Analyse Wie der Vermögensaufbau auch in unsicheren Zeiten gelingt Nicht immer ist es einfach, einen kühlen Kopf zu bewahren. The Market zeigt, worauf Anleger bei der Auswahl des Anbieters, des Produkts und des Zeitpunkts der Investition achten müssen.

Inflation, höhere Zinsen, Krieg und Klimawandel. Welche Anlageklasse gewinnt, welche verliert? Wann lohnt es sich zu investieren, wann sollte ich aussteigen? Die Herausforderungen unserer Zeit und das damit verbundene tägliche Auf und Ab an den Märkten können Anleger schon einmal verunsichern.

Da hilft ein Rezept am meisten: einen kühlen Kopf bewahren und sich von kurzfristigen Ereignissen nicht ablenken lassen. Wer möglichst rational investiert, kann psychologische Fallen umgehen. The Market ist in diesem Beitrag auf das Investieren in verschiedenen Lebenslagen eingegangen. Am Schluss dieses Artikels sind zudem vier Anlagegrundsätze aufgelistet.

Im Folgenden soll es darum gehen, welche drei Punkte Anleger unabhängig von ihrer persönlichen Situation und von der Marktlage beim Aufbau oder bei der Neuausrichtung des Portfolios speziell beachten sollten.

Bei der Wahl des Anbieters geht es vor allem um eines: Kostenkontrolle. Insbesondere bei einem langfristigen Anlagehorizont kann die Höhe der jährlich anfallenden Gebühren ein wichtiger Faktor sein, zumal sie sich unabhängig von den Bewegungen am Markt beeinflussen lässt. Bereits eine Differenz von 0,5 Prozentpunkten macht über 25 Jahre einen erheblichen Unterschied, wie das Beispiel in der Grafik zeigt.

Je länger der Zeithorizont, desto einschneidender wird der Effekt wegen des Zinseszinses. Je höher die Bruttorendite, umso weniger fallen die Kosten scheinbar ins Gewicht. Doch das stimmt nur bedingt: Weil sich das Vermögen schneller vermehrt, erhöht sich auch die zukünftige Belastung durch Gebühren. Insgesamt zahlen Anleger mehr.

Dabei fallen auf verschiedenen Ebenen Gebühren an: Aktive Vermögensverwalter verlangen in der Regel eine Verwaltungsgebühr, manchmal gar eine Gewinnbeteiligung, in Prozent des Gesamtvermögens. Hinzu kommen die Kosten der Bank, etwa für die Depotführung und die Courtagen je Transaktion. Gerade bei ausländischen Wertpapieren können Letztere ins Gewicht fallen. Kosten für Fremdwährungstransaktionen verteuern den Handel zusätzlich.

Mittlerweile bieten verschiedene Banken ihren Kunden eigene Produkte zu sogenannten All-in Fees an. Die Transparenz lässt aber oft zu wünschen übrig. Auch hier lohnt es sich deshalb, genau hinzuschauen, welche Kosten mit der einmaligen Belastung gedeckt sind. Günstiger ist es in der Regel, das Vermögen selbst zu verwalten, wobei die Kosten auch bei solchen Execution-only-Lösungen je nach Institut erheblich variieren.

Ständig grösser wird die Auswahl rein digitaler Schweizer Anbieter wie Yuh, CSX, Yapeal und Zak. Sie verzichten oft auf regelmässige Depotgebühren, und für kleine Beträge sind die Transaktionskosten überschaubar. Doch dabei kann es sich um eine Art von Lockvogelangebot handeln: Manche erheben eine Gebühr, wenn über längere Zeit – etwa ein Quartal lang – nicht gehandelt wird, oder der Wertpapierhandel wird mit wachsendem Vermögen erheblich teurer.

Einen grossen Einfluss auf die Kosten hat zuletzt die Wahl des Produkts. Achtung, die ausgewiesene Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) umfasst einzig die laufenden Gebühren, die sich auf das Halten des Fondsanteils beziehen: Verwaltungsgebühren des Fondsanbieters, Gebühren für die Depotbank (wo die Wertpapiere aufbewahrt werden) sowie Lizenz- und Vertriebskosten. Hinzu kommen Abgaben für den Kauf, sprich: die Zeichnung von Anteilen, den Verkauf sowie Ausgabenaufschläge. Die Angaben finden sich im Factsheet.

Mit Blick auf die reinen Produktkosten ist klar: Passiv schlägt aktiv. Sprich, Investitionen in Indexfonds, die an der Börse gehandelt werden, sogenannte ETF, sind in der Regel günstiger als das Halten von Anteilen an aktiv verwalteten Fonds. Nicht zuletzt deswegen weisen sie auch oft die bessere Performance aus. Gerade über einen längeren Zeithorizont liess sich das in den vergangenen Jahren gut beobachten, wie die Daten von S&P Global zeigen. Das gilt für gute, aber insbesondere auch für schlechte Börsenjahre, selbst wenn die Zahlen von 2022 noch ausstehen.

Die SPIVA Europe Scorecard misst die Wertentwicklung aktiv verwalteter europäischer Aktienfonds, die auf Euro, britisches Pfund und andere europäische Lokalwährungen lauten, im Vergleich zur Wertentwicklung ihrer jeweiligen S&P-DJI-Benchmark-Indizes über verschiedene Anlagehorizonte.

Das ist aber nicht der einzige Vorteil von ETF und damit nicht der einzige Grund für die seit ihrer Einführung vor dreissig Jahren stetig wachsende Popularität.

Der Nutzen von ETF ist vielfältig: Sie sind einfach zu verstehen und transparent. Mit einer Transaktion lässt sich ein diversifiziertes Portfolio zusammenstellen. Wer einen ETF auf den MSCI All Country World Index kauft, hat auf einen Schlag Anteile an 1600 Aktien rund um den Globus im Depot. Mit Einzeltiteln ist eine solche Diversifikation für Privatanleger unmöglich.

ETF lassen sich bequem und zu niedrigen Kosten handeln. Investoren können ohne professionelle Hilfe und im Idealfall mit kleinem Aufwand ein ausgewogenes, langfristig ausgerichtetes Portfolio zusammenstellen. Das hat aber seine Tücken. Insbesondere die grosse Zahl handelbarer Produkte stellt viele vor eine Herausforderung.

The Market hat deshalb in diesem Beitrag zusammengestellt, worauf Interessierte achten sollten. Neben den erwähnten Kosten – Aktien-ETF haben in der Regel eine Gesamtkostenquote zwischen o,1 und 0,95% – spielen das Domizil (vorzugsweise: Schweiz), die Ausschüttungsform (thesaurierend), die Grösse und die Handelsliquidität («Big is beautiful»), die Form der Abbildung (physisch repliziert) und die Wertpapierleihe (lieber nicht) eine Rolle. Vernachlässigbar ist dagegen die Währung, in der der Fonds denominiert ist.

Einmal im Monat liefert der The Market ETF Navigator wichtige Informationen und nützliche Tipps rund um das Anlegen mit passiven Instrumenten.

Bleibt das Problem des konkreten Index. Ein breiter Aktienindex wie der Swiss Performance Index (SPI) ist nicht automatisch diversifiziert. Obwohl er rund zweihundert Unternehmen umfasst, kauft man mit einem ETF vor allem die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche, die zusammen beinahe 50% des Gewichts ausmachen.

Wann soll ich wie viel investieren? Die verkürzte Antwort auf diese Frage, wie sie oft gestellt wird, lautet: möglichst nicht alles auf einmal und nach einem definierten Muster.

Bereits an verschiedenen Stellen haben wir darauf hingewiesen, dass die Staffelung der Käufe – und der Verkäufe – dazu dient, das Risiko eines schlechten Timings zu mindern. Diese Herangehensweise ist nicht unumstritten, je nach Börsenlage schützt zum Beispiel auch ein gestaffelter Einstieg nicht davor, zu teuer zu kaufen.

Wichtiger ist der psychologische Effekt. Ein Vorteil des passiven Anlegens, der sich im besseren Abschneiden niederschlägt, ist es, dass kein menschlicher Vermögensverwalter versucht, den richtigen Moment für den Einstieg zu erwischen. Denn das schaffen nur die wenigsten, und auch sie kaum konstant über die Zeit. Das Resultat: Oft warten selbst Experten mit dem Einstieg zu lange ab und kaufen aus Angst, den Börsenboom zu verpassen, noch spät im Zyklus.

Abhilfe schafft ein automatisierter Prozess. Mit einem – zum Beispiel monatlichen – Dauerauftrag für die Investition in ein davor bestimmtes ETF-Portfolio umgeht man die oben beschriebenen psychologischen Fallen. Je nach Budget und Lebenssituation – und Bank – machen mehr oder weniger Transaktionen im Jahr Sinn. Denn bei den meisten Anbietern, insbesondere bei herkömmlichen Banken, steigen die Gebühren mit jedem Handel (siehe oben). Es gilt also gerade bei kleineren Beträgen, Kosten und Nutzen abzuwägen.

Ein weiterer Wermutstropfen: Mit den automatisierten Investitionen steigt das Risiko, einen aus anderen Gründen ungünstigen Zeitpunkt zu erwischen. Der jüngste ETF Navigator hat sich vergangene Woche unter anderem ausführlich mit der Frage befasst, welchen Einfluss das kurzfristige Timing auf die Kosten und damit die Performance hat. So erhöhen Faktoren wie die Volatilität – etwa rund um marktbewegende Ereignisse – oder die Handelsliquidität die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs, zum Nachteil der Anleger.