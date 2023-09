Welche Zukunftstrends die Börsen bewegen Die gedruckte Sonderausgabe von The Market ist als E-Paper-Download erhältlich.

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Künstliche Intelligenz, Elektromobilität, erneuerbare Energien: Diese Schlagwörter locken zur Investition. Doch mit welchen Megatrends lässt sich tatsächlich Geld verdienen?

Der Anspruch von The Market ist es, über den täglichen News-Lärm hinauszublicken. In dieser gedruckten Sonderausgabe, die am 22. September 2023 der «Neuen Zürcher Zeitung» beiliegt, durchleuchtet die Redaktion Zukunftsthemen und ordnet sie ein.

Die Themen: Fünf Lehren aus dreihundert Jahren Technologiegeschichte

Künstliche Intelligenz und das Potenzial der kreativen Zerstörung

und das Potenzial der kreativen Zerstörung Aufbruchstimmung im Biotech-Sektor

Hendrik Leber: «Man kann ohne die heissen Namen vom Thema künstliche Intelligenz profitieren»

profitieren» Die Energiewende wird zur Machtpolitik

wird zur Machtpolitik Der Investment Case für seltene Erden

Elektromobilität stellt die etablierten Autokonzerne vor riesige Herausforderungen

stellt die etablierten Autokonzerne vor riesige Herausforderungen Marko Papic: «Eine multipolare Weltordnung bietet Chancen für Investoren»

für Investoren» Wie man ins Anlagethema Robotik investiert

investiert Decentralized Finance: Disruption der Finanzwelt oder Schall und Rauch?

Disruption der Finanzwelt oder Schall und Rauch? Harald Preissler: Ein anspruchsvolles Umfeld für die Börsen

32 geballte Seiten mit Analysen, Einordnung, Meinungen und Interviews mit Experten sowie einem Überblick über die investierbaren Musterportfolios von The Market.

Unter diesem Link können Sie die gesamte Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen oder hier als PDF herunterladen.

Wir wünschen anregende Lektüre!

Dies ist bereits die dreizehnte gedruckte Sonderausgabe von The Market.