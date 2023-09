«Börsenstrasse Fünfzehn»: Der neue Finanzpodcast von The Market Schwindende Kaufkraft, steigende Krankenkassenprämien und staatliche Liquiditätshilfen für die Banken: Darüber diskutieren in der «Börsenstrasse Fünfzehn» die Ökonomin Alexandra Janssen und der Wirtschaftsjournalist Fabio Canetg.

Plus 8 bis 10% bei den Krankenkassenprämien, plus bis zu 10% bei den Mieten und spürbar höhere Preise im Supermarkt: Die Kaufkraft schwindet. Wie sollte die Politik darauf reagieren? Braucht es höhere Löhne – oder strukturelle Reformen?

Ausserdem sprechen Sie über die staatliche Liquiditätssicherung für die Banken; die will der Bundesrat neu ins Gesetz schreiben. Was spricht für den public liquidity backstop – und was dagegen? Das und mehr sind die Themen in der neusten Folge der «Börsenstrasse Fünfzehn».