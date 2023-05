Analyse Was die Schweizer Dividendensaison bringt 2023 schütten die Schweizer Konzerne mehr als 55 Mrd. Fr. an Dividenden aus. The Market zeigt, wer die attraktivste Rendite bietet und worauf es dabei zu achten gilt.

In Kürze beginnt die diesjährige Dividendensaison – und gemäss Schätzungen werden die Unternehmen im Swiss Performance Index SPI wieder eine Dividendensumme von zusammen mehr als 55 Mrd. Fr. an die Aktionäre ausschütten.

Dividenden sind allerdings nicht nur eine einmalige Freude im Jahr. Sie fliessen über den Gesamtmarkt gesehen sehr konstant und fallen in der Regel jedes Jahr etwas höher aus – mit Ausnahme der rückläufigen Gesamtausschüttung nach der Finanzkrise und nach dem Ausbruch der Pandemie.

Mit der Erholung aus der Covid-Delle haben die Schätzungen für die Dividenden aber bereits wieder zugenommen – sowohl während der Jahre als auch jeweils sprunghaft beim Jahreswechsel.

Trotz der sich im Jahresverlauf eintrübenden Konjunkturerwartungen stand die Dividendenerwartung für den Schweizer Markt Ende 2022 gar rund 5% höher als zu noch Beginn. Auch für das neu angelaufene Jahr haben die Analysten die Erwartungen nochmals leicht angehoben. Denn das Gros der Unternehmen ist stark darauf bedacht, verlässlich auszuschütten. Dies möglichst unabhängig davon, ob der Gewinn nun gerade ausserordentlich stark sprudelt oder eine Delle zu überwinden ist.

Im Schnitt 3% Rendite erwartbar

Trotz der in den letzten Jahren sehr grossen Kursveränderungen pendelt die Dividendenrendite im Schweizer Markt entsprechend recht konstant um rund 3%. In der Rally der letzten fünf Jahre ist sie zwar von 3,3% bis zum Kurshöchst des SPI per Ende 2021 vorübergehend auf 2,4% geschrumpft. Mit der Korrektur von 2022 hat sie sich aber wieder auf etwas mehr als 3% erhöht.

Mit Blick auf das Zinsniveau hat die Dividendenrendite dennoch etwas an Attraktivität eingebüsst: Im Negativzinsumfeld weitete sich der Vorteil von Dividendenwerten gegenüber den risikolosen zehnjährigen Schweizer Staatsanleihen auf im Maximum über 4% aus. Mit dem Anstieg der Zinsen beträgt die Renditedifferenz gegenwärtig noch knapp 2%.

Erheblicher Beitrag zur Gesamtperformance

Mit Blick auf den Aktienmarkt ist der Anteil, den Dividenden zur Gesamtperformance beisteuern, über die lange Frist beeindruckend: Der SPI inklusive Dividenden hat sich im Zehnjahresvergleich mehr als verdoppelt. Ohne Dividenden erreichte das Schweizer Börsenbarometer eine Performance von knapp 60%.

Annualisiert für die zehn Jahre von Anfang 2013 bis Ende 2022 hat der SPI inklusive Dividenden 8,1% zugelegt, ohne Dividenden lediglich 5%, was dem jährlichen Unterschied der bereits erwähnten rund 3 Prozentpunkte entspricht, den Dividenden im Schnitt zur Performance beisteuern.

Eindrücklich ist der Beitrag der Dividenden, wenn er ins Verhältnis zur Gesamtrendite gesetzt wird: In den letzten zehn Jahren machten Dividenden 38% der Performance des SPI aus.

Aufschlussreich ist weiter, dass der Beitrag der Dividenden zur Gesamtrendite vor der Korrektur von 2022 zwar ebenfalls erheblich, aber dennoch deutlich weniger ausgeprägt war: Für die zehn Boomjahre von Anfang 2012 bis zum Höchst des SPI Ende 2021 belief er sich aufgrund der starken Kursentwicklung von im Schnitt annualisiert 8,5% erst auf 29%. Nur ein Jahr später liegt dieser Schnitt nun ein Drittel höher.

Die Verschiebung des Performancebeitrags von Dividenden zur Gesamtrendite zeigt, wie stark sie in unsicheren Zeiten das Portfolio stabilisieren können. Ihr relatives Gewicht hat so in der Korrektur von 2022 massiv zugenommen.

Dividenden stabilisieren

Die Dekade vor 2022 war von sinkenden Zinsen geprägt, für das Vorankommen der Börsen sorgten massgeblich Wachstumstitel, begleitet von einer starken Bewertungsexpansion. Angesichts der hohen Kursgewinne, die diese Aktien erzielten, wirkte der Beitrag der Dividenden wenig eindrücklich, zumal Wachstumsunternehmen verhältnismässig knausrig ausschütten.

Wenn es aber an den Börsen harzt, die Bewertungen sowie die Kurse sinken, steigt das relative Gewicht der Dividenden an der Gesamtperformance massiv. Das galt in vergangenen Krisen sowie in der letztjährigen Korrektur, während deren Dividendenstrategien deutlich besser abgeschnitten haben als der Gesamtmarkt. Die Gewichtsverschiebung könnte sich weiter akzentuieren, wenn sich die Kurse auch künftig weniger rasant entwickeln als vor 2022 und der Renditebeitrag der Dividenden wie erwartet konstant ausfallen dürfte.

Diese Ausgangslage lenkt den Blick in der nun bevorstehenden Dividendensaison auf die Aktien, die eine besonders attraktive Ausschüttung bieten.

Fünfzehn Schweizer Aktien mit mehr als 5% Rendite

Derzeit bietet die Schweizer Börse fünfzehn Titel, die mit Blick auf die geschätzte Dividende für das Geschäftsjahr 2022 mehr als 5% Rendite versprechen.

Angeführt wird die Liste von Leonteq, deren Valoren eine Dividendenrendite von mehr als 8% bieten. Zustande kommt dieser höchst attraktiv anmutende Wert aufgrund mehrerer ausserordentlicher Faktoren.

Erstens hat das Derivathaus für 2022 eine neue Dividendenpolitik eingeführt, gemäss der mindestens 50% des Gewinns ausgeschüttet werden sollen. Zweitens hat ihm das turbulente Marktumfeld im ansonsten schwierigen Geschäftsjahr einen ausserordentlich hohen Handelsgewinn beschert, sodass es jüngst ein Ergebnis von 8.47 Fr. je Aktie in Aussicht gestellt hat.

Da mindestens die Hälfte davon ausgeschüttet werden soll, rechnen die Analysten für dieses Jahr mit einem Dividendensprung von im Vorjahr 3 Fr. je Titel auf nun 4.25 Fr. Nächstes Jahr könnte die Ausschüttung jedoch bereits wieder sinken.

Für die derzeit hohe Rendite sorgt drittens, dass die Aktie 2022 mehr als ein Drittel eingebüsst hat. Dies insbesondere auch, nachdem die «Financial Times» Leonteq mit einem möglichen Geldwäschereifall in Zusammenhang gebracht hat.

Allein mit Blick auf die Dividende scheint das Risiko zwar gering, dass ein allfälliger Rechtsfall die Ausschüttungsfähigkeit beeinträchtigt. Es bleiben aber ein gewisses Kursrisiko sowie die Ungewissheit, ob die erwartet hohe Ausschüttung vollkommen als Dividende fliesst oder ob ein Teil davon über Aktienrückkäufe abgegolten wird. Damit würden der sprunghafte Anstieg und ein darauffolgender Rückgang der Dividende gemildert.

Der herbe Kursverlust von 35%, den Adecco letztes Jahr erlitten hat, erklärt ebenfalls ihre nun ausserordentlich hohe Rendite von mehr als 7%. Im Unterschied zu der von Leonteq ist die Dividendenhistorie des Personalvermittlers jedoch seit Jahren attraktiv, sodass auch künftig mit Ausschüttungen auf diesem Niveau gerechnet werden darf.

Kühne + Nagel leuchtet mit einer erwarten Rendite von 6% derzeit ebenfalls unter den attraktivsten Dividendenwerten auf. Doch im Einklang mit der nach dem Pandemieschub wieder sinkenden Gewinnerwartung dürfte auch hier die Auszahlung künftig zurückgehen.

Ausschüttungen aus Substanz

Auffallend ist, dass gleich mehrere der besten Dividendenzahler eine Ausschüttungsquote von mehr als 100% aufweisen. Sie verteilen mehr, als sie operativ erwirtschaften, und schütten einen Teil der Dividende aus der Substanz aus.

Das gilt gegenwärtig beispielsweise für den Aussenwerbespezialisten APG, der 5,9% Rendite bietet. Besonders ausgeprägt aber für Swiss Re, die ihre vierthöchste Dividendenrendite im Schweizer Markt von mehr als 6,2% nur aufrechterhalten kann, da sie für das vergangene Jahr das Vierfache des Gewinns ausschütten dürfte. Diese Praxis verfolgt der Rückversicherer bereits seit mehreren Jahren. Die Analysten erwarten jedoch, dass er im laufenden Jahr die Dividende wieder verdienen wird.

Zusätzlich zu diesen grosszügigsten Zahlern punkten derzeit zudem weitere zwanzig Aktien mit einer Dividendenrendite zwischen 4 und 5%, darunter viele Finanzinstitute und Immobiliengesellschaften.

Steuern einkalkulieren

Der Nachteil hoher Dividenden liegt darin, dass Schweizer Privatpersonen sie als Einkommen versteuern müssen, anders als Kursgewinne. Es gibt allerdings Ausnahmen, und zwar wenn die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven (KER) stammt oder eine Nennwertreduktion vorgenommen wird. In diesem Fall sind sie von der Einkommenssteuer befreit.

Seit 2020 ist es Unternehmen nicht mehr gestattet, Ausschüttungen zu 100% aus KER zu bestreiten, sondern sie müssen mindestens im selben Ausmass, wie sie KER ausschütten, auch eine ordentliche Dividende leisten. Damit halbiert sich der Steuervorteil. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen, die ermöglichen, dass die Steuerbefreiung weiterhin zu 100% greift.

Verfügt ein Unternehmen über ausländische KER, beispielsweise aufgrund der Übernahme einer ausländischen Gesellschaft, dürfen sie ausgeschüttet werden, ohne dass zusätzlich eine steuerpflichtige Dividende geleistet wird. Dieser Fall trifft beispielsweise auf Holcim zu, die so gegenwärtig komplett steuerbefreite Ausschüttungen vornehmen kann (Rendite 2022: 4,2%).

Zweitens dürfen Unternehmen, die nicht über einbehaltenen Gewinn verfügen, die Dividende ebenfalls vollständig aus KER leisten. Das trifft beispielsweise auf Landis+Gyr und die Privatbank EFG zu.

Die folgende Tabelle zeigt Schweizer Gesellschaften, die über signifikante KER verfügen. Die Daten basieren auf einer Analyse von Vontobel und sind ins Verhältnis zur Dividende gesetzt, die letztes Jahr von den Unternehmen ausgeschüttet wurde.

Bei der Berechnung der Jahre, für die weiterhin steuererleichterte Ausschüttungen möglich sind, wird davon ausgegangen, dass inländische KER jeweils 50% zur Dividende beitragen und ausländische KER 100% der Ausschüttung ausmachen.

Die Empfehlungen

Aus den 35 Schweizer Aktien, die derzeit eine Rendite von 4% und mehr versprechen, stechen je nach Blickwinkel unterschiedliche Titel heraus.

Attraktive Dividende:

Eine sowohl attraktive als auch verlässliche Dividendenperspektive bieten derzeit Cembra und Zurich Insurance mit 5,2 respektive 5,1% Rendite. Sie werden ihre Ausschüttung voraussichtlich voll aus dem im Jahr 2022 erwirtschafteten Gewinn leisten. Angesichts ihrer positiven Aktienentwicklung im abgelaufenen Jahr ist ihre hohe Rendite zudem nicht die Kehrseite einer Kursschwäche, sondern Ausdruck der operativen Stärke sowie einer aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik, die über weitere Jahre Bestand haben dürfte.

Hohe und steuererleichterte Ausschüttung:

Unter Einbezug des steuerlichen Aspekts nochmals attraktiver wird die Dividendenrendite von Leonteq, die für dieses Jahr bis zu 8,3% erreichen könnte. Zwar dürfte sie künftig leicht zurückgehen. Doch das Derivathaus verfügt über so hohe Kapitaleinlagen, dass die Dividende noch über viele Jahre zur Hälfte steuerfrei ausgeschüttet werden kann, was ihren Wert zusätzlich steigert.

Auch bei Mobilezone (Rendite 5,6%) und Allreal (4,6%) besteht noch für viele Jahre das Potenzial, steuererleichtert auszuschütten. Bei EFG (4,7%) und Holcim (4,2%) winken über Jahre gar komplett steuerfreie Dividenden. Alle vier gelten zudem als verlässliche Zahler.

Verlässlichste Zahler:

Wer vor allem auf Konstanz setzt, ist mit sogenannten Dividendenaristokraten bestens bedient: Swiss Life (Rendite 5,1%), Partners Group (4%) und Novartis (3,7%) bieten ebenfalls eine überdurchschnittliche Rendite.

Mit Ausnahme von Swiss Life gehören ihre Aktien mit Blick auf die Rendite zwar nicht zu den allerstärksten, aber zu den verlässlichsten. Zusammen mit Roche (3,3%), Nestlé (2,7%), Givaudan (2,4%), Lindt & Sprüngli (1,3%) sowie Sika (1,2%) zählen sie zu den Dividendenaristokraten. Ihre Valoren weisen eine mindestens zehnjährige Historie ununterbrochener Dividendenerhöhungen auf und gehören zu den neun Schweizer Werten des S&P Europe 350 Dividend Aristocrats Index, die dieses Kriterium erfüllen.