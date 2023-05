Analyse Was für Schwellenländer spricht Das Börsenumfeld bleibt anspruchsvoll, die Rezessionsgefahr ist nicht gebannt, und die Inflation bleibt hartnäckig hoch. Doch die «Mutter aller Kehrtwenden» in China sorgt für ein erfreulicheres Umfeld für Schwellenländer.

«Der Hauptzweck der Börse besteht darin, so viele Menschen wie möglich zum Narren zu halten», meinte der US-amerikanische Spekulant und Politikberater Bernard M. Baruch einst. Kaum setzt sich am Markt nämlich eine Überzeugung durch, kommt es anders. Im Herbst war sich das Gros der Marktkommentatoren einig, dass China für Investitionen nicht mehr infrage käme – die Machtkonsolidierung in den Händen des Präsidenten Xi Jinping anlässlich des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei im Herbst liess für chinesische Aktien wenig Gutes erwarten. Die Reformer wurden kaltgestellt, zunehmend hiess es «Ideologie vor Wirtschaft», was sich schön an der Null-Covid-Politik zeigte.

Tempi passati. Seit Ende Oktober ist der MSCI China, trotz der jüngsten Abschwächung, über 40% vorgeprescht und hat damit den gesamten Schwellenländerindex nach oben gezogen. Europäische und amerikanische Börsenbarometer vermochten nicht mitzuhalten. Ist der Zug damit bereits abgefahren – und wird, wer jetzt noch in Schwellenländer investiert, wiederum zum Narren gehalten?

Kurzfristige Gefahr wegen guter Stimmung

Vorderhand könnte durchaus Vorsicht geboten sein, scheinen Aktien aus Schwellenländern doch wieder hoch in der Anlegergunst zu stehen. Diesen Schluss lässt jedenfalls die jüngste Umfrage von Bank of America unter Fondsmanagern zu. Demnach haben die Profis ihre Allokation in Schwellenländeraktien zuletzt so kräftig erhöht wie selten. In der Folge halten sie nun ein Übergewicht in Valoren aus Emerging Markets. Die Sentix-Umfrage unter europäischen Anlegern zeigt ebenfalls, dass mittlerweile ein wachsender Anteil der Anleger gegenüber Schwellenländeraktien optimistisch eingestellt ist. Kurzfristig erhöht das die Gefahr eines Rückschlags.

Eine Auswertung von Michael Howell von CrossBorder Capital, einem Unternehmen, das sich auf die Analyse von Kapitalflüssen spezialisiert hat, gibt jedoch teilweise Entwarnung und zeigt, dass vor allem in Europa und Japan die guten Nachrichten in den Aktienkursen eingepreist sind. Trotz der wiedergewonnenen Zuversicht der Fondsmanager sind gemäss Howell die Anleger in vielen Schwellenländern nach wie vor untergewichtet. «Besonders attraktive Märkte sind China, Hongkong, Taiwan, Singapur, Brasilien, Korea und die USA», schreibt er in seinem jüngsten Marktbericht. Wie es scheint, haben viele Marktteilnehmer ihrem Stimmungswandel noch keine Taten folgen lassen.

Betrachtet man zudem die relative Performance des MSCI Emerging Markets zum MSCI World, der die Aktien aus den Industrieländern abbildet, wird das Ausmass des Zurückbleibens der Schwellenländer ersichtlich. Seit mehr als einer Dekade büssen Letztere kontinuierlich an Terrain ein – obwohl viele der aufstrebenden Länder in dieser Zeit kräftig gewachsen sind. Auch wenn die positive Stimmung kurzfristig womöglich zur Vorsicht mahnt, zeigt das langfristige Bild keinen Überschwang.

Bewertungen sprechen für Emerging Markets

Das enttäuschende Abschneiden während der vergangenen Dekade hat dazu geführt, dass viele Schwellenländer nun über einen Bewertungsvorteil verfügen. Das lässt sich schön anhand einer langfristigen Bewertungskennzahl wie dem Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis zeigen, das den aktuellen Kurs mit den durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinnen der vergangenen zehn Jahre vergleicht.

Während Industrieländeraktien (blaue Linie) derzeit rund 20% über dem langfristigen Mittelwert handeln, notieren Schwellenländer (gelbe Linie) ziemlich genau auf dem Durchschnitt. Was auffällt: Die Diskrepanz zwischen den beiden Bewertungskennzahlen war selten grösser.

Interessant ist ein Blick auf die einzelnen Länder. Dafür hat The Market einen Bewertungsindikator kreiert, der fünf Kennzahlen umfasst: das erwähnte Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis, das vorwärtsgerichtete KGV, das Kurs-Umsatz- und das Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie die Dividendenrendite. Diese werden mit den historischen Werten verglichen und in ein Gesamtmass zusammengefasst (das Vorgehen wird hier genauer erläutert). Bei allen gilt: Je niedriger der entsprechende Perzentilrang – er bewegt sich zwischen 0 und 100 –, desto attraktiver ist die Bewertung.

Dabei bestätigt sich der Befund, dass viele Emerging Markets günstig sind. Die Börsen in Lateinamerika stechen positiv hervor, aber auch Südafrika, Korea und Polen bestechen durch eine günstige Bewertung. Innerhalb der Schwellenländer zählen die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien und Indonesien zu den teureren Märkten, wobei sie im Vergleich mit US-Aktien immer noch deutlich besser abschneiden.

Chinas Kehrtwende sorgt für Rückenwind

Günstige Märkte können durchaus günstig bleiben – wenn es keinen Auslöser zur Besserung gibt. Die Kehrtwende in China könnte nun aber ein solcher Katalysator sein. Für den Marktbeobachter Louis-Vincent Gave vom Analysehaus Gavekal Research ist die Wiederöffnung Chinas die «wahrscheinlich wichtigste makroökonomische Entwicklung des Jahres 2023», die der Weltwirtschaft einen willkommenen Impuls verleiht.

Zudem kurble die chinesische Regierung zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt die Binnenkonjunktur an. Das sollte Rohstoffpreise, den chinesische Konsum und europäische und japanische Exporteure beflügeln. Aber auch die umliegenden asiatischen Länder dürften profitieren.

Christopher Wood, Stratege bei Jefferies, ist ebenfalls zuversichtlich: «Ich sehe für Schwellenländer, besonders in Asien, die beste Kaufchance seit vielen Jahren», sagte er kürzlich im Gespräch mit The Market. Die Abkehr Chinas von der Null-Covid-Politik stimmt den Strategen zuversichtlich für ganz Asien. Denn mit den drastischen Massnahmen habe China die Dynamik in den meisten asiatischen Ländern unterdrückt – dieser Hemmschuh falle nun weg. «Für eine Outperformance in Asien brauchen wir nicht einmal einen Boom in China, eine Normalisierung reicht bereits», glaubt Woods. Angesichts des dominanten Gewichts Asiens im MSCI Emerging Markets Index sollte davon auch der breite Index profitieren.

Orthodoxe Geldpolitik als Pluspunkt

Ein weiterer Pluspunkt für die Schwellenländer ist ihre konservativere Geldpolitik in den vergangenen Jahren. So haben sie sich bei der Ausweitung der Geldmenge im Vergleich zum Westen deutlich zurückhaltender gezeigt. Gemäss Robeco haben auch im Höhepunkt der Pandemie nur wenige Schwellenländer ihre Geldmenge M2 um mehr als 10% ausgeweitet. In den USA (Zunahme um mehr als 25%), der EU (über 12%) und in Japan (10%) waren die Notenbanken um einiges aggressiver.

Auch bei der Inflationsbekämpfung preschten viele Schwellenländer vor. Während westliche Notenbanken lange mit Leitzinserhöhungen warteten, weil sie die Teuerung als transitorisch einstuften, schritten die Währungshüter insbesondere in Lateinamerika und in Osteuropa früh und beherzt ein. «In einer Welt, in der nichtkonventionelle Geldpolitik alltäglich geworden ist, zeichnen sich die Zentralbanken der Schwellenländer im Allgemeinen durch ihre orthodoxe Haltung aus», schreibt Arnout van Rijn, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Robeco.

In der Folge sind die Realzinsen – also die Zinsen abzüglich der Inflation – in vielen Schwellenländern deutlich positiv. Anders als in den USA, wo die hartnäckige Inflation die Erwartungen einer baldigen Lockerung schwinden lässt, verfügen die Notenbanken in den Schwellenländern über Spielraum für Lockerungen.

«Die geldpolitischen Straffungszyklen in den Schwellenländern sind zu Ende oder stehen kurz davor, und zwar mehrere Monate früher als in den Industrieländern», ist Shilan Shah vom Londoner Research-Haus Capital Economics überzeugt. «Es scheint nach wie vor wahrscheinlich, dass die Schwellenländer ihre Geldpolitik bis Mitte des Jahres lockern werden», glaubt er. Das dürfte dem Wachstum zugutekommen und dürfte ein besseres Abschneiden der dortigen Börsen ermöglichen.

Liquidität nimmt zu

Ein schwächerer Greenback würde diesbezüglich helfen. «Wir glauben, dass das Fed die Zinserhöhungserwartungen enttäuschen wird, was einen schwachen Dollar begünstigt. Ein schwächerer Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial bei Aktien ausserhalb der USA hin», schreibt Larry McDonald in seinem neuen «The Bear Traps Report». Wobei Schwellenländer in der Regel besonders profitieren, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Immer dann, wenn sich der Dollarindex (blaue Linie) abschwächte, schnitten Schwellenländeraktien besser ab als Valoren aus den Industrieländern (die rote Linie zeigt die relative Kursentwicklung). Setzt sich die Abwertung des Dollars fort, sind die Aussichten für die Emerging Markets durchaus erfreulich.

Doch nicht nur der schwächere Dollar sorgt für Unterstützung – trotz der geldpolitischen Straffung vieler (westlicher) Notenbanken nimmt die globale Liquidität seit einigen Wochen wieder zu. So bemerkt Michael Howell von CrossBorder Capital: «Bis Dezember hat die People’s Bank of China (PBoC) der Wirtschaft 1,56 Bio. Yuan zugeführt, im Januar kamen weitere 1,45 Bio. Yuan hinzu, und bis Februar beläuft sich der gleitende 28-Tage-Gesamtwert auf gewaltige 1,93 Bio. Yuan.»

In lediglich zwei Monaten haben die Chinesen der Wirtschaft das Drei- bis Dreieinhalbfache der Liquidität zugeführt, die sie in den gesamten beiden Jahren zuvor bereitgestellt hatten. Zwar glaubt Howell nicht, dass Peking dieses Tempo aufrechterhalten kann und wird, allerdings scheinen diverse andere Notenbanken dem Beispiel der PBoC zu folgen und den Märkten ebenfalls mehr Liquidität zuzuführen. «Angetrieben von der Wiedereröffnung Chinas, einem sinkenden Dollar und stabilen Rohstoffmärkten dürfte die Liquidität der Schwellenländer bis 2023 stark steigen», lautet das Fazit von CrossBorder Capital.

Wie Anleger investieren können

In der Summe haben sich die Aussichten für Schwellenländer in den vergangenen Monaten aufgehellt. Angesichts der Öffnung Chinas, der zunehmenden Liquidität, eines möglicherweise schwächeren Dollars und vergleichsweise attraktiver Bewertungen dürfte sich ein Übergewicht in Schwellenländeraktien in den kommenden Jahren auszahlen.

Wer in Emerging Markets investieren möchte, kann das einfach mit einem ETF wie zum Beispiel dem Amundi MSCI Emerging Markets machen (ISIN: LU1681045453, Ticker: AUEM SW Equity). Für Anleger, die sich mit dem hohen Gewicht Chinas von rund 33% im ETF unwohl fühlen, gibt es Alternativen, die chinesische Aktien ausschliessen, wie etwa den Lyxor MSCI Emerging Markets ex China ETF (ISIN: LU2009202107, Ticker: EMXC SW Equity).