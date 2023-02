Analyse Kreislaufwirtschaft ist mehr als Recycling «Circular Economy» ist das Nachhaltigkeits-Schlagwort der Stunde. Was steht dahinter – und was nicht?

Die Welt lebt von tagtäglich neu geschaffenen Materialien. Gemäss dem jüngsten Circularity Gap Report finden lediglich gut 7% aller Materialien zurück in den Wirtschaftskreislauf. Mehr als 90% sind entweder für sehr lange gebunden, beispielsweise in Gebäuden oder Maschinen, oder sie werden schlicht als Abfall verbrannt und in Deponien entsorgt.

Das vorherrschende Wirtschaftssystem ist linear: Rohstoffe werden geschürft, verarbeitet und mit den damit hergestellten Produkte genutzt. Danach sind sie – teils früher, teils später – Abfall. Entgegen dem Bauchgefühl, dass immer mehr Materialien wiederverwertet werden und den Weg zurück in den Produktionsprozess finden, verschärft sich die Problematik: 2018 stammten noch 9,1% der Neuproduktion aus zurückgewonnen Materialien, heute sind es 2 Prozentpunkte weniger.

Massnahmen zum Schutz des Klimas, wie das Umschwenken in Richtung erneuerbare Energien helfen zwar, die CO 2 -Intensität der Wirtschaftsproduktion zu senken. Doch das wird aus Sicht von Material Economics nicht ausreichen, um die Klimaneutralität zu erreichen.

In einer Studie zur Kreislaufwirtschaft schätzt das schwedische Beratungsunternehmen, dass allein der CO 2 -Ausstoss aus der Produktion von Materialien – im Zentrum stehen Aluminium, Plastik, Stahl und Zement – das gesamte mit Blick auf die Klimaneutralität verbleibende CO 2 -Budget für die Industrie inklusive der Energiewirtschaft übersteigen wird, und zwar selbst dann, wenn die Produktion vollständig auf erneuerbare Energie umgestellt wird.

Recycling zentraler Materialien hilft

Der CO 2 -Ausstoss aus der Materialproduktion könnte jedoch halbiert werden, wenn die Effizienz erhöht und bereits produzierte Stoffe wiederverwertet würden. Das liegt mitunter daran, dass die Neuproduktion vieler Materialien deutlich energieintensiver ist als ihre Rückgewinnung. Zement entlässt beispielsweise bei der Neuproduktion aus chemischen Gründen viel CO 2 in die Atmosphäre, Plastik, wenn er als Abfall verbrannt wird.

Aus Sicht einer Kreislaufwirtschaft ist Recycling allerdings nur der letzte Ausweg, um Abfall zu vermeiden. «Kreislaufwirtschaft beginnt mit dem Gedanken: Warum braucht man ein Produkt überhaupt – und lässt sich sein Zweck auch anderweitig erreichen?», sagt Thomas Höhne-Sparborth, Head of Sustainability Research bei Lombard Odier. Lösungen dazu liefere oft die Digitalisierung.

Wachstumspotenzial von 4,5 Bio. $

Da mehr als 90% der Wirtschaft weiterhin linear funktioniert, sieht das Beratungsunternehmen McKinsey im Thema Kreislaufwirtschaft ein Wachstumspotenzial von 4,5 Bio. $. Zu finden ist es gemäss den Analysten der Bank Berenberg insbesondere bei Sharing-Plattformen, der Verschiebung von eigentumsbasierten Geschäftsmodellen hin zu Produkten, die als Service angeboten werden, sowie im Bereich Recycling.

Für Höhne-Sparborth ist bei der Investition in Unternehmen, die die Kreislaufwirtschaft sowohl fördern als auch künftig davon profitieren können, zentral, wie sich dies auf die Umwelt und die finanziellen Parameter auswirkt. Er sagt: «Wir suchen Unternehmen, die nach vorn blicken. Als Investor wollen wir verstehen, wie die Wirtschaft im Jahr 2030 aussieht und welche Geschäftsmodelle mit dieser Zukunft kompatibel sind.»

Im Gegensatz zu den Klimawissenschaften, steckt die Forschung zur Kreislaufwirtschaft allerdings noch in den Kinderschuhen. Doch es gibt einen Katalog mit zehn «R», der eine gewisse Orientierung gibt, welche Themen diesbezüglich im Vordergrund stehen:

Refuse: Produkte anders gestalten

Hilfe zur Optimierung des Materialbedarfs und der effizienteren Nutzung von Raum bietet Autodesk. Das US-Unternehmen entwickelt Software für computergestütztes Design und 3D-Druck, die in den Bereichen Architektur und Transport sowie zur Produktverbesserung angewandt wird. Das ermöglicht den Materialbedarf zu senken – und damit künftigen Abfall zu vermeiden.

Auch der französische Rüstungskonzern Dassault Systèmes ermöglicht mit Simulationsprogrammen, in der Industrie und im Gesundheitswesen Prototypen digital zu simulieren, statt sie physisch zu erproben.

Rethink: Teilen, statt besitzen

Europäische Büroflächen bleiben gemäss Schätzungen bis zu 40% unbenutzt, auch während der Arbeitszeit. Autos werden bloss etwa während 2% ihrer Lebensdauer bewegt. Sharing-Modelle könnten hier ihre Nutzung intensivieren und sowohl den Bedarf an Bauten wie auch die Anzahl Fahrzeuge deutlich verringern. Das spart Material sowie Platz – und senkt gleichzeitig die Nutzungskosten pro Arbeitsstunde oder gefahrenem Kilometer.

Die intensivere Nutzung stellt zudem höhere Ansprüche an das Gebäude- und Flottenmanagement, womit zur Verringerung des Wartungsaufwands die Qualität der Produkte in den Fokus rückt. Das wiederum kommt ihrer Langlebigkeit zugute. «Wenn Geschäftsmodelle neu gedacht werden, kann das sowohl die Kosten- und Materialeffizienz erhöhen als auch einen positiven Rückkoppelungseffekt auf die Qualität und damit die Lebensdauer von Produkten haben», sagt Höhne-Sparborth von Lombard Odier.

WeWork ermöglicht beispielsweise Büroflächen zu teilen. Im privaten Bereich bietet das Airbnb. Sixt offeriert neben der traditionellen Automiete auch Sharing-Optionen.

Reduce: Materialbedarf verändern und Langlebigkeit fördern

Ein klassisches Beispiel für einen verminderten Materialverbrauch ist 3D-Druck. Denn im Gegensatz zu anderen Fertigungsverfahren, bei denen ein Produkt oft aus einem Materialblock herausgearbeitet wird – und der Rest zu Abfall wird –, benötigt 3D-Druck nur so viel Material, wie im Produkt steckt. Der grösste Anbieter in diesem Segment ist das amerikanische Unternehmen Stratasys. Die britische Arconic bietet 3D-Druck für Flugzeugteile an.

Das Los von Verpackungen ist in der Regel: im Abfall zu landen. Doch auch hier gibt es Alternativen, die zumindest etwas helfen, die Nachhaltigkeit zu erhöhen. Gemäss dem Schweizer Unternehmen SIG Combibloc spart ein Getränkekarton gegenüber einer PET-Flasche bis zu 45% CO 2 ein. Eine aseptisch ausgestaltete Getränkeverpackung aus Karton gegenüber Glass gar 63%. Die irische Smurfit Kappa bietet zudem vollständig rezyklierbare Verpackungen aus Papier oder Karton.

Aber nicht nur der direkte Blick auf die Materialien hilft, weniger von ihnen zu verbrauchen oder sie durch Alternativen zu ersetzen. Auch neue Geschäftsmodelle können einen Anreiz schaffen, nachhaltiger zu wirtschaften.

Praktiziert wird das beispielsweise bei Strassenmarkierungen, wo nach Kilometer bezahlt wird und nicht nach der Menge der Farbe. Das Gibt den Unternehmen Anreiz, möglichst wenig Material zu verbrauchen. Das Leasing von Substanzen ist in der chemischen Industrie grundsätzlich denkbar. Ein Chemieunternehmen stellt seinen Kunden Substanzen zur Verfügung, die diese in einem Leasing-Vertrag nutzen, und die nach Gebrauch vom Eigentümer rezykliert werden und an ihn zurückgehen.

Produkte als Service anzubieten, schafft ebenfalls einen Anreiz, ihren Wert über die gesamte Lebensdauer zu maximieren, statt allein bei einem einmaligen Verkauf davon zu profitieren.

Ein Beispiel dafür ist die Flugzeugindustrie, für die Rolls Royce Triebwerke als Dienstleistung anbietet, inklusive ihrer Instandhaltung über den Lebenszyklus. Um dieses Geschäftsmodell zu optimieren, hat das Unternehmen die Qualität der Produkte erhöht, um den Wartungsaufwand zu minimieren. Auch das erhöht die Langlebigkeit und senkt den Materialaufwand pro Flugstunde.

Selbst Licht kann als Dienstleistung angeboten werden, wie beispielsweise Philipps bei Flughafenbeleuchtungen zeigt. Um Strom zu sparen und den Unterhalt zu minimieren, besteht auch hier ein Anreiz hochwertigste LED-Leuchtmittel einzusetzen – mit Vorteil sowohl für die Energieeffizienz als auch für den Ressourcenverbrauch.

Reuse: Weiterverwenden

Gebrauchte Kleider verkaufen ist zwar ein sehr altes Geschäftsmodell, doch es entfaltet derzeit neue Dynamik. Anbieter wie ThreUp oder Poshmark verzeichnen starkes Wachstum.

Auch weitere digitale Marktplätze entstammen diesem Wiederverwertungsprozess, in der Schweiz beispielsweise Ricardo und international eBay. Doch immer öfter dienen diese Kanäle nun nicht mehr dem Weiterverkauf, der zu einer verlängerten Nutzungsdauer gebrauchter Artikel führt, sondern sie werden zum Vertriebskanal von Neuwaren durch kommerzielle Händler.

Repurposing: alte Produkten neu verwenden

Ein zentrales Paradigma der Kreislaufwirtschaft ist gemäss der Ellen MacArthur Foundation, Produkte zu ihrem höchsten Wert wiederzuverwenden. Ein altes Mobiltelefon entfaltet seinen grössten Nutzen als Mobiltelefon, was aus einer Nachhaltigkeitsperspektive für eine Reparatur spricht. Erst in zweiter Linie besitzen die Einzelteile Wert, also die in Smartphones enthaltenen Chips oder das Display. Dass diese aber Wiederverwendung finden würden, scheint heute nicht der Fall zu sein. Mobiltelefone enden meist als Elektroschrott und dienen höchstens noch der Extraktion der darin enthaltenen Metalle.

Das zeigt mitunter das Problem auf, dass die Weiterverwendung von Produkten und auch die Zurückgewinnung der darin enthaltenen Materialien bereits bei der Produktion mitbedacht werden sollten.

Gemäss den Analysten von Berenberg hat das beispielsweise General Motors bei der Konstruktion der jüngsten Batteriegeneration für Elektrofahrzeuge getan. Bei Autos werden Batterien gewöhnlich ausgetauscht, wenn sie 20% ihrer Ladekapazität eingebüsst haben, da dies die Reichweite einschränkt.

Da die Batterien dann aber immer noch 80% ihrer ursprünglichen Leistung liefern, können sie an Orten eingesetzt werde, wo die Energiedichte nicht gleich zentral ist wie in der Mobilität. Die neuesten Batterien von General Motors sind nun so konzipiert, dass sie zu grösseren Paketen zusammengeschlossen werden können, um beispielsweise die Funktion eines Energiepuffers bei der unsteten Produktion von Solarstrom zu übernehmen.

Recycling und Recover: Abfall verwerten

Wie oben gezeigt, führt Recycling zwar nicht nur dazu, dass weniger Neumaterial in den Kreislauf aufgenommen werden muss, sondern bringt gerade bei zentralen Stoffen wie Aluminium, Plastik, Stahl und Zement auch Vorteile bezüglich der CO 2 -Bilanz.

Doch selbst wenn die Materialien gründlicher gesammelt würden, erschweren Verunreinigungen und Vermischungen immer noch eine Wiedergewinnung ohne Qualitätseinbusse gegenüber dem Neuprodukt. Dennoch etablieren sich auch hier neue Geschäftsmodelle.

Die Luxemburgische Befesa ist ein Unternehmen, das im industriellen Mass metallhaltige Rückstände sowie Salzschlacken aus der Aluminiumproduktion sammelt und in eigenen Werken wiederaufbereitet.

Die französische Veolia betreibt Abfallentsorgung, wenn möglich inklusive Recycling. Ansonsten erzeugt sie damit Energie – als letzte Möglichkeit, aus Abfall noch etwas zurückzugewinnen.

Den Anfang neu denken

Doch wenn Produkte am Schluss ihres Lebenszyklus als Abfall verbrannt oder deponiert werden, ist der Kreislauf gescheitert. Das gilt, wie eingangs erwähnt, für mehr als 90% aller Materialien. Sie alle müssen zusätzlich wieder neu in den derzeit noch immer überwiegend linearen Wirtschaftsprozess eingebracht werden.

Die grosse Herausforderung, um zu einer Kreislaufwirtschaft zu finden, liegt damit weniger im Recycling, sondern ganz am Anfang des Herstellungsprozesses:

Produkte müssen mit Blick auf ihren gesamten Lebenszyklus konzipiert werden. Sie müssen mit einem möglichst geringen Anteil an (neuem) Material auskommen, für eine lange und allenfalls anpassungsfähige Lebensdauer ausgerichtet sein, wobei die Wiederverwertung von Beginn weg mitbedacht werden muss.