Das Wichtigste am Morgen

Die Ansage von Fed-Chef Jerome Powell, die Zinsen stärker anheben zu wollen, belastet am Mittwoch die Börsen in Asien. In den USA zeichnet sich nach dem gestrigen Rückschlag wenig Bewegung ab. Der SMI eröffnet schwächer. Die Aktien von Geberit und Logitech verlieren deutlich.