Analyse Die Schweizerische Nationalbank schafft keine Transparenz zu Klimarisiken In ihrem Nachhaltigkeitsbericht blendet die SNB ihr Hunderte Milliarden schweres Anlageportfolio aus. Im Geschäftsbericht findet sich keine Risikoanalyse dazu. Das ist mangelhaft und steht im Widerspruch zu globalen Standards.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) steht in der Kritik: Ihr wird vorgeworfen, Anlageentscheide in ihrem riesigen Portfolio nicht mit Blick auf die Umwelt und Gesellschaft zu fällen. Dies gleich in doppelter Hinsicht.

Eine Kooperation mehrerer Nichtregierungsorganisationen hat in einem Bericht zum Verhalten der Zentralbanken in Bezug auf Klimarisiken errechnet, dass das Anlageportfolio der SNB, das per Ende 2020 auf 999 Mrd. Fr. angeschwollen war, CO 2 -Emissionen im Umfang von 43 Mrd. Tonnen finanzierte – fast so viel wie die komplette Schweiz jährlich ausstösst.

Auf der anderen Seite stehen die finanziellen Risiken, die der SNB selbst in ihrem Portfolio drohen, und zwar aufgrund von Umweltthemen, die auf die Unternehmen einwirken, in deren Wertschriften sie investiert ist.

In ihrem Jahresbericht beschreibt die Nationalbank selbst den Einfluss, den Klimarisiken auf die Finanzstabilität insgesamt haben können – und konkret auch auf ihr Portfolio:

«Der Klimawandel tangiert schliesslich auch die Anlagepolitik der Nationalbank. Klimarisiken und Anpassungen der Klimapolitik können Marktschwankungen auslösen oder verstärken und die Attraktivität von Anlagen beeinflussen. Aus Anlagesicht unterscheiden sich solche Risiken nicht fundamental von anderen finanziellen Risiken und werden von der SNB entsprechend berücksichtigt.»

Doch wer den Nachhaltigkeitsbericht der SNB bezüglich vorsorglicher Massnahmen konsultiert, wird schnell enttäuscht.

Der Bericht beginnt zwar mit den Worten: «Der grösste Beitrag der SNB zur nachhaltigen Entwicklung der Schweiz liegt in der Erfüllung ihres Mandats zur Gewährleistung der Preisstabilität unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung.»

Das Anlageportfolio der SNB ist ein integraler Bestandteil dieses Mandats. Die SNB setzt es als Instrument ihrer Geldpolitik ein, und zwar als zentrales: Der Bestand an verwalteten Währungsreserven hat sich seit Beginn der Finanzkrise im Jahr 2007 verzehnfacht. Damals umfasste ihr Anlageportfolio 85 Mrd. Fr., per Ende 2022 waren es 853 Mrd. Fr.

Anlageportfolio wird ausgeklammert

Doch bereits im zweiten Abschnitt des Nachhaltigkeitsberichts grenzt die SNB seinen Umfang ein, und zwar darauf, «wie die Nationalbank ihren Vorsatz der betrieblichen Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Mitarbeitenden, die Gesellschaft und die Umwelt umsetzt.»

Zentral dabei ist das Wort «betrieblich». Der Nachhaltigkeitsbericht thematisiert die HR-Strategie, Home-Office-Regelungen, den Umgang mit Regelverstössen, die Wissensvermittlung, Kunst und Kultur und bedauert, dass das Ziel, mindestens 1% des benötigten Stroms aus eigenen Photovoltaikanlagen zu gewinnen, schwierig zu erreichen sei, da die Gebäude der SNB in den Kernzonen von Zürich und Bern liegen und denkmalpflegerischen Auflagen unterstehen.

Zum milliardenschweren Investitionsportfolio findet sich kein einziges Wort – weder zu den Auswirkungen, das es auf die Umwelt und die Gesellschaft hat, noch zu den ESG-Risiken, denen die finanzielle Performance der Anlagen selbst ausgesetzt sind.

«Grosse Unternehmen, darunter auch Finanzinstitute, rapportieren bereits heute über die CO 2 -Emissionen ihrer Produkte und Finanzierungstätigkeiten. Die SNB rapportiert hingegen wie die «Corporate Welt» vor zwanzig Jahren und beschränkt sich auf Themen wie Papier- und Stromverbrauch oder Öffentlichkeitsarbeit», sagt Gabriel Hansmann, Manager Impact Research bei der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Globalance Bank, und er ergänzt: «Der Elefant im Raum – die Emission der Bankbilanz – wird nicht thematisiert.»

Globale Standards zurechtgestutzt

Das Vorgehen der SNB steht im Widerspruch zu den Standards, auf die sie sich in ihrem Nachhaltigkeitsbericht selbst bezieht: Dazu gehört die Global Reporting Initiative (GRI), die Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten erarbeitet und mitunter eine Wesentlichkeitsanalyse fordert.

«In Anlehnung an internationale Standards» und mit Verweis auf GRI bestimmt die SNB in ihrem Nachhaltigkeitsbericht die fünf für sie relevanten Handlungsfelder: «die Beschäftigung, die Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, die Normen und Werte, die gesellschaftlichen Leistungen und die Umwelt.»

Zu dieser Priorisierung kann die Nationalbank nur kommen, weil sie sich in ihrem Bericht explizit auf die betriebliche Nachhaltigkeit beschränkt und das Anlageportfolio so bereits vor der Materialitätsanalyse ausblendet. Dass sie sich dabei dennoch auf GRI beruft, irritiert.

Dasselbe Bild ergibt sich bei ihrer Rapportierung «in Anlehnung an des Greenhouse Gas Protocol, einem weltweit anerkannten Standard zur Buchführung über Treibhausgasemissionen.» Auch hier beschränkt sich der Nachhaltigkeitsbericht der SNB auf die betrieblichen Emissionen und blendet die für Finanzinstitute geltende Kategorie 15 des GHG Protocol aus, die auch für nicht-profitorientierte Institutionen vorgesehen ist.

Diese Kategorie zu «Investments» hält fest, dass die Scope-3-Emissionen, die sich aus Anlagen ergeben, die wie bei der SNB auf eigene Rechnung sowohl in Bonds als auch in Aktien investiert sind, offengelegt werden müssen.

Der Rückversicherer Swiss Re beispielsweise berichtet detailliert über sein Anlageportfolio – von der Entwicklung der CO 2 -Intensität, dem Vergleich zu Benchmarks bis hin zum gesamten finanzierten Emissionsvolumen. Auch die UBS legt entsprechende Daten zu ihrem Kredit- und Hypothekargeschäft offen.

Die SNB hingegen erfasst aber trotz ihrem Verweis auf das GHG Protocol ihre Buchführung zu den Treibhausgasemissionen nicht gemäss der für Finanzinstitute obligatorischen Kategorie 15. Die einzige Erklärung dafür bietet wohl auch hier ihr eigenwillig gewählter Fokus auf die betriebliche Nachhaltigkeit.

Wesentlichkeit ad absurdum geführt

Angesichts des Hunderte Milliarden Franken schweren Portfolios der SNB, das so ausgeklammert wird, ergibt das eine enorme Verzerrung: «Bei der SNB machen die CO 2 -Emissionen ihres Investitionsportfolios gemäss akademischen Studien über 99% ihrer gesamten CO 2 -Emissionen aus», sagt Nachhaltigkeitsanalyst Hansmann und ergänzt: «Die SNB führt durch ihre Einschränkung auf die betrieblichen Umwelt- und Sozialthemen das in der Nachhaltigkeitsberichterstattung zentrale Prinzip der Wesentlichkeit ad absurdum. Forderungen einer Veröffentlichung der Portfolio-Emissionen ist sie bisher nicht nachgekommen.»

Dieser Problematik ist sich wohl auch die Nationalbank bewusst, und sie verweist die Leser des Nachhaltigkeitsberichts bezüglich der «Nachhaltigkeitsaspekte, welche die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Nationalbank betreffen», auf ihren Rechenschaftsbericht des Direktoriums zuhanden der Bundesversammlung, sprich: Nachhaltigkeitsinformationen zu ihrem Portfolio finde man im Geschäftsbericht.

Um es kurz zu machen: Angaben zu Klimadaten oder -risiken, wie oben bei Swiss Re oder UBS erwähnt, finden sich zum Portfolio der SNB auch in ihrem Geschäftsbericht keine. Stattdessen fallen dort einige Inkonsistenzen auf.

ESG-Risiken bekannt – und ignoriert

Wie eingangs erwähnt, stellt die SNB dort zwar fest, dass Klimarisiken auch die Attraktivität der Anlagen in ihrem Portfolio beeinflussen, und zwar nicht fundamental anders als andere finanzielle Risiken. Entsprechend würden sie von der SNB analysiert und berücksichtigt.

Doch bereits im nächsten Abschnitt verweist sie auf den Bericht des Bundesrats vom Oktober 2022, «Die Schweizerische Nationalbank und die Nachhaltigkeitsziele der Schweiz», in dem dargelegt wird, «dass Forderungen an die SNB, ihre Geld- und Währungspolitik auf das Verfolgen klima- und umweltpolitischer Ziele auszurichten, nicht mit ihrem Mandat vereinbar sind.» Und: «Die Nationalbank teilt diese Einschätzung.»

Die SNB analysiert zwar die Klimarisiken, die auf ihr Portfolio einwirken, handelt aber nicht danach. «Aktien werden passiv und regelgebunden bewirtschaftet», schreibt sie. Die Begründung dafür lautet, dass sie mit ihrer Anlagepolitik keinen Einfluss auf die Märkte nehmen wolle: «Zur Risikosteuerung diversifiziert die Nationalbank ihre Anlagen sehr breit. Die Aktienportfolios beispielsweise enthalten Aktien aus den verschiedenen Wirtschaftssektoren grundsätzlich gemäss deren Marktkapitalisierung.»

Das gilt aber eben nur «grundsätzlich». Hauptsächlich enthält das Portfolio der SNB gemäss ihrem Geschäftsbericht Aktien von mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus Industrieländern. Aus Liquiditäts- und Risikogründen sei der Anteil an kleinkapitalisierten Unternehmen aus Schwellenländern geringer.

«Die Begründung der SNB, aus Liquiditäts- und Risikoüberlegungen aktiv in die Gewichtung einzugreifen, leuchtet ein», sagt Alexander Barkawi, Gründer und Direktor des wirtschaftspolitischen Thinktanks CEP.

Dass die SNB dafür von einem rein passiven Ansatz abweiche, das für Klimarisiken aber nicht tue, sei hingegen nicht nachvollziehbar – umso weniger, als dass sie sich der Risiken für ihr Portfolio bewusst sei und diese nach eigenen Angaben im Rahmen ihres Anleiheportfolios bereits reflektiere.

Keine plausible Erklärung gibt es zudem dafür, dass die SNB sich bei Abstimmungen an Generalversammlungen auf europäische Unternehmen beschränkt und dabei auf Fragen der Unternehmensführung eingrenzt. Ebenso wenig, warum sie weder die externen Dienstleister benennt, deren Rat sie dabei folgt, noch die Anbieter offenlegt, von denen sie Daten zu Umweltaspekten ihrer Investitionen bezieht.

Normenbasierte Ausschlüsse

Das Einzige, was die Nationalbank mit Blick auf die Umwelt und Gesellschaft aktiv tut und offenlegt, ist auf Investitionen in Aktien von Unternehmen zu verzichten, «deren Produkte oder Produktionsprozesse in grober Weise gegen gesellschaftlich breit anerkannte Werte verstossen. Sie erwirbt somit keine Wertschriften von Unternehmen, die grundlegende Menschenrechte massiv verletzen, systematisch gravierende Umweltschäden verursachen oder in die Produktion international geächteter Waffen involviert sind.»

Das steht zwar im Einklang mit den «grundlegenden Normen und Werte der Schweiz», auf die sich die Nationalbank dabei beruft. Es adressiert bei den Investitionen durch die SNB aber einseitig den Aspekt, der primär auf die Wirkung auf die Umwelt und Gesellschaft ausgerichtet ist, den sie entfalten.

Diese Ausschlüsse decken jedoch nur einen Bruchteil der Risiken ab, die Umwelteinflüsse oder gesellschaftliche Themen ebenfalls entfalten: ihre Wirkung auf die finanzielle Performance der Anlagen der SNB selbst.

«Die Berücksichtigung finanzieller Risiken in der SNB-Bilanz ist eine Frage der Sorgfaltspflicht», sagt Barkawi. «Das gilt auch für Klima- und Umweltrisiken.»

Nicht nur bezüglich Transparenz sind hier die meisten privaten Finanzinstitute weiter, sondern auch punkto Risikostrategie. Swiss Re beispielsweise schreibt in ihrem Nachhaltigkeitsbericht zur Bewirtschaftung ihrer Aktiven: Die Klimaveränderung führe zu Anpassungsrisiken, die den Wert von Aktien- oder Anleiheinvestitionen beeinträchtigen kann. Ihr Ziel, die CO 2 -Intensität ihres Anlageportfolios zu reduzieren, sei ein Weg, diesen Risiken bis zu einem gewissen Grad entgegenzutreten.

Transparenz zu den Risiken gefordert

Wer in den Nachhaltigkeits- und Geschäftsberichten der SNB nach solchen Themen sucht, findet zwar die Angabe, dass sie politisch gewollt und bewusst nicht gezielt Einfluss auf die Entwicklung bestimmter Wirtschaftssektoren ausübt: «Die Anlagepolitik der SNB kann daher nicht darauf ausgerichtet sein, Strukturpolitik zu betreiben, d. h. eine positive oder negative Selektion einzelner Wirtschaftssektoren mit dem Ziel vorzunehmen, diesen einen Vor- oder Nachteil zu verschaffen bzw. einen wirtschaftlichen, politischen oder gesellschaftlichen Wandel zu fördern oder zu hemmen», schreibt sie.

Man findet jedoch nichts dazu, welchen finanziellen Risiko die SNB ihr Portfolio aufgrund dieses passiven Ansatzes selbst aussetzt.

Die SNB geniesst zwar weitgehende Unabhängigkeit bezüglich ihrer Investitionsentscheide. Damit einher geht aber auch eine Rechenschaftspflicht: Die SNB muss, nur schon aufgrund ihres finanziellen Einflusses, die Klimarisiken offenlegen, die sie mit ihrem Portfolio eingeht – und gemäss eigenen Angaben ja auch analysiert, um sie bei der Aktienselektion dann zu ignorieren. Im Endeffekt handelt es sich bei diesen 850 Mrd. Fr. um Geld aller Schweizerinnen und Schweizer.

Auf Anfrage von The Market nahm die Schweizerische Nationalbank folgendermassen Stellung:

«Die Nationalbank hat ein klar definiertes Mandat. Sie hat gemäss Verfassung und Gesetz den Auftrag, eine Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des Landes zu führen. Sie muss die Preisstabilität gewährleisten und dabei der konjunkturellen Entwicklung Rechnung tragen.

Die Anlage der Aktiven untersteht dem Primat der Geld- und Währungspolitik. Mit ihrer Anlagepolitik verfolgt die Nationalbank zwei Hauptziele. Zum einen stellt sie sicher, dass ihre Bilanz jederzeit zu geldpolitischen Zwecken eingesetzt werden kann; die Nationalbank muss insbesondere in der Lage sein, die Bilanz bei Bedarf zu verlängern oder zu verkürzen. Zum anderen strebt die Nationalbank mit ihrer Anlagepolitik an, den langfristigen Wert der Währungsreserven zu erhalten.

Die Nationalbank ist sich der Bedeutung des Klimawandels für die Gesellschaft bewusst und beschäftigt sich intensiv mit dessen Auswirkungen auf die Erfüllung des eigenen Mandats. Es ist für sie zentral, abschätzen zu können, wie sich der Klimawandel, aber auch regulatorische Massnahmen zu dessen Bekämpfung, auf die Erfüllung ihres Mandats auswirken. Dies gilt sowohl für die Geldpolitik, als auch für die Finanzstabilität und für die Anlagepolitik.

Auf die Geldpolitik kann sich der Klimawandel hauptsächlich auf zwei Arten auswirken: Zum einen kann er zu strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft führen. Zum anderen können politische und regulatorische Massnahmen gegen den Klimawandel Preisdruck bei bestimmten Gütern auslösen. Die SNB analysiert daher, wie sie gegebenenfalls ihre Geldpolitik anpassen müsste, um ihr Mandat der Preisstabilität auch unter solchen Bedingungen bestmöglich zu erfüllen.

Auch auf das Finanzsystem kann der Klimawandel einen Einfluss haben. Die Nationalbank arbeitet zusammen mit der FINMA daran, Klimarisiken in ihr Finanzstabilitäts-Monitoring zu integrieren. Die Ergebnisse werden einst zeigen, wie gross diese Risiken sind, ob sie bereits angemessen abgedeckt werden oder ob ein Handlungsbedarf besteht.

Der Klimawandel kann schliesslich auch die Anlagen der Nationalbank betreffen. Die Klimarisiken auf den Anlagen unterscheiden sich nicht fundamental von anderen finanziellen Risiken und werden von der SNB entsprechend berücksichtigt und regelmässig neu beurteilt. Zur Risikosteuerung diversifiziert die Nationalbank ihre Anlagen grundsätzlich sehr breit.

Über die Erfüllung ihres Mandats legt die Nationalbank im Rechenschaftsbericht Rechenschaft ab. Das gilt auch für Nachhaltigkeitsaspekte, welche die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Nationalbank betreffen. Diese werden ebenfalls im Rechenschaftsbericht des Direktoriums zuhanden der Bundesversammlung thematisiert.

Der Nachhaltigkeitsbericht zeigt hingegen, wie die Nationalbank den Vorsatz der betrieblichen Nachhaltigkeit im Hinblick auf ihren Betrieb umsetzt.»