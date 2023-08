The Market Asset Allocation The Market Asset Allocation profitiert von der besseren Börsenstimmung Im Oktober legte sich die Nervosität an den Märkten etwas, die meisten Aktienbarometer legten zu. Die Asset Allocation von The Market gewann im Monatsvergleich 2,2% an Wert.

Auf den brutalen September folgte im Oktober an den Aktienmärkten eine schöne Erholung. Der Weltaktienindex von MSCI avancierte 6%, angeführt von den Industrieländern, die 7,1% vorpreschten. Gemessen am Bloomberg Commodity Index legten die Rohstoffpreise 1,7% zu, während Anleihen global (–1,6%) und Gold (–0,7%) weiter an Terrain einbüssten (alle Indizes sind in Dollar).

Die (neuerliche) Hoffnung auf eine Kehrtwende der Notenbanken verlieh den Börsen Rückenwind: Nachdem die Bank of Canada die Leitzinsen «lediglich» um 50 Basispunkte statt wie erwartet um 75 Bp erhöht hatte, fassten die Märkte das bereits als einen «Pivot» auf. Zuvor überraschte die australische Notenbank mit einem Zinsschritt (+25 Bp), der weniger aggressiv ausfiel als erwartet. Gleichzeitig zeichnet sich immer deutlicher eine globale Wachstumseintrübung ab.

Kein Wunder, lassen sich wieder vermehrt Stimmen vernehmen, die glauben, auch die US-Notenbank Fed werde schon bald eine gemächlichere Gangart im Straffungszyklus einschlagen. In Kombination mit der ungewöhnlich pessimistischen Anlegerstimmung reichte das bereits aus, um eine eindrückliche Gegenbewegung an den Aktienmärkten auszulösen.

Marktumfeld bleibt herausfordernd

Ob es zu mehr als einer Bärenmarktrally reicht, wird sich weisen. So ist die Inflation in der Eurozone im Oktober auf ein Rekordhoch von 10,7% geklettert, nachdem sie bereits im Vormonat mit 9,9% ein neues Höchst erreicht hatte. Damit bleibt der Druck auf die Europäische Zentralbank bestehen, die Leitzinsen trotz einer starken Abkühlung des Wachstums im dritten Quartal weiter anzuheben.

Auch in den USA sprechen die jüngsten Inflationsdaten sowie der wider Erwarten robuste Arbeitsmarkt dafür, dass das Fed an der Sitzung vom 2. November eine vierte Zinserhöhung um 75 Bp in Folge vornehmen wird. Das Fed sieht die eigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel und dürfte die Zinsen so lange aggressiv anheben, bis sich der Rückgang der Teuerung in den offiziellen Daten spiegelt. Die Gefahr ist gross, dass die Hoffnungen der Marktteilnehmer auf einen «Pivot» einmal mehr enttäuscht werden.

The Market Asset Allocation macht Terrain gut

Vom etwas positiveren Marktumfeld vermochte auch die Asset Allocation von The Market zu profitieren. Im Monatsverlauf hat das Portfolio in Franken gerechnet 2,2% an Wert zugelegt, womit es jedoch sowohl hinter dem Pictet-BVG-40-Index (+2,9%) als auch hinter dem Pictet-BVG-60-Index (+4,3%) zurückblieb.

Wie bereits im Vormonat belasteten chinesische Aktien die Performance: Der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei, der am 23. Oktober zu Ende ging, wurde von den Anlegern ungnädig aufgenommen. Die Machtballung Xi Jinpings, der im Amt bestätigt wurde, und die Verschiebung der Prioritäten weg vom Wirtschaftswachstum sorgten für Verunsicherung. Zu den Abgaben bei den Aktien kam eine deutliche Abschwächung des Renminbi, was chinesischen Aktien in Franken einen Verlust von 14,7% bescherte. Aktien Schwellenländer (–1,3%) und US-Staatsanleihen (–2,3%) gaben im Monatsvergleich ebenfalls nach.

Im Gegenzug feierten Aktien aus der Eurozone (+11,1%) ein fulminantes Comeback, gefolgt von Valoren aus dem Vereinigten Königreich (+8,1%), die trotz der innenpolitischen Wirren und dem Rücktritt der Premierministerin Liz Truss nach lediglich 45 Tagen im Amt deutliche Kursavancen verzeichneten. Gemessen am MSCI Switzerland legten Schweizer Aktien ebenfalls respektable 4,9% zu.

Im Oktober sorgten die Währungsverschiebungen in der Summe für Rückenwind: Der Dollar, der Euro und insbesondere das Pfund werteten sich zum Franken auf und besserten so die Performance der Asset Allocation auf. Der Yen und der Renminbi hingegen schwächten sich im Monatsvergleich ab.

Positive Rendite seit Lancierung

Seit der Lancierung im September 2019 bis Ende Oktober hat die The Market Asset Allocation in Franken eine Gesamtrendite von 4,9% erzielt. Damit hat das Portfolio besser abgeschnitten als der Pictet-BVG-40-Index (+0,2%), allerdings liegt es nun wieder hinter dem Pictet-BVG-60-Index (+6,8%).

Per Stichtag 31. Oktober beträgt die Aktienquote 54,5%, Anleihen haben im Portfolio ein Gewicht von 12,3% und der Anteil liquider Mittel beträgt hohe 18.5%. Das ist genügend trockenes Pulver, um in den kommenden Wochen und Monaten Risikopositionen aufstocken zu können. Zum Beispiel im Falle eines «Wash-Out», in dem die Marktteilnehmer ihre Positionen wahllos liquidieren. Die Edelmetalle Gold und Silber sind mit 14,7% vertreten und dürften, sollten die Märkte ruppig bleiben, ebenfalls für Stabilität sorgen.

Quelle: themarket.ch

Die untenstehende Tabelle zeigt die ETF-Positionen mit ihrem Anteil im Portfolio. Seit dem 18. März können Anlegerinnen und Anleger direkt in ein Tracker-Zertifikat investieren, das die The Market Asset Allocation abbildet. Es hat das Kürzel TMAAPZ und den Valor 113’975’794. Die Gesamtkostenquote beläuft sich auf 0,6%.

Der Kursverlauf des Zertifikats kann hier 📈 verfolgt werden.