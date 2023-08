Analyse Welche Aktien vom Megatrend Agrar und Nahrung profitieren Der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt, während das Angebot von Ackerland zunehmend limitiert wird. Das zwingt die Landwirtschaft, effizienter und nachhaltiger zu werden. Dies birgt Chancen für Anleger.

Die Agrarwirtschaft befindet sich in einer verzwickten Lage: Einerseits wächst die Weltbevölkerung stetig und damit auch der Bedarf an Nahrungsmitteln – gemäss Schätzung der Uno könnte die Zahl der Menschen von derzeit acht Milliarden bis 2050 auf knapp zehn Milliarden steigen. Andererseits werden Agrarunternehmen vonseiten der Politik und der Gesellschaft immer stärker dazu angemahnt, ihren CO 2 -Fussabdruck zu verringern und ihren Teil dazu beizutragen, Bodenerosion und die allgemeine Zerstörung der Natur zu stoppen.

Doch nicht nur die wachsende Bevölkerung spricht dafür, dass der weltweite Bedarf an landwirtschaftlicher Produktion drastisch steigen wird. Auch die zunehmende Urbanisierung sowie der Wandel der Ernährungsgewohnheiten hin zu ressourcenintensiven Lebensmitteln wie Fleisch und Milchprodukten sind strukturelle Nachfragetreiber.

Entgegen der Entwicklung hierzulande – in der Schweiz stagniert der Fleischkonsum seit Jahren, in Deutschland war er 2022 gar rückläufig – nimmt der Verzehr von Fleisch weltweit angesichts eines steigenden Wohlstands weiter zu und wird dies gemäss Schätzung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Uno auch weiter tun. Das Problem: Ein höherer Fleischkonsum hat einen höheren Verbrauch an Getreide, Futtermitteln und Sojaprodukten zur Folge, da mehr Rinder, Schweine und Hühner gefüttert werden müssen.

Analysten der UBS schätzen, dass bis 2050 die weltweite Lebensmittelnachfrage insgesamt um 50 bis 60% steigen dürfte.

Steigender Lebensmittelbedarf – rares Ackerland

Doch die Notwendigkeit, die globale Erwärmung einzudämmen und die biologische Vielfalt zu schützen, hat zur Folge, dass sich die landwirtschaftliche Produktion neu ausrichten muss. Der regulatorische Druck vonseiten der Politik wird grösser und hat das Ziel, nicht nachhaltige Praktiken zu verringern und die Verfügbarkeit von Ackerland zu limitieren.

Ein steigender Lebensmittelbedarf trifft also auf ein zunehmend eingeschränktes Ackerland. Damit diese beiden Entwicklungen in Einklang gebracht werden können, sehen Experten vor allem eine Lösung: Der Ernteertrag – und damit die Produktivität in der Landwirtschaft – wird in Zukunft drastisch steigen müssen.

Davon werden Unternehmen profitieren, die für die Agrarwirtschaft Technologien bereitstellen können, mit denen die Erträge gesteigert, die Kosten gesenkt und die Umweltbelastung durch eine effizientere Nutzung von Land, Wasser und Betriebsmitteln verringert werden können.

The Market stellt einige Sektoren und Unternehmen vor, die zu den Profiteuren des Megatrends Agrar und Nahrung gehören und für Anleger interessant werden können.

Präzisionslandwirtschaft auf dem Vormarsch

Um eine Steigerung des Ernteertrags zu erreichen, wird ein effizienterer Einsatz von Produktionsmitteln nötig sein. Eine Lösung dafür bietet das Precision Farming, auch Präzisionslandwirtschaft genannt. Darunter wird die zielgerichtete Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen verstanden. Ziel ist es etwa, nicht den gesamten Acker pauschal zu bewirtschaften, sondern die Unterschiede des Bodens und der Ertragsfähigkeit innerhalb des Feldes zu berücksichtigen.

Die Anwendung von zusätzlichen Tools und Vorhersagetchniken wie Big Data, künstlicher Intelligenz und Robotik wird zunehmend zur Norm in einer hoch effizienten Landwirtschaft – der Markt hat jedoch noch viel Potenzial. Gemäss Daten des Researchunternehmens Mordor Intelligence erreichte der Markt für Präzisionslandwirtschaft im Jahr 2020 einen Wert von rund 5 Mrd. $. Bis 2026 soll er sich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 12% auf 10,5 Mrd. verdoppeln.

Selbst in führenden Märkten wie den USA nutzt nach Aussagen des dortigen Landwirtschaftsministeriums USDA derzeit nur etwa ein Viertel aller Landwirte Techniken aus der Präzisionslandwirtschaft.

Führende Unternehmen in diesem Bereich sind Deere & Company und Agco aus den USA sowie die niederländisch-britische CNH Industrial. Vor allem Marktführer Deere ist in einer guten Position, um vom steigenden Interesse an der Präzisionslandwirtschaft zu profitieren – vor allem, was das Sammeln von Daten betrifft. Die Entwicklung von Deere-Geräten – Traktoren, Mähdreschern und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen – zur Erfassung von Daten in Verbindung mit der Ernte ist schon seit vielen Jahren im Gange.

Deere & Company mit führender Position

Seit 2012 stattet Deere jedes Grossgerät mit einem sogenannten Telematik-Gateway aus – einem Gerät, das Fernüberwachung ermöglicht. So sind etwa selbstfahrende Fahrzeuge mit jeweils 36 Kameras ausgerüstet, um beim Sprühen von Pflanzenschutzmitteln Unkraut von gesunder Ernte unterscheiden zu können. Die Kameras sammeln zudem Daten, um damit die Prozesse weiter zu optimieren. Derzeit plant das Unternehmen, Fahrzeuge nachzurüsten, um die Fläche, auf der es Daten sammelt, rasch zu vergrössern.

Der Konzern investiert jährlich über 1 Mrd. $ in Forschung und Entwicklung, um seine führende Marktposition zu stärken. Trotz anhaltender Lieferkettenprobleme hat sich die Aktie von Deere zuletzt gut gehalten. Nachdem der Kurs in den Jahren 2020 und 2021 steil nach oben ging, verläuft er seit gut einem Jahr seitwärts. Zuletzt hat das Unternehmen ordentliche Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. So stieg der Umsatz um ein Drittel auf 11,4 Mrd. $, der Nettogewinn schlug mit 2 Mrd. $ die Erwartungen der Analysten – zudem erhöhte man die Jahresprognose.

Für ein Engagement spricht auch die deutlich zurückgekommene Bewertung. Das vorausschauende Kurs-Gewinn-Verhältnis notiert mit 12,5 mittlerweile klar unter dem Fünfjahresschnitt von über 16.

Agco und CNH sind in ihren Nischen attraktiv

Auch der kleinere US-Konkurrent Agco ist im Bereich Precision Farming attraktiv positioniert. Während sich Deere darauf konzentriert, ihre eigenen Landmaschinen mit vollständiger Autonomie auszustatten, hat Agco den breiteren Nachrüstungsmarkt im Blick. So will sie ab dem Sommer ein umfassendes Nachrüstungsset anbieten, das bei diversen Maschinenmarken eingesetzt werden kann. Sie zielt damit auf Landwirte ab, die mit neuer Technologie ihre Ergebnisse verbessern wollen, aber vor zu grossen Investitionen in Form von neuen Maschinen und Anlagen zurückschrecken.

Zuletzt haben die Titel eine Verschnaufpause eingelegt. Analysten von JPMorgan sehen sie mittlerweile jedoch als attraktiv bewertet. Das Unternehmen, das vor allem mit seiner Marke Fendt ein grosses Europa-Exposure aufweist, dürfte zudem von steigenden EU-Subventionsausgaben für den Landwirtschaftssektor profitieren, so die Analysten.

CNH schafft es seit vielen Jahren, ihr smartes Segment mit zahlreichen kleineren Übernahmen laufend auszubauen. Das niederländisch-britische Industrieunternehmen wird von der Investorenfamilie Agnelli kontrolliert und geht auf das Traktorsegment der italienischen Fiat zurück. Es gilt als Markt- und Innovationsführer bei Mähdreschern und alternativen Antriebssystemen für die Landwirtschaft und schafft es seit Jahren, den Gewinn zu steigern, obwohl der Umsatz stagniert bzw. zuletzt gar rückläufig war.

Gemäss Analysten von Berenberg dürfte die Gewinnmarge weiter anziehen. So geht man davon aus, dass die Ebit-Marge von derzeit rund 10 auf 14% im Jahr 2027 klettern wird – angetrieben durch einen verbesserten Produktmix sowie den zunehmenden Einsatz von Präzisionslandwirtschaftstechnologie, auch in eher kleineren landwirtschaftlichen Betrieben.

Saatgutproduzenten profitieren langfristig

Nach wie vor ist die Verwendung von gentechnisch modifizierten Organismen bei Pflanzen umstritten, doch in den letzten zwei Jahren haben immer mehr Länder Richtlinien eingeführt, die den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft ermöglichen. In den USA ist die Akzeptanz bereits seit vielen Jahren hoch. Gemäss Schätzung von UBS sind dort rund 90% der Mais- und Sojasorten gentechnisch verändert. Für die Analysten ist die Saatgut- und Pflanzengenetik von zentraler Bedeutung für die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung.

Für sie besteht der nächste Schritt darin, Saatgut zu entwickeln, das auf die spezifischen Klima-, Boden- und Schädlingsbedingungen der jeweiligen Regionen zugeschnitten ist. Dank der auf diese Weise verbesserten Anbaubaubedingungen könnte der Ernteertrag vieler gentechnisch veränderter Nutzpflanzen gegenüber den derzeitigen Werten um bis zu 80% gesteigert werden, so die Analysten, die sich wiederum auf Aussagen von Branchenvertretern stützen.

Corteva setzt auf Gentechnologie

Vom Streben nach höherem Ernteertrag dürften langfristig die globalen Saatgutproduzenten profitieren. Hier kommen Anleger nicht um die grossen Namen wie Corteva herum, eines der grössten Saatgut- und Pflanzenschutzmittelunternehmen der Welt. Die US-Gesellschaft, die 2022 rund 17,5 Mrd. $ Umsatz (+11,5%) erwirtschaftete, will den Markt mit Gentechnologie revolutionieren. So forscht sie wie andere Player im Bereich Crispr-Cas. Dank dieser Genscherentechnik sollen künftig gezielt Gensequenzen etwa bei Mais und Raps entfernt oder eingesetzt werden.

Zudem spielt Corteva eine immer grössere Rolle bei Technologien, mit denen Ressourcen wie Wasser, Böden und Artenvielfalt schonender genutzt werden können. Mit Stickstoffsensoren und Bodenscannern wird das Zusammenspiel von Aussaat und Dünger optimiert.

Die Analysten von Berenberg glauben, dass das Unternehmen seine mittelfristige Wachstumsprognose von 3 bis 5% übertreffen wird – dank Marktanteilsgewinnen und einem günstigen makroökonomischen Ausblick. Zudem geht Berenberg davon aus, dass Corteva aufgrund ihrer starken Cashflow-Generierung und des geringen Verschuldungsgrades den Gewinn je Aktie bis 2025 verdoppeln wird.

Weltgrösster Düngerhersteller Nutrien und Turnaround-Kandidat Bayer

Ein substanzieller Teil der landwirtschaftlichen Emissionen stammt von der Herstellung und der Verwendung von Dünger. Dem will die kanadische Nutrien entgegenwirken, die weltweit etwa 20% des Pflanzennährstoffs Kali herstellt und nach eigenen Angaben der grösste Hersteller von Düngemitteln ist. Bis 2023 will sie ihren direkten CO 2 -Ausstoss um knapp ein Drittel verringern. 2022 konnte sie den Umsatz um 37% auf knapp 38 Mrd. $ steigern.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr überproportional vom starken Anstieg der Düngemittelpreise profitiert, weswegen der Titel zwischenzeitlich heiss lief. Mittlerweile ist der Aktienkurs zurückgekommen, was für Anleger ein Einstiegsfenster öffnet.

Auch der deutsche Pharma- und Agrarkonzern Bayer dürfte zum Profiteur eines langfristig steigenden Saatgutbedarfs werden. Das krisengeschüttelte Unternehmen erwirtschaftet mittlerweile etwa die Hälfte des Umsatzes und des Gewinns mit seiner Agrarsparte. Milliardenklagen, eine hohe Verschuldung sowie der Konglomeratsmalus lasten jedoch seit Jahren auf der Bewertung. Dabei läuft das Geschäft seit einigen Quartalen wieder rund.

Zuletzt befeuerte der Einstieg von Hedge Funds Spekulationen über eine Aufspaltung des Konzerns, die den Wert der einzelnen Segmente am Markt transparenter machen und die Bewertung steigern sollte. Auch traf die Neubesetzung des CEO-Postens mit dem ehemaligen Roche-Topmanager Bill Anderson auf Analystenseite auf grosse Zustimmung. The Market hat den Investment Case Bayer kürzlich ausführlich vorgestellt.