Interview «China läuft Gefahr, weit unter seinem Potenzial zu wachsen» Jörg Wuttke, abtretender Präsident der EU-Handelskammer in China, spricht im Interview über die wirtschaftliche Erholung nach dem Ende der Null-Covid-Politik, die ideologische Abschottung der Parteiführung und den Grossmachtkonflikt mit den USA.

Die Entwicklung Chinas sowie der fortschreitende Konflikt zwischen den USA und der Volksrepublik zählen zu den wichtigsten Themen der kommenden Jahre – sogar Jahrzehnte. Kaum ein Unternehmen ist derzeit nicht damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie es mit der Herausforderung China und der wachsenden geopolitischen Unsicherheit umgehen soll.

Russlands Angriff auf die Ukraine hat viele Wirtschaftsakteure – auch Investoren – dazu gezwungen, ihre Exponiertheit gegenüber China zu überdenken. Szenarien, was im Fall eines Angriffs auf Taiwan geschähe, müssen durchdacht werden. Das Vorgehen der Parteiführung gegen erfolgreiche Konzerne aus der Privatwirtschaft wie Alibaba, Tencent oder Didi hat viele Anleger ebenso erschreckt wie die drakonischen Lockdown-Massnahmen während der Covid-Pandemie.

The Market hat sich über China mit Jörg Wuttke unterhalten, dem scheidenden langjährigen Präsidenten der EU-Handelskammer in Peking. Wuttke reiste 1982 als 23-jähriger Student nach Schanghai, um Chinesisch zu lernen – und er blieb hängen. In den letzten vierzig Jahren hat er die Öffnung der Volksrepublik erlebt, den Schock von Tiananmen 1989, Reformen und Aufbruchstimmung der Neunzigerjahre, die Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation Ende 2001, bis hin zu den vergangenen zehn Jahren unter Generalsekretär Xi Jinping.

«China hat heute nicht nur ein Einparteiensystem, sondern ein Ein-Mann-Entscheidungssystem»: Jörg Wuttke.

Herr Wuttke, Sie haben in den letzten vierzig Jahren die Öffnung und den Aufstieg Chinas miterlebt. Was sind Ihre Gedanken, wenn Sie das Land heute betrachten?

Ich hatte das unglaubliche Glück, die grösste wirtschaftliche Comeback-Story der Geschichte zu erleben. Als ich nach China kam, waren die Jacken grün oder blau, die verheirateten Mädchen hatten kurze Haare und die unverheirateten trugen Zöpfe. China hat mit einer unfassbaren Geschwindigkeit die Zukunft erobert – das gilt bis heute: Deutschland merkt nun beispielsweise, dass die Chinesen es innerhalb von drei Jahren geschafft haben, die besseren Elektroautos zu bauen als wir und uns abzuhängen. Gleichzeitig erlebe ich jetzt die mentale Abschottung. Peking hat einen ideologischen Weg eingeschlagen, der de facto die Abkopplung Chinas von der Welt bedeutet.

Eine Rückbesinnung nach innen?

So kann man es nicht unbedingt sagen. Es ist primär eine ideologische Rückbesinnung. Wirtschaftlich und industriell betrachtet will sich China nicht unbedingt abschotten. Xi Jinping hat die Losung ausgegeben, dass China von der Welt unabhängig, die Welt aber abhängig von China sein soll. Darauf läuft es hinaus. Für mich, einen glühenden Befürworter der Globalisierung, der die EU-Handelskammer in China im Jahr 2000 im Hinblick auf die Aufnahme des Landes in die Welthandelsorganisation gegründet hat, ist das eine furchtbare Perspektive.

Geht das zusammen, eine ideologische Abkapselung und gleichzeitig zu sagen, man wolle eine enge wirtschaftliche Vernetzung mit dem Rest der Welt?

Es hat meines Erachtens noch nirgendwo funktioniert. Ein Nordkorea mit Exportmacht gibt es nicht. Ich glaube auch, dass die Parteiführung clever genug ist, zu erkennen, wo sie sich selbst Schaden zufügt. Momentan ist es einfach unglaublich schwierig, zu erkennen, wohin die Reise gehen wird. China hat es bisher immer geschafft, die Quadratur des Kreises zu lösen und hat trotz Kommunismus mit einer Art Manchester-Kapitalismus einen wundersamen Wiederaufstieg bewirkt. Gleichzeitig erkennen wir, dass diese Ideologisierung gerade in der Privatwirtschaft zu einem enormen Gegendruck führt. Meine Befürchtung ist, dass China künftig weit unterhalb des Potenzials wachsen wird, das diese unglaubliche Nation eigentlich hätte. Aber wir dürfen nicht vergessen: Es ist nicht nur China, das sich von der Welt abwendet. Es sind auch die Amerikaner, die mit ihrem Technologiekrieg dafür sorgen, dass China geschwächt wird.

In China herrscht die feste Überzeugung, dass die USA den Aufstieg der Volksrepublik mit allen Mitteln verhindern möchten. Von einem neuen kalten Krieg ist die Rede.

Das Vertrauen zwischen Washington und Peking ist verschwunden. Die Chinesen sind überzeugt, dass die Amerikaner ihren Aufstieg zu einer globalen Macht verhindern wollen. Trotzdem halte ich den Kalten Krieg des vergangenen Jahrhunderts für die falsche Analogie, denn er war ein ideologischer Konflikt zwischen zwei Militärmächten. Heute reden wir über einen Handels- und Technologiekrieg zwischen zwei eng verflochtenen Wirtschaftsmächten, wie es zwischen der Sowjetunion und den USA niemals der Fall war. Das macht den Konflikt für die wirtschaftlichen Akteure um ein Vielfaches schwieriger und führt zu einer grossen Verunsicherung unter den Unternehmen. Mich besorgt beispielsweise, dass China im Westen durch die Brille des Krieges in der Ukraine betrachtet wird. Dauernd lesen wir Prognosen, wann China denn nun Taiwan angreifen wird.

Sind diese Ängste nicht angebracht?

Ich denke nein. Als wissentlich durchgeführte Aktion halte ich einen Angriff auf Taiwan für nicht machbar. Die chinesische Armee ist nicht dazu aufgestellt, das sind sie sich selbst bewusst. Sie sehen, wie die russische Armee gestrandet ist. Die militärischen Strukturen in China und Russland sind sich mit ihrer Zentralisierung der Befehlsgewalt nicht unähnlich. Taiwan ist eine Insel, und amphibische Aktionen sind wahnsinnig schwierig. Hat China ein Interesse, Taiwan mitsamt seiner Halbleiter-Produktionskapazität zu zerstören? Natürlich nicht. Sie sind rational genug, das zu erkennen. Sie haben die USA in Afghanistan und im Irak gesehen, sie sehen Russland in der Ukraine: Es mag einfach sein, einen Krieg zu beginnen, aber es ist wahnsinnig schwierig, ihn zu beenden, geschweige denn, ihn zu gewinnen. Man löst Kräfte aus, die nicht mehr zu kontrollieren sind.

Also kein Krieg um Taiwan?

Ich glaube nicht an den Krieg, und ich halte die Spekulationen mit Jahreszahlen wie 2025 oder 2027 für gefährlich. Aber Achtung: Das bedeutet nicht, dass es nicht zu einem schlafwandlerischen Unfall kommen könnte, wenn beide Parteien weiterhin so miteinander umgehen, wie sie es gegenwärtig im Südchinesischen Meer tun. Deshalb ist es so wichtig, dass alle Parteien, auch die Europäer, verantwortlich handeln, dass wir die roten Linien klar definieren und uns daran halten. Wir müssen Peking klar sagen können, dass wir an der Ein-China-Politik festhalten.

Die USA und China sprechen ja praktisch nicht mehr miteinander.

Das Vertrauen ist weg. Deswegen ist man aber in der Biden-Regierung derzeit sehr darauf bedacht, die Kommunikationskanäle mit China wieder zu öffnen. Da passiert hinter den Kulissen mehr, als in den Zeitungen steht.

Aus westlicher Perspektive erhält man das Gefühl, China und Russland seien engstens verbunden, sie haben sich ewige Freundschaft geschworen. Wie eng sind Peking und Moskau wirklich?

Was die beiden Nationen zusammenhält, ist ein purer, nackter Antiamerikanismus. Aber das heisst noch lange nicht, dass China sich eng mit Russland verbündet. Man sieht immer wieder, dass sich die Chinesen an die westlichen Sanktionen halten, China hilft den Russen auch im Zahlungsverkehr nicht unbedingt. Peking verhandelt sehr dominant, wenn es um Öl- und Gaslieferungen geht. Als Xi im März Moskau besuchte, hoffte Putin auf grünes Licht für den Bau der Gaspipeline «Power of Siberia II». Diese sollte die Yamal-Gasfelder mit China verbinden, was für Russland extrem wichtig ist, weil diese Felder bis jetzt nur mit Pipelines nach Westen erschlossen sind. Aber Peking ziert sich. Gleichzeitig bespricht China mit Turkmenistan den Bau einer vierten Pipeline, was Putin natürlich auch sieht. Im Englischen würde man sagen, China und Russland seien «aligned, but not allies». Sie sind keine Alliierten. Aber in der Tat wird China an Putin und Russland festhalten, denn jedes Abweichen würde als Schwäche ausgelegt werden.

China hat sich in den letzten Monaten als Friedensstifter in Szene gesetzt, etwa zwischen Saudi-Arabien und Iran. Auch in der Ukraine will Peking eine stärkere Rolle spielen. Wie muss man das einschätzen?

China hat das Selbstwertgefühl, eine globale Macht zu sein. Man will international mitmischen und Einfluss nehmen. Natürlich, die Annäherung zwischen Teheran und Riad war schon vorgekocht, China hat dann noch den Deckel draufgesetzt. Das ist durchaus eine gute Sache, man sollte das schätzen, dass sich China für Frieden zwischen zerstrittenen Nationen einsetzt. Haben sie die Fähigkeit, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln? Natürlich nicht. Aber jedes Verständnis dessen, was in der Ukraine passiert, jedes Treffen, das man dort hat, hilft auch der Führungsspitze in Peking, zu erkennen, warum Europa so grosse Probleme mit dem Abseitsstehen Chinas in diesem Krieg hat.

Wie soll sich Europa in diesem Konflikt positionieren? Frankreichs Präsident Macron sagte bei seinem Besuch in Peking im April, Europa handle strategisch autonom. Dafür wurde er heftig kritisiert.

Man muss Xi Jinping zu Gute halten, dass er nicht mit verdeckten Karten spielt, sondern klar sagt, wie er denkt. Er sagt es immer wieder: Der Osten steigt auf, der Westen geht unter. Das ist nichts anderes als seine Analyse, dass die eine Seite stärker und die andere schwächer wird. Deswegen war aus meiner Sicht das Strategiepapier der EU-Kommission vom April 2019 völlig richtig, als erstmals gesagt wurde, Europa und China seien Partner, Konkurrenten und Rivalen. Das spiegelt das, wie auch China die Welt sieht. Europa hat sich endlich aus seiner naiven Zone heraus bewegt und sieht China so, wie sich China selbst sieht. Das Macron-Interview war unglücklich, er ist mit seinem Antiamerikanismus auf dem Heimflug aus der Rolle gefallen. Aber man muss auch überlegen, woher das kommt. Europa hatte einen vierjährigen Albtraum mit Donald Trump. Und wir wissen nicht, ob dieser Albtraum zurückkehrt. Deswegen kann ich durchaus nachvollziehen, dass Macron vom Wunsch nach strategischer Unabhängigkeit spricht. Die Europäer müssen sich darüber Gedanken machen, wie weit sie sich an die Amerikaner anlehnen können. Momentan klappt es gut mit der Biden-Administration, aber das kann sich im Januar 2025 schlagartig ändern.

Sprechen wir über die wirtschaftliche Entwicklung. Zur Jahreswende sahen wir eine Öffnungs-Euphorie, als die Null-Covid-Politik aufgehoben wurde. Mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt. Wie steht es um die Wirtschaft in China?

Das kommt darauf an, welchen Teil man sich anschaut. Der Servicesektor beispielsweise läuft toll. Die Hotels, Restaurants und Kinos sind voll, Flugzeuge sind wieder ausgebucht. Die Menschen haben einen Nachholbedarf für Serviceleistungen, man will wieder leben und reisen, wieder Spass haben. Allerdings, und das ist sehr wichtig: Man sieht in den Einkaufsmanagerindizes des Servicesektors, dass die Beschäftigungssituation sehr schwach ist. Es werden kaum neue Arbeitskräfte eingestellt. Das ist für das Land mittel- und langfristig eine Katastrophe. Am ausgeprägtesten zeigt sich das Problem in der urbanen Jugend. Jeder fünfte Jugendliche im Alter zwischen 16 und 24 in den urbanen Zentren hat keinen Job. Im Juli kommen nochmals mehr als 11 Mio. Uni-Abgänger hinzu, von denen viele keine Arbeit finden werden.

Im Servicesektor hält die Erholung an, aber in der Industrie tauchen die konjunkturellen Vorlaufindikatoren wieder ab.

Ja, im herstellenden Gewerbe sieht es mau aus. Natürlich gibt es auch hier Unterschiede. Der Automobilsektor für Fahrzeuge mit Elektroantrieb läuft ganz gut, die Chinesen exportieren seit neustem wie die Weltmeister, aber bei den Verbrennern läuft fast gar nichts mehr. Da herrscht ein brutaler Preiskrieg. Weiterhin schwach zeigen sich auch viele Bereiche, die am Immobilienmarkt hängen. In einem Segment tut sich dort zwar etwas: Die Regierung subventioniert die Immobilienentwickler, damit sie ihre bereits verkauften Wohnungen fertig bauen können. In diesem Bereich gab es im letzten Jahr Unruhen und Proteste, die waren politisch gefährlich, also hat man da in die Taschen gegriffen. Aber das gilt nur für die bereits verkauften Neubauten. Im restlichen Immobiliensektor tut sich nichts. Die Leute wollen nichts mehr kaufen. Im ganzen Land stehen 80 bis 90 Mio. leere, unverkaufte Wohnungen.

Von einem Boom ist also wenig zu sehen?

In Teilen des Servicesektors schon. Sonst eher nicht. Das ist ein grosser Unterschied zu 2020, als Chinas Wirtschaft nach dem ersten Lockdown von Wuhan wie eine Rakete zurückkehrte. Sie profitierte damals von starken Exporten in den Rest der Welt. Zudem hatte die Regierung damals noch volle Taschen. Im letzten Jahr hat sie rund 220 Mrd. $ ausgegeben für endlose Covid-Tests; dieses Geld fehlt jetzt. In vielen Städten und Regionen herrschen bankrottähnliche Verhältnisse. Deswegen wird da auch kein Stimulus kommen. Es hängt von der Zentralregierung ab, ob sie diese Städte und Regionen raushauen will oder nicht.

Der bisherige Wachstumshebel der Infrastruktur- und Bauinvestitionen funktioniert nicht mehr?

Nein, das funktioniert höchstens noch in Regionen wie Schanghai oder vielleicht in Shenzhen. China müsste sich von seinem alten Wachstumsmodell verabschieden, und das geht nur über Reformen. Die Produktivität ist extrem niedrig. In der Bildung müsste man beispielsweise ansetzen, es wäre ein duales Bildungssystem für Berufe nötig, nicht nur kopflastige Universitäten. China hat nicht nur ein Verschuldungsproblem und führt einen Technologiekrieg mit den USA, es hat auch eine rasch alternde Gesellschaft. Ich denke, China wird sich von Wachstumszahlen von 4 bis 5% verabschieden müssen. Künftig werden 2 bis 3% realistischer sein. Aber selbst wenn wir bei 2% landen, wächst China pro Jahr immer noch um die Grösse der Wirtschaft Australiens.

Welche weiteren Reformen wünschten Sie sich?

Im Grunde genommen verfügt der chinesische Privatsektor über eine enorme Widerstandsfähigkeit und unternehmerischen Geist. Er wartet sehnlichst auf klare Signale aus Peking. Wird die Partei den Privatsektor für die Ideologie opfern, setzt sie ihren Kontrollwahn fort, der die Unternehmer noch mehr demoralisiert und deprimiert? Wir als Ausländer sind nur kleine Nischenspieler, aber wir sind in derselben Situation wie die Privatunternehmer; wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Wir brauchen nicht nur warme Worte in Boao oder Davos, sondern Taten.

Sie sprechen von 20% Jugendarbeitslosigkeit in den urbanen Zentren. Ab wann wird das gesellschaftlich zu einem Problem, auch für die Partei?

Der Politologe Samuel Huntington hat mal geschrieben, die volatilsten Gesellschaften seien die, in denen 18- bis 35-jährige, unverheiratete Männer keinen Job finden. Das sind die, die schnell mal einen Stein in die Hand nehmen. Und in der Tat, wir haben hier einen signifikanten Männerüberhang, auf 100 junge Frauen kommen rund 120 Männer. Das ist das Resultat der Abtreibungspolitik der Chinesen. Nach dem, was Huntington geschrieben hat, müsste sich etwas zusammenbrauen. Aber man merkt das nicht, da ist die Kontrolle stark genug. Bloss, was macht das mit dem Selbstbewusstsein der zukünftigen chinesischen Gesellschaft? Inwieweit erodiert das nun? Hier könnte die Überalterung paradoxerweise sogar helfen, wenn mehr Leute in Rente gehen als unten nachwachsen. Das hängt aber davon ab, inwieweit die Firmen auch Jobs anbieten.

Sehen Sie denn von Seiten der Parteiführung allmählich wieder positive Signale für den Privatsektor und damit auch für ausländische Unternehmen?

Signale sind da, es wird gefunkt ohne Ende. Vor allem der neue Premierminister Li Qiang – er hat ein sehr gutes Renommee, speziell auch bei Privatunternehmen – ist unterwegs und versucht etwa im IT-Bereich Vertrauen zu schaffen. Aber bisher hat es noch nicht gezündet. Wir leben in einer Übergangsphase.

Braucht der Premier noch Zeit, um sich ein Profil zu erarbeiten?

Li ist der erste Premier, der de facto neu im Job ist, seine Vorgänger hatten jeweils als Vizepremier mindestens fünf Jahre lang geübt. Li hat aber einen sehr guten Leistungsausweis in einigen wichtigen Provinzen, er ist jemand, von dem man weiss, dass er dem Markt zuhört. Nur: Schafft er es, sich durchzusetzen gegen die Leute, die für Kontrolle und Ideologie stehen? Die Marktkräfte spielen zu lassen, heisst eben immer auch, etwas Kontrolle abzugeben. Am Ende ist das eine Kosten-Nutzen-Abwägung, über die der Präsident entscheiden muss. China hat heute nicht nur ein Einparteiensystem, sondern ein Ein-Mann-Entscheidungssystem.

In den vergangenen Wochen waren wiederholt Schlagzeilen von Antispionage-Massnahmen zu lesen. Man kriegt das Gefühl, dass sich das Umfeld für westliche Unternehmen deutlich verschlechtert hat.

Das betrifft nicht nur die westlichen Unternehmen, sondern alle Privatunternehmen. Was jetzt als Antispionagegesetz dargestellt wird, betrifft vor allem chinesische Mitarbeiter in Unternehmen, die alle Arten von Daten generieren: Umwelt-, Personen-, Finanzdaten und viele mehr. Diese Gesetze sind so schwammig formuliert, dass faktisch alles darunter fallen könnte. Das haben die Sicherheitsleute mit Absicht so gehalten, damit sie vollen Durchgriff haben. Man hat oft den Eindruck, die linke Hand weiss nicht, was die rechte will. Ich treffe derzeit auch viele Bürgermeister von Städten oder regionale Parteisekretäre, die enorm offen und interessiert sind, Unternehmen bei sich anzusiedeln. Eine derartige Offenheit, Investoren anzuziehen, habe ich seit zehn Jahren nicht mehr erlebt. Auch sie leiden unter der Kontrollsucht aus Peking. Wieder wird es am Ende um eine Nutzenabwägung ganz oben gehen: Welchen Weg will Xi einschlagen?

Kennen Sie viele Unternehmen, die angesichts der politischen Unsicherheiten beschlossen haben, sich von China abzuwenden und sich woanders anzusiedeln?

In der jüngsten Umfrage der EU-Handelskammer haben 15% der Unternehmen gesagt, sie überlegten sich, China zu verlassen oder sie hätten den Entscheid bereits getroffen. Mehr als ein Viertel von ihnen hat eine Verlagerung nach Südostasien im Auge. Natürlich ist jeder Fall individuell, aber ich würde nicht empfehlen, China den Rücken zu kehren. Die chinesische Wirtschaft ist extrem gut in der Entwicklung von Produkten und Prozessen. China ist kein Forschungs-Champion, sondern ein Entwicklungs-Champion. Das Land ist für europäische Unternehmen eine Art Fitnesscenter. Hier lernen wir, schneller und risikobereiter zu sein, hier lernen wir, mit extrem schwierigen Konsumenten umzugehen. Die chinesischen Konsumenten sind notorisch illoyal gegenüber Marken. Das erleben die deutschen Hersteller gerade im Automobilsegment. Ich würde einen Wegzug aus China nur in wenigen Fällen empfehlen, etwa dort, wo man auf den Radarschirm der Amerikaner für Sanktionen gerät oder dort, wo man von chinesischen Überkapazitäten überrollt wird. Ansonsten kann ich den europäischen Unternehmen nur raten, in diesem Fitnessclub zu bleiben, um global relevant zu sein. Denn wer nicht am Tisch sitzt, liegt irgendwann auf dem Teller.