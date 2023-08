The Market Best Ideas Portfolio Das The Market Best Ideas Portfolio kauft Accelleron Das Musterportfolio baut eine neue Position in den Aktien des Turbolader-Spezialisten Accelleron auf. Der Ausstieg von zwei Grossaktionären dürfte demnächst vollzogen sein. Die Titel verdienen eine höhere Bewertung.

Das The Market Best Ideas Portfolio baut eine neue Position in Accelleron auf.

Das Unternehmen gelangte im Herbst 2022 aus einem Spin-off von ABB an die Schweizer Börse. Accelleron ist der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von Turboladern für grosse Verbrennungsmotoren, die beispielsweise in der Frachtschifffahrt eingesetzt werden.

Die Turbolader von Accelleron helfen, die Energieeffizienz von Frachtschiffen zu verbessern, und sie kommen auch in mit alternativen Brennstoffen – etwa Wasserstoff oder Methanol – betriebenen Motoren zur Anwendung. Elektromotoren sind für Frachtschiffe keine Option, da die Batterien viel zu schwer wären.

Das in Baden domizilierte Unternehmen ist der unbestrittene Weltmarktführer in seiner Nische. Rund drei Viertel der Einnahmen verdient Accelleron im Servicegeschäft. Dabei kann der Konzern auf eine installierte Basis von über 100’000 Einheiten zählen. Das Gute daran ist, dass mit der Wartung von Turboladern höhere Margen möglich sind als mit dem Verkauf. Jährlich verkauft Accelleron rund 10’000 neue Turbolader.

Die Unternehmensführung um Verwaltungsratspräsident Oliver Riemenschneider und CEO Daniel Bischofberger ist von hoher Qualität. Kapital wird umsichtig alloziert bzw. diszipliniert an die Aktionäre ausgeschüttet.

The Market hat den detaillierten Investment Case hier präsentiert.

In Sachen ESG (Environmental, Social, Governance) hatte Accelleron bisher ein Handicap, was einige institutionelle Investoren von einem Engagement abgehalten haben dürfte. Ende Juni hat das Unternehmen jedoch seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht publiziert. Er dokumentiert, dass die Produkte von Accelleron einen positiven Beitrag zur Bekämpfung der Klimaerwärmung leisten. Das sollte sich künftig auch in einer höheren Einstufung der Nachhaltigkeitsratings niederschlagen.

In den vergangenen Monaten lag ein konstanter Verkaufsdruck auf dem Accelleron-Aktienkurs. Der Grund: Die beiden Grossaktionäre Investor AB und Cevian Capital haben sich von ihren Titeln getrennt, die sie aus dem Spin-off von ABB erhalten haben.

Investor, die Beteiligungsgesellschaft der schwedischen Wallenberg-Familie, hat ihren Anteil von über 14% schrittweise abgebaut. Am 16. August meldete Investor das Unterschreiten der Pflichtmeldeschwelle von 5%. Die Beteiligungsgesellschaft Cevian meldete am 3. August das Unterschreiten der Schwelle von 3%. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Verkäufe abgeschlossen sind.

Die Aktien sind nicht teuer. Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzung für 2024 beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis 15. Das Verhältnis von Unternehmenswert (Enterprise Value, EV) zum Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisation (Ebitda) beläuft sich auf 10. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,3%.

Der Anteil von Accelleron im The Market Best Ideas Portfolio beträgt neu 2%. Die Aktien wurden zu einem Einstiegspreis von 22.96 Fr. gekauft. Die taktische Cashquote im Portfolio fällt nach der Transaktion auf leicht unter 8%.