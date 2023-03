Interview «An den Börsen hat ein neues Zeitalter begonnen» Stefan Rehder, Gründer des Münchner Value-Managers Value Intelligence Advisors, ist überzeugt, dass die höheren Zinsen das Investitionsumfeld nachhaltig verändert haben. Er erklärt, wie sich Anleger nun positionieren sollten.

Die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, die langen US-Zinsen haben sich seit Jahresbeginn zwischenzeitlich fast verdreifacht, Anleihen und Aktien verlieren gemeinsam deutlich an Wert – und dennoch tun die Börsen so, als wäre nichts geschehen. Auf die leisesten Zeichen, dass der Inflationsdruck nachlässt, reagieren sie mit Freudensprüngen, weil sie sich ein Ende der geldpolitischen Straffung erhoffen.

«In den Zwanzigerjahren steht der Kapitalerhalt im Vordergrund»: Stefan Rehder Quelle: Value Intelligence Advisors

Stefan Rehder kann mit dieser Lesart wenig anfangen. Der Gründer der Münchner Investmentboutique Value Intelligence Advisors ist überzeugt, dass an den Märkten ein neues Zeitalter begonnen hat. «4% für zehnjährige US-Staatsanleihen verändern die Ausgangslage nach vier Jahrzehnten mit sinkenden Renditen komplett», sagt er. Die immer niedrigeren Zinsen hätten die Bewertung sämtlicher Anlageklassen in die Höhe getrieben. Mit den nun höheren Sätzen würden die vielerorts aufgetretenen Bewertungsexzesse rückabgewickelt.

Im Gespräch mit The Market erklärt Rehder, warum Inflation und Zinsen längerfristig höher bleiben dürften als von vielen erwartet, wie sich Anleger gegen dieses stagflationäre Umfeld schützen können und warum es für den Einstieg in teils tief gefallene ehemalige Börsenlieblinge wie Amazon oder Facebook noch zu früh ist.

Herr Rehder, die Börsen erholen sich seit ein paar Wochen. Ist das Schlimmste überstanden?

Das glauben wir nicht, die besten Einstiegsgelegenheiten dürften noch vor uns liegen. Viele Anleger unterschätzen den Zinsanstieg. 4% für zehnjährige US-Staatsanleihen verändern die Ausgangslage nach vier Jahrzehnten mit sinkenden Renditen komplett. Die immer niedrigeren Zinsen haben die Bewertung sämtlicher Anlageklassen in die Höhe getrieben – zuletzt am Aktienmarkt mit parabolisch steigenden Kursen, weil mit Nullzinsen auch der theoretische Wert parabolisch zunimmt. Nur war diese Situation nicht nachhaltig.

Was folgt jetzt?

Nun werden die Bewertungsexzesse rückabgewickelt. Während die Aktien- und die Bondmärkte bereits deutlich korrigiert haben, stehen der Kredit- oder der Immobilienmarkt diesbezüglich erst ganz am Anfang, und in vielen Bereichen hat die Bereinigung noch nicht einmal begonnen. Die nächsten Jahre werden deshalb davon geprägt sein, die Exzesse der Vergangenheit abzubauen. Wir stehen vor stürmischen Zeiten.

Bleiben die Zinsen denn so hoch?

Die expansive Geldpolitik hat die Inflation in den zweistelligen Bereich getrieben. Nun stecken die Zentralbanken in der Zwickmühle. Einerseits müssen sie die Zinsen anheben, um die Inflation einzudämmen, andererseits platzen so die Blasen, die sie selbst geschaffen haben. Aus dieser Situation gibt es keinen einfachen Ausweg, Stress ist deshalb programmiert.

Viele der Inflationstreiber sind jedoch temporär.

Die Hoffnung, dass die Inflation vorübergehend ist, wurde in den vergangenen Monaten arg enttäuscht. Es ist deshalb an der Zeit, die wirklichen Gründe für die hohe Inflation anzuerkennen. Über die Niedrigzinspolitik und die daraus resultierende hohe Kreditnachfrage von Privathaushalten, Unternehmen und Staaten ist eine Menge Geld in Umlauf gekommen. Dieser Geldüberhang trifft auf ein Angebot, das nicht im gleichen Umfang wächst. Es war absehbar, dass eine lockere Geldpolitik, die durch eine expansive Fiskalpolitik ergänzt wird, irgendwann inflationär wirken würde. Ein wichtiger und unterschätzter Faktor bezüglich Inflation ist auch die Oligopolisierung der US-Wirtschaft.

Was bedeutet das?

Statistiken besagen, dass mittlerweile rund 70% der amerikanischen Wirtschaft in den Händen von Oligopolen sind. Für Oligopolisten macht es häufig mehr Sinn, den Preis zu erhöhen, als zu investieren und die Absatzmenge zu maximieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Unternehmen davon ausgehen, dass die Notenbanken ein kurzfristiges «Sugar High» produziert haben und sie im folgenden Abschwung auf ihren zusätzlichen Kapazitäten sitzen bleiben.

Was erwarten Sie bezüglich Inflation?

Wir glauben, dass sie sich eher bei 4 bis 6% einpendeln wird als bei den 2 bis 3%, die «Mr. Market» bei den Inflation Swaps einpreist. Der Aktienmarkt dürfte also auf dem falschen Fuss erwischt werden. Das gilt umso mehr, falls sich herausstellen sollte, dass Anleihen auch längerfristig eine ernstzunehmende Alternative zu Aktien darstellen.

Sind Anleihen denn schon eine Konkurrenz?

In den USA werfen mit Ausnahme von kurzfristigen Treasury Bills sämtliche gängigen Anleihensegmente inzwischen eine höhere Rendite ab als der Durchschnitt der stabilsten Dividendenzahler am Aktienmarkt. Vor einem Jahr war es noch umgekehrt. Noch extremer ist das Missverhältnis am Immobilienmarkt. Mietrenditen, die in sehr guten Lagen teilweise noch bei 1% liegen, sind einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Gleichzeitig rentiert eine von Apple in kanadischen Dollar begebene Anleihe mit einem Rating von AA+ und nicht einmal mehr zwei Jahren Laufzeit bei 4,6%. Und das in einer Währung, die sich zum Euro eher aufwerten dürfte.

4,6% wirken nicht sonderlich attraktiv, wenn Sie eine Inflationsrate von 4 bis 6% erwarten.

Wir müssen uns damit abfinden, dass in den Zwanzigerjahren nicht mehr der Kapitalgewinn, sondern der Kapitalerhalt im Vordergrund steht. In einem potenziell sehr volatilen Marktumfeld gilt es zunächst, die grössten Fehler zu vermeiden. Zu den Fehlern zählt, die Trends der Vergangenheit zu extrapolieren. Wir halten es vielmehr für ratsam, uns im Rahmen der Aktienselektion abseits der ausgetretenen Pfade zu bewegen und geduldig auf weitere Chancen zu warten.

Der Bärenmarkt ist also noch nicht vorbei?

Das glauben wir nicht. Die bisherige Korrektur ist hauptsächlich auf die höheren Zinsen zurückzuführen, die für eine Bewertungskontraktion gesorgt haben. Nun dürfte angesichts der sich abzeichnenden Konjunkturabkühlung die zweite Phase folgen, in der die Margen der Unternehmen sinken und die Analysten ihre Gewinnschätzungen nach unten revidieren. In dieser Phase sinken in der Regel die Gewinne und die Bewertungsvielfachen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis gleichzeitig, die Notierungen stehen also doppelt unter Druck. In der dritten Phase folgt meist die Kapitulation. Dann werden auch Indexschwergewichte wieder interessant. Bis dahin dürften passive Anleger es schwer haben.

Sollten sich die Wirtschaft und die Börsen zu stark abkühlen, wird das Fed die Zinserhöhungen ziemlich sicher aussetzen. Reicht das nicht, um die Animal Spirits der Investoren zu wecken?

Sobald die Wirtschaft in die Rezession schlittert und die Arbeitslosigkeit steigt, dürften die Notenbanken auf den politischen Druck hin tatsächlich von weiteren Zinserhöhungen absehen oder die Zinsen gar senken. Nur dürfte dann die nächste Inflationswelle folgen – so wie in den Siebzigerjahren, als das Fed versuchte, die Inflation zu bekämpfen, von der Politik aber immer wieder zurückgepfiffen wurde. Damals kam es zu insgesamt drei Inflationswellen mit immer höheren Höchst und Tiefst, bis die Inflation deutlich zweistellig war und sich sowohl in der Bevölkerung als auch der Politik die Erkenntnis durchsetzte, dass drastischere Massnahmen zu ihrer Eindämmung notwendig sind.

Wie lief das damals ab?

Wirklich möglich wurde der Kampf erst mit der Ernennung des damaligen Fed-Chefs Paul Volcker, der Ende der Siebzigerjahre die Zinsen zeitweilig über 20% anhob, eine Rezession auslöste und anschliessend vom neugewählten US-Präsidenten Ronald Reagan zumindest so lange nicht gestoppt wurde, bis die Inflation wieder unter Kontrolle war. Diese politische Rückendeckung ist derzeit eher unwahrscheinlich, der Respekt vor den Folgen der Inflation ist nach wie vor zu gering.

Was macht Sie da so sicher?

Im Gegensatz zu Ronald Reagan ermuntert der jetzige Präsident Joe Biden die Gewerkschaften sogar, höhere Löhne zu fordern. Deshalb dürfte es noch eine Weile dauern, bis die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Bekämpfung der Inflation gegeben sind. Gleichzeitig zwingen die Inflationswellen die Zentralbanken, die Zinsen zwischenzeitlich anzuheben, was wiederum die Wirtschaft abwürgt. Eine Stagflation wie in den Siebzigerjahren ist deshalb unser Basisszenario. Und sollten die Zinsen wider Erwarten doch nachhaltig sinken, haben wir mit unserer qualitätsaffinen Aktienselektion abseits des Mainstreams und kurz laufenden Bonds in harten Währungen Anlagen, die trotz unseres derzeit ausgeprägten Fokus auf den Kapitalerhalt gute Chance auf ordentliche Rendite bieten. Als Vermögensverwalter versuchen wir, möglichst viele Risiken zu antizipieren, und denken in mehreren Szenarien.

Die Siebzigerjahre gehörten Gold und den Rohstoffwerten. Wer zählt diesmal zu den Gewinnern?

Ausserhalb der Anlageklasse Aktien sehen wir Opportunitäten bei Währungen, Gold und mit Einschränkungen auch Rohstoffen. Währungen dürften in den Zwanzigerjahren einen wichtigen Beitrag zur Performance liefern. Hier achten wir insbesondere auf die Leistungs- und die Kapitalbilanz, die sich in einer von Deglobalisierung geprägten Welt von Land zu Land recht unterschiedlich entwickeln dürften.

Welche Währungen stechen heraus?

Es gibt wenige solide Währungen, doch der Singapur-Dollar und die norwegische Krone zählen dazu. Beides sind schuldenfreie Staaten mit einem «Geschäftsmodell», das gute Chancen hat, relativ unbeschadet durch die Zwanzigerjahre zu kommen. Bei Norwegen basiert es auf langfristigen Lieferverträgen für Öl und Gas und auf einem Staatsfonds, der in die besten Unternehmen der Welt investiert ist. Singapur dürfte seinen Status als verlässlichster Standort für Unternehmen und Kapital in Asien eher ausbauen.

Wie investieren Sie in diese Valuten?

In beiden Währungen rentieren Staatsanleihen um 3,5%. Die weltweite Inflation mag künftig höher liegen, doch gerade im Zeitalter der teilweise gezielten Inflationierung zahlreicher Valuten winken hier zusätzliche Aufwertungsgewinne. Das gilt auch für Aktien, die in diesen Währungen Cashflow erzielen oder Dividenden ausschütten. Wir halten deshalb Singapore Telecommunications, bei der eine Dividendenrendite von knapp 5% im nächsten Jahr möglich erscheint.

Gold hat bisher enttäuscht.

Betrachtet man die Stagflationsphasen der letzten sechs Jahrzehnte, winken die höchsten Gewinne in Goldanlagen, wenn die Notenbanken angesichts schwacher Konjunkturdaten kalte Füsse bekommen und die Zinsen trotz anhaltender Inflation senken. Gold kann sich zudem in mehreren Szenarien behaupten.

Welche Szenarien meinen Sie?

Gold funktioniert sowohl in einem stagflationären Umfeld als auch bei einem deflationären Schock, bei dem systemische Risiken auftreten. Letzteres können wir nicht völlig ausschliessen, auch wenn wir die Wahrscheinlichkeit niedriger ansetzen als für eine Stagflation. Aufgrund dieser Vorzüge fällt das Goldgewicht in unseren Fonds besonders hoch aus: Wir halten rund 9% in physischem Gold und 10% in Goldminenaktien.

Bei welchen Rohstoffen machen Sie Chancen aus?

Wir mögen Rohstoffe, die knapp sind. Bei Öl und Gas wirkt sich die Investitionszurückhaltung der vergangenen Jahre – seit 2014 hat die Branche die Investitionsausgaben rund 70% gekürzt – kurzfristig stabilisierend auf den Preis aus. Man kann aber darüber streiten, ob das auch längerfristig der Fall ist. Kupfer gehört möglicherweise zu den knapperen Rohstoffen, wird aber nicht von ungefähr Dr. Copper genannt: Seine Preisentwicklung korrelierte zumindest historisch stark mit dem Wirtschaftswachstum. In den nächsten Jahren könnte sich ein strukturelles Angebotsdefizit ergeben. Gleichzeitig dürfte sich aber auch die Wirtschaft deutlich abkühlen.

Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?

Rohstoffaktien dürften wie in den Siebzigerjahren stark schwanken. Man sollte sie deshalb eher gegen den Trend kaufen, also dann, wenn sie gerade aus der Mode geraten sind. In der Abwägung zwischen Gold und Rohstoffen als typischen Stagflationsgewinnern bevorzugen wir derzeit Gold, weil es gegen mehrere Szenarien schützt, und halten uns bei Rohstoffen etwas zurück, die im Falle eines deflationären Schocks stark korrigieren würden. Zudem bevorzugen wir eher indirekte Investitionen in den Rohstoffsektor, beispielsweise in Ölservicegesellschaften wie den US-Pumpenhersteller Flowserve, der von einem neuen Investitionszyklus in der Öl- und Gasbranche profitieren würde.

Was bedeuten die höheren Zinsen und die hohe Inflation für die Aktienselektion?

Höhere Zinsen sind eine Herausforderung für die Megatrends des letzten Jahrzehnts. Besonders ausgeprägt war der Zufluss in passive Anlagen, hochwertige Wachstumsunternehmen sowie Unternehmen mit guten Nachhaltigkeitsratings. Gesellschaften, die sich in der Schnittmenge dieser drei Trends befinden, dürfte die neue Konkurrenz durch Anleihen besonders zusetzen. Dazu zählen Namen wie Microsoft, Alphabet oder Johnson & Johnson. Neben den glamourösen Indexschwergewichten meiden wir zudem jegliche Zyklizität und halten uns wie schon im vergangenen Jahr von Unternehmen fern, die zins- und inflationssensitiv sind.

Was bleibt also übrig?

Wir setzen auf Unternehmen, deren Wachstum und Qualität nicht so offensichtlich sind und deshalb unterschätzt werden. Da subtileres Wachstum gar nicht oder nur teilweise eingepreist ist, ist die Zinssensitivität niedriger als bei einem Unternehmen, dessen Wachstumserwartungen höher, leichter prognostizierbar und damit auch im Kurs enthalten sind.

Wo finden Sie solche Namen?

In einem stagflationären Umfeld suchen wir primär nach Unternehmen, die möglichst konjunkturresistent sind und eine hohe Preissetzungsmacht haben. Fündig werden wir in drei Nischen. Einer der Sweet Spots am Aktienmarkt sind Dienstleister, die ihre lokalen Märkte dominieren und in der Lage sind, weiter zu wachsen, unabhängig davon, was in der Welt passiert. Beispiele sind der Transportdienstleister Amerco, der mit U-Haul den US-Umzugstransportmarkt beherrscht, oder der japanische Sicherheitsdienstleister Secom, der sich auf die digitale Gebäudeüberwachung spezialisiert hat und in dieser Nische des japanischen Marktes mit einem Anteil von 70% über grosse Skalenvorteile verfügt.

Was ist der zweite Bereich?

Das sind Unternehmen, die Grundbedürfnisse erfüllen. Wir mögen Anbieter von günstigen Grundnahrungsmitteln, bei denen die Nachfrage in stagflationären Zeiten eher zunimmt, weil die Konsumenten preissensitiver werden. Hierzu zählen beispielsweise der koreanische Nudelsuppenhersteller NongShim oder der mexikanische Tortillaproduzent Gruma, der vertikal integriert ist und Maismehl und Teig selbst produziert.

Nestlé zählt nicht dazu?

Wir sind vorsichtig bei Markenartiklern, weil der Wert der Marke in stagflationären Zeiten getestet werden dürfte. Wir halten Supermärkte wie Kroger im Portfolio, deren Eigenmarken boomen. Dieser Boom geht zulasten anderer Marken. Eine sich anbahnende Rezession dürfte den Trend zu günstigeren Nahrungsmitteln eher noch verstärken. Nestlé und Unilever haben in den letzten Jahren dagegen den Premium-Bereich ausgebaut. Wir sind uns deshalb nicht sicher, ob es zu den Produkten von Unilever und Nestlé nicht Alternativen gibt, die stärker nachgefragt werden, wenn die Bevölkerung weniger Geld in der Tasche hat.

Was heisst das für Nestlé und Unilever?

Weder Unilever noch Nestlé werden deswegen einbrechen, aber vielleicht werden sie die Anleger immer mal wieder enttäuschen, weil die Nachfrage stagniert. Bei günstigen Nudelsuppen oder Tortillas wird hingegen kaum gespart. Weil viele Menschen gezwungen werden, ihren Standard etwas zurückzuschrauben, halten wir uns auch von Luxusgütern fern. Wir glauben nicht, dass in einer Rezession noch so viele Apple-Telefone abgesetzt werden – nicht weil die Leute sie nicht mehr zu schätzen wissen, sondern weil sie ihr Telefon noch ein Jahr länger benutzen oder ein günstigeres Modell wählen.

Und welches ist die dritte attraktive Nische?

Das sind Aktien von Unternehmen, die ein gewisses Eigenleben aufweisen, die also auch dann steigen können, wenn der Markt fällt. Solche Namen finden wir vermehrt in Japan, wo sich eine besondere Gemengelage ergeben hat. Dort haben die Unternehmen während der jahrzehntelangen Deflation sehr viel Cash angesammelt. Jetzt zieht die Inflation jedoch auch in Japan an. Dementsprechend brennt auch den japanischen Unternehmern zunehmend das Geld in der Tasche. Bei der Suche nach Alternativen setzen sie vermehrt auf höhere Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe, sie haben sich dieses Jahr verdoppelt. Die Ausgangslage ist in Japan auch deshalb so günstig, weil gerade klein- und mittelkapitalisierte Gesellschaften hier so niedrig bewertet sind wie fast nirgendwo auf der Welt.

Hat das geholfen?

Viele kleinere Werte, insbesondere solche, bei denen das Management aktionärsfreundlicher geworden ist, haben sich dieses Jahr sehr positiv entwickelt, obwohl der japanische Markt in Euro gerechnet unter Druck stand. Wichtig scheint uns, dass sich Japan von einem Stakeholder-Value- hin zu einem Shareholder-Value-Ansatz bewegt, während es im Westen genau umgekehrt ist. Vermutlich ist das angesichts der grossen Herausforderungen, vor denen viele Staaten stehen, auch notwendig. Doch der Trend ist in Japan deutlich vorteilhafter.

Der Yen war dieses Jahr sehr schwach. Sichern Sie die Währung ab?

Nein. Einerseits kann die Wahl des Geschäftsmodells helfen, Währungseffekte zu vermindern. Japanische Handelshäuser erzielen beispielsweise einen grossen Teil ihrer Einnahmen mit Gütern, die in Dollar gehandelt werden. Ihr Gewinn ist deshalb weniger vom Yen abhängig. Andererseits gibt es für den Yen auch Hoffnungsschimmer. Weil sich Japan lange gegen eine Aufwertung gewehrt hat, wurden in grossem Stil Carry Trades eingegangen, Anleger haben sich also günstig in Yen verschuldet und zu einem höheren Ertrag im Ausland angelegt, was die japanische Valuta zusätzlich geschwächt hat. Sobald sich die Bank of Japan zu bewegen beginnt, könnten die Carry Trades aufgelöst werden und der Yen in die Höhe schiessen. Damit würden alle Hedging-Bemühungen der letzten Jahre über den Haufen geworfen.

Das würde allerdings den Aktienmarkt belasten.

Ja, das kann sein. Aber wir halten eben auch sehr günstig bewertete IT-Service- und Sicherheitsdienstleister oder Pharmagrosshändler, die hauptsächlich im Binnenmarkt tätig sind. Ihr in Yen erwirtschafteter Cashflow wäre dann für einen ausländischen Investor deutlich mehr wert. Auch hier denken wir in mehreren Szenarien.