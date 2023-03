Das Wichtigste am Morgen

Das Wichtigste am Morgen

Asien startet uneinheitlich in die Woche, die Futures in den USA steigen. Die Schweizer Börse legt zu. An der Spitze von Calida kommt es zu einer Rochade, die Familie Kellenberger bleibt Ankeraktionär. Novartis meldet Erfolg.