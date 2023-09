Interview «Das Fed kann 2024 die Zinsen deutlich senken» Simona Mocuta, Chefökonomin von State Street Global Advisors, über die wichtigsten Entwicklungen in der Weltwirtschaft, die Normalisierung der Geldpolitik und die zuversichtliche Stimmung an den Finanzmärkten.

English version

Seit Monaten schwanken die Finanzmärkte zwischen Inflations- und Rezessionssorgen. Die Zentralbanken straffen die Zinsen, doch die Teuerung bildet sich nur langsam zurück. Hoffnungen der Investoren, das Fed werde schon bald eine Kehrtwende beschliessen, haben sich mehrmals zerschlagen.

Simona Mocuta, Chefökonomin des Bostoner Asset-Management-Riesen State Street Global Advisors, teilt im Interview ihren Blick auf die Weltwirtschaft, ihre Einschätzungen der längerfristigen Entwicklung der Inflation und der Geldpolitik – und was das für die Finanzmärkte bedeutet.

«Die Weltwirtschaft steht im Übergang von reichlich vorhandener Liquidität hin zu einem Umfeld, in dem Liquidität abgezogen wird»: Simona Mocuta. (Bild: zvg)

Frau Mocuta, lassen Sie uns mit dem grossen Bild beginnen. Wie schätzen Sie die derzeitige Lage in der Weltwirtschaft ein?

Ich sehe eine Kombination aus Wachstumsverlangsamung und Disinflation. Das ist, auf einen Satz reduziert, das Wichtigste. Die grosse Frage ist natürlich, ob wir in den USA eine Rezession erleben werden oder nicht. Die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor sind diesbezüglich ein bedeutendes Ereignis. Die Wirtschaft befand sich bereits auf dem Pfad zur Verlangsamung, und nun kommt auch noch die Kreditverknappung hinzu. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Aber wir reden hier nicht von einer unmittelbaren Sache, sondern ich mache mir eher Sorgen um das Jahr 2024. Ich sehe eine Reihe von Anfälligkeiten, die die Lage verschlechtern könnten.

Erwarten Sie eine schwere Rezession?

Nein, das ist nicht mein Basisszenario. Drei Faktoren dürften den Schlag abfedern: erstens der weitere Rückgang der Inflationsraten. Das ist konjunkturell gesehen die grosse Chance. Ich weiss, dass ich dem Thema Disinflation etwas konstruktiver gegenüberstehe als andere, aber der sinkende Inflationstrend, den ich erwarte, wird es den Zentralbanken früher oder später ermöglichen, die Zinsen niedriger zu kalibrieren. Wir erwarten beispielsweise vom Fed eine Senkung der Leitzinsen um 200 Basispunkte bis Ende 2024.

Und die anderen beiden Faktoren?

Zweitens der Immobilienmarkt, besonders in den USA. Der grosse Schlag für den Wohnimmobiliensektor ist bereits eingetreten, er dürfte nun in einer Bodenbildung sein, vor allem, wenn wir Hilfe von den Zinsen erhalten. Das ist ein grosser Unterschied zu 2008, als der Häusermarkt die Wirtschaft immer weiter in den Abgrund riss. Und drittens stützt der private Konsum die Wirtschaft nach wie vor. Der Arbeitsmarkt hat zwar seinen Höhepunkt überschritten, aber es wird noch einige Zeit dauern, bis wir eine deutliche Verschlechterung sehen. Die Haushaltseinkommen stützen die Wirtschaft. Es gibt immer noch Bereiche mit Nachholbedarf, zum Beispiel in der Autobranche.

Also eine milde Rezession und damit nichts, worüber man sich allzu grosse Sorgen machen müsste?

Sagen wir es so: Wir haben es mit einer wenig inspirierenden Wachstumsdynamik zu tun, mit dem Risiko, dass sich die Dinge deutlich verschlechtern. Die Weltwirtschaft steht im Übergang von reichlich vorhandener Liquidität hin zu einem Umfeld, in dem Liquidität abgezogen wird. Wenn Sie es dramatisch mögen, dann schauen Sie sich die jährliche Veränderung der Geldmenge M2 in den USA an, die von +25% auf derzeit –4% gesunken ist. Das ist ein Niveau, das wir seit den Dreissigerjahren nicht mehr gesehen haben.

Zumindest konnte eine Einigung über die Anhebung der Schuldengrenze in den USA erreicht werden – ein Thema, das die Märkte wochenlang in Atem gehalten hat. Was halten Sie davon?

Selbst mit der Einigung bin ich für 2024 skeptisch, weil nicht nur die Geldpolitik, sondern auch die Fiskalpolitik gestrafft wird. Das ist ein Thema, über das inmitten des Dramas um die Schuldengrenze zu wenig gesprochen wird. Im Jahr 2024, wenn sich der Arbeitsmarkt abschwächt und die überschüssigen Ersparnisse der Haushalte verschwinden werden, wird es nun zudem noch fiskalpolitischen Gegenwind geben.

Die Finanzmärkte hatten immer wieder die Hoffnung, dass das Fed eine baldige Pause in den Zinserhöhungen ankündigen würde. Doch wiederholt erwiesen sich die Makrodaten als zu robust. Denken Sie, das Fed kann den Zinserhöhungszyklus nun beenden?

Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass das Fed schon ein bisschen zu weit gegangen ist; die Zinserhöhung im Mai war nicht notwendig. Ich verstehe, dass die derzeit ausgewiesene Inflation weit über dem Zielwert liegt, aber zwischen den vorwärts- und den rückwärtsgerichteten Indikatoren klafft momentan eine riesige Lücke. Sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die Inflation gehören zu den am stärksten rückwärts gerichteten Indikatoren.

Woran erkennen Sie, dass das Fed bereits zu weit gegangen ist?

Wenn es zu grösseren Bankenkrisen kommt, wie wir sie seit März erlebt haben, ist das ein klares Zeichen dafür, dass wir uns im restriktiven Bereich befinden. Angesichts der gegenwärtigen Entwicklung der Daten denke ich, dass die Inflationsrate in den USA bis Ende Jahr um 3% liegen wird. Muss die Fed Funds Rate in diesem Fall immer noch über 5% liegen? Fast ohne weitere Massnahmen wird die Politik des Fed vor dem Hintergrund einer sich weiter verlangsamenden Wirtschaft restriktiver. Das ist der Grund für unsere Erwartung von Zinssenkungen um 200 Basispunkte bis Ende 2024.

Werden die Zentralbanken angesichts des Vertrauensverlusts, den sie sich eingebrockt haben, wirklich in der Lage sein, den Kurs zu ändern?

In den nächsten Monaten wird sich eine deutliche Mässigung der Inflation abzeichnen. Das wird es den Zentralbanken ermöglichen, ihren Ton graduell zu ändern. Zwei wichtige Faktoren werden das begünstigen: Erstens nimmt der vom US-Wohnimmobilienmarkt ausgehende Inflationsdruck ab und wird bald nach unten drehen. Zudem haben viele Unternehmen im vergangenen Jahr ihre Preissetzungsmacht bisweilen opportunistisch ausgenutzt. Ich habe den Eindruck, dass das nun vorbei ist. Wenn ich sehe, dass die Auftragsbestände schnell schrumpfen und die Lagerbestände als zu hoch angesehen werden, dann sagt mir das, dass der Preiswettbewerb wieder auf der Bildfläche erscheinen wird.

Abgesehen von der Disinflationstendenz in den nächsten Monaten spricht längerfristig vieles für eine strukturell höhere Inflation, sei es wegen des Arbeitskräftemangels oder wegen der Deglobalisierung. Stimmen Sie zu?

Ich habe einige Sympathie für dieses Argument, und ich würde sicherlich zustimmen, dass die Inflation in den nächsten zehn Jahren etwas höher sein wird als in den zehn Jahren zwischen der globalen Finanzkrise und der Covid-Pandemie. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie höher sein wird als in den Jahren nach der Jahrtausendwende. Ein wichtiger Faktor, der nach der globalen Finanzkrise von 2008 spielte: In den USA und in Europa fand ein massiver Schuldenabbau statt. Dieser Deleveraging-Prozess war deflationär. In Zukunft wird das wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, was das Inflationsargument der Deglobalisierung und des Reshoring angeht.

Warum?

Ich denke, das wird sich auf strategische Branchen mit hoher Wertschöpfung beschränken. China spielt dabei eine wichtige Rolle: Wenn Unternehmen Produktion in andere Länder verlagern, bleiben in China Überkapazitäten zurück. Chinesische Hersteller werden weltweit um Marktanteile kämpfen, das heisst, China kann Disinflation in den Rest der Welt exportieren. Nie zu unterschätzen ist auch das Thema Technologie. Es ist nicht lange her, da machte sich die halbe Welt Sorgen, dass die Automatisierung zu viele Arbeitsplätze zerstören könnte. Heute spricht jeder über den Mangel an Arbeitskräften. Aber Technologie wird nicht verschwinden. Sie könnte in Zukunft noch mehr zu einer disinflationären Kraft werden, denn künstliche Intelligenz wird sich nicht nur auf die Produktion, sondern auch auf Jobs im Servicebereich auswirken.

Sie glauben also nicht an strukturell höhere Inflation?

Ich stimme dem Argument in der Richtung zu, aber mein Fragezeichen bezieht sich auf die Grössenordnung. Ich kann mir gut ein normales Inflationsumfeld von 2,5% vorstellen, aber ich glaube nicht, dass wir eine Art Plateau von 4% erreichen werden. Wir erleben derzeit hohe Inflation und einen hohen Preisdruck, und das führt dazu, dass die Leute diesen Zustand in die Zukunft extrapolieren. Derartige Extrapolationen erweisen sich fast nie als richtig.

Eine schmerzhafte Erfahrung für die Finanzmärkte im vergangenen Jahr war der rasche Anstieg der Zinsen über die gesamte Laufzeitstruktur. Ist dieser Schock verdaut, und kann man sagen, dass wir uns wieder in einem normalen Zinsumfeld befinden?

Schwankungen wird es immer geben, aber wir befinden uns jetzt auf einem Niveau, das sicherlich viel sinnvoller ist. Es war sehr interessant zu beobachten, wie sich der Markt verhielt. Der Inflationsdruck nahm ab 2021 zu, aber der Bondmarkt bewegte sich lange Zeit nicht. Die Nominalrenditen zehnjähriger Treasury Notes lagen Ende 2021 auf 1,5%, was einem absurd tiefen Niveau entsprach. Der Markt ignorierte das Thema monatelang, aber als er sich entschloss, zuzuhören, kam es zu einer sehr heftigen Korrektur. Der grösste Teil der Korrektur liegt nun hinter uns.

Anfang 2023 hegten viele Marktteilnehmer die Hoffnung, China würde nach dem Ende der Null-Covid-Politik einen Boom erleben. Sie wurden enttäuscht. Was ist geschehen?

So sehr China sein Wachstumsmodell auf den Binnenkonsum ausrichten möchte, ich glaube nicht, dass dies in vollem Tempo möglich ist. China braucht die Nachfrage aus dem Ausland, und das Problem ist, dass die Weltnachfrage nach Exporten aus China primär Waren betrifft. Das Land exportiert kaum Dienstleistungen. Aber der durch die Covid-Krise ausgelöste Konsumboom für Waren, von dem China 2020 und 2021 enorm profitiert hat, ist vorbei – mit dem Resultat, dass der Exportsektor schwächelt. Die beiden inländischen Wachstumsmotoren wären die Konsumausgaben und die Investitionen, vor allem in Immobilien, aber auch Letztere sind gedämpft. Es fehlen meiner Ansicht nach echte, nachhaltige Wachstumsquellen. Ich mache mir Sorgen über die hohe Verschuldung des privaten Sektors im Verhältnis zum BIP in China. Gewiss, in der Geschichte gab es schon andere Länder, die ähnliche Werte aufwiesen, aber diese Länder waren zu diesem Zeitpunkt bereits reich. China ist noch nicht reich, aber bereits hoch verschuldet. Ich denke deshalb, China steht ein Prozess des Schuldenabbaus bevor, und wie die Erfahrung Europas und der USA zeigt, wird ein derartiges Deleveraging immer zu einer Herausforderung für das Wachstum.

Sehen Sie irgendwo Lichtblicke in der Weltwirtschaft?

Es gibt nicht viele Orte, an denen sich die Dynamik beschleunigt. Aber ich bin eigentlich recht optimistisch für Europa, trotz der kurzfristigen zyklischen Herausforderungen und der schwachen Daten, die wir derzeit aus Deutschland erhalten.

Warum Europa?

Aus zwei Gründen: Die Covid-Krise hat die Fiskalpolitik in Europa endlich wieder auf den Plan gerufen. Man kann sich nicht nur auf Null- und Negativzinsen der EZB verlassen, wie die Europäer es zehn Jahre lang getan haben. Und zweitens ist der Krieg in der Ukraine zwar ein grosser Schock, aber er hat die politischen Entscheidungsträger gezwungen, diverse Schwachstellen zu hinterfragen, sei es in den Bereichen Verteidigung, Energie oder sogar Ernährungssicherheit. Über viele dieser Dinge wurde zwar schon vorher gesprochen, Präsident Trump etwa hatte die Verteidigungsfrage aufgeworfen und wurde damals belächelt. Aber die Realität ist, dass sich die Europäer lange naiv verhalten und sich sehr verwundbar gemacht haben. Jetzt befasst sich Europa endlich mit Fragen, die man vorher nicht wahrhaben wollte. Das ist positiv, nicht unbedingt für die nächsten zwölf Monate, aber mittelfristig.

Was beunruhigt Sie am meisten, wenn Sie die Weltwirtschaft betrachten?

Kurzfristig mache ich mir Sorgen über eine übermässige Straffung der Geldpolitik, auch in Europa. Überall sehe ich Anzeichen für abnehmende Liquidität. Mich beunruhigt die Tatsache, dass trotz der Turbulenzen im Bankensektor noch keine wirkliche Verschlechterung der Kreditmärkte eingetreten ist, die normalerweise mit einer Bankenkrise einhergeht. Ich mache mir Sorgen, weil ich nicht weiss, wo weitere Probleme lauern. Wenn Sie mich gefragt hätten, wo die ersten Anzeichen von Stress auftauchen würden, hätte ich nicht auf den US-Regionalbankensektor getippt, sondern auf den Markt für Gewerbeimmobilien, wo es zu Zahlungsausfällen kommen würde.

Würden Sie sagen, dass das noch kommt?

Ja, das ist möglich. Wenn immer es in einem Marktsegment zu Zwangsverkäufen kommt, kann das eine gefährliche Dynamik annehmen. Wir haben das im letzten September im Vereinigten Königreich gesehen. Es wird weitere Unfälle geben. Das Problem ist, dass man nie genau weiss, wo die Fragilitäten liegen, bis sie einem um die Ohren fliegen. Das ist das Schwierige an der heutigen Situation für die Zentralbanken: Einerseits räume ich ein, dass die Inflation immer noch zu hoch ist, aber ich befürchte, die Auswirkungen der Straffung sind noch nicht vollständig sichtbar. Sie bauen sich im Verborgenen auf, bis irgendwo die schwachen Glieder in der Kette bersten. Die Bankenkrise mag derzeit aus den Schlagzeilen verschwunden sein, aber sie ist nicht aus der Wirtschaft verschwunden.

Und was beunruhigt Sie längerfristig?

Längerfristig mache ich mir über vieles Sorgen, auch über die Geopolitik, aber lassen Sie mich stattdessen die Schuldenstände hervorheben. Ich bin besorgt, dass die allzu grosszügige fiskalpolitische Reaktion auf die Covid-Krise, vor allem in den USA, die Erwartungen an die Höhe der fiskalpolitischen Hilfen in künftigen Krisen, unabhängig von ihrer Art, verändert haben könnte. Ich mache mir Sorgen über die steigenden Kosten der Verschuldung und die Abzweigung von Ressourcen aus dem produktiven Bereich. In einer Welt mit hoher Verschuldung ist schnelles Wachstum unwahrscheinlich, sodass die Tragfähigkeit der Verschuldung vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung mittelfristig ein grosses Problem darstellt.

Die Finanzmärkte scheinen, zumindest oberflächlich betrachtet, das makroökonomische Bild recht zuversichtlich zu sehen.

Ich denke, sie sind mit der Erwartung eines weiteren deutlichen Rückgangs der Inflation und einer leichten wirtschaftlichen Kontraktion einverstanden. Dahinter steht die Annahme, dass, wenn die Inflation weit genug zurückgeht, auch die Zinsen gesenkt werden können. Die geldpolitische Wende kann also vollzogen werden, bevor es zu einer allzu harten Rezession kommt. Ich denke, das ist der Tenor. Und zugegeben, es ist nicht verrückt, das zu glauben. Es könnte funktionieren. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Märkte genügend berücksichtigen, dass einige Dinge schiefgehen könnten.

Kann es sein, dass die Anleger zu Beginn dieses Jahres so defensiv positioniert waren, dass der Aktienmarkt nun die «Mauer der Sorgen» hochklettert?

Ja, wir sehen in allen Bereichen eine allgemein defensive, vorsichtige Positionierung, und ich denke, das ist der Grund dafür, dass es keine grössere Marktkorrektur gegeben hat. Im Moment werden die Leute dafür bezahlt, wenn sie Cash halten und warten. Wir sehen keine Euphorie.

In der Geldpolitik wurde nach der Finanzkrise von 2008 eine Reihe unorthodoxer Massnahmen ergriffen, etwa quantitative Lockerung – QE – oder negative Zinsen. Danach kam es nie wirklich zu einer Normalisierung. Haben wir diese Zeit nun hinter uns gelassen und kehren zu einer normaleren Geldpolitik zurück?

Ich hoffe es. Die Antwort auf einige dieser Fragen werden wir vielleicht erst in zwei oder drei Jahren erhalten, wenn wir die Volatilität des Covid-Schocks hinter uns gelassen und ein klareres Verständnis des Gleichgewichtsniveaus für Wachstum und Inflation haben. Davon hängen der Gleichgewichtszins und die Geldpolitik ab. Mich beunruhigt allerdings die Tatsache, dass die Zentralbanken das QE-Instrument derart intensiv genutzt haben, dass sie Gefallen daran gefunden haben. Nehmen wir die aktuelle Frage der Schuldengrenze: Angenommen, die Einigung hält, und das US-Schatzamt wird eine Menge neuer Anleihen ausgeben, um seine Mittel aufzustocken. Was sind die Auswirkungen, wenn plötzlich eine Flut von Anleihen ausgegeben wird? Werden die Renditen steigen, und wird das den Banken noch mehr schaden? Und wird das Fed dann gezwungen werden, doch wieder Anleihen zu kaufen? Es ist schwierig, die Sache wirklich zu beenden.