wie der italienische Versicherer Assicurazioni Generali.

Götschmanns «Favorit» in der Schweiz ist Gavazzi, ein kleiner Hersteller von Elektronikkomponenten. «Das Unternehmen hält mehr als 20% der Marktkapitalisierung in Cash, ein Geldberg, der jedes Jahr um 10% wächst.» Zudem sei das Wachstum von strukturellen Treibern gekennzeichnet. Unter den Large Caps findet Götschmann Roche attraktiv, insbesondere nach dem starken Kursrücksetzer, ebenso wie ABB.

Bei Swatch Group ist der Arkudos-Fondsmanager gespalten. «Die Titel sind gemessen an der Cashgenerierung spottbillig, aber wenn der Aktionär davon am Ende nichts sieht, bringt der höchste Cashflow nichts.» Nick Hayek schiebe 3 Mrd. Fr. Cash vor sich her. Zudem halte Swatch nicht betriebsnotwendige Immobilien im Wert von Hunderten von Millionen Franken und einen Jahresumsatz an Vorräten.

Wenig begeistert ist Götschmann – entgegen dem Konsens – auch von den Pharmazulieferern. Die Gewinnaussichten seien zwar intakt, aber angesichts der Kapitalintensität des Geschäfts bleibt am Ende nicht viel in der Kasse übrig. «Pharma-Auftrags­fertiger müssen einen Umsatz von mindestens 1 Mrd. Fr. machen, damit sich die Risiken der hohen Kapitalaufwendungen glätten lassen.» Nach der jüngsten Kursrally findet er die Bewertungen von Dottikon oder Siegfried sportlich.

Auch wenn die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist, hat sich für Anleger der Fokus auf stabile Cashflows oft gelohnt und dürfte sich weiter lohnen. Insbesondere vor dem Hintergrund eines wahrscheinlichen Abschwungs kann es nicht schaden, sich den einen oder anderen Cashflow-König ins Depot zu holen.

Anleger, die breit in Cashflow-starke Aktien investieren wollen, können dies über einen ETF tun. Eine Möglichkeit ist der global ausgerichtete Pacer Global Cash Cows Dividend ETF, ISIN: US69374H7098.