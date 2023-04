Interview «Die beste Kaufchance für Schwellenländer in Asien seit Jahren» Christopher Wood, Chef-Aktienstratege von Jefferies in Hongkong, sieht eine kräftige Erholung in China und eine drohende Rezession in den USA. Im Interview erklärt er, wie sich Investoren positionieren können.

Wenn Christopher Wood spricht, hören Investoren weltweit aufmerksam zu. Der Aktienstratege des US-Brokerhauses Jefferies und Verfasser des legendären «Greed & Fear»-Reports blickt seit mehr als dreissig Jahren mit geübtem Auge auf die globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

Im Interview erklärt er, wie sich die Erholung Chinas auf die Finanzmärkte auswirken wird, welche Politik er von der US-Notenbank erwartet, was für Gold, Silber und Rohstoffe spricht und wie Investoren am besten durch die Turbulenzen navigieren.

«Sobald der Markt die Kehrtwende des Fed wittert und erwartet, dass Powell die Zinsen senken wird, werden Gold und Silber die Nutzniesser sein»: Christopher Wood. (Bild: zvg)

Herr Wood, in der Betrachtung des globalen Makroumfeldes ist momentan wohl China die grösste Überraschung. Was ist Ihre Einschätzung zum Ende der Zero-Covid-Politik?

Das war die Mutter aller Kehrtwendungen, eine dramatische Änderung der Politik. Die Regierung hatte bereits im Oktober damit begonnen, ihre Covid-Politik still und heimlich zu lockern, aber die endgültige Kehrtwende kam im Dezember. Jetzt wird eine Strategie der Herdenimmunität angestrebt, und man kann davon ausgehen, dass sich Chinas Wirtschaft bis zum Beginn des zweiten Quartals normalisieren wird, möglicherweise sogar früher. Das Virus breitet sich momentan so schnell aus, dass die Covid-Welle in vielen Grossstädten bereits den Höhepunkt überschritten hat. Aus Sicht der globalen Finanzmärkte ist das eine sehr positive Entwicklung.

Wir werden also bald eine starke Erholung in China sehen?

Ja. Meine Hauptbotschaft an Anleger war seit Anfang November, dass man Positionen in China aufstocken sollte, weil damals erste Zeichen einer Lockerung der Covid-Politik zu sehen waren. Es fiel auf, dass Staatspräsident Xi Jinping im Oktober aufgehört hatte, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Der 20. Parteikongress Ende Oktober war für viele Investoren ein Schock, da klar wurde, dass das neue Politbüro zu 100% aus Xi-Loyalisten besteht. Das führte zu einer Kapitulationswelle, als ausländische Investoren ihre Positionen in China verkauften. Doch genau das war der Tiefpunkt. Zwei Wochen nach dem Parteikongress beschloss die Regierung sodann ein umfassendes Hilfspaket für private Immobilienentwickler. Das war für mich das Signal, wieder auf China zu setzen.

Wie partizipiert man als Investor am besten an dieser Entwicklung?

Mit Aktien, die am chinesischen Binnenkonsum hängen, zum Beispiel Alibaba, JD oder Meituan. Rückschläge würde ich da für Käufe nutzen.

Erwarten Sie, dass Chinas Erholung vom Konsum angeführt wird?

Ja, das ist eine Konsumstory. Ich rechne nicht mit einem grossen staatlichen Konjunkturprogramm wie 2009, als China nach der Finanzkrise die Weltwirtschaft aus der Misere hievte. Die Parteiführung weiss, dass dieses Stimulusprogramm Chinas Wirtschaftssystem unterminiert hatte und destabilisierend war, weil die Schulden zu schnell gestiegen sind. Deshalb glaube ich nicht, dass sie so etwas noch einmal tun werden. Die treibende Kraft aus Sicht der Finanzmärkte ist also der Anstieg des Konsums. Die Haushalte in China hatten schon immer eine hohe Sparquote, aber in den letzten drei Jahren ist sie noch höher gestiegen. Die Bankeinlagen der chinesischen Haushalte sind so hoch wie nie zuvor. Eine offene Frage ist noch, ob die Nachfrage nach Immobilien zurückkehren wird.

Die Baisse am Immobilienmarkt war nebst der Zero-Covid-Politik im vergangenen Jahr ein erheblicher Belastungsfaktor für Chinas Wirtschaft. Hat die Immobilienbaisse ihren Tiefpunkt erreicht?

Ja. Die Regierung wollte den Immobilienmarkt bewusst abkühlen, aber der heftige Einbruch im vergangenen Jahr war ein Kollateralschaden der Zero-Covid-Politik. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Politik Geschichte ist, dann denke ich, dass auch der Immobilienmarkt seinen Tiefpunkt erreicht hat. Allerdings meine ich damit nicht, dass er wieder zu boomen beginnt. Ich denke, der chinesische Markt für Wohnimmobilien wird künftig nicht mehr als Motor des Wirtschaftswachstums fungieren. Er hat auf struktureller Basis seinen Höhepunkt überschritten. Aber in der kurzen Frist reicht es bereits, wenn er sich stabilisiert. Positiv am jüngsten Unterstützungspaket ist vor allem, dass auch private Immobilienentwickler Finanzhilfe erhalten, nicht nur staatliche. Einige hoch verschuldete Entwickler sind untergegangen, aber jetzt will die Regierung sicherstellen, dass unfertige Bauprojekte abgeschlossen werden. Das ist sinnvoll.

Auf der anderen Seite des globalen Makrobildes steht die US-Wirtschaft. Steuert sie auf eine Rezession zu?

Ich bin kein Ökonom, aber ja, ich gehe davon aus, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession fallen wird. Geldpolitische Straffungszyklen des Fed endeten in der Vergangenheit praktisch immer in Rezessionen. Auch der gegenwärtig zu beobachtende Kollaps des Wachstums der Geldmenge M2 spricht dafür. Der Einbruch wird aber später kommen, als viele denken, die Rezession wird frühestens im dritten Quartal ein Thema.

Der Arbeitsmarkt ist allerdings immer noch sehr stark.

Interessant ist, dass wir fast täglich Anzeichen eines Abbaus von Arbeitsplätzen im Büro- und IT-Bereich sehen, etwa von Unternehmen wie Amazon, Microsoft oder Goldman Sachs. Aber der Bereich der «Blue Collar Jobs», also Arbeitskräfte in Produktion oder Distribution, ist sehr stark geblieben. Das ist ein neues Phänomen: Die Unternehmen horten Arbeitskräfte, da sie die letzten zwei Jahre händeringend damit verbracht haben, überhaupt Leute zu finden. Deshalb zögern sie jetzt mit Entlassungen. Zweitens konnten die Unternehmen im vergangenen Jahr höhere Preise problemlos an ihre Kunden weitergeben, während die Lohnkosten nur mit Verzögerung stiegen. So konnten sie ihre Gewinnmargen ausweiten. Aber jetzt haben die Gewinnmargen ihren Höhepunkt überschritten, das nominale BIP-Wachstum verlangsamt sich, die Inflation geht zurück, was bedeutet, dass die Umsätze sinken. Gleichzeitig fordern die Beschäftigten höhere Löhne.

Was bedeutet das für den US-Aktienmarkt?

Der entscheidende Punkt ist, dass der Rückgang der Unternehmensgewinne in den USA erst begonnen hat. Schrumpfende Umsätze in Verbindung mit steigenden Arbeitskosten bedeuten, dass die Gewinnmargen deutlich sinken.

Ist das an der Börse nicht längst eingepreist?

Kaum. Die grossen Anpassungen der Gewinnschätzungen stehen noch bevor. Deshalb ist mein Ausblick für US-Aktien nicht positiv: Der Grund für die Korrektur im vergangenen Jahr war die Bewertungskontraktion aufgrund des Zinsanstiegs. Dieses Jahr drohen die Verluste aufgrund der sinkenden Unternehmensgewinne.

Was erwarten Sie von der US-Notenbank im Verlauf dieses Jahres?

Die Fed-Verantwortlichen werden eine Kehrtwende beschliessen, sobald sie erkennen, dass sie es mit einer Rezession zu tun haben. Ich denke auch, dass sich der politische Druck auf das Fed ändern wird. Letztes Jahr drängten die Biden-Regierung und der Kongress das Fed dazu, etwas gegen die Inflation zu unternehmen. Das machte es für Fed-Chef Jay Powell leicht, den geldpolitischen Falken zu spielen. Aber der politische Wind wird drehen, wenn die Angst vor einer Rezession wächst. Powells Bilanz in Bezug auf frühere Kurswechsel deutet nicht darauf hin, dass er in einem derartigen Kontext das Stehvermögen eines Paul Volcker besitzt. Ich wäre daher erstaunt, wenn das Fed den Leitzins auf über 5% anheben würde.

Wann wird das Fed diese Kehrtwende beschliessen?

Ich rechne mit dem zweiten Quartal. Angesichts des Einbruchs des M2-Wachstums dürfte die Inflation in den kommenden Monaten deutlich zurückgehen. Der Basiseffekt im US-Konsumentenpreisindex, dem CPI, wird sich sehr positiv auswirken. Wenn der CPI in den nächsten sechs Monaten auf monatlicher Basis jeweils um 0,1% steigt, wird die jährliche Inflationsrate bis Juni auf 1,7% sinken. Das bedeutet freilich nicht, dass der strukturelle Inflationsdruck besiegt sein wird, aber oberflächlich wird es wie ein Erfolg aussehen.

Und das wird es dem Fed erlauben, den Kampf gegen die Inflation für gewonnen zu erklären und die Straffung zu beenden?

Ja, das ist mein Basisszenario. Es ist aber nicht unbedingt zwingend, dass die Inflationsrate unter 2% fällt. Wichtig ist, dass das Fed an einen Punkt kommen wird, an dem es entscheiden muss, der Bekämpfung einer Rezession grössere Priorität einzuräumen als einer weiteren Senkung der Inflation. Es ist gut möglich, dass das 2%-Inflationsziel dann still und leise über Bord geworfen wird. In diesem Fall gehe ich längerfristig davon aus, dass wir in den kommenden Jahren eine Phase strukturell höherer Inflation erleben werden, was für Aktien positiv, für Staatsanleihen jedoch negativ sein wird.

Was, wenn Powell hart bleibt?

Wenn ich mich irre, das Fed das ganze Jahr über die Geldpolitik strafft und seine Bilanz weiter schrumpft, dann wird die Inflation zusammenbrechen, und dann kann man mit Staatsanleihen viel Geld verdienen. Aber ich glaube nicht, dass das politisch realistisch ist.

Ihr Argument für eine mehrjährige Periode mit strukturell höherer Inflation hängt also von der Frage ab, ob das Fed die geldpolitische Straffung stoppt, bevor die Inflation endgültig besiegt ist?

Ja. Es kommt aber noch ein weiterer Faktor hinzu. Der im August von der Biden-Regierung verabschiedete Inflation Reduction Act ist ein sehr protektionistisches Gesetz, und es verspricht riesige Subventionen für den Aufbau von Produktionskapazitäten in Bereichen wie Batterien und erneuerbaren Energien. Das dürfte die europäischen Staaten dazu bringen, ähnliche Gesetze zu beschliessen. Der Wunsch, die globalen Lieferketten neu zu ordnen, sowie die staatliche Förderung einer «grünen» Wirtschaft, könnten einen neuen globalen Investitionszyklus auslösen. Dieser Investitionszyklus wird grundsätzlich inflationär sein, da er von politisch gesteuerten, dirigistischen Agenden angetrieben wird – im Gegensatz zu den deflationären Auswirkungen der Globalisierung, die in erster Linie durch die Kräfte des freien Marktes angetrieben wurde.

Sie sehen also eine Erholung in China, die Gefahr einer Rezession in den USA, eine Kehrtwende des Fed im zweiten Quartal und eine längerfristige Phase mit strukturell höherer Inflation. Wie soll man sich als Anleger in dieser Welt positionieren?

Ich sehe für Schwellenländer, besonders in Asien, die beste Kaufchance seit vielen Jahren. In der amerikanischen Unternehmenslandschaft sind Gewinnrückgänge zu erwarten, während in China das Gegenteil der Fall ist. Die Öffnung Chinas wird sich positiv auf die Rohstoffpreise auswirken. Emerging Markets hätten schon im vergangenen Jahr besser abgeschnitten, wenn wir diese verrückte Zero-Covid-Politik in China nicht gehabt hätten. Damit hat Peking die Dynamik in den meisten asiatischen Ländern unterdrückt. Für eine Outperformance in Asien brauchen wir nicht einmal einen Boom in China, eine Normalisierung reicht bereits. Die Bewertungen in Asien sind viel niedriger als in den USA, und die fiskalpolitischen Fundamentaldaten sind in den asiatischen Schwellenländern viel positiver als in den meisten westlichen Volkswirtschaften.

Welche Märkte gefallen Ihnen besonders gut?

Kurzfristig spielt die Musik in China. Auf eine Sicht von zehn Jahren ist Indien die beste Story, aber kurzfristig sind dort die Bewertungen überzogen. Wahrscheinlich werden viele Investoren jetzt zunächst Gewinne in Märkten wie Indien und Indonesien realisieren und wieder mehr Kapital nach China leiten. Langfristig betrachtet ist in Südostasien Indonesien attraktiv, während Thailand am unmittelbarsten vom Aufschwung Chinas profitieren dürfte. Thailand ist ein sehr beliebtes Reiseziel für Touristen aus China. Auch Hongkong wird übrigens kräftig profitieren. Langfristig mein wichtigstes Argument ist, dass die Geld- und die Fiskalpolitik in diesen Volkswirtschaften viel orthodoxer ist als in den meisten westlichen Volkswirtschaften. Wenn das Fed die erwartete Kehrtwende vollzieht, bedeutet das einen schwächeren Dollar, und das wird sich positiv auf die Schwellenländer Asiens auswirken.

Sehen Sie auch Japan als Nutzniesser?

Japan ist eine andere Story, aber ja, ich mag Japan. In den letzten Jahren haben japanische Unternehmen ihre Governance verbessert, sie werden viel aktionärsfreundlicher geführt. Wir sehen steigende Dividendenausschüttungen, steigende Eigenkapitalrenditen und so weiter. Doch im letzten Jahr erlebten wir diese dramatische Schwäche des Yen, die durch die extreme Geldpolitik der Bank of Japan unter Gouverneur Haruhiko Kuroda ausgelöst wurde. Er hielt an seiner Politik der Zinskurvenkontrolle fest und kaufte immer mehr japanische Staatsanleihen, während die Bondrenditen weltweit stiegen. Der ganze Druck konzentrierte sich also auf den Yen. Das führte dazu, dass der Yen auf Basis der Kaufkraftparität unglaublich billig wurde. Ende Dezember hat die BoJ ein kurzes Beben an den Finanzmärkten ausgelöst, als sie ihre Politik leicht angepasst hat. Kuroda wird Anfang April zurücktreten. Ich gehe davon aus, dass sein Nachfolger Massnahmen zur Anpassung der Geldpolitik und zur Beendigung des Negativzinsregimes einleiten wird. Das wird sehr gut für die japanischen Banken sein.

Würde das konkret den japanischen Aktienmarkt beflügeln?

Wenn die BoJ die Kontrolle der Zinskurve aufgibt und die Rendite japanischer Staatsanleihen nicht mehr verankert, wäre das ein Signal für japanische institutionelle Investoren, ihre inländische Allokation von Anleihen auf Aktien zu verlagern. Noch ist das nicht geschehen. Wohlgemerkt, wir sprechen hier von einem Generationswechsel, denn die institutionellen Investoren in Japan haben seit den Neunzigerjahren ihre Allokation in inländische Aktien nicht mehr erhöht. Aber wenn sie umschichten, werden wir einen kräftigen Anstieg der Aktienkurse erleben.

Sie sagten vorhin, dass Sie nicht mit einem massiven Stimulusprogramm in China rechnen. Sind Sie vor diesem Hintergrund trotzdem optimistisch für Rohstoffe?

Ja, es gibt viele Faktoren, die für Rohstoffe, inklusive Energie, sprechen. Einer davon ist, dass während Jahren nicht in neue Förderkapazitäten investiert wurde. Energieaktien waren 2022 und 2021 der Sektor mit der besten Performance. Ich würde sie nach wie vor halten, weil ich glaube, dass sich der Ölpreis in einem Aufwärtstrend befindet. Kupfer profitiert von der Kombination aus knappem Angebot und einer neuen Nachfragequelle durch Elektrofahrzeuge, Batterien, Windturbinen und so weiter. Und natürlich, auch die Rückkehr Chinas zur Normalität wird sich positiv auf die Rohstoffpreise auswirken. Sobald der Markt die Kehrtwende des Fed wittert und erwartet, dass Powell die Zinsen senken wird, werden Gold und Silber die Nutzniesser sein. Das verheisst auch Gutes für Aktien von Gold- und Silberförderern.

Was halten Sie von europäischen Aktien?

Ich bin für europäische und japanische Aktien wesentlich positiver gestimmt als für US-Aktien. Sie haben nie in gleicher Weise eine Überbewertung erfahren, sie sind stärker auf zyklische Marktsegmente ausgerichtet und profitieren damit direkter von der Wiedereröffnung Chinas. Für europäische Banken ist es zudem sehr positiv, dass die EZB ihre destruktive Negativzinspolitik beendet hat. Seit Herbst haben sich die Kurse der europäischen Banken stark erholt, trotz des Rezessionsrisikos, das durch die Energiekrise entstanden ist. Seit Dezember hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen überaus harten Ton angeschlagen, was wahrscheinlich bedeutet, dass die EZB mit der Straffung bald fertig sein wird. Wann immer Lagarde zu Extremen neigt, ist das in der Regel ein Kontraindikator.

Wenn es um Aktien geht, würden Sie also sagen, dass die USA der Markt sind, den man untergewichten sollte?

Ja. Natürlich: Sobald das Fed die Kehrtwende beschliesst, wird der S&P 500 einen Freudensprung vollziehen. Es gibt auch Sektoren innerhalb des US-Marktes, die sich gut entwickeln werden. Aber ich bin überzeugt, dass die grossen Tech-Aktien, die FAANGs, ihren Höhepunkt überschritten haben. Sie haben den letzten Bullenmarkt dominiert, und jetzt geht es mit ihnen bergab. Die FAANGs mit ihrem grossen Indexgewicht haben enorm vom Boom in passive Anlagen profitiert, deshalb sind sie in vielen Portfolios immer noch übervertreten. Allein hinter dem S&P 500 stehen passive Anlageprodukte mit einem Volumen von mehr als einer Billion Dollar. Abflüsse haben wir kaum gesehen, geschweige denn eine Kapitulationswelle. Ich denke aber, dass es noch dazu kommen wird. Der letzte Überlebende unter den FAANGs ist Apple. Wenn Apple einbricht, wird auch der S&P 500 einbrechen. Deshalb empfehle ich seit einigen Monaten einen Trade aus Long JD oder Alibaba gegen Short Apple.

Sie sehen also einen Regimewechsel, weg von den Wachstumsdarlings des letzten Bullenmarktes?

Absolut. Der Regimewechsel wäre schon vollzogen, hätte Peking nicht so absurd lange an der Zero-Covid-Politik festgehalten. Die FAANG-Story hat ihren Höhepunkt überschritten, sie ist vorbei. Nun verlagert sich das Momentum zu den asiatischen Schwellenländern.